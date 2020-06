Alerta Agropecuaria

La experiencia del “se cayó el sistema”…

Con todas las imperfecciones que ha tenido la construcción de la democracia y la participación ciudadana somos un país muy diferente al de hace 20 años. La construcción ha costado vidas, confrontaciones y también sufrimientos en medio del ensayo y error. El sacar del ámbito de Gobierno la organización de los procesos electorales fue un gran punto de partida. La elección de 1988 evidenció cómo desde el poder se inventa un ganador. Del Colegio Electoral pasamos al IFE para llegar al INE. El objetivo central fue colocar en el centro a los ciudadanos y separar las elecciones del espacio de gobierno, sin dejar de identificar los muchos problemas que se han enfrentado al paso del tiempo; la elección del 88 fue clave para el cambio; el país no hubiera aguantado un proceso similar.

La experiencia del “se cayó el sistema” se convirtió en la evidencia de que la única manera en que se podría desarrollar y confiar en el proceso electoral era a través de un instituto autónomo.

El IFE, hoy INE, ha sido fundamental para la construcción de un conjunto de organismos autónomos que se han convertido en el mecanismo para que los ciudadanos se hagan de elementos que les permitan enfrentar a los gobiernos para que éstos sean sistemáticamente llevados a la transparencia y la rendición de cuentas.

Los institutos autónomos no tenían dedicatoria ni tenían que ver con gobiernos en particular; tenían y tienen que ver con una alternativa ante el estado de las cosas. Fueron creados como un instrumento de la sociedad para la cogobernabilidad. Son parte de los procesos de participación ciudadana que busca ser activa, vigilante y también una forma de vida; al tiempo que son estratégicos en la cotidiana construcción de la democracia. Su relevancia radica en ser parte central de los equilibrios del poder y en ser uno de los instrumentos para que los gobiernos tengan referentes para la gobernabilidad. Sin duda se han convertido en instancias incómodas, porque al final ésa es también su función. A los gobiernos no les gusta que les digan lo que hacen mal o lo que deben hacer.

Los intentos de menosprecio, desatención, sometimiento o, de plano, control, llevan a una concentración del poder que inhibe la participación ciudadana, la democracia y, sobre todo, el supuesto de que los gobiernos nos alientan a la sociedad a una participación que pueda ir más allá de las formas de organización establecidas, como es el caso de la representatividad de los partidos. La experiencia del “se cayó el sistema” se convirtió en la evidencia de que la única manera en que se podría desarrollar y confiar en el proceso electoral era a través de un instituto autónomo.

