La Democracia de mi Pueblo…

Bajo el Nombre de “La Democracia de mi pueblo…” se encuentra una reflexión, que todos debemos de tomar en cuenta. Estamos de frente a un mundo, donde la democracia, es el “circo” más grande de todos los tiempos, pues está conformada por una simulación, que a su vez es exhibida como una forma ideal de gobierno, hay que cuestionarnos lo siguiente…

¿Realmente tenemos un municipio de Irapuato democrático, donde con más de 20 años ha sido gobernado por el Pan, desde el 2000 con Salvador Pérez Godínez y el último tres veces reelecto Ricardo Ortiz Gutiérrez, ¿estarán los ciudadanos de Irapuato preparados para que una mujer nos gobierne y halla alternancia política?, tenemos un estado de Guanajuato con más de 27 años de gobiernos Panistas desde (1991-1995) Carlos Medina Plascencia y a la fecha 2018-2020 con Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, tenemos un estado democrático?, donde la mayoría de los municipios son gobernados por acción nacional (25 de 46) y en el congreso del estado la mayoría absoluta del Pan, a esto le llamamos democracia en mi pueblo..?? ¿Se respeta realmente la voluntad del pueblo en las urnas?

En la presente editorial de Alerta Agropecuaria, expondré a la Democracia en la sociedad actual, pues es necesario concientizar al pueblo y tener una cultura de conocer las propuestas de los candidatos y sus plataformas políticas, sobre la democracia en el estado y nuestro municipio y lo haré con la medida más palpable en Guanajuato: Los Comicios Electorales, ya que el proceso electoral inicia en Septiembre y las precampañas en octubre son y serán la práctica de la democracia más conocida en la entidad.

Primeramente, para abordar el tema, necesitamos hacer de nuestro conocimiento la definición de Democracia. El concepto etimológico de Democracia surge del griego Demos “pueblo” y Kratein “Gobernar” que constituían un argumento sólido: El gobierno del pueblo por el pueblo. Creo, es de lo más lógico suponer a la democracia como el camino más fácil y seguro al futuro próspero de un municipio, pero podemos llegar a discernir ante este concepto dado que el político Estadounidense Abraham Lincoln expresa a la democracia como “El gobierno del pueblo, por el pueblo para el pueblo” que nos argumenta la definición de democracia como una concreta forma de gobierno.

Ante esto es necesario recalcar la falta de la elaboración de un mismo concepto para la democracia, por lo cual, mejor nos dedicaremos a analizar su práctica en el Estado. Para esto, debemos desglosar la práctica democrática en los 46 municipios, 15 Distritos electorales federales y 22 Distritos electorales locales por el principio de mayoría relativa o voto directo, en dos puntos fáciles de abordar.

El primero, la participación ciudadana, porque es necesario que nos planteemos, Si nuestra estado es democrática… ¿por qué no hay candidatos ciudadanos? Porque todos sabemos, que para ser candidatos oficiales, estos deben de estar afiliados a algún partido político. De ésta manera se excluyen a ciudadanos que vienen de los sectores más pobres del estado y que bien, conocen de viva voz los problemas, de este. ¿Acaso este es un sano ejercicio democrático? Es necesario que reflexionemos acerca de estos puntos, que son la vida política-democrática que vive nuestro estado.

De lo contrario estaremos formando parte de los antagonistas de esta historia. El voto, es una actividad que la ciudadanía ejerce para elegir a sus gobernantes, una forma “democrática” de escoger a sus representantes, los representantes del pueblo. Ya que como lo dijo Octavio Paz “Una nación sin votos libres, es una nación sin voz, sin ojos y sin brazos.”

Un argumento con el que me encuentro en total acuerdo, pues un pueblo que no elige a sus gobernantes, tampoco puede exigir un progreso como municipio y como estado. Para poder hablar de la democracia en nuestra sociedad, es sumamente imprescindible que esta sea la principal protagonista de este ejercicio, pues sería una total aporía que el pueblo se dijera democrático, si no participa en sus procesos electorales. En el siguiente punto veremos a la Democracia como una forma de Gobierno.

Albert Einstein dijo: ”Mi Ideal político, es democrático, así, cada uno debe ser respetado como persona y nadie debe ser divinizado.” Fundamentando, el argumento, creo que Einstein tenía una percepción real de lo que verdaderamente significaba un perfecto Gobierno democrático, un gobierno en el que hubiera un consenso entre el pueblo y el gobernante. “Las democracias observan más cuidadosamente las manos que las mentes de quienes las gobiernan.” dijo Alphonse de Lamartine, sería complicado tratar de comprender el sentido de esta afirmación, si no viviéramos tan de cerca ésta experiencia, dado que el pueblo mexicano tiene la “transparencia” para ver con claridad las acciones que realiza su gobierno a favor del pueblo.

Al ser el Pueblo su propio gobernante, se acabarían las falacias que ilusionan ciudadanos en vano, y los grandes robos que se cometen en contra del mismo estado y la sociedad, se crearía de manera divergente un estado con sus municipios prósperos y soberanos.

Desde mi punto de vista percibo la democracia de mi pueblo: “como esencia de voluntad por la soberanía del pueblo para el pueblo”, soy un impulsor de las luchas democráticas y la justicia social, pero estimado lector, usted tiene la mejor opinión, CONÉCTATE con nosotros: catarino_mg@hotmail.com;