ALERTA AGROPECUARIA

Guanajuato, ejemplo de enormes contrastes y desigualdades de grandes brechas entre quienes todo lo tienen y quienes carecen de lo elemental..!!

¿Cómo comprender las desigualdades económicas?, la pobreza se vive de manera desigual y diversa e incide más en mujeres rurales, indígenas, personas discapacitadas y en el medio rural.

Según el lema del Consejo Nacional de Evaluación de la política del desarrollo social, que dice: “Lo que se mide se puede mejorar”.

El cálculo aritmético tiene detrás una complicada elaboración intelectual, que le otorga un sentido que el binomio conjugado en sí mismo no tiene.

Sin embargo cuando de la desigualdad se trata, aporta una valiosa información pues nos habla de la distancia de dos polos opuestos (la pobreza y la riqueza) que se comparan.

Son propias de los seres humanos las diferencias, pero se convierten en un problema cuando da pie la desigualdad, social, porque ésta última nos habla de la apropiación dispar de los recursos y posibilidades de sobrevivencia digna en una comunidad humana.

Guanajuato es un ejemplo de enormes contrastes y desigualdades, de grandes brechas entre quienes tienen todo y quienes carecen de lo elemental, por ejemplo es fácil encontrar casos de avances impresionantes y simultáneamente situaciones de pobreza, de rasgo inaceptable, fácilmente nos podemos documentar en cifras duras, para hacer cualquier análisis de algunas realidades de nuestro estado según CONEVAL:

1.- Atarjea 82.1%, 2.- Xichú 80.6%, 3.- Santiago Maravario 75.3%, 4.- Jerécuaro 74.4% y 5.- Ocampo con el 66.3% de Pobreza y en condiciones de Pobreza extrema el 1.- al 4.- es Ocampo 66.3% y el 5.- Jerécuaro con el 9.4%

Mujeres en situación de pobreza el 42.4%, hombres en situación de pobreza el 41.4%, en Irapuato por ejemplo más de la mitad de la población ganan menos del salario mínimo sin capacidad de compra, esto quiere decir que la pobreza vive de manera desigual y diversa e incide más en mujeres rurales, indígenas, en personas discapacitadas y en el medio rural, medir la desigualdad sirve para atender por medio de políticas públicas la mejor distribución de los recursos públicos del Estado y establece las bases para una mejor distribución de la riqueza y del ingreso, bajo la clásica premisa de no tratar igual a los desiguales, tenemos entendido que el 48% de la población vive debajo de la línea de pobreza por ingresos, pero no sabemos lo que sucede en el piso de hasta arriba de la pirámide social si se entiende que existe un binomio de desigualdad económica entre pobreza y riqueza, es una contradicción medir quienes tienen y no a quien más tiene.

Nada que ver con violar la privacidad de la información o el ridículo chisme de que van a entrar a tu casa para ver que tienes o la tormentosa idea del suspiro socialista detrás de la propuesta.