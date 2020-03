Urgente apoyar al sector primario: El campo de Guanajuato…





Alerta Agropecuaria enciende focos rojos y levanta la voz en favor de la urgente necesidad de apoyar e impulsar al campo de Guanajuato.

Desde Xichú, Victoria, San Felipe, Tierra blanca, Dr Mora, San José Iturbide, Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Acámbaro, Salamanca, Cortazar, Celaya, Irapuato y León.

Reiteramos es urgente apoyar al sector primario: El Campo de Guanajuato, es importante reconocer que la atracción de capital extranjero ha sido importante para el crecimiento del estado, por ello es importante que las tres esferas de gobierno federal, estatal y municipal le apuesten al desarrollo del campo y la educación en Guanajuato, rubros desatendidos por los gobiernos panistas, y que detonaron la desigualdad e inseguridad que hoy se extiende en el territorio de Guanajuato.

“Lo principal es tener sobre el escritorio de los ejecutivos federal, estatal y municipal su agenda de apoyar al campo. Este estado tiene mucha vocación productiva, y el campo es la fábrica más importante del país. Aún recordamos la frase del Presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador su promesa: “Se puede traer una planta automotriz y generar 10 mil empleos, cuando mucho, y hay que seguirlo haciendo. Pero si sembramos 100 mil hectáreas de árboles frutales, maderables, donde se pueda, puedes crear 40 mil empleos”.

“Pero nosotros pensamos que el campo tiene más potencial en el caso de Guanajuato. Lo que se plantea es apostar a la autosuficiencia alimentaria. No es posible que Guanajuato tenga una tradición porcícola de tiempo atrás ¡y que no se impulse la porcicultura! Que estemos importando carne de cerdo ¿por qué no producir aquí?”. “No es posible que Guanajuato dejo de ser el granero nacional, o Irapuato la Capital Mundial de la Fresa” o Celaya el productor de Cajeta, etc. Aunque Pénjamo ya exporta carne a Japón…“Sí, pero están importando la carne de cerdo de Canadá, para mandarla a Japón. Aquí nada más la maquilan, entonces deberíamos de producir la carne aquí. Son opciones, alternativas que se tienen para la actividad productiva de Guanajuato. Lo principal es la urgente necesidad de rescatar el campo, y apoyar a los productores. Que las tres esferas de gobierno aporten el Plan Ranchero o el plan de autosuficiencia alimentaria, con la participación de los productores”.

“Vamos a crear polos de desarrollo, vamos a incentivar al campo, Vamos arraigar a los campesinos en sus lugares de origen… el Bajío tiene mucho potencial agrícola y ganadero. Vamos a reactivar la economía, fortaleciendo el mercado interno. Vamos a impulsar todo lo que signifique producir en México lo que consumimos, y vamos a apoyar a la pequeña y mediana empresa, a las maquiladoras, dar facilidades para la industria automotriz y las autopartes, para que se pueda mejorar la situación económica y social. Los salarios son muy bajos en Guanajuato, son mal pagados, y tiene que haber más inversión en educación pública”, solo hermosas frases conque los políticos adornan sus discursos… y la ¡Cheyene apá!

Nos preocupa que en Guanajuato hay más migración, más pobreza. Todo esto es lo que ha llevado a la descomposición social, a la inseguridad y la violencia. Tiene que ver con pobreza, migración, desintegración de las familias, desatención a los jóvenes.