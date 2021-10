ACONTECERES

CAPTURA

El Fiscal General del Estado Carlos Zamarripa Aguirre cayó bocas. En la pasada sesión del pleno del Congreso, diputadas de Morena le exigieron la renuncia y armaron todo un irigote. Es la misma “estrategia” de las mañaneras: distraer la atención. Pero resulta que este funcionario y su equipo capturaron a un peligroso integrante del cártel Santa Rosa de Lima y subalterno de “El Marro”, conocido como “El pantera”. Las morenistas, sin embargo, no han reconocido este logro que es noticia nacional e internacional. Es evidente que traen una campaña, la misma que sale desde Palacio Nacional, para desestabilizar a Guanajuato.

EMBATE

Las legisladoras en cuestión Hades Berenice Aguilar y Alma Alcaraz Hernández utilizaron la tribuna de Palacio Legislativo para exigir que Zamarripa renuncie a fin de que “regrese la tranquilidad” al estado. Por cierto, en tribuna un grupo de acarreados morenistas mostraban pancartas de protesta contra el Fiscal, quien ha estado combatiendo intensamente a la delincuencia, incluso a aquella que comete delitos del fuero federal, sin la demagógica frase de “abrazos, no balazos”.

INCONGRUENCIA

Es claro que la fracción parlamentaria de Morena busca a toda costa desestabilizar a la entidad ensangrentada, es cierto, pero por las erráticas y torpes políticas de seguridad de la “cuatro te”, cuyo presidente no ha logrado la detención de ningún capo. Por el contrario, los deja en libertad como sucedió con el caso del culiacanazo en donde ordenó soltar al “Chapito” Ovidio Guzmán y, lo peor, va a rendir pleitesía a la señora madre del “Chapo” Guzmán. En vez de perseguir a esos peligrosos criminales, el inquilino de Palacio Nacional se dedica a “cazar” a científicos, a empresarios, a periodistas, a asociaciones civiles, a exfuncionarios.

RENOVACIÓN

Este domingo el estado de Guanajuato ya tiene 46 presidentes y presidentas municipales, algunos por la antidemocrática reelección, con lo que los guanajuatenses estrenan autoridades no sin desconfianza. A lo largo de este domingo habrá una serie de eventos en los que los y las alcaldesas presentarán sus proyectos de gobierno enfocados seguramente a la seguridad, la salud y el empleo. El arte y la cultura no tienen importancia. Puro alcalde inculto, con sus excepciones.

OTRA CARA

En Irapuato Ricardo Ortiz Gutiérrez cerró la administración inaugurando obras, como por ejemplo la alberca semi olímpica en el Centro de Integración Policial (CIPOL), un gimnasio, entre otros atractivos, para los elementos policiacos y sus familias. Con Ortiz en su tercer periodo de gobierno y segundo consecutivo, deja una ciudad transformada, sin desconocer que aún hay áreas de oportunidad en el campo y en la zona rural. Ayer le ofrecieron una comida de despedida en la finca de Gilberto Magaña.

ESCOLTAS

Un detalle a tomar en cuenta, lo acepten o no, es el hecho de que el alcalde saliente decidió pagar de su bolsillo los cuatro escoltas que le fueron asignados por el ayuntamiento y que tendrían un gasto de más de 5.4 millones al año. “No voy a ser una carga para la ciudad”, dijo prácticamente en el momento de su despedida. Hombre de controversias, habrá que reconocer que deja avances importantes en su administración.

SAQUEO

Ortiz no se vio beneficiado con el aumento en las percepciones mensuales fijas que se auto autorizaron los integrantes del Ayuntamiento. En cambio, síndicos y regidores se despacharon con la cuchara grande para llevarse más de 2 millones de pesos entre los 14 integrantes; falta saber cuánto les tocó de liquidación por “los servicios prestados al municipio, a la patria y al mundo mundial”. Pésima imagen dejan tras de sí por su rapacidad y voracidad y, lo peor, dañando la imagen de una administración que cambió el rostro de Irapuato. El alcalde no debió permitirlo pues faltó a su palabra de que no habría “año de Hidalgo”. A ver si no se dicen víctimas de “daño moral”. Sería mucho cinismo.

A RECUPERARLO

Ojalá la alcaldesa Lorena del Carmen Alfaro García haga algo para recuperar ese dinero que tal vez para algunos no signifique nada, pero sí es importante para cerrar bien el año sin andar sufriendo ni endeudando al municipio. La presidenta, por otra parte, hace historia. Es la primera mujer que será jefa de la comuna irapuatense. Tiene experiencia. Conoce el teje y maneje del ayuntamiento y del municipio y démosle un voto de confianza por bien de la ciudadanía aunque…

DESCONOCIDOS

Los nombres que se han dado a conocer hasta el momento de quienes integrarán el nuevo gabinete a cargo de la nueva presidenta municipal Lorena Alfaro, casi en su totalidad son nuevos y poco conocidos en nuestra ciudad; incluso se puede decir que son de bajo perfil lo que de entrada nos da una primera característica del modo de gobernar que tendrá la contadora pública.

BAJA EXPECTATIVA

Aunque, claro, a todos se les debe dar el beneficio de la duda y debemos esperar cosas buenas del nuevo equipo, pero sí debemos mencionar que no se cumple con las expectativas de incluir en su gabinete a elementos de la iniciativa privada, profesionistas o empresarios que ofrecieran una imagen de mayor apertura, es decir, de quitar eso que las últimas administraciones panistas han repetido cada tres años; nos referimos a que todos, sin excepción, son panistas, adherentes o simpatizantes del blanquiazul y sólo los cambian de chamba, pero siguen en el presupuesto.

LOS VILLARREAL

Se dice que el grupo de los Villarreal de San Miguel de Allende, como se quedaron sin chamba en su ciudad, ahora andan en la búsqueda de colocación en otras ciudades y con bastante suerte. Por lo pronto, se dice que en Irapuato ya aterrizó la nueva oficial mayor, importantísima dependencia donde se hacen las contrataciones, las compras, los contratos, etc., y si a eso se le añaden los rumores de que ya andan por aquí algunos de los constructores preferidos de los Villarreal, pues…

CINISMO

La única regidora independiente del nuevo ayuntamiento, Aracely Raquel Beltrán Ramírez, se pasó a la fracción del Partido Acción Nacional incluso ¡antes de tomar protesta!, con lo que la aplanadora ahora contará con diez votos, es decir, no necesita ni siquiera un voto del PRI, de morena o del partido naranja para sacar cualquier asunto que requiera mayoría calificada, así que de entrada se abarató el voto de la oposición y ya no podrán negociar casi nada. Lástima Margarito…

CHAPULINISMO

Esta regidora chapulina ni siquiera dejó pasar unos meses o años como lo hizo la que entró en el ayuntamiento anterior Dulce Gallardo, quien se esperó dos años para pasarse oficialmente al PAN, aunque siempre votó con ellos; no señores, la dizque “independiente” no duró ni siquiera un día como tal, destruyendo de tajo la naturaleza de su origen, es decir, ella entró como primera regidora de la planilla de Víctor Saavedra quien, por otra parte, suena para el COMUDAJ.

SORPRENDIDOS

Recordamos que desde que se apuntaron los aspirantes a candidatos independientes a presidente municipal, sorprendió a propios y extraños la extrema facilidad y tiempo récord con que obtuvo las firmas necesarias el aspirante Víctor Saavedra, incluso superando al repetidor Ricardo Castro, quien no llegó ni a la mitad de las firmas necesarias a diferencia de su competidor, quien con la mano en la cintura obtuvo las firmas, aún y con los problemas y limitaciones de la pandemia del Covid.

LA AYUDADITA

En radio pasillo -como dice Romero Hicks- en esa época corrió el rumor de que “alguien” le estaba ayudando al candidato independiente, con el claro propósito de quitarle votos al candidato de Morena y disminuir sus posibilidades de ganar, que en verdad no las tenía, pero el objetivo final era que no metieran más elementos al nuevo ayuntamiento, por lo que había que disminuirle votos dividiendo al electorado; al menos esa fue la versión que corrió durante la campaña, pues nadie se explicaba de dónde el ex futbolista sacaba recursos, ayudantes, camisetas, teléfonos, representantes de casilla, etc. Pues ojalá y sea una simple coincidencia que, antes de tomar protesta, la regidora “independiente” se pase al PAN pero en política lo que parece, es.

EL CIERRE

Sólo para el apunte, el ayuntamiento recién concluido terminó solo con cuatro regidores de oposición, cuando inició con siete, es decir, la oposición perdió tres, ya que se fueron al blanquiazul o por lo menos todo lo votaron a su favor hasta el final. Morena perdió uno, Juan Francisco Herrera Murillo; la independiente Dulce Gallardo también chaqueteó y se sumó PAN; y el PRI perdió uno, Roberto Palacios, mismo que durante los tres años votó con el PAN.

MUNDO AL REVÉS

Para que funcione el Sistema Integral de Transporte de Irapuato (SITI) se considera, incluso en los cálculos más optimistas, que deberá transcurrir por lo menos un año mas; sin embargo la presidencia municipal ya entregó, recién terminadito, el Centro de Monitoreo de los nuevos autobuses, con una inversión millonaria por parte del municipio. ¿Qué han puesto los transportistas?

GASTO

Ya se gastó el dinero en hacer un edificio para estar monitoreando a los autobuses con nueva tecnología, con sistema de prepago, con aire acondicionado, con asientos de lujo, con GPS, con cámaras en su interior, en fin, con tecnología de punta, solo que hay un pequeño inconveniente: esos autobuses sólo existen en un contrato de papel, aún no se tiene ni siquiera uno en circulación, aún faltan varias estaciones por construir (se habla de por lo menos diez), falta el período de capacitación de los operadores, tampoco se tiene ni el equipo ni el sistema de cómputo, etc..

BIEN PAPITA

Así que faltan meses y meses y muchos millones de pesos para que funcione el SITI y, sin embargo, ya se tiene el Centro de Monitoreo. No, pos sí. En una de esas resulta que se hace viejo y habrá que remodelarlo, ¿no creen? Todo es a favor de los permisionarios. Quién sabe qué tipo de intereses subrepticios habrá de por medio. Hasta les autorizaron un excesivo aumento que no es aumento (como la rifa del avión presidencial sin el avión presidencial) a la tarifa de 10 a 12 pesos.

MAL SERVICIO

En las calles, sin embargo, los cafres de los chatarrabuses urbanos, suburbanos, de personal, etc., siguen haciendo de las suyas. Tránsito no los molesta. Manejan a velocidad inmoderada, no respetan las zonas de ascenso y descenso, traen unidades destartaladas, llenas de basura y sin medidas sanitarias; causan accidentes; se les cierran a los conductores o los presionan. Ese es el “servicio” que prestan actualmente.

SIGUE EL GALIMATÍAS

En lugar de mejorar las cosas, el problema del estadio Irapuato sigue empeorando y a todo lo que da. Resulta que la presidencia municipal “tomó” por asalto con fuerza pública el coloso, con el argumento de que tenía que retirar y sacar la techumbre que se derrumbó hace cosa de uno o dos meses, lo cual en efecto tiene lógica y estuvo soportado por un dictamen técnico de la dirección de Protección Civil.

NADIE SABE

Las tres partes involucradas dicen tener la razón. La presidencia dice que tiene un comodato gratuito por veinticinco años y que por ese contrato está obligado a darle mantenimiento; el grupo Tecamachalco dice que ellos deben tener el estadio porque tienen el equipo correspondiente (aunque al parecer una cláusula dice que una condición es que el equipo ascendiera a la liga de expansión en un año, cosa que no se logró) y aseguran que demandarán a la presidencia por “despojo”; y por último, la directiva del estadio dice que ya inició el trámite para cancelar el contrato de comodato e incluso llevó a un notario público para que diera fe de que la presidencia estaba quitando la techumbre y que se la llevaron a otro lado.

ENREDO JURÍDICO

Total, un verdadero enredo jurídico donde todos piensan que tienen la razón, mientras seguramente el estadio se empezará a deteriorar pues ni hay futbol, ni hay quien lo mantenga en buenas condiciones; la presidencia no cobró los seis o siete millones que le adeudan de impuesto predial y ni hay quien se haga responsable de las obras que se derrumbaron y que culparon a una supuesta “tromba” pero que en realidad la obra estuvo mal hecha. ¿Alguien se atreve a dar un pronóstico al respecto?

DESPEDIDA

Esta es la última edición de la columna Aconteceres de Pepe Grillo. Los ciclos terminan. Concluye una etapa periodística en estos dos grandes diarios de la Organización Editorial Mexicana (OEM) El Sol de Irapuato y El Sol de Salamanca de inmensa tradición, mismos que continúan modernizándose y adaptándose a la era de la digitalización. A quienes nos leyeron, muchas gracias. A quienes colaboraron con este espacio, abrazo fraterno… Adiós.