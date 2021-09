ACONTECERES

RESULTADOS

Pues, será el sereno, pero la labor que viene desempeñando el Fiscal General del Estado Carlos Zamarripa Aguirre ha estado dando excelentes resultados, les guste o no, pese a la inactividad de la parte federal. Prácticamente un día sí y otro también son desarticuladas peligrosas bandas de delincuentes y con ello el aseguramiento de armas de grueso calibre, vehículos, narcóticos, inmuebles y hasta dinero en efectivo. Ni modo que sean inventos.

DICTADOR

El inquilino de Palacio Nacional no supo ser inteligente para aprovechar políticamente el craso error de algunos senadores de Acción Nacional, luego de haber invitado al ultraderechista y presidente del partido español VOX a México, Santiago Abascal, pues incurrió en otra pifia -o tal vez peor- al invitar al títere de los Castro y dictador de pacotilla Miguel Díaz Canel a los festejos patrios de México.

RIDÍCULO

Hasta parece que se trata, no de medir fuerzas, sino de ver quién la riega más. En este caso la peor parte se la lleva el tabasqueño porque, además de haber tenido de huésped de “honor” al cubano, sufre otro revés en la cumbre latinoamericana y del Caribe, al invitar a otro dictador: el venezolano Nicolás Maduro, otro frente anti estadounidense que innecesariamente abre el de Macuspana. Una tras otra en la 4T que nos hace quedar en ridículo continental y ante el orbe entero. Poco faltó para que viniera Kim Jon-un, el dictador de Corea del Norte.

SE LE CHISPOTEÓ

Pero no todo fue miel sobre hojuelas en esa cumbre. Los presidentes de Uruguay, Luis Lacalle y de Paraguay, Mario Benítez (quien luego abandonaría la reunión sin despedirse), condenaron duramente las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua porque, dijeron, no tienen una democracia plena, no respetan la separación de poderes, desde el poder usan el aparato represor para callar las protestas, encarcelan opositores y no respetan los derechos humanos.

DISTRACTOR

Nada más les faltó a esos mandatarios condenar lo que sucede en México en el que estamos ya inmersos en una dictadura y que trata, evidentemente, de construir distractores para que nos olvidemos de la crisis por la que está atravesando la nación en todos los rubros: seguridad, pandemia, economía, pobreza, desempleo, polarización, persecución de opositores y amenaza de ingobernabilidad. Los presidentes sudamericanos opacaron la fiesta. Pobre Marcelo Ebrard.

OSUG

Considerada como una de las orquestas de mayor prestigio en el país, con una sólida proyección internacional y con casi 70 años de haber sido fundada, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG) vive nuevamente una crisis al interior. El pasado viernes, como parte de su nueva temporada, ofreció un concierto en el Teatro Principal de la capital del estado. Frente al público fue colocado un cartel que dice: “Sr. Rector UG. Aumento de Salario. OSUG”.

MAL PAGADOS

La OSUG cuenta con un extraordinario y joven director Rubén Beltrán-Zavala (de nacionalidad mexicana y holandesa) muy prestigiado a nivel mundial y quien es también el director artístico de la re:orchestra de Rotterdam considerada por la prensa especializada como una de las mejores orquestas de cámara de Europa. Ni más ni menos.

LA MEJOR

Nuestra orquesta está integrada, igualmente, por músicos muy profesionales y de alta capacidad, que son objeto de una muy rigurosa selección en base al reglamento de los músicos. Por eso extraña que estén tan mal pagados. Quien no haya ido jamás a sus conciertos, entonces no saben de lo que estamos comentando. La OSUG es la mejor dentro de las mejores.

REGISTRO

Finalmente, la exdiputada federal Pilar Ortega Martínez se baja de la contienda por la presidencia del CDE del PAN quien buscaba ser la primera mujer en dirigir al blanquiazul pero prefirió declinar. Quien ya obtuvo su registro fue el irapuatense Eduardo López Mares con Rosario Corona Amador para la secretaría general. Como en los viejos tiempos del PRI, hubo cargada a favor de López Mares pues a su registro fue acompañado por gran cantidad de cuadros y militancia.

PREMIO

Se dice que Pilar Ortega que en unos cuantos meses podríamos verla despachando en uno de los otros dos Poderes. Lo cierto es que es una mujer preparada, con mucha experiencia en el ámbito público, buena abogada, con espíritu de servicio, que realizó un extraordinario papel como legisladora en el PAN no pueden darse el lujo de desperdiciar estos talentos. Tal vez no era su momento para dirigir al partido.

PAPA CALIENTE

El asunto de la ubicación de la torre de especialidades médicas entró en complicaciones con la declaración del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en el sentido de que si no se soluciona este asunto a más tardar en diciembre próximo, la inversión se llevará a otro municipio, tal cual lo comentamos en esta columna hace días, entonces esto ya se convirtió en una papa caliente tanto para la actual administración como para la próxima, aunque a decir verdad, más para la próxima que estará a cargo de Lorena Alfaro debido a la cercanía del fin e inicio de administración

LA LÓGICA

Suena lógica la declaración del mandatario estatal, porque ese dinero (escasísimo en estos tiempos) no puede estar ocioso mientras en otro municipio lo pueden necesitar, así que habrá que tejer muy fino para resolver este asunto que por lo pronto está en juzgados debido al amparo otorgado a un irapuatense. Lo grave es que estos problemas pueden durar uno, dos, tres años y para cuando se resuelva, es posible que la torre ya tendrá tiempo funcionando en otra ciudad y no en Irapuato.

DEBATE

Y aquí se abre un gran debate entre los derechos de los ciudadanos y las decisiones que toman las autoridades; qué difícil hacer un análisis del tema puesto que en ocasiones las razones de uno y otro son diametralmente opuestas, y curiosamente en muchos casos ambos tienen la razón. Por un lado, es cierto que ya se le quitó mucho espacio al parque, al gran pulmón verde de Irapuato y que el problema vial de esa zona se complicará aún más.

SOCIALIZAR

Y, por otro lado, al parecer se tiene la necesidad de contar con la instalación médica en cuestión para complementar el hospital general, aunque la mera verdad, a la autoridad le ha faltado socializar la estricta necesidad de la ubicación seleccionada; el público ni siquiera sabe qué va a contener esa torre. El gobernador dijo que se trata de un hospital y la autoridad municipal dice que son consultorios. Entonces resulta indispensable que se sepa con precisión el detalle de la obra y la necesidad de que se ubique ahí.

AMPARO

Con esto, es probable que el juez que otorgó el amparo resuelva con más conocimiento de causa y más rápido, aunque la solución exprés sería que la persona que obtuvo el amparo se desista del mismo, obviamente con un acuerdo previo con la administración municipal donde esta se comprometa a hacer un parque nuevo o a reponer los árboles trasplantados por cien o doscientos más. Total, a la presidencia municipal le vendría “como anillo al dedo” porque construiría un parque gracias a esta negociación, proyecto que quizá ya estaba en su plan de obras.

LA SOLEDAD

Por lo pronto, Lorena Alfaro tiene claro su objetivo una vez que asuma la alcaldía de Irapuato: el principal es la cercanía con los irapuatenses y cumplir lo que les prometió. Uno de esos compromisos y que los ciudadanos han pedido a más no poder, es el puente de La Soledad y nos dicen que ya lo tiene considerado. No fue necesario hacer declaraciones a diestra y siniestra ni desgastarse inútilmente en andar pidiendo a la federación y reclamar a los cuatroteístas que pongan dinero para esa obra, como lo hacen otras u otros.

RAPIDEZ

Ella, ya con trabajo de gestión local dio el primer resultado. La alcaldesa electa ha reconocido la voluntad política y el respaldo del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para respaldar financieramente la construcción del puente de esa comunidad que se ha visto afectada por inundaciones y que queda incomunicada con la crecida del afluente. Qué bueno que voltee a ver las necesidades de la zona rural.

COMUNIDADES

La obra ha sido solicitada, además, por miles de irapuatenses de las comunidades rurales vecinas que tienen la necesidad de trasladarse y mover sus productos. Durante el proceso electoral Alfaro García empeñó su palabra para concretar el sueño de miles de mujeres y hombres. Desde el primer momento contó con el apoyo incondicional del ejecutivo estatal, que demuestra el gran aprecio que tiene por nuestra tierra fresera. Mientras unos apenas van, ella ya viene.

DE RISA LOCA

La elección del “coordinador” de la mini fracción del PRI en el Congreso del estado resultará un asunto de risa loca. Hablar de un coordinador de tres, y decimos de tres, porque Yulma Rocha evidentemente nunca comulgará con Alejandro Arias ni con Ruth Tiscareño puesto que son enemigos a muerte y cualquier acuerdo con la fracción mayoritaria (la del PAN) tendrá que ser en dos etapas: primero con Arias, quien se perfila como el coordinador, y después con la irapuatense, aunque sabemos que para nada requieren de sus votos.

EL PRIAN

Los panistas tienen amplia mayoría y de por si ya cuentan de antemano con por lo menos dos del PRI. El famoso PRIAN. La verdad es que deberían hacer una modificación a los lineamientos internos del Congreso y poner algún número mínimo para hacer una fracción, ya que incluso con dos (como Movimiento Ciudadano) se consideran fracción e incluso ya nombraron a su “coordinador”. ¡Que tal!

CIEGOS

Respecto al tema del costo real de las campañas nos enfrentamos a una comedia en la que todos los participantes juegan a que no se dan cuenta de nada, todos están ciegos, y nos referimos al IEEG, al INE, a los partidos políticos, a los diputados, a fiscalización del Congreso, al TRIFE, y en general a todos los que participan en el proceso electoral.

MONTOS

El error parte de los montos autorizados como topes de campaña que resultan ridículos y completamente fuera de la realidad, ya que se rebasan a los cinco o diez días de campaña. Esta situación es perfectamente conocida por el IEEG y por todos, sin embargo, los reportes de gastos de campaña que presentan los partidos políticos resultan impecables y nunca rebasan el tope, y cuando así resulta, el excedente es por unos cuantos miles de pesos que no ameritan que se anule la elección, cuando todos sabemos que esos topes se rebasan en por lo menos cinco o seis veces.

REBASADOS

Y no es necesario conocer estos números o participar en las campañas, no es ningún secreto, es público y notorio. Cualquier ciudadano puede hacer sumas y multiplicaciones de lo que se observa en las calles, medios de comunicación, etc., para darse cuenta del gasto. Simplemente pensemos en el gasto del día de la elección que deben hacer los partidos políticos; en cada casilla instalada debe haber dos o tres representantes de ellos, darles de comer, trasladarlos, pagarles un teléfono o por lo menos pagarles saldo a los de ellos, etc.

GASTAZO

Cuánto cuesta la pintada de bardas, los espectaculares, lo que se gasta en redes sociales, en encuestas privadas, en sueldos de personal durante todo el tiempo que dura la campaña, gasolina, imprentas, y decenas de renglones más. ¿Ustedes creen que las campañas políticas de las principales ciudades del estado no rebasaron los topes autorizados? En su momento hablaremos de los topes oficiales en los municipios más importantes…

BLOQUEO

¿Podrían informarnos si Estados Unidos ya levantó el “bloqueo” a Cuba?... Y hasta la próxima…