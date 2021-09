ACONTECERES

INUNDACIONES

Sin el apoyo del gobierno federal, las autoridades estatales están enfrentando con toda oportunidad el desastre causado por las inundaciones, principalmente en comunidades de Abasolo. La primera en acudir al lugar afectado fue la secretaria de gobierno Libia Dennise García Muñoz Ledo quien coordinó las primeras acciones en apoyo a las más de mil 700 personas damnificadas.

LIDERAZGO

La funcionaria dio una muestra de liderazgo y de reacción de manera inmediata, siempre en contacto con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo quien, desde Europa, ha estado al pendiente de la situación generada por el desbordamiento de ríos y canales. Enseguida, la señora Adriana Ramírez Lozano, presidenta del DIF estatal, acudió a la zona anegada y, con el agua hasta las rodillas, realizó un recorrido dialogando con los habitantes.

ACCIONES

La ayuda fluyó de inmediato. Intervino prácticamente todo el gabinete estatal legal y ampliado. El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez; el de Desarrollo Social y Humano; el de Desarrollo Agropecuario y Rural, la Secretaría de Seguridad Pública de Álvar Cabeza de Vaca; Protección Civil, entre otros, como un solo equipo desplegaron acciones que permitieron mitigar los efectos del desastre, a las que se sumaron las fuerzas armadas. El rescate continúa. Por parte de la ciudadanía también ha habido evidentes muestras de solidaridad.

ATORADOS

La conformación de la planilla única que se presentará para la renovación de la dirigencia estatal del PAN está atorada. Se dice que los hombres traen la testosterona muy a tope. Debemos recordar, sin embargo, que Aldo Márquez no la quiso o le dijeron “calma mi niño”; después sugirieron a Eduardo López Mares, pero consideraron que sería la continuación de una dirigencia gris como la de Román Cifuentes; y después se mencionó a Alfonso Ruiz Chico.

ALZA LA MANO

Otro integrante del género masculino panista como es Alfonso Borja también ya levantó la mano. Es diputado local electo y está, más que nada, haciendo ruido o dirigido con hilos por parte del exgobernador Miguel Márquez Márquez quien se niega a perder el control político del blanquiazul. Se dice que Pilar Ortega sigue siendo considerada para la Secretaría General del CDE, pero en este tiempo en el que el propio gobernador Diego Sinhue ha dado un lugar histórico a las mujeres, debería de pensarse en la posibilidad de lanzarla a la presidencia, dada los intríngulis que traen López Mares, Alfonso Borja y los otros. No han sido finos, no han tenido la sensibilidad para dar la oportunidad a una mujer. Ojalá reconsideren.

CAUTELA

Quien será la primera alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García, ha ido con cautela después de su victoria electoral, pero no porque estaba impugnado su resultado, que incluso ya fue resuelto a favor por el Poder Judicial de la Federación, sino porque nos informan que de manera estratégica ha hecho una pausa para dar por terminado el proceso electoral y no confundir a la ciudadanía pensando que sigue en campaña. En política y en el servicio público está en el librito que para poder asumir el cargo que le confirió el pueblo, se debe cambiar el chip y dejar de ser un candidato o candidata eterna para realmente ejercer el poder y con ello gobernar de manera adecuada.

PRUDENCIA

Lorena Alfaro lleva ese proceso con prudencia, pero se nota que no ha dejado de trabajar en la visión que tiene para el municipio de Irapuato; es posible que ya esté conformando su equipo de trabajo, se le ve en constante contacto con la ciudadanía, con la sociedad civil, con el sector empresarial para recoger las últimas necesidades y diversas opiniones que le ayudarán sin duda a tener un plan bien sustentado para esta ciudad.

EL EQUIPO

Seguramente presentará en su momento a los funcionarios que le acompañarán en su administración para que, a partir del 11 de octubre, inicien ya con rumbo definido; nos comentan que también está ocupada en el diseño del Plan de Gobierno porque su intención es que arranque operaciones en los primeros días de su mandato.

ADIÓS COLORES

La virtual primera alcaldesa de Irapuato toma con seriedad el papel de ejecutiva, lo cual la hace diferente de los demás alcaldes electos que parece que siguen en campaña. Lorena Alfaro quiere gobernar para todos, según ha expresado, sin importar colores o ideologías, debe hacer historia y sobre todo innovar para que con ello Irapuato recobre el lugar que tuvo por mucho tiempo.

SANCIONES

La administración de Ricardo Ortiz se ha caracterizado por el endurecimiento de las multas de tránsito, en particular las que llaman “de vida” o algo así, es decir, las que ponen en peligro la vida del operador y de las víctimas de los accidentes provocados por manejar alcoholizado, drogado, no traer casco los motociclistas, manejar a exceso de velocidad, manejar y al mismo tiempo hablar por teléfono, etc. Y eso está bien.

TARJETA ROJA

Sin embargo, el día que el ayuntamiento aprobó el nuevo reglamento de movilidad, el cual precisamente contempla esas infracciones, el regidor panista Francisco Chacón emitió su voto ¡cuando manejaba su vehículo!, es decir, al mismo tiempo que estaba conectado a la sesión; incluso al momento de votar manejaba con una mano, la otra la usó para votar. Todos los que estaban en línea se dieron cuenta; y no podrá decir que se estacionó; en el video que ha circulado profusamente se observa claramente que el auto va en movimiento.

INFRACTOR

Esta actitud es totalmente contraria al espíritu del reglamento porque cuando se está aprobando una infracción y una multa de miles de pesos por manejar y usar el celular al mismo tiempo, Chacón ya lo estaba infringiendo flagrantemente y, lo más grave, estaba participando en la sesión, es decir, todavía aún más distraído pues no es lo mismo simplemente hablar por teléfono que participar en una sesión formal del órgano deliberante. Debió ser el primero en ser presentado ante el juez cívico.

ANTECEDENTES

No nos sorprende nada este representante popular debido a sus antecedentes. Recordamos cuando lo detuvo una agente de tránsito porque había cometido una infracción (al parecer exceso de velocidad) y su única defensa fue decir que él era regidor y que no le podían hacer nada; o su escasa asistencia a las sesiones del ayuntamiento; y menos ahora que forma parte de un programa de un show gastronómico en televisión. Tiene que estar forzosamente en la Ciudad de México por varios meses. Con razón los partidos políticos pierden credibilidad.

EL SITI

Desde que se empezó a hablar del Sistema Integral de Transporte de Irapuato SITI) y de sus bondades, se dijo que el costo de este gran proyecto sería absorbido por el gobierno del estado, la presidencia municipal y los concesionarios. Desde ese momento señalamos claramente que los concesionarios ya estaban acostumbrados a estos juegos y que, claro que firmarían lo que quisiera la presidencia, se comprometerían a dar su aportación, a cambiar camiones, etc., pero a condición de que primero les autorizaran el aumento a las tarifas.

GANAR TIEMPO

Señalamos también que ellos apostaban a que pasaría el tiempo y la obra no se realizaría en por lo menos tres o cuatro años y que lo irían alargando con el cuento de supuestos problemas económicos. Pasó lo esperado por los permisionarios, se les autorizó el incremento y ¿que creen que pasó? Exactamente lo que dijimos, aunque se cruzó la pandemia, les cayó “como anillo al dedo” pues tuvieron pretexto para no aportar nada; ya se acabó la administración actual, o sea, exactamente lo que ellos previeron, apostarle al tiempo y luego volver a negociar con la siguiente administración y volver a pedir aumento porque ya pasaron dos o tres años con la misma tarifa. El cuento de nunca acabar.

NI UN PESO

Los concesionarios, efectivamente, no han aportado un cinco al fideicomiso que se hizo para tales efectos; gobierno del estado aportó una buena lana (se habla de veinticinco millones de pesos), la presidencia construyó la primera estación del SITI en lo que fue el estacionamiento de correos y telégrafos, adecuó y modernizó las avenidas por donde pasarán los autobuses, pero los camioneros no han aportado nada. Le hacen al tío Lolo.

400 MILLONES

Se dice que las obras para completar el SITI, es decir, las otras estaciones de transferencia, el sistema de pago con tarjeta, etc., costarán algo así como cuatrocientos millones de pesos, de los cuales se supone que los concesionarios deberán pagar como cien millones. ¿Usted lo cree? Y la siguiente administración a cargo de Lorena Alfaro se supone que deberá cubrir el resto. ¿Será prioridad de la contadora Alfaro? Parece que no.

MÁS DEL ESTADIO

Versiones van y versiones vienen en relación a la continuidad del futbol en la ciudad de Irapuato. La familia San Román dice que regalará la franquicia a una empresaria local y la presidencia dice que no se puede; la familia San Román dice que ellos tienen la posesión jurídica del estadio y la presidencia dice que no, aunque luego el propio presidente municipal aceptó que, en efecto, la posesión la tienen esos empresarios y que tendrán que presentar un juicio para recuperarla.

ALEBRIJES

Se dice que viene un equipo de Oaxaca y luego que siempre no; la familia San Román dice que las condiciones físicas del estadio en algunas zonas son un desastre y la presidencia dice que no es cierto, que le acaban de meter casi cien millones de pesos; que si el techo se cayó por mala calidad o que fue el fuerte viento el que lo tiró, en fin, una serie de contradicciones que lo único que ratifican es la falta de diálogo que hubo entre las partes.

GALIMATÍAS

Ojalá y todo esto termine bien, porque de entrada hay dos perjudicados: en primer lugar la afición fresera que es de las meras buenas, y en segundo el propio estadio pues si la posesión la tienen los San Román y no hay futbol, pues no le darán mantenimiento y obviamente tampoco se lo dará la presidencia. Total, que es un galimatías completo, una telaraña que ya será cuestión de abogados que la resuelvan. De entrada, la presidencia tiene en su custodia el estadio por veinticinco años, pero no tiene la posesión jurídica. ¿Así o más complicado?

BURRADA

Y, mientras los dueños del estadio, es decir, la asociación civil, han de estar tranquilos porque por los siguientes 25 años la presidencia va a darle mantenimiento al inmueble; es posible que haya equipo, el gobierno le metió 90 millones de pesos y ellos en el ganar-ganar. Que tal….. Y para completar el cuadro, la semana pasada un ex candidato y empresario dice que junto con otros empresarios van a comprar un equipo de tercera división para que se convierta en la otrora famosa “trinca fresera”, y que “venderá” acciones o participaciones al público en general para que el equipo sea del “pueblo”. ¿Pues que no se acabaron ya las campañas políticas?

TORRE MÉDICA

Muchos comentarios respecto a la construcción de la torre de especialidades en el parque Irekua o Viveros Revolución -como muchas personas le siguen diciendo-; la mayoría coincide en la necesidad de la construcción, pues toda inversión en salud es bienvenida y en este caso se habla de 130 millones de pesos para Irapuato y los beneficios que ello conlleva.

OPCIONES

En estos días han surgido varias opciones para reubicar la torre. Por ejemplo, se menciona el terreno que está exactamente enfrente del Hospital General, en avenida Guerrero, donde había una distribuidora de llantas, o unos metros más adelante, sobre la misma banqueta está un hotel que se podría adquirir y sólo requeriría de algunas pequeñas adaptaciones pues al parecer sólo serían consultorios, es decir, no se trata de un hospital; o el terreno que está enfrente del hotel mencionado, en la esquina de Guerrero y Cedro.

IREKUA

Opciones sí las hay, y si el dinero ya está disponible, pues, habrá que evaluar estas alternativas y ya no seguir quitándole metros a un parque, que además, fue donado para el deporte, no para hacer hospitales ni consultorios. Adelante la inversión en salud, pero bien planeada, sin polemizar… Nos leemos la próxima…