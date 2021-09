ACONTECERES

CORRUPCIÓN

¿No que ya no había corrupción en la 4T? Le estalló el petardo en la mano a la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, y a su jefe, luego de que el Instituto Nacional Electoral ha multado a “morena” con 4.5 millones de pesos, porque como alcaldesa de Texcoco, Estado de México, la maestra ordenó descontar a 472 trabajadores del DIF municipal el 10% de su salario, algo así como 13 millones de pesos, para destinarlos a su campaña para la gubernatura en 2017.

ROBADERA

¿Delfina será destituida de la SEP? No va a pasar nada. Amlo es su tapadera con el argumento de que “el PRI robó más”. Para el INE, sin embargo, esta fue una práctica “vergonzosa, inmoral, inadmisible y antiética”. Y corrupta, agregaríamos nosotros ¿Será capaz la secretaria de Educación de mostrar tantita dignidad y dejar el cargo? De quedarse en la SEP, está en riesgo de ser saqueada la nómina de millones de docentes y trabajadores de la educación. Les puede aplicar también el diezmo.

KU KLUX PAN

Va a traer graves consecuencias político-electorales para Acción Nacional, la alianza que suscribieron algunos de sus senadores, incluyendo al líder de la bancada, Julen Rementería del Puerto, el haber suscrito una carta compromiso para “frenar al comunismo” con el partido de extrema derecha VOX, que preside el español Sebastián Abascal, que de entrada generó un rechazo generalizado en todas las esferas incluyendo al interior del mismo blanquiazul.

COMPLICADO

Se vislumbra, pues, un escenario complicado para el PAN por este craso error que pone en riesgo una eventual alianza para el 2024 con el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano, aunque también afectará las aspiraciones de militantes como la senadora Alejandra “Wera” Reynoso, una de las impulsoras con la ultraderecha franquista, quien buscaría la candidatura a gobernadora de Guanajuato, aunque haya dicho que firmó la Carta de Madrid “a título personal”. Al PAN no le están saliendo bien las cosas. Tiene encima el asunto de Ricardo Anaya y en Guanajuato el del diputado federal electo Jorge Romero Vázquez. Y ahora este yerro monumental. No cabe duda que el poder desgasta y orilla a meter la pata.

EFICIENCIA

A unos días de que llegue a su fin la actual administración municipal de Irapuato, que encabeza Ricardo Ortiz Gutiérrez, el balance en general es altamente satisfactorio. La capital mundial de la fresa tiene otro rostro, hay mucha obra pública, no hay nada grave en el horizonte que empañe la gestión (la tercera en toda su historia) del arquitecto, quien está cerrando a tambor batiente. Este avance, sin embargo, no podría ser posible sin la participación de colaboradores comprometidos cada cual en su respectiva área.

ASUNTOS INTERNOS

Uno de ellos es el abogado Sergio Hernández Montaño director de la Unidad de Asuntos Jurídicos, quien con cuya labor ha logrado ordenar en su conducta a los elementos de la policía municipal. El trato ha sido parejo, apegado a la ley y al reglamento. Ha hecho un trabajo de concientización en su deber, en coordinación con el Consejo de Honor y Justicia. A Sergio no le ha temblado la mano a la hora de proceder.

CONFIANZA

Montaño ha cumplido con el compromiso contraído y respondido a las exigencias del momento. Hace varios años, la ciudadanía irapuatense desconfiaba de la policía preventiva. En la actualidad la corporación se ha ganado la confianza gracias a que ha tenido un estrecho acercamiento y con su actuación comedida con el ciudadano. Además, aquellos elementos policiacos que por alguna u otra razón causaron algún daño al equipamiento a su cargo, fueron obligados -bajo el marco legal- a resarcir los detrimentos a favor del municipio, lo que significó importantes ahorros.

VERGONZOSO

El regidor irapuatense Francisco Herrera, quien traicionó a morena para pasarse a la fracción del PAN en el ayuntamiento, no tiene vergüenza. Cree que todavía estamos en los tiempos del “año de Hidalgo…”. En plena sesión ordinaria, realizada de manera virtual, el dizque representante popular descaradamente pidió le paguen bono de fin de trienio, a través de mensajes a sus compañeros y compañeras edilicias.

SIN PENA NI GLORIA

El desempeño que tuvo este regidor fue sin pena ni gloria, mismo que afortunadamente ya se va pues desprestigia la función pública. Acción Nacional no tenía ninguna necesidad de recibir a esa clase de chapulín de la política, un improvisado que por lo visto sólo buscó llegar a la regiduría a cobrar sin trabajar y ver cómo vive del erario público. Una quemada del tamaño del mundo para este neopanista. ¿Pedir bono? Como si lo mereciera.

LO DIJIMOS

Hace unos días comentamos que la nueva presidenta municipal Lorena del Carmen Alfaro García, no se andaba por las ramas, y en la semana nos dio la razón; pidió replantear la ubicación de la torre de especialidades médicas, es decir, que se respeten las áreas verdes del parque Irekua y, más que eso, al parque mismo, puesto que cada administración le quita un pedazo y le meten concreto.

DESPOJADO

Si se hace un recuento, ya le habían quitado los siguientes espacios: donde está actualmente el IMSS; donde está la oficina de violencia intrafamiliar; el estacionamiento del parque; la biblioteca; las instalaciones del Club de Leones; la escuela primaria o secundaria que está por ahí; el lienzo charro; la preparatoria oficial, etc., etc., y a ese paso el parque va a quedar en un pequeño jardín vecinal o de casa de interés social y, pues, no se vale.

A REPLANTEAR

Hace bien la presidenta municipal electa en pedir que se replanteé la ubicación del nuevo hospital, aunque con el avance del proyecto pudiera resultar muy complicado esto y, sobre todo, habrá que ver qué piensa el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, que será quien pague la obra. Vamos a ver en qué para este asunto, pero por lo pronto la panista demuestra de que está hecha. Quizá como moneda de intercambio se podría solicitar al gobierno del estado la creación de otro gran parque para Irapuato, ¿no creen?

NUEVO GABINETE

La alcaldesa electa de Fresópolis, Lorena Alfaro, no ha dado ni la más mínima pista sobre quiénes integrarán su gabinete, es más, ni siquiera hay los clásicos rumores que para estas fechas ya abundan, es decir, la famosa lista de “posibles” en los que normalmente se auto incluyen los interesados, o incluso los rumores que los propios presidentes electos sueltan para ver las reacciones; y es que ya estamos a un mes de la toma de protesta del nuevo ayuntamiento.

RENOVACIÓN

De lo poco que se ha sabido es que, de los actuales funcionarios de primer nivel, pocos van a repetir, y eso quién sabe; se dice que luego de varios años de permanencia en los cargos se requiere de renovación total. Alfaro Arredondo tiene un equipo cercano que seguramente la acompañará en la administración, pero, por ejemplo, del secretario del ayuntamiento y del tesorero municipal no se ha sabido nada; seguramente nombrará a alguien de su confianza aunque, ojalá y más que confianza, seleccione con criterio de profesionalismo y con aires de cambio para no caer en los mismos de siempre o en simple pago de facturas de campaña. Sabemos, sin embargo, que varias posiciones importantes podrían ser ocupadas por mujeres.

SIN EQUIPO

Por otra parte, a estas alturas, la alcaldesa electa ya debió tener un equipo compacto de comunicación social. Por ese lado sentimos que está descobijada. Debe dejar la toma de posesión en gente de su confianza. Además, las distintas áreas de comunicación social de todas las dependencias deben tener una “limpia” a fondo, por ejemplo, en Seguridad Pública; en Japami; en el DIF; en misma presidencia y quizá fusionarlas en una dirección general de comunicación social y acabar con ciertos cotos de poder externo que se han dado, de los que la alcaldesa electa no puede ser rehén.

VOY DERECHO

Como si fuera en autopista. Así es como Ale Gutiérrez va en estos días, a un mes y días de tomar posesión como la nueva alcaldesa de León. Tiene todo el empaque para trazar dos agendas: la Municipal y la de la coordinación nacional de alcaldes panistas, en las que pondrá su sello, un nuevo ritmo y el acelerador a fondo. Y es que lo tiene claro: para obtener resultados diferentes, hay que hacer las cosas diferentes. Pero, además, la humildad para conocer los casos de éxito de otros lugares que han dado buenos resultados como San Pedro Garza García, Querétaro, Aguascalientes y aterrizarlos en León.

ESTRATEGIA

Esta semana fue clave para apuntalar la estrategia de acercamiento ciudadano, a través de la iniciativa ‘Ale te escucha’ y traza un nuevo liderazgo cercano que capta las necesidades de la gente y de los sectores, con el dinamismo que prometió que será su administración 24/7, con un modelo renovado de gobierno. Así que en los últimos días, se reunió con colegios de Ingenieros Civiles, Arquitectos, y con otros sectores económicos y organismos empresarios como la Canacintra, la Canaco, los comerciantes del Centro Histórico y todo los que agrupan al sector turístico.





Todas estas propuestas sumarán al Plan de Trabajo, que se presentará desde el día 1. Ale no quiere perder tiempo como lo hicieron otras administraciones y va arrancar a paso veloz. Con este nueva estrategia de acercamiento, el diálogo y la escucha será abierta y permanente. Pero además, se afianza como la líder, la operadora que Marko Cortés, el jefe nacional del PAN, necesita para innovar y ayudar a refrescar con una sacudida a los municipios blanquiazules. No por nada la nombró como coordinadora nacional de alcaldes panistas, por su nivel de operación, interlocución y con pila recargada. El lunes se reunió con él, y el jerarca azul sabe que le puede encomendar tareas en la búsqueda de la reelección.

CORONAVIRUS

Es alarmante el repunte que está habiendo en esta tercera ola de coronavirus por los contagios y decesos. Más preocupante todavía que se hayan detectado casos de maestros y alumnos en pleno regreso a clases presenciales, pese a que en este espacio advertimos del enorme riesgo. Las autoridades dicen que las infecciones no se dieron dentro de los planteles, sino que ya llegaron enfermos. Si esto es así ¿por qué dentro de los protocolos sanitarios no hicieron pruebas previamente?

EN RUINAS

A todo esto, insistimos, hay que sumar las pésimas condiciones en que se encuentran infinidad de planteles (la SEG dice que sólo son 800 y tantas) que fueron vandalizadas, saqueadas, destrozadas por los delincuentes y a sabiendas de ello, la Secretaría de Educación no hizo nada para la rehabilitación oportuna de los inmuebles, aunque se enojen pero es la verdad.

RIESGO

Ahora bien. Ante la cantidad considerable de contagios ¿darán marcha atrás a las clases presenciales? Por lo pronto, la Secretaría de Salud amplió una semana más el semáforo amarillo en alerta, lo que evidencia el riesgo latente. Nadie desea que se paralicen las actividades económicas; los niños quieren ya salir del confinamiento, pero hay que hacer algo.

VACUNACIÓN

Por lo pronto, Guanajuato sufrió de nueva cuenta el látigo del desprecio de la 4T al quedar otra semana sin vacunas, con lo que se rompe la cadena de inmunización. No sabemos si en su gira por Europa, a donde fue en busca de nuevas inversiones, el gobernador Diego Sinhue haya contactado farmacéuticas o laboratorios para adquirir las dosis, toda vez que la inhumana y cruel “cuatro te” nos sigue castigando. Pero ¿por qué los guanajuatenses seguimos de brazos cruzados? Faltan liderazgos ciudadanos.

TERCER INFORME

En días pasados, el inquilino de Palacio Nacional compareció ante su gabinete legal y ampliado, aunque mermado, para rendir su tercer informe. Más que triunfalista, como lo han calificado algunos analistas, el tabasqueño es cínico por presumir supuestos logros de su gestión que no es otra cosa que saludar con sombrero ajeno. Uno de ellos es el referente a las remesas diciendo que es un “récord histórico” de su administración, cuando en realidad el esfuerzo es de nuestros paisanos que se fueron a los Estados Unidos porque en México no hallaron oportunidades para trabajar. Vaya desfachatez del de Macuspana.

RÉCORD

Récords históricos, los de nuestros atletas paralímpicos que van a regresar al país con varias medallas de oro, plata y bronce. Y eso que para la 4T nunca han existido. No por nada tiene en el abandono el Centro Paralímpico Nacional. Bien por esos jóvenes que pusieron en alto el nombre de México… Nos seguimos leyendo…