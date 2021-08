ACONTECERES

AMENAZAS

Los constantes ataques, descalificaciones, contra periodistas y medios de comunicación por parte del inquilino de palacio nacional han dado pie a que incluso el crimen organizado se esté atreviendo a proferir amenazas en fechas recientes. La libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información, así como la integridad física de los periodistas está en riesgo y es hora de poner un “hasta aquí”.

DESCONFIANZA

Sin embargo, tampoco se puede confiar en la “cuarta transformación” para que se brinde protección a los comunicadores amenazados, como es el caso de la conductora Susana Uresti. No puede haber confianza en alguien que ha acudido a Badiraguato, Sinaloa, a rendir pleitesía a la matriarca de narcotraficantes, ni tampoco en alguien que no combate a la delincuencia organizado por su política de “abrazos, no balazos”.

CONDENA

Hay una condena generalizada allende y aquende nuestras fronteras por esta situación. México es uno de los países más mortíferos para la prensa. Las condenas son unánimes contra las amenazas vertidas cobardemente por Nemesio Oseguera conocido como “El Mencho”, quien sigue sembrando un clima de violencia y terror en el territorio nacional impunemente. ¿Recibir “protección” del gobierno? Sería tanto como dejar al zorro en el gallinero.

NO NOS INTIMIDAN

¿Cómo va a querer proteger el régimen a los periodistas si las amenazas y agresiones también provienen de las mañaneras en palacio nacional? ¿Qué nos queda a los periodistas si nuestras únicas armas son una libreta, un bolígrafo, un micrófono, la tinta, el papel? No nos van a intimidar.

RENOVACIÓN IEEG

La elección de nuevo consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato es inminente. Mauricio Guzmán Yánez ya prepara su equipaje para entregar esta responsabilidad en la que sin duda entrega excelentes resultados. Por lo mismo, una institución que se encarga de organizar los procesos electorales, de fomentar la participación ciudadana y, en general, de garantizar la democracia, quedaría muy desprestigiada en el supuesto de que la designación del nuevo consejero presidente o consejera presidenta se dé por el infame “dedazo”.

HISTORIA

El estado de Guanajuato, desde el año 1995 en que se ciudadanizó la organización de las elecciones y fue creado el IEEG, ha consolidado la democracia. Luego hubo una serie de reformas que se tradujeron en el cambio de consejeros ciudadanos a consejeros electorales, como se encuentra en la actualidad; no habría espacio para narrar todos los cambios que se han gestado al interior del Instituto para bien, mismos que de alguna manera fueron homologados con la transformación del Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral.

PARTICIPANTES

Ahora viene la renovación del cargo de consejero presidente del IEEG, para lo cual el INE lanzó una convocatoria a los ciudadanos para participar en el proceso de selección de consejero presidente del IEEG, bajo diferentes etapas del concurso. A finales del pasado mes de julio, se dio a conocer que 16 aspirantes pasaron el primer filtro del examen de conocimientos.

EL MEJOR

La calificación más alta la obtuvo Francisco Gerardo Parada con 8.7 seguido por Iván Alfonso Martínez con 8.27 y Carlos Manuel Torres con 8.17 puntos. En cuanto a las mujeres concursantes, sólo cinco de ellas lograron superar la calificación mínima requerida. La más alta la obtuvo Claudia Marcela Carreño con 8..00, seguida de Brenda Canchola con 7.93 puntos y en tercer lugar Arminda Balbuena con 7.73, por citar a los tres primeros lugares.

LO QUE VIENE

La siguiente etapa consiste en la elaboración de un ensayo, en línea, el cual será calificado por el Colegio de México. El último filtro consistirá en una entrevista a los finalistas. Francisco Gerardo Parada Villalobos es actualmente vocal ejecutivo de la Junta Distrital 09 del INE con sede en Irapuato quien ha tenido un desempeño sobresaliente en las elecciones que le ha tocado organizar. Y no se duda que logre superar las siguientes etapas, pues en la de conocimientos demostró de qué está hecho.

A LO GRANDE

No bien ha comenzado una de las ciudades metropolitanas más grande del país, León de los Aldama, Guanajuato, y la alcaldesa electa del PAN Alejandra Gutierrez Campos empieza a brillar con luz propia. Desde que concluyó la elección en el municipio más importante de Guanajuato, Ale no ha parado de trabajar intensamente. Es la que más notas ha dado y a la que se ha visto más activa y participativa de todos los alcaldes y alcaldesas electas; quizá fue la única que volvió a salir a las calles a agradecer a los electores haber votado por ella y su planilla.

NOMBRAMIENTO

Otro paso que ha dado Ale Gutiérrez es haber sido nombrada como coordinadora nacional de presidentes municipales del Partido Acción Nacional, lo cual ya habíamos consignado en este y otros espacios. De esta manera, la alcaldesa electa de León se convierte en la primera mujer en asumir este cargo. Todo un reto por delante. Ella dijo, en su primer mensaje, que es momento de unidad, de volver a escuchar, aprender de todos y adoptar los casos de éxito de otros municipios. Es, pues, coordinadora de los alcaldes de 502 ayuntamientos.

AUDIENCIA

Por cierto, que Alejandra Gutiérrez ha anunciado que solicitará audiencia con el inquilino de Palacio Nacional, una vez que tome posesión de la presidencia municipal, para insistir en la necesidad de continuar con la construcción de la presa El Zapotillo y las necesidades de los municipios porque “los proyectos, las obras y las acciones no deben verse con un color. El agua es indispensable tanto para Jalisco como para Guanajuato y al proyecto de El Zapotillo se le metió miles de millones de pesos que pagamos con nuestros impuestos, como para que se tiren a la basura”. Y agrega que así como le invierten al Tren Maya y al aeropuerto de Santa Lucía, espera que haya voluntad política para reactivar las obras de esa presa.

TRANSICIÓN

Aquí en Irapuato, la alcaldesa electa Lorena Alfaro García y el alcalde en funciones Ricardo Ortiz Gutiérrez afinan detalles para el cambio de gobierno a partir del 10 de octubre. Entregar cuentas claras ha sido el compromiso del primer munícipe, se van a entregar las cosas como deben ser. La administración municipal de Irapuato ha logrado cambios sustanciales en la ciudad. Desde luego falta mucho por hacer, sobre todo en las colonias populares más alejadas y en las comunidades rurales, pero en general Irapuato tiene otra cara.

PROYECTOS

Alfaro García, por su parte, ha sostenido reuniones con directores generales de diferentes áreas, con la tesorería, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entre otras dependencias, para conocer la situación en la que se encuentran y hasta donde se sabe no hay inconsistencias. Las dudas se están despejando sobre la marcha. Falta saber las condiciones de proyectos a largo plazo como el del Sistema de Transporte Integral y la construcción de la torre de especialidades médicas en el parque Irekua.

EGRESADOS

En la semana que termina, se llevó a cabo la graduación de cadetes de policía de la generación 39. En el trienio que está a punto de finalizar, se dice que formaron 397 nuevos policías para reforzar la seguridad en el municipio de Irapuato, que es uno de los pocos municipios del país en donde los uniformados son de los mejor pagados, así como aquellos que integran las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE).

GRADUACIÓN

El municipio fresero rebasó la meta de generar 300 policías en el trienio. Y se ubica en los primeros lugares de los 45 compromisos estatales. Una de las acciones más importantes es la proximidad. Hace falta, sin embargo, conocer más a detalle los logros alcanzados. Pocos municipios pueden darse el lujo de alcanzar estos resultados, todos bajo la coordinación de Pedro Cortés.

INFILTRADOS

No todas las corporaciones policiacas de los 46 municipios están cumpliendo con su responsabilidad. El fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, sostiene que efectivamente hay pocas policías trabajando como debe ser; algunas están infiltradas por el crimen organizado e inclusive presidentes municipales pudieran estar involucrados. Hace falta seguir depurando a los cuerpos policiacos, porque entre más eficiente sea la policía, habría más detenciones, pero es muy deficiente y nulo el trabajo que realizan.

DEFICIENCIAS

No todos los policías están capacitados. En la actualidad ser policías no es cualquier cosa, debe estarse adaptado inclusive a lo que es el sistema penal acusatorio, además de que la labor preventiva no se está cumpliendo adecuadamente, de ahí tanta violencia, el incremento en los diferentes delitos del fuero común. Las cosas más elementales en seguridad pública no se están haciendo, dice el fiscal.

SALARIOS

Otro aspecto relevante es el relativo a los salarios que perciben los policías municipales. Salvo casos contados, no todos tienen ingresos dignos y quienes tienen un salario decoroso, carecen de las prestaciones sociales. Falta mucho por hacer en ese rubro. Otro detalle es que no en todas las corporaciones tienen área de asuntos internos para atender asuntos relacionados con el mal comportamiento de los uniformados. Proliferan, también, los derechos humanos pero el concepto se ha tergiversado. Y efectivamente. Actualmente la percepción es que los derechos humanos solo sirven para proteger delincuentes.

EXPULSIÓN DE PANISTAS

El secretario general del Partido Acción Nacional (PAN) Eduardo López Mares dice que cerca de 60 panistas están en la mira de una eventual expulsión por haber apoyado a candidatos de otros partidos, en las elecciones del 6 de junio, en Comonfort, Villagrán, San Francisco del Rincón y Guanajuato capital. Los respectivos comités municipales se encuentran haciendo una evaluación para determinar qué procede.

DESLEALTAD

En Irapuato también ha habido panistas traidores, pero López Mares no hizo ninguna mención. Uno de ellos fue el polémico exalcalde Sixto Zetina Soto quien no es la primera vez que le juega chueco a su organización política; lo hizo cuando Margarita Zavala la jugó para la presidencia de la república; el muchacho citado le estuvo operando en el estado.

TRAICIÓN

Para estas elecciones, nuevamente Zetina se pasó al bando contrario. Impulsó candidatos “independientes” y operó para Movimiento Ciudadano y, sin embargo, las enérgicas autoridades del partido guardan cómplice silencio. Y, bueno, se entiende desde el momento en que se estuvo cooptando a candidatos de otros partidos para restar votación a morena, pero no se justifica. Así es que no se puede expulsar a nadie. Tendrían que empezar por los propios dirigentes.

NI SUS LUCES

Uno de los municipios en el que el proceso de entrega-recepción está sumamente retrasado es el de Salamanca. El alcalde electo César Prieto Gallardo no ha tenido la atención ni la cortesía de apersonarse en la casa municipal para iniciar cuanto antes los trabajos respectivos. La actitud de este personaje no muestra sino un grado de soberbia inaudita e inaceptable.

BERRINCHE

Corresponde a él acercarse a la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz para ponerse a trabajar en seguida. Si así va a ser cuando asuma la presidencia, pobres de los salmantinos, aunque habría que decir que tal vez merezcan el alcalde que eligieron. Se supone, sin embargo, que hay una reglamentación, una ley, que obligue a este personaje a cumplir con esta etapa de transición. ¿O será que finalmente va a declinar asumir la responsabilidad? De otra manera no se explica su actitud contradictoria y antidemocrática.

DEFRAUDADO

Un presunto fraude monumental es el que podría haber cometido la Lotería Nacional y el inquilino de palacio nacional con la engañosa rifa del avión presidencial. El hospital comunitario de San Diego de la Unión, que participó en la compra de un cachito, salió ganador de uno de los premios pero a la fecha no ha recibido los 20 millones que estaban en juego. Varios hospitales están en la misma situación. No cabe duda que estos de la “cuatro te” salieron más trácalas que los gobiernos corruptos del viejo PRI. ¿Dónde está ese dinero? ¿En qué cuenta bancaria? ¿Quién se lo robó? Y hasta la próxima...