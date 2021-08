ACONTECERES

“AÑO DE HIDALGO”

Los órganos revisores, los fiscalizadores, los de rendición de cuentas y transparencia, así como los anticorrupción, deberán estar súper atentos en que, al término del periodo constitucional de los 46 gobiernos municipales y de la Cámara de Diputados, no vaya a darse la infame práctica en política conocida como el “año de Hidalgo”, sean panistas, priistas, morenistas o de cualquier signo partidario que en el último año pudieran saquear las arcas públicas.

DESPILFARRO

Tradicionalmente, no sólo se han robado cantidades exorbitantes de dinero –no se diga en los gobiernos del PRI- que a veces va a parar a los paraísos fiscales o al “lavadero”, sino que también se ha acostumbrado que desaparezcan como por arte de magia automóviles, enseres de oficina, o bien se realizan adjudicaciones directas a empresas amigas, lo mismo que predios, FIATs, o se despilfarran los recursos en pachangas, viajes al extranjero, moches, todo tipo de favores pa’ los cuates.

COMPLICIDADES

Por desgracia, no todos los entes públicos encargados de prevenir esa abominable práctica realizan bien su chamba. No sabemos, por ejemplo, qué ha hecho al respecto la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) cuyos integrantes andaban de vacaciones en plena etapa de entrega-recepción. Tampoco, qué está haciendo el flamante secretario de “Transparencia” y “Rendición” de Cuentas pues el señor y sus colaboradores bloquean cualquier intento de obtener información.

IMPUNIDAD

A la fecha, no se ha sabido que algún funcionario público haya sido inhabilitado, separado del cargo o encarcelado por mal uso de los recursos públicos. Parece que en Guanajuato estamos completamente exentos de corrupción, puras blancas palomitas por lo visto. Se habla de que hay algunos procedimientos en marcha pero creemos que sólo son para taparle el ojo al macho. En fin.

JALÓN DE OREJAS

Por cierto que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo hizo una fuerte llamada de atención a los diputados locales por haber realizado un viaje a los Estados Unidos (otros se fueron a Canadá) dizque para acercarse a los migrantes guanajuatenses, en el que se gastaron más de 400 mil pesos, y para que no vayan a pagarse los bonos que acostumbran.

LA “VOCERA”

Todo tienen los legisladores. Salen gastalones y todavía se indignan, al grado de que la diputada del Partido Verde, Vanesa Sánchez Cordero, la hizo de vocera o defensora de oficio, salta a la palestra para negar que vayan a otorgarse bonos al término de esta Legislatura, que porque el presupuesto anual no lo contempla y hay racionalidad y control del mismo. Pero no dice que hay diversas partidas de las que salen los “ahorritos”. Pero ojalá sea como dice.

“¡NOS OFENDIÓ!”





Sánchez Cordero calificó como “desafortunada la declaración del gobernador”, que además es “hasta ofensiva”, primero porque el presupuesto del Poder Legislativo no alcanza ni el uno por ciento del presupuesto estatal. “Somos de los tres poderes que tiene el presupuesto más bajo; además de ello, se ha hecho un esfuerzo durante estos tres años de Legislatura por mantener el presupuesto sin cambios. También dijo que la visita a Chicago, Illinois, Estados Unidos, fue “un viaje de trabajo”, pero no dice qué beneficios traerá para los guanajuatenses. ¿A poco dentro de las funciones de un legislador están los viajes?

¿NUEVO GABINETE?

Se percibe cierto nerviosismo entre los actuales miembros del gabinete municipal porque, como cada tres años, no saben si la nueva presidenta Lorena Alfaro los llamará para que repitan o no, aunque existe un consenso mayoritario de que la gran mayoría de los directores sean reemplazados por el equipo de la todavía alcaldesa electa y se considera que sería lo más sano.

¿COMPROMISOS?

Claro que algunos pudieran repetir, aquellos que forman parte del nuevo equipo, o que conocen a la contadora desde hace varios años, pero se dice que serán pocos en esta situación. Los principales puestos como son la secretaría del ayuntamiento, la tesorería, la contraloría y las direcciones generales es probable que sean ocupados por distintas personas, aunque obviamente se tratará de panistas, o sea, que tampoco se descarta que sean los mismos de siempre, sólo que reciclados luego de estar algunos años en la banca.

A VARIARLE

Ojalá y Alfaro García nos diera la sorpresa y se arriesgara a gobernar más que con puros panistas; que fuera con profesionales y profesionistas de la iniciativa privada, lo que le daría a la administración una nueva imagen y estaría menos ligada a un partido político. Total, ella ya fue secretaria del ayuntamiento y tesorera municipal, lo que la hace conocedora del teje y maneje de la presidencia y eso le ayudará mucho en su gestión. ¿Se animará la nueva presidenta o se repetirá lo de siempre?, nos referimos a que si volveremos a ver las mismas caras de panistas de siempre, los cartuchos quemados.

RENUNCIA ILÓGICA

La renuncia de Gabriel Espinoza a la Delegación Suroeste de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) causó sorpresa y no dejó de impactar fuertemente en el ámbito educativo. Por un lado, se habla de que fue una destitución, una especie de venganza política que porque Gabo la jugó hace tiempo con cierto personaje y ya se la tenían guardada; otra, que fue una renuncia simplemente pero ¿quién en estos tiempos de crisis le apuesta a quedarse sin empleo?

EFICIENTE

Tampoco encaja muy bien eso de que en Guanajuato le pidieron la renuncia, porque el funcionario siempre ha sido eficiente y ha tenido buenos resultados, por lo que no suena que lo hayan despedido, aunque con los panistas nunca se sabe. Otra versión dice que algún presidente municipal de los que tomarán protesta en octubre próximo lo tiene considerado, versión que pudiera tener visos de real y aunque el ahora ex delegado no soltó prenda, es probable que lo veamos, a partir del 10 de octubre, en alguna oficina municipal. Sea lo que fuere, la renuncia de Gabriel no dejó de sorprender a propios y extraños ya que suena ilógica.

BUEN FUNCIONARIO

Total, que la razón de fondo no la sabemos pero se comenta que al ser un funcionario con fuerza educativa y también política, pudiera haber significado un riesgo para grupos de interés. Indudablemente que Gabriel sabía y sabe su oficio, que traía la experiencia y que le había dado excelentes resultados al gobernador en el encargo en esta región, por lo que seguramente pronto lo volveremos a ver en alguna nueva responsabilidad.

UN ALBUR

El proceso de reestructura que ha anunciado en el gobierno Diego Sinhue puede correr el riesgo de prescindir de funcionarios que, en los momentos clave, le puedan hacer falta o, peor aún, integrar perfiles que tarde o temprano le darán más problemas que beneficios. El tiempo nos dirá si vendrá a fortalecer al gobierno del estado o a debilitarlo, de cara a un proceso electoral que pinta por demás competido en el 2024. Parece, sin embargo, que no se están tomando decisiones acertadas.

REGRESO A CLASES

Definitivamente a ningún gobierno le agrada que se caiga la actividad económica a causa de la paralización causada por la pandemia del coronavirus, como ya ha ocurrido, y menos cuando en el país ha crecido exponencialmente el número de pobres entre los pobres, sin dejar de mencionar que retornar a un eventual confinamiento ya sea parcial o total, pega en el capital político, tan desgastado de por sí, de los gobernantes, de ahí la terquedad en que se regrese a clases presenciales a partir del 30 de agosto pese al azote de la tercera ola de Covid-19.

SIN ESTRATEGIA

No vemos en el horizonte, sin embargo, una estrategia clara y definida. No basta simplemente el hecho de sanitizar, de usar gel antibacterial, de mantener la sana distancia. Es obvio que no ha dado resultados del todo. Lo que urge es una intensa campaña de vacunación a diestra y siniestra, de pruebas anti virus, para lograr esa inmunidad colectiva o de rebaño, principalmente entre la población más joven, desde los niños, hasta los adolescentes y toda la muchachada que es la que está resultando mucho más vulnerables que los viejitos.

NO HAY CONDICIONES

No están dadas las condiciones para retornar a las escuelas. Clases siempre las ha habido aunque fueran a distancia. Es cierto que muchos niños y jóvenes han resultado afectados, no tanto emocional o psicológicamente, sino porque no todos tienen acceso al internet que es por donde fue impartida la enseñanza en plena cuarentena y otros tantos simple y sencillamente no se acoplaron a ese inédito método de la educación. Las autoridades están entre la espada y la pared, lo mismo que los padres de familia.

A VACUNAR A TODOS

La clave está en emprender una vacunación generalizada, sin cortapisas, pero ya hemos visto que el dictador incluso se da el lujo de castigar a los guanajuatenses dejándolos sin dosis hasta por una semana. Eso es criminal e inhumano. Y cuando llega la jornada de inmunización, se hace de tal manera que exaspera a los potenciales receptores de la inyección por la desorganización que priva, por la ineptitud de la “súper delegación” del bienestar que encabeza Mauricio Hernández. ¡Misión no cumplida!

A CONSULTA

Por lo pronto, mejor que se haga una consulta popular para saber si regresamos a las escuelas o no. Una farsa más ya ni se notaría. Al fin y al cabo que el pueblo “bueno y sabio” es el que decide.

FRACASO

Y ya que comentamos de consultas, la del pasado domingo primero de agosto fue un absoluto fracaso. Junta más gente un perro atropellado. Se quiso engañar a la población con el cuento de que serían enjuiciados los expresidentes de México pero no toda cayó en el garlito. Los escasísimos votos que hubo evidentemente fueron de gente acarreada y afín a la “cuarta transformación”. Los mapaches morenistas hicieron lo suyo pero no les alcanzó. Directo a la basura, más de 530 millones de pesos.

INE, BIEN

Los únicos ganadores de esta consulta fueron sin duda los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y sus vocales estatales y distritales que nuevamente hicieron un brillante trabajo. No se entiende, por tanto, la postura del inquilino de Palacio Nacional quien contradictoriamente dice que la consulta fue un éxito y por otro, descalifica la labor del INE. ¿No es estúpido?

EXPERIMENTO

Como sea, la verdadera intención del oriundo de Tepatitán, Macuspana, Tabasco fue realizar una especie de experimento con miras a la otra consulta para la revocación de mandato que seguramente ya lo ha puesto a temblar, puesto que el fracaso del domingo pasado no es sino una muestra del rechazo de los mexicanos hacia su gestión, conscientes de que con dicha consulta se dañaron las formas de democracia directa, por la pregunta cantinflesca que emitió la Tremenda Corte. Otra barbaridad morenista es la de querer enjuiciar a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama.

CONGRUENCIA

Luego de que se desató la crisis entre los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en donde fue destituido como presidente el “magistrado billetes” José Luis Vargas, sujeto a proceso penal por enriquecimiento ilícito, finalmente el presidente de la Tremenda Corte Arturo Zaldivar Lelo de la Rea puso sus barbas a remojar, recapacitó y ha dicho que no va a aceptar la ampliación de su mandato como lo pretendía el inquilino de palacio nacional. “Concluiré mi mandato como presidente de la Corte el 31 de diciembre del 2022”, dijo.

PINTA SU RAYA

Y al hablar de la destitución del “magistrado billetes”, Zaldívar dijo que la permanencia de este en el TEPJF ya no es viable, no hay condiciones para que siga en el cargo, debería dar un paso al lado y permitir que se retome el canal de institucionalidad. Parece ser que con este posicionamiento, el presidente de la Corte pinta su raya frente a López Obrador. A ver si no lo persigue la UIF... Y hasta la próxima porque parece que nos está espiando Pegasus.