ACONTECERES

LA LEY SECA

El pasado miércoles 28 de julio, la autoridad municipal declaró que no habría “ley seca” el domingo primero de agosto en Irapuato, puesto que los restauranteros y demás negocios que expenden alcohol en botella abierta, requieren seguir incrementando sus ventas para capitalizarse, después de los meses en que estuvieron cerrados por culpa de la pandemia del coronavirus, noticia que cayó bien el gremio y, ¿por qué no?, entre los consumidores.

VA P´ATRÁS

Pero al día siguiente, el jueves 29 del mismo mes, la misma autoridad dice que siempre sí se prohíbe la venta de bebidas emborrachantes, porque así se lo solicitó encarecidamente el Instituto Nacional Electoral (INE) y, por lo tanto, no se podrá vender alcohol durante todo el domingo; obviamente la noticia cayó como balde de agua helada entre los expendedores.

MALESTAR

Esta medida, sin embargo, es un absurdo. Se quiere ser más papista que el Papa. Los empresarios que se dedican a la venta de alimentos y bebidas consideran que es un atentado porque, apenas empiezan a tener una ligera recuperación luego del largo confinamiento por la peste nueva, y ya les están poniendo un nuevo freno. Lo peor es que se dice una cosa y luego se hace otra. No hay que olvidar que orden y contraorden, igual a desorden.

PROVISIONES

La realidad es que eso de la “ley seca” es algo relativo, si bien es acatada por los restauranteros y vinaterías, no es así por la mayoría de la gente que, estamos seguros, se aprovisionó con tiempo para tener sus “bebestibles” y comestibles en casa. Tal vez pierdan los señores de la industria de alimentos condimentados, pero también es relativo.

LA CONSULTA

Y la famosa “ley seca” se aplica porque hoy domingo primero de agosto, a menos de dos meses de las elecciones del pasado 6 de junio en las que elegimos gobernadores, diputados locales y federales y ayuntamientos, proceso que por cierto no ha concluido del todo excepto en el ámbito federal, volvemos a tener oootras elecciones ahora con el pomposo nombre de “consulta popular” para “enjuiciar a los expresidentes” de México, según el trasfondo que persigue.

DISTRACTOR

Y mientras la población mexicana se debate en la disyuntiva del pésimo manejo de la pandemia, de la escasez de medicamentos para niños y personas con cáncer, de la crisis económica, del aumento en el desempleo, de la galopante violencia e inseguridad, de la impunidad, de la corrupción y de tener un gobierno federal inepto e incapaz, ahora resulta que sacan una nueva cortina de humo para distraer a los mexicanos con asuntos del pasado. Además, la ley no se consulta, se aplica en un Estado de Derecho, pero regresamos a los tiempos de Poncio Pilato, con lo que cobra fuerza de que se trata de una farsa más de la “cuarta transformación”.

POLITIQUERÍA

En el fondo, aunque no quieran reconocerlo, se trata de un revanchismo político, una venganza, por parte del tabasqueño López Obrador contra los “gobiernos neoliberales y conservadores” que, ha dicho, le robaron la elección presidencial en dos ocasiones. Pero también se trata de desviar la atención de los graves problemas nacionales que la “cuatro te” ha sido torpe en solucionar. Cada quien es libre de hacer lo que mejor le convenga. Veremos si efectivamente participa la ciudadanía en esta parodia politiquera del obradorato. Pepe Grillo no les hará el caldo gordo.

¿GENOCIDIO?

Sería bueno, sin embargo, que para no dejar pasar tantos lustros, se inicie también un enjuiciamiento contra el actual presidente de México y sus torpes colaboradores, en particular Hugo López-Gatell. El buen juez por su casa empieza. ¿Por qué no enjuiciar a AMLO cuando miles de niños y adultos han muerto por falta de tratamiento para el cáncer y por el pésimo manejo de la pandemia?

MANIPULACIÓN

¿Por qué no hacerlo ante las casi 100 mil personas asesinadas por la mafia del narcotráfico, por su fallida estrategia de “abrazos, no balazos”? ¿Eso no es genocidio por comisión y por omisión? Esta, señores, es una consulta manipuladora de la conciencia ciudadana. Sólo los tiranos hacen eso.

RATIFICACIÓN

No podía ser de otra manera. No hay pruebas, no hay argumentos, pero el chiste es joder por joder. Finalmente, el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato (TEEG) ratifica el triunfo de la planilla del PAN, encabezada por Lorena del Carmen Alfaro García, para el ayuntamiento de Irapuato. Con la mano en la cintura y sin despeinarse, la dama en cuestión pone en su lugar al morenismo que nomás en Fresópolis no pinta.

EL RETO

Alfaro, por lo pronto, va a tener el enorme reto de responder a las expectativas de los irapuatenses. No se trata de dar continuidad a lo mismo en todo y por todo. Debe imprimir su sello personal, la diferencia, de demostrar que, al ser la primera mujer alcaldesa en la historia de Irapuato, va a ser la mejor. No tiene permitido fallar. De ella va a depender, inclusive, que Irapuato siga siendo un poderoso bastión blanquiazul en futuros no lejanos.

COLABORADORES

Del equipo de colaboradores que va a acompañarla en esta aventura, este debe estar integrado por gente apta, capaz, preparada, muy profesional y con mucha ética, así como con un acendrado espíritu de servicio a los demás. La ciudadanía ya no quiere burócratas dorados, regidores -por ejemplo- que hacen como que trabajan pero que se sienten una divinidad. La sencillez, tolerancia y respeto deben caracterizarlos.

ALE GUTIÉRREZ

Nos informan que la presidenta municipal electa de León, Ale Gutiérrez, participó en el Taller de Ediles Electos 2021-2024, convocado por el Comité Directivo Estatal del PAN, en donde llamó a que “todo servidor público tiene que hacer más de lo estrictamente necesario” y les pidió dar ejemplo a la ciudadanía. Eso no es todo. Les pidió regresar a las colonias con la gente a la que pidieron el voto, a que agradezcan el apoyo y a seguir cerca de sus necesidades.

MÍSTICA

Esta es parte de la mística que destacará en la administración en la que tomará las riendas a partir del 10 de octubre. En próximos días, la Alcaldesa electa viajará a Yucatán, a invitación del gobernador Mauricio Vila, a conocer casos de éxito que ha implementado en su administración. También acudirá con la Presidenta Municipal de Aguascalientes, Tere Jiménez. Ale ha dicho que hay que tener humildad para ver qué es lo que ha funcionado en otros lugares para poder aterrizarlo en León. Así pisa el acelerador de cara al inminente arranque del trienio.

ESTADIO DE FÚTBOL

Luego de dos sendas conferencias de prensa en relación a la situación del estadio de futbol “Sergio León Chávez” de Irapuato, después del retiro de los empresarios (familia San Román) y de la negación del ascenso al equipo por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, nos dejaron con las mismas dudas en lo relacionado a la inversión.

OBLIGACIÓN

Más allá de la afirmación del alcalde de la obligación que existe en el contrato firmado por la asociación civil propietaria del estadio donde tienen la obligación estricta de pagar a la presidencia municipal el 50 % de lo que la familia San Román le pagó ($ 100,000 al mes), esto como abono a la deuda del predial, los ciudadanos nos quedamos con las mismas incógnitas, es decir, mientras no haya un empresario que tome el equipo ¿quién pagará los gastos de mantenimiento del coloso?

ADEUDO

¿La A.C., seguirá pagando el adeudo del predial, o la tesorería municipal seguirá esperando que lleguen otros empresarios para cobrarle a ellos este impuesto?, situación por supuesto anormal, pues la obligación de pagar es del dueño, no de terceros. Por otro lado, evidentemente las relaciones entre la presidencia y el presidente de la A.C. están completamente rotas, hecho afirmado directamente por el presidente municipal, entonces, ¿durante 25 años seguirá esto así? ¿Y el predial? Bien, gracias… Una papa caliente para Lorena Alfaro.

¿”DE QUEN CHON”?

En estos días se llevó a cabo un torneo de tenis en unas flamantes y nuevecitas canchas de tenis ubicadas por el rumbo de las bodegotas Aurre… no perdón, por el Inforum. Los presentes preguntaron: ¿de quién son?, ¿quién hizo la inversión tan alta en esas instalaciones?, ¿por qué no se sabe nombre del o los dueños?, y estas preguntas se hacen porque al cuestionar a los organizadores, éstos no supieron decir quién es el propietario verdadero.

HAY LANA

Porque mencionan a un exfuncionario municipal (por cierto panista), pero evidentemente que las posibilidades económicas de dicho exfuncionario no dan para tanto, ni de hoy ni de antes. Y aunque este es un tema cien por ciento de particulares y por lo tanto no debe ser motivo de auscultación pública, radio pasillo dice otra cosa. ¿Por qué será?, ¿es un caso para la araña?...

RAMÓN BARRETO

Como que no causó mucha gracia entre la población, principalmente entre aquellos que conocemos la historia de Irapuato, la decisión de los miembros del ayuntamiento al votar a favor de quitarle el nombre del benefactor Ramón Barreto de Tábora a la calle que colinda con la presidencia municipal, edificio que se construyó sobre el terreno que este personaje donó y con el dinero que dejó en su testamento para esos fines.

BENEFACTOR

Además, este señor Barreto de Tábora también regaló los terrenos donde están los templos de la Tercera Orden y el Convento de San Francisco, además del jardín municipal, ¿se les hizo poco a los miembros del ayuntamiento? ¿No se les hace una ingratitud que luego de hacer tamaños aportaciones a la ciudad de Irapuato se le quite su nombre a la calle que precisamente está a un lado de sus obsequios?

AL OLVIDO

Basta echar una ojeada a los periódicos de hace algunos años, cuando se le impuso su nombre a esa calle, para ver los emotivos discursos de la autoridad municipal de ese entonces agradeciéndole a este señor precisamente que haya sido el principal benefactor de Irapuato, y resulta que ahora se reniega de esos discursos, se desconoce el patrimonio que otorgó a la ciudad y se olvidan de él que “porque ya hay otras calles con ese nombre” (en la periferia, por cierto). También hay muchas avenidas con el nombre de Benito Juárez, de Miguel Hidalgo y Costilla, de Manuel J. Clouthier y ¡hasta de Carlos Salinas!, etc. En fin.

¿Y LA VACUNA, APÁ?

Otra vez, de manera inexplicable, la federación volvió a las andadas al dejar de enviar a Guanajuato las vacunas contra el coronavirus. Esta semana no hubo vacunación en ningún municipio de nuestro estado, con lo que se rompe automáticamente el cerco contra el mortal coronavirus y sus mutaciones constantes que son cada vez más agresivas y dañinas. ¿Aun así piensan reanudar las clases presenciales?

VULNERABLES

El coronavirus ahora está atacando a los niños y jóvenes, ya no tanto a las personas de la tercera edad sin que esto signifique que no estén siendo infectados; sin embargo, da la impresión de que la “cuatro te” vuelve a ensañarse con los guanajuatenses (porque a los candidatos de morena les ha ido muy mal en las elecciones), al dejarlos sin los biológicos para evitar esa temible enfermedad.

ATROZ 4T

Otra vez las atrocidades de la 4T contra la población, mientras el virus avanza implacable cobrando más víctimas. El aumento de contagios, tan sólo al cierre de julio, se ha disparado más de 260 por ciento, según declaraciones del secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, afectando a los más jóvenes. Van, incluso, más de 34 menores de edad fallecidos por la Covid-19 y para ellos no ha habido vacunación.

CRIMINAL

Es criminal e inhumano que se esté dejando a los guanajuatenses en riesgo de otra mortandad por la ausencia de vacunas, lo que es peor, con la variante Delta en todo su apogeo por ser la mutación mayoritaria, que es hasta 60 por ciento más contagiosa que el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS), enfermedad respiratoria grave, que el ébola, que el refriado común, que la gripe estacional o influenza, que la viruela, etc.

SUPERCONTAGIO

Según los científicos, la variante Delta tiene ¡mil 260 veces más carga viral que los que enfermaron con la primera versión del coronavirus!, según informa El País, y agrega que una persona infectada es capaz de contagiar a 10 o más de sus contactos. La SSG se cansa de solicitar a la Federación que descentralice las vacunas para que sea el estado de Guanajuato el que programe y aplique las dosis, a fin de lograr más y mejor cobertura. La respuesta es: ¡tengan pa’ que se entretengan. Cero vacunas durante una semana… Y hasta aquí le dejamos, por aquello del espionaje del Pegasus…