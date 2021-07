ACONTECERES

“BIENESTAR”

No estaría de más, que el régimen morenista abra un mercado del bienestar para que bajen los precios de los productos de la canasta básica que andan por el espacio sideral, así como le va a hacer con el gas bienestar con el que pretende reducir el costo de ese combustible doméstico. Y ya entrados en gastos, también abrir gasolineras del bienestar, claro, previa consulta popular organizada por el INE. ¿No es una buena idea?

CANDIL DE LA CALLE...

“Que se levante el embargo estadounidense a Cuba. La verdad es que si se quisiera ayudar a Cuba, lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo, como lo están solicitando la mayoría de los países del mundo. Eso sería un gesto verdaderamente humanitario. Ningún país del mundo debe ser cercado, bloqueado, eso es lo más contrario que puede haber a los derechos humanos. No se puede crear un cerco o aislar a todo un pueblo por razones políticas o por cualquier razón. Nadie tiene derecho a tomar esas decisiones que afectan a los pueblos”, fueron las palabras del inquilino de Palacio Nacional ante los recientes acontecimientos ocurridos en esa isla del Caribe.

Y OSCURIDAD...

Peeero resulta que aquí en nuestro país el tabasqueño no predica con el ejemplo. Desde que tomó posesión –en mala hora- de la presidencia de la república, lo primero que hizo fue recortar las participaciones federales a varias entidades del país, ahorcándolas en sus presupuestos y generar una crisis financiera y económica que ha impactado directamente en las clases populares. Esa arbitraria medida ¿no es bloquear, cercar, atentar contra los derechos humanos de los mexicanos? ¿Tiene derecho el oriundo de Macuspana, Tabasco, tomar esas decisiones que afectan al pueblo de México? No cabe duda que es candil de la calle y oscuridad de su casa.

MASACRE

Hablar –o escribir en este caso- de atentados contra la vida de los periodistas, no es cualquier cosa. Es la agresión mas grave contra el gremio y restringe severamente las libertades de expresión y de prensa”, ha dicho Carlos Hornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en relación al asesinato contra los periodistas mexicanos Abrahan Mendoza, en Morelia, Michoacán, el pasado 19 de julio, y de Ricardo Domínguez López, en Guaymas, Sonora, apenas el jueves de la semana que termina.

INSENSIBILIDAD

De parte del gobierno de la denominada “cuarta transformación”, no ha habido ningún pronunciamiento al respecto, como sí lo hace para proteger a integrantes del crimen organizado, al parecer sus aliados. El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, expresó que la situación de los asesinatos contra periodistas en México ha demostrado ser muy grave, y es hora de que las autoridades atiendan el tema con profundidad, para dar respuesta certera y acabar con la impunidad”.

ENARDECE

Hornet, por su parte, dice que asombra que el presidente Andrés Manuel López Obrador y otras autoridades sigan estigmatizando a la prensa, en vez de preocuparse por garantizar su seguridad y el pleno ejercicio de la libertad de expresión”. Por otra parte, negar información a los medios de comunicación, como ha sucedido en Guanajuato, es atentar contra el derecho a la información, la libertad de expresión y la libertad de prensa.

ATINADO

Ante los desmanes y abusos por parte de comerciantes ambulantes de la calle Leandro Valle, de la ciudad de Irapuato, el presidente municipal Ricardo Ortiz Gutiérrez les ha puesto un “ya basta”. Para empezar, la vialidad ya fue abierta al tráfico vehicular, al igual que la 20 de Noviembre, lo que de entrada limitará la instalación ilegal de muchos mercaderes indeseables. También dijo que por ningún motivo toleraría más agresiones a ninguna persona por parte de estos ambulantes que, además, no cuentan con ningún permiso, pero que insisten en colocarse en esa calle.

REBASADO

La situación se le salió de las manos al director de Mercados, Daniel León Morales, al tolerar en demasía a esos pseudo comerciantes mismos que representan competencia injusta, toda vez que venden mercancía de dudosa procedencia, seguramente pirata (entre ella perfumes de pésima calidad), obviamente a precios mucho más bajos que las originales. Por cierto, ¿la autoridad federal por qué no interviene al ser un delito federal? ¿Dónde está el SAT, dónde la Fiscalía General de la República?

DECIDIÓN

Aún recordamos al alcalde de hace algunos años cuando se enfrentó a los comerciantes del centro que no querían quitarse ni aceptar la remodelación de nuestro centro histórico. En ese entonces el presidente municipal simplemente hizo uso de la fuerza pública y tras varios jaloneos, la autoridad se impuso y los quitaron. Pero además, se debe implementar una constante presencia policiaca pues en esa zona operan toda clase de delincuentes, y también realizar operativos con apoyo de las fuerzas federales para atrapar malandros.

¡QUÉ MELLO!

Dicen los jerarcas de la CTM en el estado que si no se resuelven los problemas que enfrenta la General Motors en Silao por la elección para elegir sindicato por parte de los trabajadores de la planta, existe el riesgo de que la fábrica cierre y se pierdan los empleos. En otras palabras están diciendo a los obreros que voten otra vez a favor de la CTM, que es casi la fórmula mágica para que no pase nada y no se cierre la planta que da trabajo aproximadamente a seis mil trabajadores.

“CONQUISTAS”

Dicen que gracias al sindicato cetemista se han logrado “grandes conquistas laborales” para los empleados, y que si no gana esa central obrera la elección, es muy posible que en el nuevo contrato se pierdan la mayoría de esas “conquistas”. Por esas declaraciones se puede entender que en realidad los líderes cetemistas están muy preocupados en perder el contrato colectivo, aunque la mera verdad, sería difícil por los años que tienen de ejercer un férreo control, pero de que andan que no los calienta ni el sol, es evidente. Y también es difícil que la empresa cierre.

EXPARTIDAZO

Parece ser que los actuales caciques del CDE del PRI, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y Alejandro Arias Ávila, finalmente dejarán la dirigencia para dedicarse de lleno a la merecidísima (ajá) diputación plurinominal que obtuvieron con el sudor de su frente, y se comenta que en agosto a más tardar, se estaría lanzando la convocatoria para “elegir” al nuevo presidente del expartidazo, aunque al parecer todo va a ser mera simulación, pues ya tienen al favorito de esta pareja dispareja e incluso dicen que es “gerardista”.

A LA EXTINCIÓN

Sea como fuere, quede quien quede, va a ser exactamente lo mismo. La intención es clara: llevar al PRI al exterminio. El expartidazo no necesita una refundación, tampoco una renovación; lo que requiere es que haya una limpia total de todos esos priistas corruptos que sólo han utilizado las siglas del tricolor para escalar las posiciones más cómodas, enriquecerse ilícitamente y hacer negocios personales, para después, una vez amasado grandes fortunas, cambiar de chaqueta como le han hecho tantos.

REUNIÓN DEL IMSS

El delegado estatal del IMSS en Guanajuato, Marco Antonio Hernández Carrillo, anda muy activo cual debe ser. En la semana que termina se reunió con el sector empresarial de Celaya con la intención de trabajar de la mano en beneficio tanto de los empresarios como de los trabajadores. Ahí, Hernández expuso diversos temas como la infraestructura con la que cuenta el Instituto, acciones preventivas, acciones durante la emergencia sanitaria por Covid y la importancia de la seguridad social para los trabajadores, además de resaltar que el Instituto otorga servicio a 2.7 millones de derechohabientes.

INTERCAMBIO

Durante la reunión ambas partes tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias de trabajo y puntos de vista, para posteriormente establecer acuerdos para seguimiento y fortalecimiento del trabajo bilateral entre el Instituto y sector empresarial. El delegado estuvo acompañado de Gabino Fernández Hernández y de Víctor Manule Rodríguez Arreche, ambos representante del sector patronal y consejeros estatales del IMSS en Guanajuato. Por el sector empresarial estuvieron presentes representantes de diferentes empresas, como CANACINTRA, Consejo Coordinador Empresarial, Asociación de Empresarios de Celaya, CANACO, COPARMEX, y el Consejo Empresarial Ciudadano de Celaya.

¿QUIÉN PAGARÁ?

Seguramente la presidencia municipal tiene un “Plan B” luego de firmar el contrato mediante el cual los propietarios del estadio se lo entregan en comodato por más de veinte años, pues ahora que no hay equipo ni alguna empresa que lo maneje; los gastos del mantenimiento del estadio correrán por cuenta del municipio, pues con la familia San Román ya no quieren nada y, además, estas personas juran y perjuran que mes a mes le entregaron a la asociación civil el monto pactado ($100 mil mensuales según San Román) y que no dejan deudas en Irapuato.

GUARDATITO

Seguramente los genios y súper asesores jurídicos de la presidencia nunca pensaron en que de un de repente se fueran los empresarios, entregaran el estadio, y se quedara en el aire el mantenimiento, mismo que llueva o truene se debe seguir haciendo, y más ahora con la inversión recién hecha al inmueble. Así que en lo que son peras o manzanas, la tesorera municipal deberá sacar de su guardadito para cubrir estos gastos, al menos en lo que llegan otros empresarios futboleros que tengan la paciencia (y el dinero) de aguantar tres o cuatro años para volver a tener ascenso, no debemos olvidar que este se eliminó por cinco años.

Y LUEGO SE QUEJAN

Dicen los expertos –esos a los que descalifica el gobierno- que una gran parte del problema de la inseguridad es la impunidad; los delincuentes saben que de cada 100 delitos cometidos, sólo se esclarece un tres o cuatro por ciento y de ese porcentaje, son muy pocos los que llegan a caer en prisión y, si caen, sus abogados le buscan para sacarlos. Ya se la saben.

ROBAURNAS

El comentario es por la noticia de hace unos días respecto a que dejaron libres a las dos personas que se trataron de robar dos urnas el día de las elecciones, es decir, el 6 de junio pasado, hecho ocurrido en la colonia 18 de Agosto, sólo que no contaban con que a las pocas cuadras los atraparían con las manos en la masa.

DELITO ELECTORAL

Este hecho representa un delito electoral de los más graves que existen en ese ramo; sin embargo, estos delincuentes ya andan en las calles como si nada y. por cierto, ¿alguien sabe el por qué del robo de las urnas?, ¿alguien sabe quién los mandó?, ¿tuvieron algo que ver los partidos políticos o los candidatos?, porque ni modo que nos salgan con que fue una puntada de borrachos y que se robaron las urnas tan solo para divertirse, claro que no, el robo fue por alguna razón electoral.

MONTAJE

Y si nos aprietan tantito, el rumor que corre en radio pasillo es que algún líder social le aseguró al PAN que esa colonia la ganaría para el blanquiazul con mucha diferencia debido a sus muchos seguidores, pero se dice que la votación no iba resultando como había prometido y decidió enviar a sus secuaces para robarse las urnas. ¿Será? Por lo pronto el antecedente de este robo de urnas, que quizá quede impune, seguramente influirá para las siguientes elecciones, y ya les dará menos miedo a los delincuentes electorales.

TALAMONTES

Primero fue el fraccionamiento Cucursola que destruyó decenas de árboles y toda clase de flora para abrir brecha, hecho que sigue en la impunidad por el influyentimo del propietario; luego empezaron a surgir, como si fueran ratas de coladera, criminales talamontes que han tumbado cientos de árboles. La administración municipal no se ha caracterizado por proteger las áreas naturales ni la ecología. Ahí está el caso de “El Arañazo”, otro fraccionamiento, al parecer propiedad del suegro de Navarro, que también causó destrozos y no ha pasado nada.

CRIMEN

Se presume, sin embargo, que en el asunto de la tala clandestina en la Sierra de Santa Rosa pudiera estar operando el crimen organizado como lo hace en los bosques de Michoacán y del Estado de México. Ahora dicen que habrá “vigilancia” incluso de autoridades federales para impedir la presencia de talamontes. Puro cuento... Y hasta aquí le dejamos porque parece que ya nos está espiando el tal Pegasus...