ACONTECERES

“CONSULTA”

Para que sea vinculante, dicen en el Instituto Nacional Electoral (INE), la denominada consulta popular del próximo primero de agosto que tiene como fin, a iniciativa de morena, quemar en leña verde a los expresidentes de México, se necesita que vote el 40 por ciento de la lista nominal de electorales (37 millones de personas). Si no se alcanza esa participación, se convertirá más en un ejercicio político que un acto democrático y jurídico.

PROPAGANDA

El Instituto Nacional Electoral ha tenido que iniciar prácticamente de cero en la organización de esta mini elección -por así decirlo-, pero sin recursos. Requería aproximadamente 500 millones de pesos para la logística, para contratar nuevamente personal eventual, para la impresión de papeletas, para la movilización en general como es la gasolina, viáticos, pagos de horas extra, etc.

SIN RECURSO

Precisamente el INE solicitó esos recursos para poder hacer la consulta que es impulsada directamente por el inquilino de palacio nacional pero el propio gobierno federal se los negó. En las recientes elecciones, sin embargo, el Instituto Nacional Electoral dio una muestra de su capacidad operativa. El pasado 6 de junio México tuvo comicios exitosos, con todo y las amenazas del crimen organizado y pese a que desde el púlpito de las mañaneras hubo trabas, ataques, descalificaciones apostando al fracaso.

EL RETO

Ahora se enfrenta este nuevo reto derivado de las ocurrencias del tabasqueño. Y pese a la veda electoral que empezó a correr desde el 15 de julio, los “lacayos de Obrador”… perdón… los “sirvientes de la nación” se encuentran realizando propaganda de manera descarada a favor de la consulta, vistiendo el color vino de su movimiento.

SOBERBIA

“Jaja” fue, en principio, la respuesta de uno de los colaboradores de gobierno del estado al requerir información respecto a la solicitud de Amlo para destituir al fiscal Carlos Zamarripa. Ese tipo de empleados de segundo nivel no sólo no ayudan al gobernador, sino que lo entorpecen. Lamentablemente la soberbia de los burócratas pega en la imagen del gobierno y del partido en el poder, y que luego se burlan de expertos en seguridad a los que descalifican.

DESTITUCIÓN

Por lo pronto, el inquilino de Palacio Nacional nuevamente lanzó misiles a Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, desde otro montaje de la mañanera en el que se demostró que la 4T también tiene propagandistas y paleros en Guanajuato que le formulan preguntas inducidas, al estilo Lord Molécula. El intento por desestabilizar, no a una administración, sino a los guanajuatenses, ha quedado más que claro.

ESCALADA

No obstante, es necesario que al interior del panismo guanajuatense se haga una especie de mea culpa, un acto de contrición, en relación a la acelerada escalada de violencia que impera en nuestra entidad. Nadie puede negar que las masacres, los asesinatos, están a todo lo que da sin que veamos realmente una estrategia que esté funcionando al cien por ciento.

INVESTIGADO

No creemos que destituyendo a Carlos Zamarripa Aguirre de la Fiscalía General del Estado o a Álvar Cabeza de Vaca de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se disipe la violencia y la inseguridad como por arte de magia. No es la primera vez que la “cuatro te” se lanza contra el fiscal. Ya en una ocasión Amlo había solicitado a Gertz Manero abrir una carpeta de investigación.

RESPUESTA

Por otra parte, no hemos visto en la entidad la “respuesta aplastante” prometida por el fiscal luego de la masacre en el municipio de Salvatierra y de otros asesinatos en el estado. Mientras, permea la impunidad. El crimen organizado opera tranquilamente. Pero una eventual salida de Zamarripa ¿será la solución? Además, ¿es fácil encontrar quiénes le entren a la rifa del tigre? Que levanten la mano.

MAESTROS DE 10

Hace días cerró el ciclo escolar 2020-2021, un ciclo escolar completamente diferente, pues los maestros tuvieron que desarrollar nuevas formas de trabajo, no sólo para seguir su labor educativa, sino también para evitar que los alumnos dejaran sus clases a distancia. Si bien hubo muchos sectores sociales y de la economía que optaron por bajar la cortina durante la pandemia y cerraron actividades por semanas y algunos por meses, el sistema educativo no paró y se buscaron nuevas formas de trabajo.

ESFUERZO

Bien lo decía Gabriel Espinoza, delegado de Educación en esta región de Irapuato: es oportuno reconocer el trabajo de los maestros, quienes están haciendo su mejor esfuerzo en su labor docente. Si bien se habla de regreso a clases presenciales para el mes de agosto, todo dependerá de las definiciones que hagan las autoridades de salud.

CULTURA

Lo que es un hecho es que seguramente los maestros seguirán siendo un ejemplo de profesionalismo, como lo han sido hasta hoy. Sin duda que Gabriel Espinoza ha sabido generar una cultura de trabajo en este gremio, además de que en todo momento ha demostrado el interés del cuidado de la salud de los docentes, trabajando de la mano con las autoridades de salud, con sus foros de información y diversas acciones de prevención durante la pandemia.

POBRE IRAPUATO

Oootra prórroga a los propietarios del estadio Irapuato para que cubran el impuesto predial, mismo que al entrar en las arcas municipales se convertiría en obras y servicios públicos en beneficio de todos los irapuatenses, prórroga que no será tal ante el inminente retiro de la familia San Román de la ciudad, es decir, a ellos ya no les importará la deuda, ellos ya se despidieron y hasta empezaron a desalojar el inmueble.

EMBARGO

Este caso ya es más largo que cualquier telenovela de que se tenga memoria en la historia, fácil tiene más de quince años, más los que se acumulen. Pero ninguna administración ha querido entrarle a este torito, que en esencia no es ningún problema mayor; existe un propietario que es una asociación civil, misma que como cualquier irapuatense propietario de un inmueble, debe pagar su impuesto predial y, si no paga el propietario, pues se inicia el proceso jurídico de embargo y remate.

INVERSIÓN

Y más cuando las autoridades estatal y municipal recientemente invirtieron en ese inmueble casi cien millones de pesos en beneficio directo del propietario del inmueble, que obviamente subió de valor por lo que, además, debe de subir el monto del impuesto, tal y como se hace con los propietarios de inmuebles cuando se hacen obras públicas que los benefician o por alguna construcción adicional, pues de inmediato se les incrementa el impuesto predial.

PISO PAREJO

Tampoco se vale que se hable de que este caso es diferente al de cualquier otro contribuyente debido a que el futbol es muy importante para la sociedad y que “hay que ser flexibles”. Pues entonces deberían ser flexibles con todos los irapuatenses que adeudan predial. No hay nadie más importante en una ciudad que los ciudadanos, ¿o no? Y es que, si hubieran querido resolverlo, ya estaría resuelto, simplemente aplicando la estrategia de los "abonos pequeños"; en quince años ya estaría cubierta la deuda.

GOLONDRINOS

No hay que perder de vista que para la tesorería municipal no debe importar quién opere la franquicia en determinado momento, toda vez que estos grupos van y vienen; pero hay un propietario y ese no va y viene, a ese es al que hay que cobrarle, porque obtiene beneficios del estadio: lo renta, tiene valor económico, etc., y esa asociación está formada por personas físicas, mismas que están obligadas a enfrentar esta deuda. Si llegaran a venderlo –a particulares o al propio gobierno estatal o municipal- tendrían millonarias ganancias. (pregúntenle a Zermeño en León... Se llevó más de $500 millones).

DISTRACTOR

Por ello, que no nos confundan. El estadio tiene un propietario y este está obligado a cubrir el impuesto, no los que operan el equipo; que no nos pongan cortinas de humo, lo que se debe cobrar se debe cobrar. Y si no, que le pregunten a Japami que les cortó el servicio de agua por falta de pago. ¿Verdad que no es difícil? A ver que le sale más caro al club: pagar el agua o perder el pasto.

RUTH Y COMPAÑÍA

Ahora resulta que el Tribunal Electoral Federal dice que no proceden las quejas contra la nominación de Ruth Tiscareño como diputada plurinominal del PRI por Guanajuato, pese a ser de San Luis Potosí, al Congreso del estado y, por lo tanto, ya es flamante diputada electa sin despeinarse. Junto con el secretario general del CDE Alejandro Arias Ávila alias “el profe”.

PRUEBA

Ante esto, nos preguntamos si tiene más valor probatorio un acta de residencia expedida por un municipio “x” con la que supuestamente se acreditó dicha residencia, que la vida real; es decir, todos sabemos que esta señora es vecina de San Luis Potosí, y ahora resulta que llegó a Guanajuato antes de que la nombraran delegada del PRI en nuestra entidad. ¡Caray! Que tino tuvo en elegir Guanajuato como lugar de residencia meses antes de que su partido la nombrara delegada en el estado. ¿Será vidente?

VOTACIÓN

Nos queda muy claro que ante la evidencia pública de que Tiscareño Agoitia obtuvo, no sabemos cómo, una constancia de residencia en Dolores Hidalgo y la autoridad estatal se hizo de la vista gorda, entonces ya entendemos a dónde irán sus votos: aquellos que requiera el grupo parlamentario del PAN, versus el gobierno del estado, ¿o nos equivocamos?

MÁS RECORTES

Lo que no tiene perdón, definitivamente, es el cierre de la guardería del DIF en Guanajuato porque dizque costaba al erario 14 millones de pesos pero ¿qué culpa tienen los niños y los padres de familia, inclusive los propios trabajadores? Desde que el PAN asumió el poder, con el ramonazo de 1991, la burocracia en gobierno del estado creció de manera exponencial pero ahora, ante los salvajes recortes presupuestales a Guanajuato de la federación, otros pagan las consecuencias.

DESAPARICIÓN

Precisamente a raíz de este castigo federal, se acaba de anunciar la desaparición de tres Ssubsecretarías y fusión de varias dependencias, así como el despido de personal, todo con el objetivo de disminuir el gasto del gobierno. Esta columna ha sido peticionaria permanente de esta acción, no de ahorita, sino desde hace años. Y es que los gobiernos panistas, año tras años o sexenio tras sexenio, han incrementado su burocracia hasta límites digamos, insanos, pues se crean plazas casi casi por el simple gusto de crearlas, o más bien, para darle chamba a los chambearon en las campañas, nada nuevo por cierto, pero en los últimos veinte años esta actividad se ha incrementado hasta llegar al exceso.

ASISTENTITIS

Siempre hemos dicho que, si se decretara que todas las dependencias de gobierno se desprendieran del 10 % de su personal, no pasaría absolutamente nada; la “eficiencia” se mantendría igual, o incluso quizás se incrementaría, ya que los sobrevivientes del recorte trabajarían con mayor ahínco para que no los despidan en el siguiente recorte. Y es que hay ayudante del ayudante del ayudante de la secretaria de la secretaria de la secretaria del coordinador del sub coordinador del coordinador del subsecretario del subsecretario del ayudante del director general, cuando en la vida real solo se necesitan tres en total, ¿o no?

HASTA AHORA

Ahora resulta que gracias al recorte federal –que obviamente no estamos justificando para nada porque es incluso criminal--, hasta ahora nos damos cuenta de que se podía prescindir de un alto porcentaje de personal y de dependencias.





Libertad y vida para el pueblo de Cuba… Y hasta la próxima…