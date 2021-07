ACONTECERES

ATAQUES

Ya hay una abierta persecución contra el gremio periodístico del país desde las mañaneras de palacio nacional. Se han tocado los límites de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, del derecho a la información con el famoso apartado de los miércoles, denominado “Quién es quién en las mentiras de la semana”. Nos encaminamos, con ese ejercicio, a un incremento del populismo autoritario, a ataques abiertos y sistemáticos contra los medios de comunicación y sus representantes.

PELIGRO

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha exigido un “cese inmediato a esas agresiones”. Rechaza, asimismo, “la recurrente estigmatización en contra de los medios de comunicación y de los periodistas”, por parte del inquilino de palacio nacional. El presidente de la SIP, Carlos Jornet, dice que “en el caso de México, uno de los países de mayor riesgo para el ejercicio del periodismo, resulta doblemente peligroso el discurso directo de la presidencia con insultos contra periodistas y medios, un tipo de agresiones que, como lo indica la experiencia, suelen degenerar en hechos de violencia”.

REPLIEGUE

Y tiene razón. Lo mejor sería, a manera de protesta, dejar de cubrir y difundir las mañaneras. De no responder ninguno de esos ataques para -como se dice popularmente- no hacerle el caldo gordo. Porque, todo pasa, nos agrede y seguimos tan campantes difundiendo su “información”, sus “otros datos”, con lo que caemos en el mismo vicio y juego perverso del tabasqueño.

CARRERA

No bien acaba de terminar el proceso electoral 2020-2021, cuando los partidos políticos y sus cuadros más distinguidos se enfilan a las elecciones del 2024 en las que se renovará la gubernatura, aquí en Guanajuato, entre otras posiciones políticas. No terminan de asentarse la polvareda levantada en los comicios del 6, tampoco han cerrado las heridas ni sepultado a los “muertos” pero ya se vino la grilla para dentro de tres años.

SUCESOR

De hecho, todos los partidos y sus prosélitos empiezan los preparativos para lo que será una elección clave en Guanajuato en busca de quien podría ser el sucesor o sucesora del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. En esa elección habrá cambio de poderes en presidencia de la república, Senado, Cámara de Diputados federal y locales, ayuntamientos y algunas gubernaturas.

POR MUJERES

Aquí en Guanajuato el Partido Acción Nacional tiene militantes de peso que pudieran tener la posibilidad de, en principio, ser nominados. Ni modo que digan que el secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, no pueda ser un precandidato y algunos más; sin embargo, todo parece indicar que esta vez debe corresponder a una mujer la candidatura para la gubernatura.

BRILLANTES

En las elecciones del 6 de junio, el género femenino demostró que puede. A estas alturas sería aventurado nombrar a posibles, pero no dejan de llamar la atención mujeres como Libia Denisse García Muñoz Ledo, actual secretaria de gobierno, así como la alcaldesa electa Alejandra Gutiérrez Campos, esta última obtuvo la votación más alta a nivel nacional en la elección de alcaldías, por el Partido Acción Nacional y ya suena para la presidencia de la Asociación Nacional de Alcaldes y Alcaldesas.

PREPARADOS

¿Guanajuato está preparado para que una mujer sea gobernadora? Desde hace tiempo lo está. Prueba de ello es la participación que han tenido en la política, en los puestos públicos, en diversas responsabilidades en donde han sobresalido. Hace falta ese viraje. Mal harían las mujeres si no pelean y exigen esa oportunidad, pues ya demostraron, en los hechos, que tienen incluso más capacidad y preparación que los varones.

ENCUENTRO

El delegado del IMSS en Guanajuato, Marco Antonio Hernández Carrillo y el líder estatal de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y consejero del Instituto, Hugo Varela Flores, sostuvieron en días pasados una reunión de acercamiento con el objetivo de plantear casos específicos que requieren atención y seguimiento para los trabajadores representados cetemistas. Nos informan que el delegado comentó en ese encuentro que se está cumpliendo con la responsabilidad social de brindar protección a los trabajadores y a sus familias, a través de atención médica, principalmente, pero también por medio de otros rubros que ofrece el Instituto.

IMSS ABIERTO

Trascendió que el funcionario dijo que el IMSS está abierto a generar los canales de comunicación necesarios para beneficio de la población derechohabiente en el Estado, por lo que se establecieron compromisos de gestión para los casos planteados por la CTM, a través de reuniones periódicas. Varela Flores, quien en esta ocasión acudió acompañado de personal de la empresa General Motors, mencionó que hubo casos de atención médica que quedaron rezagados debido a la pandemia por COVID-19 y que es necesario retomarlos para el seguimiento correspondiente, toda vez que el Seguro Social ha reactivado aquellos servicios que fueron reconvertidos.

DIÁLOGO Y RESPETO

Habrá otras reuniones con el total de las empresas y organizaciones sindicales a las que representa el cetemista. El también diputado local destacó que con el delegado del IMSS ha encontrado un espacio de diálogo y respeto para las organizaciones sindicales. Agradeció al Seguro Social todas las acciones que el personal ha realizado para protección de los trabajadores y sus familias ante la presente emergencia sanitaria. Qué bueno que exista ese entendimiento, sobre todo para beneficio de los trabajadores derechohabientes. Ojalá otros sindicatos hagan lo propio.

INSENSIBLE

El que sigue enseñando el cobre es el subsecretario de salud Hugo López Gatell, al que sus detractores han bautizado como el “doctor muerte”, por el número de mexicanos, unos 500 mil, que han fallecido a causa del pésimo manejo de la pandemia del coronavirus, pero también por haber insultado a los padres de los niños con cáncer, a los que tachó de “golpistas” y de “presuntos padres de familia”.

OMISIÓN

Lo cierto es que el conflicto suscitado entre el régimen morenista y la sociedad por la escasez de medicamentos, ha ocasionado la pérdida de vidas inocentes por no recibido ni medicinas ni el tratamiento respectivo. Lo más grave es que la “cuatro te” y sus colaboradores, en este caso López Gatell, han sido omisos a los reclamos ciudadanos. A la fecha, es hora de que no han sido entregados dichos fármacos oncológicos simplemente porque no hay en existencia.

DESASTRE

Todo ello pone de manifiesto, además, que el famoso Instituto de Salud para el “Bienestar” (Insabi) ha sido un rotundo fracaso. Guanajuato rechazó adherirse a ese sistema, anticipando su ineficiencia. En una de sus esporádicas giras por Guanajuato, el inquilino de Palacio Nacional, específicamente por el municipio de Tierra Blanca, dijo que esa decisión de no adherirse “es buena porque es como la democracia, significa competencia y vamos a ver quién es quién” en Salud y que transferiría “todos los fondos” a los estados que no quisieron el Insabi.

DESTRUCCIÓN

Con la llegada de la “cuatro te” al gobierno de la república, desafortunadamente, desapareció el Seguro Popular. Tenía un padrón de 54 millones de beneficiarios quienes, automáticamente, se quedaron sin servicios de salud de diversa índole. Cancelaron todas las unidades médicas del país y los módulos de afiliación al Seguro Popular que era un éxito; además de que dejaron en la calle a miles de trabajadores, esos 54 millones de mexicanos también quedaron a la deriva con sus enfermedades y hasta la fecha.

COMO DINAMARCA

A estas alturas, el famoso Insabi -que quedó a cargo de un antropólogo- ha sido un desastre. Nunca ha tenido reglas de operación, no se ha cumplido la promesa del tabasqueño de que los mexicanos tendríamos servicios médicos gratuitos igualitos que en Canadá y en los países nórdicos. Durante la contingencia sanitaria propiciada por la pandemia del coronavirus, el Insabi careció de acciones concretas con los resultados que ya conocemos. ¿Quién es quién en salud?

DESABASTO

El Insabi es responsable del brutal desabasto de medicamentos, sobre todo los de alta especialidad. Desaparecieron también el Fondo de Gastos Catastróficos (26 mil millones de pesos) con el que se ayudaba a la gente más vulnerable para poder atender 66 enfermedades especializadas. El cáncer, por ejemplo. A consecuencia de la Covid-19, por si fuera poco, diversos centros del sistema de salud prácticamente suspendieron consultas a enfermos de cáncer, hipertensión, diabetes, obesidad, entre otras, para supuestamente dar prioridad a la atención de la pandemia, con una estrategia fallida.

MILLONES MUEREN

Hoy, millones de mexicanos, hombres, mujeres, niños, están muriendo por falta de atención médica y de medicinas. El régimen morenista, además, no ha querido destinar recursos a la compra de medicamentos por una sencilla razón: el dinero es utilizado para las dádivas, disfrazadas de programas sociales, que entrega a los holgazanes, es decir, a los denominados “ninis”. Los enfermos, que se jodan. ¿Quién es quién en el sector salud? Por ello, no hay nada qué celebrar a tres años de que la denominada “cuatro te” se apoderó del país. Es urgente que se restablezcan los servicios de salud que si bien en los gobierno anteriores tenían errores y había corrupción, nunca faltaron las medicinas.

RAMÓN BARRETO

No cabe duda que se toman decisiones sin considerar las implicaciones o perjuicios que le causen a los ciudadanos. El jueves de la semana que finaliza nos amanecimos con que la calle Ramón Barreto de Tábora, un gran benefactor de la ciudad, la que está a un costado de la presidencia municipal, volverá a cambiar de nombre y ahora se llamará “Sor Juana Inés de la Cruz”.

LA REBAUTIZAN

Para empezar, cambiaron de nombre a esta vía hace apenas algunos años y la rebautizan, primero, con el argumento de que hay varias calles que se llaman así pero eso mismo se les dijo cuando le pusieron ese nombre; en ese entonces argumentaron que era un reconocimiento a los fundadores de Irapuato (con la aclaración de que Barreto de Tábora no fue el fundador de Irapuato), y que precisamente ahí estaba la plaza de los fundadores.

¿Y NUESTRAS MUJERES?

La otra razón del nuevo cambio es “para reconocer a la mujer mexicana” pero ¿qué tiene que ver la gran poetisa con Irapuato? Sabemos que su obra literaria, que su pensamiento es universal, pero en Irapuato hay mujeres notables que aún viven (en vida hermano…), tan es así que la Universidad Quetzalcóatl editó el libro “Estampas de mujeres notables de Irapuato” de José Francisco Hernández y la fundación G. Silviano Rivera Uribe, cuyos nombres pueden ir, no sólo en una calle, sino incluso en alguna colonia o fraccionamiento, donde todas sus calles llevaran nombre de mujer.

DOMICILIO FISCAL

Por otra parte, hay un punto no menos importante: ¿no piensan en los problemas en los que meten a los que viven o tienen sus negocios ahí?; ¿sabrá la autoridad lo que es el ”domicilio fiscal”?; ¿sabrá la autoridad que ahora estos negocios tendrán que cambiar de domicilio ante el SAT, el IMSS, el Infonavit, Finanzas del estado, bancos, financieras, compañías de seguros, proveedores, internet, credencial para votar con fotografía del INE, pasaporte, Visa, etc.?

CAMBIADERO

¿Sabrá la autoridad que resulta casi imposible obtener una cita en el SAT y de sus engorrosos trámites?; ¿sabrá la autoridad municipal que las empresas que tienen contratos firmados con empresas extranjeras o mexicanas de las grandes pasarán problemas para cambiar el domicilio?; ¿sabrá la autoridad municipal que las empresas deberán cambiar el domicilio en la emisión de sus facturas?, que algunas de ellas que tienen vehículos (camionetas, camiones) deberán rotularlos nuevamente?

COSTOS

¿No se habrá pensado en estas consecuencias? Y, claro, también tendrá costo el cambio de los letreros viales y se tendrá que avisar a GoogleMaps, a las empresas de GPS que proporcionan el servicio en los autos, etc. No se trata de estar en contra de esas decisiones, pero debieron analizarse, estudiarse y prepararse para sortear esos inconvenientes. Ora que, si ya está todo solucionado, no dijimos nada. Y hasta la próxima…