ACONTECERES

PENA AJENA

El apoyo manifiesto y público por parte de la CTM (otrora importante sector obrero del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Irapuato a la Lorena Alfaro, cuando esta era candidata y ahora como presidenta municipal electa ¡con mayor razón!, resultó indignante -por decir lo menos-, aunque muchos priistas están muy molestos y ofendidos; y aunque ya desde hace mucho tiempo todos sabemos que los jerarcas cetemistas apoyaban al blanquiazul, ahora de plano se quitaron las máscaras.

¿Y LA EXPULSIÓN?

Lo peor es que lo hicieron sin siquiera renunciar a su militancia tricolor, quizá están buscando que el PRI aplique sus estatutos y los destierren, situación prevista en dichos documentos, sanción que se aplica a los militantes que apoyan a candidatos de otros partidos. Otros (ex) priistas que también renegaron de sus colores y que buscaron candidaturas en morena, siguen tan campantes y tampoco se les ha aplicado ninguna acción coercitiva.

SANGRARON

Claro que seguramente eso los tiene sin cuidado, pues luego de exprimir a su partido a través de los años con posiciones políticas como diputaciones, tanto federales como estatales, regidurías, cargos públicos en las administraciones, etc., y otros puestos a nivel municipal, (como en Contraloría municipal, por ejemplo) saben que ya no le pueden sangrar más al tricolor y deciden cambiar de barco. Si tontos no son, como diría el clásico. Su imagen, sin embargo, queda por los suelos porque se dieron a conocer tal como son ante amigos y sociedad y dentro del PRI, pues ya se imaginarán.

OMISOS

En fin. A la fecha allá en el expartidazo no se ha hecho nada al respecto. Y cómo se va a hacer algo si la encargada de la presidencia del CDE, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, por cierto, posible diputada local plurinominal por Guanajuato, se la pasa en su tierra en San Luis Potosí, y el secretario general Alejandro Arias Ávila ni suda ni se abochorna. Ellos ya ganaron perdiendo. Lograron su ambición. Que el mundo ruede.

CAMBIO CLIMÁTICO

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ha dado a conocer un ambicioso plan, una estrategia, en materia de política ambiental, para tratar de contrarrestar los negativos efectos del cambio climático, la contaminación del aire, de la tierra y del agua, el efecto invernadero, principalmente. Guanajuato, a la fecha, ha estado marcando una agenda puntual a nivel nacional. La primera fue el lanzamiento del proyecto para incursionar de lleno en la “mentefactura” que ha sido bien vista, no sólo en México, sino a nivel internacional.

AMBIENTAL

En lo que toca a la denominada pomposamente “Política ambiental por la grandeza natural GTO”, qué bueno que el gobierno ha tomado la iniciativa aunque bien valdría la pena recordar ese apotegma de Gómez Morín de “tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea necesario”, porque a la fecha la iniciativa privada, el sector empresarial, los sindicatos patronales no se han pronunciado muy bien al respeto en cuanto a una posible participación.

CONTAMINANTES

La industria, como se sabe, es una de las principales contaminantes en el país. Los esfuerzos por sanear la cuenca del río Lerma desde el Estado de México hasta Guanajuato, Querétaro y Michoacán, han sido infructuosos porque a lo largo y ancho de ese importante afluente hay enormes descargas de desechos tóxicos, de hidrocarburos, de basura y otro tipo de desperdicios por parte de las factorías y ni siquiera se sabe si cuentan con plantas tratadoras.

¿Y PEMEX?

En esta estrategia ambiental, no basta con los esfuerzos del gobierno del estado, falta incluir a la iniciativa privada y desde luego a la refinería de Salamanca, así como a la termoeléctrica, misma que sigue contaminando gravemente a la región por el uso de combustóleo y no por la quema de gas natural, como se hacía antes de que los retrógradas de la 4T se apoderaran del país.

ELECCIÓN IEEG

El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), Mauricio Guzmán Yáñez, está a punto de culminar su ciclo en esa responsabilidad y por esa razón el Instituto Nacional Electoral lanzó la convocatoria a participar en el proceso de selección y designación de consejera o consejero presidente del IEEG por un periodo de 7 años.

ASPIRANTE

A nivel estatal, uno de los fuertes aspirantes es Francisco Gerardo Parada Villalobos, actualmente vocal ejecutivo de la Junta Distrital 09 del INE con cabecera en Irapuato, quien tiene amplias posibilidades de ser el próximo consejero presidente del Instituto Electoral del Estado. Su trayectoria es impecable; además de la experiencia, cuenta con la preparación académica, ha organizado varias elecciones distritales con bastante éxito, por lo que no se le puede perder de vista.

JALADA

La consulta popular para meter a la cárcel a los expresidentes de México desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, así como la propuesta para desaparecer las diputaciones plurinominales son “una jalada”, dice la senadora del PAN Alejandra “Wera” Reynoso. Los de morena ya no se acuerdan cómo llegaron al poder, precisamente a través de las plurinominales, dice la legisladora; sin embargo, eliminarlas en estos momentos es quitar la representación a las minorías. En el fondo ya se sabe cuál es la intención de la 4T: concentrar el poder.

ACTIVOS

Es una propuesta posiblemente muy popular, que apoya la gente común y corriente, pero lo que no sabe es que los plurinominales incluso trabajan más que los uninominales o de mayoría relativa. Puede que tenga razón la representante popular, pero en el pasado proceso de elección, no vimos muy activos a los candidatos de las listas “pluri”, ni siquiera acompañaron a sus compañeros que sí andaban en campaña partiéndosela. En fin.

OCURRENCIA

Y por lo que respecta a la consulta que costará más de 500 millones de pesos cuando hay niños enfermos de cáncer sin medicamentos ni tratamientos, también es una jalada, dice “La Wera” Reynoso, es un capricho, un sin sentido de López. En todo caso ¿para qué la consulta? La ley no se consulta, se aplica y si cometieron delitos ya debieron haber sido denunciados ante la Fiscalía General de la República, cosa que no se ha hecho. Y en el supuesto de que hubiera habido delitos, estos ya prescribieron.

AÑO 2024

Para ese año, en el que se renovarán la presidencia de la república y el Senado, así como algunas gubernaturas -entre ellas la de Guanajuato- y ayuntamientos, el escenario para los partidos de oposición, para el mismo Acción Nacional que gobierna el estado, no es nada sencillo. Se va a necesitar el doble de esfuerzo que en las pasadas elecciones del 6 de junio.

RETO GRANDE

Acción Nacional tiene un reto mayúsculo. Es cierto que aumentó su presencia en curules allá en San Lázaro y que se cumplió el objetivo central de impedir mayoría calificada a la “cuatro te”, pero no se debe perder de vista que esta ganó la mayoría de las gubernaturas en disputa y Congresos locales. El desgaste para la población va a ser enorme, porque no acabamos de salir de un proceso, cuando vamos a entrar a otro en agosto de este año para enjuiciar a los exmandatarios.

REVOCACIÓN

En el 2022 otro más, con el plebiscito para ver si se le revoca el mandato o no al inquilino de Palacio Nacional, además de que también habrá elecciones en seis entidades de gobernador: relevarán a José Rosas Aispuro en Durango; Alejandro Murat en Oaxaca; Martín Orozco Sandoval en Aguascalientes; Omar Fayad en Hidalgo; Carlos Joaquín González en Quintana Roo; y Francisco Javier García Cabeza de Vaca en Tamaulipas.

AMENAZA

Y para acabarla de fregar, desde ahora se dice que el obradorato va a ganar cuatro de esas seis gubernaturas: Tamaulipas, Hidalgo, Quintana Roo y Oaxaca. El PAN sólo Aguascalientes y Durango. El PRI, RIP. Parece que ni los fifís con sus 500 millones de dólares cada uno ni la clase media va a poder contener ese cáncer, ese morenavirus.

ENCUENTRO

Alguien por ahí le sugirió tomar un descanso luego de la exhaustiva campaña electoral. Sin embargo, Lorena Alfaro Arredondo, la alcaldesa electa de Irapuato, ha demostrado que sí tiene valor. Y, no, no se ha dejado llevar por el canto de las sirenas. Ya se ha reunido en dos ocasiones con el alcalde saliente Ricardo Ortiz Gutiérrez para los preparativos de la entrega-recepción antes del 10 de octubre de este año, en que se hace el cambio de poderes.

PROYECTOS

En la semana que termina, la panista ya tuvo un primer encuentro con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo con la intención de presentarle los proyectos para la próxima administración municipal de Irapuato, entre otros, la continuidad a la infraestructura vial, la urbanización de avenidas como la de Independencia, Villas de San Cayetano y diversas colonias populares y comunidades rurales que no han sido atendidas.

SACRIFICIO

Lorena Alfaro está trabajando intensamente. Sabe que en esta nueva responsabilidad no hay vacaciones, no hay pausas, hay muchos sacrificios y no hay que fallarle a la ciudadanía. Queda pendiente la resolución de las impugnaciones que presentó morena pero dice que eso ni le quita el sueño, ni la va a distraer de sus ocupaciones, además de que está segura de que no van a prosperar.

CRONISTAS

La capital del estado fue sede del encuentro de la Asociación de Cronistas del Estado de Guanajuato “Isauro Rionda Arreguín”. Entre los asistentes estuvo el cronista de Irapuato, José Luis Chávez, quien desde que asumió la responsabilidad le ha cambiado totalmente el rostro. En la reunión celebrada en el Archivo Histórico del Estado, los cronistas acordaron solicitar reformas a la Constitución y a diversas leyes que fortalezcan la figura y función de los cronistas, para que rescaten y difundan la historia de sus localidades. Pero súper urge.

ANULACIÓN

La oriunda de la ciudad de Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional, actualmente alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, Dolores Padierna, está solicitando la anulación de las elecciones en su demarcación por presuntas “irregularidades graves”. Como se sabe, la paisana perdió frente a Sandra Cuevas -postulada por la alianza PAN-PRI-PRD- quien, se dice, ganó con el apoyo ¡del senador morenista Ricardo Monreal! Es un chisme, dice la alcaldesa electa.

¿Y EL ADOQUIN?

Nadie sabe dónde quedó el adoquin retirado de la calle Andrés López en la colonia Moderna, recién remodelada, ahí donde se ubica una empresa inmobiliaria que actualmente construye varios fraccionamientos en Irapuato y tramita actualmente algunos más. Este material tiene una duración, según los expertos, de cien a doscientos años sin sufrir ningún desgaste, por lo que su valor es importante.

SOLICITADO

Prácticamente desde que lo colocan, no tiene alteración alguna y su dureza y resistencia lo hace muy solicitado en fraccionamientos con características coloniales, como por ejemplo San Miguel de Allende, Tequisquiapan, Guanajuato, etc. Este material retirado, que abarcaba muchísimos metros cuadrados y que tiene un valor de miles y miles de pesos, nadie sabe dónde se colocó, al igual que lo rescatable del quiosco del jardín. Sería sano para la opinión pública se dijera a dónde fue a parar.

VIOLENCIA

Ha habido en Guanajuato un estallido impresionante de violencia desde que concluyeron las elecciones. Masacres por doquier pero sobre todo delitos del fuero federal que no han sido atendidos por la federación: la delincuencia organizada, el narcotráfico, el robo a combustible mejor conocido como huachicol, el acopio de tráfico de armas y el robo al autotransporte de carga. Y hasta la próxima…