ACONTECERES

ASESINATO

La mañana del jueves, allá en Oaxaca¸ fue asesinado el periodista Gustavo Sánchez Cabrera. Otro crimen que va a quedar en la impunidad. México es uno de los países más letales contra los representantes de la libertad de expresión y en palacio nacional no ha habido un pronunciamento.

VACUNAS

Cada día es más evidente que el régimen de la “cuatro te” trae algo contra los guanajuatenses. Por más de dos semanas, dejó de enviar vacunas contra el coronavirus para las segundas dosis de los de 50 a 59 años de edad. No todos los que han sido inmunizados la primera vez, tienen su esquema completo, por lo que urge que reciban la segunda dosis pero eso no parece importarle a quien hoy “gobierna” en el país.

MENTADA

Y mientras tanto, el “Doctor muerte” López-Gatell dejó de realizar las conferencias de prensa vespertina con aires triunfalistas. Fue, literal, una mentada de madre de su parte haber montado un show en el que hubo mariachis, pastel, flores y hasta un grotesco muñeco con su efigie. A este funcionario, quien fue sacado a la calle durante el gobierno de Calderón por su pésimo manejo de la influenza, le valen gorro las más de 500 mil vidas que se han perdido durante la pandemia del coronavirus.

ELECTORERO

Antes de las elecciones, tuvieron vacunas de los distintos laboratorios hasta para aventar para arriba; sin embargo, una vez transcurridos los comicios suspendieron la distribución, con lo que es más que evidente que utilizaron este grave problema para lucrar electoralmente con la salud de millones de mexicanos, para lo cual no hay adjetivos calificativos. Bueno, sí hay pero más vale no decirles ni desearles lo que se merecen.

LENTITUD

Y mientras en otras naciones como los Estados Unidos, Israel y varios de Europa llevan avances considerables en la inmunización al grado de tener ya sus ciudadanos un registro digital y no en simple papelito, en México la vacunación va con una lentitud exasperante y, lo que es otra burla más hacia los connacionales, ahora resulta que el inepto presidente pretende construir un parque de diversiones en los terrenos del exaeropuerto internacional de Texcoco, para reconstruir ahí la Gran Tenochtitlan. ¿Cuándo terminarán tantas estupideces?

FANTASÍA

Y mientras el inquilino del palacio virreinal vive en su mundo de fantasía por fumar quién sabe qué, la violencia está a todo lo que da. De hecho este proceso electoral, que aún no termina, ha sido uno de los más violentos. El crimen organizado está actuando como “Pedro por su casa” convirtiendo a nuestra nación en tierra de nadie, en la ley de la selva. Guanajuato no ha quedado exento y a los pocos días del domingo 6 de junio masacraron a varias familias en distintos municipios.

LA LISTA

A veces por eso no conviene cantar victoria antes de tiempo, diciendo que Guanajuato ya abandonó la lista de las cinco entidades federativas más violentas del país, porque luego resulta contraproducente. Apenas estaban presumiendo ese “logro”, cuando en la ciudad de Valle de Santiago acabaron con la vida de tres personas y lesionaron a otras tantas. Hasta parece que fue el banderazo para que se reanudara la violencia. No hay estrategias por parte de la federación que, por el contrario, está convertida en cómplice del hampa, si no, ¿entonces por qué ganó morena las gubernaturas de las entidades más violentas del Pacífico? Es obvio que en ellas el crimen organizado operó a favor de los candidatos morenistas.

FÁBULA

Bien puede aplicarse la fábula de la rana y el escorpión a la extraña relación entre Román Cifuentes Negrete “El profeta” y Eduardo Ordóñez porque ahora resulta que este personaje, ensalzado hasta la estulticia por el dirigente estatal del PAN durante el cierre de campaña en Irapuato, anda gritando a voz en cuello que gracias a él Lorena Alfaro es presidenta municipal porque le aportó ¡20 mil votos!

DEUDOR

La intención de Ordóñez es clara. Busca una chambita en la próxima administración municipal, no desdeña la posibilidad de estar en Japami pues sabe que ahí hay “con queso las tortillas”, o ya de perdis una dirección. Bueno, todos tenemos derecho a comer y también a recuperar parte del dinero invertido cuando se anda tocando puertas en todos los partidos pidiendo “una candidatura por el amor de Dios”. Seguro quedó muy gastado porque lo andan persiguiendo aquellos a los que no les pagó por sus servicios. Ni modo que diga que no.

CHAMBISTAS

Y como hemos mencionado en este espacio, empiezan a asomar las cabezas aquellos y aquellas que quieren seguir en el presupuesto, loen los recursos públicos, para no vivir en el error. Dicen que una de esas personas es la actual tesorera Ernestina Hernández quien, en un desayuno con Lorena y mujeres durante campaña, dijo que quería una foto “a manera de despedida”. “Ay, Ernestina”, le dijo la hoy alcaldesa electa en tono de reproche y como diciéndole “tú ya no”, aunque Ernestina ha mantenido finanzas sanas en el gobierno de Ricardo Ortiz.

MERODEANDO

Otro que anda merodeando y tejiendo sus hilos es el exdiputado federal y exalcalde fresero Sixto Zetina Soto quien anda gritando a los cuatro vientos que va a ser ¡el próximo secretario del Ayuntamiento!, por lo que salta la duda, toda vez que incluso antes de que iniciaran las campañas la propia Lorena Alfaro se deslindó públicamente de este personaje, ante los rumores de que este era quien le estaba operando.

LAS CONTRAS

Nadie olvida, sin embargo, que Sixto le jugó las contras a su propio partido el de Acción Nacional para ir a chambear con Margarita Zavala quien, a través de su organización política México libre, buscaba la presidencia de la república. No se entiende por qué a estas alturas Zetina no ha sido expulsado de las filas del tricolor.

BASURA

Una vez que terminaron las elecciones, los candidatos –sobre todo aquellos que ganaron- no han retirado la basura política que dejaron por diversas partes de la entidad. Hay enorme cantidad de lonas y carteles colocadas por doquier, bardas pintadas y volvimos a lo mismo. Buenos para ensuciar la fisonomía de las ciudades, pero malos para retirar su desperdicio. ¿Y esos son los que van a gobernar?

PROTECCIÓN

La alcaldesa electa de Moroleón, Alma Denisse Sánchez Barragán, ha solicitado al gobierno del estado le brinden protección a ella y a los moroleoneses pues teme por su seguridad. Como se sabe, ella ocupó el lugar que dejó acéfalo su señora madre Alma Rosa Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía, luego de ser abatida por sicarios, y ganó las elecciones.

TEMOR

Ahora se sabe que ella no está radicando en Moroleón, que sólo hizo acto de presencia al acudir a recoger su constancia de mayoría y fuertemente escoltada por elementos de las FSPE, y volvió a salir del estado para ir a refugiarse a otra entidad. No se comprende cómo le va a hacer para gobernar Moroleón a distancia, aunque se supone que va a tomar posesión a partir del 10 de octubre. ¿Ya estará integrando su programa de gobierno, la conformación de su gabinete? Muy complicado.

TRABAJO

Quien no se duerme en sus laureles es el presidente del comité directivo municipal del PAN en Irapuato, José Luis Acosta Ramos, pues aunque no ha concluido el actual proceso electoral en el que entregó muy buenas cuentas al conseguir carro completo con la alcaldía, las dos diputaciones locales y las dos federales, ya ha empezado los preparativos de las elecciones ¡del 2024! Y no es para menos. Por mucha experiencia que se tenga en el manejo de estos procesos, siempre hay que ir adelante para evitar sorpresas.

VIGILANCIA

Un ejemplo claro de ello fue en el municipio de Irapuato, durante la jornada electoral, pues el PAN contó con todos sus representantes de casillas con lo que pudieron cuidar la elección y evitar que les hicieran chanchullo. El ejército desplegado durante las elecciones, permitió estar al pendiente de todos los lugares donde se instalaron casillas, al grado de que gracias a ello se logró impedir el robo de urnas en la colonia 18 de Agosto, inclusive con la captura de los responsables por parte de la policía. Bien por José Luis Acosta, un hombre institucional.

¿Y EN SALAMANCA?

Es hora de que César Prieto Gallardo, alcalde electo de Salamanca por morena, no ha tenido acercamiento con la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz para ir preparando la entrega-recepción. Desde que se proclamó ganador de los comicios municipales, no se ha sabido qué pasa con este integrante de la dinastía Prieto. Y se desconocen las razones por las que no ha tenido la mínima cortesía de platicar con la alcaldesa.

ABIERTOS

Hernández Cruz dice que no hay motivo alguno para que no se dé el encuentro, pues su gobierno es de puertas abiertas y sólo está en espera de lo que determine Prieto para instalar el comité de transición, designar a sus equipos y trabajar. A ver si no estamos empezando a ver un posible gesto de soberbia que eche a perder incluso la voluntad popular.

CATÁSTROFE

Quizá sin pretenderlo, la catástrofe en la Línea 12 del Metro en Chilangolópolis, que causó la muerte de 26 personas que siguen en la impunidad por no haber castigo contra los responsables, abrió la puerta a la carrera presidencial antes de tiempo. Para empezar, es evidente que Marcelo “El goldo” Ebrard está fuera de la competencia, lo mismo que Miguel Ángel Mancera y debería estarlo también Claudia Sheinbaum. Pero a Ebrard y a la jefa de gobierno se señala como los principales responsables de la tragedia. A Claudia, sin embargo, el inquilino de palacio la protege contra viento y marea.

AMBICIONES

Pero los apetitos y ambiciones presidenciales no quedan ahí. Al ver que aquellos dos personajes prácticamente estarían eliminados, ya levantaron la mano para decir “yo quiero”, el diputado federal del Partido de Trabajo, satélite de morena, Gerardo Fernández Noroña mejor conocido en las redes sociales como changoleón; y desde luego que está más que puesto el senador morenista Ricardo Monreal “El manotas”... no perdón, ese es su hermano David... Ricardo sin embargo, no ha explicado bien a bien cómo le hizo para tener tantas propiedades inmobiliarias.

CERO OBRAS

Luego de casi tres años en el poder, a la fecha Guanajuato no se ha beneficiado con ninguna obra de corte federal. Hay varios proyectos que se están empolvando. Algunos de ellos relativos a la construcción de nuevos hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Irapuato, Salamanca, Celaya que tienen años de haber sido solicitados desde la campaña de Enrique Peña Nieto pero este no cumplió. En la 4T dijeron que sí pero no cuándo.

SIN REGISTRO

Por lo menos seis de los once partidos políticos que contendieron en las pasadas elecciones, van a perder su registro en el estado de Guanajuato porque la votación que obtuvieron no alcanza ni el 3 por ciento, porcentaje límite para gozar de las prerrogativas por no hacer nada. Se trata de Fuerza Por México, Redes Sociales Progresistas, Partido Encuentro Solidario, Partido del Trabajo, Nueva Alianza y el Partido de la Revolución Democrática fundado por Cuauhtémoc Cárdenas. Quién se lo iba a imaginar.

PORCENTAJES

A nivel estatal, el Partido Acción Nacional consiguió 846 mil 379 votos (41.7%); morena 458 mil 81 (22.5%); PRI 240 mil 49 (11.8%); Verde 102 mil 219 (5%); Movimiento Ciudadano 90 mil 774 (4.4%); Nueva Alianza 55 mil 33 (2.7%; PRD 47 mil 170 (2.4%); PT 36 mil 46 (1.7%; RSP 35 mil 553 (1.7%); PES 29 mil 175 (1.4%); y Fuerza por México 27 mil 106 (1.3%). Esos partidos con tan bajos porcentajes ¿en verdad abonan a la democracia mexicana? Mejor que desaparezcan en definitiva. Y hasta la próxima...