ACONTECERES

¿QUIÉN GANÓ?

El abstencionismo de nueva cuenta ha sido el gran triunfador de la jornada electoral, por encima del número de ciudadanos que acudimos puntual y responsablemente a ejercer nuestro derecho al sufragio. El resultado, por tanto, es decepcionante pese al enorme esfuerzo desplegado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y -en el caso de Guanajuato- por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).

FRACASO

El objetivo principal de parar en seco al autoritarismo, no se cumplió. A final de cuentas resultó un estrepitoso fracaso. Si bien se restó poquito poder a las intentonas de la “cuarta transformación” de lograr la mayoría calificada en el Congreso federal, que fue como quitarle un pelo al gato, no es suficiente. La alianza opositora PAN-PRI-PRD fue arrasada en la elección de las 15 gubernaturas, de las cuales once fueron ganadas por morena, y de congresos locales.

INSEPULTO

El PRI de plano es un muerto viviente y el PAN debe poner sus barbas a remojar porque tampoco tuvo mucha suerte pese al triunfalismo de Marko Cortés. No se diga el PRD, otro partido político desahuciado. Ni unidos lograron contener la ola morenista por ser una oposición desarticulada, sin proyectos, sin propuestas, aliados solamente para quitar de en medio al oponente, pero sin una meta clara para el país. No pudieron convencer al electorado. Para el 2024 estamos perdidos.

PALIZA

Se jactan los contrarios a la 4T de haberle quitado la mayoría calificada; pero morena, quieran o no, conserva la mayoría de curules federales, aunque sea absoluta. Presumen, tanto el PAN como el PRI, que obtuvieron mayor votación y que le arrebataron al partido guinda la mitad de su histórico bastión en la Ciudad

de México propinándole serio revés a Claudia Sheinbaum, cuyas aspiraciones presidenciales se tambalean desde el desastre de la Línea 12 del Metro.

TRAICIÓN A LA VISTA

Ahora, maquiavélicamente, el “falso mesías” -así le dice The Economist- pretende seducir a diputados federales priistas para alcanzar la mayoría calificada y no se duda que Alejandro “Amlito” Moreno se deje llevar por el encanto presidencial. No tiene nada que perder, más que traicionar sus principios y convicciones por impunidad. La próxima alianza parlamentaria nació muerta. La intención es dejar solo al “partido conservador”. Divide y vencerás.

“ARREGLOS”

En Guanajuato los que se decían priistas se vendieron al mejor postor para apoyar descaradamente la causa blanquiazul, jugando la contra a sus propios candidatos a quienes, por esa traición, hicieron perder y hundirse hasta el cuarto lugar como sucedió en Irapuato, en donde hasta dirigentes sindicales -que en otros tiempos ocuparon cargos y se enriquecieron gracias al PRI- prefirieron apoyar a la candidata blanquiazul con todo y gremio.

PREOCUPACIÓN

Y muy mal por Acción Nacional que se convierta en un partido receptor de escombros y chatarra política. Aquellos que abandonaron al Revolucionario para sumarse a otra ideología totalmente contraria, no son de fiar porque ya destrozaron a un partido y ahora van por otro. Además: ¿se podrá confiar en traidores? Por otra parte, ¿serán recompensados con alguna chambita, una concesión o algo, por convertirse en matraqueros?

TRANSPARENCIA

El triunfo de la candidata de Acción Nacional en Irapuato, Lorena Alfaro, resultó inobjetable lo que convierte a la diputada con licencia en una presidenta municipal con una amplia base de legitimación, además de ser la primera mujer en la historia de Fresópolis

en ocupar tan alto encargo.

NO ES CHEQUE

Hay voces, sin embargo, que esperan que eso no se vaya a considerar como un cheque en blanco, al contrario, es un fuerte compromiso con la ciudadanía y, en consecuencia de esto, la selección del gabinete deberá hacerse con mucho cuidado y rigor, verificando perfiles y, ¿por qué no?, incluyendo a personas de otras militancias o profesionistas independientes en áreas importantes, como por ejemplo, la tesorería municipal, o la dirección de obras públicas, como una muestra de transparencia, apertura y pluralidad.

CONTRALOR

Tal vez sería conveniente llevar a cabo un verdadero proceso ciudadano para seleccionar al contralor, sin hacer mucho caso de lo que dice la ley orgánica, pues, como está el texto, se presta a seleccionar a un contralor a modo y, en los hechos, es como la carabina de Ambrosio o de plano la tapadera oficial. Si van a reciclar a los personajes de siempre que han venido trabajando en las diferentes administraciones panistas, pues nada cambiará para el ciudadano.

TAPADERA

De hecho, actualmente las Contralorías Municipales -por lo menos la de Irapuato- están convertidas en auténticas tapaderas. Por ejemplo, la de aquí, no informa cuántos asuntos ha tratado en lo que va de la administración, cuántos servidores públicos han sido sancionados, cuántos casos de irregularidades se han detectado y si se ha resarcido el daño. Guillermo Patiño ya debe dejar la opacidad. Dice que su labor sólo es preventiva. Entonces que desaparezcan la Contraloría.

A SACAR EL VALOR

Lorena Alfaro, a su vez, tiene la oportunidad de demostrar que su administración será diferente y que efectivamente escogerá los mejores perfiles y que no tiene compromisos con nadie. El triunfo obtenido el pasado domingo, con más de 78 mil sufragios, le da un amplio margen de maniobra para imponer su propia personalidad. Aquí es en donde verdaderamente va a demostrar ese valor que enarboló en campaña.

¿BUSCARÁ CHAMBA?

La declaración del ex candidato de Movimiento Ciudadano, Francisco Martínez, reconociendo el triunfo de Lorena Alfaro, fue más allá del simple reconocimiento político que como cortesía se acostumbra en estos casos y se fue directo al vergonzoso elogio. Bueno, poco faltó para que le echara porras y le quemara incienso.

NEGOCIACIÓN

Resulta más que evidente que busca una chamba y, además, si se confirma que su partido logra meter al ayuntamiento a una regidora por “resto mayor” (es decir, ni siquiera alcanzó el número de votos para meter directo a la regidora, se quedó a menos de la mitad), podría tratar de negociar su voto, aunque no creemos que Lorena lo necesite.

VOTO NARANJA

Luego de expresar que el proyecto de la próxima presidenta municipal “es el mejor de todos” (o sea ¿su propio proyecto no era bueno?), pudiera ser que el voto de la regidora naranja se incline al lado azul. ¿Buscará Paquito Martínez ser el próximo contralor?, porque eso se rumoró en su búnker desde que aceptó ser candidato… para restarle votos a morena, ¿o no? Ya ven que en el debate fue muy obvio.

BASTIÓN

En Salamanca, Isaac Piña Valdivia se desinfló a la hora de la verdad. Resultó ser un perfil muy bajo para la hazaña que se pretendía, aunado a las afectaciones por los problemas de su vida personal que, quieran o no, le pegaron. Además, estuvo pésimamente asesorado. César Prieto Gallardo, de morena, se alza con el triunfo, es alcalde electo y conserva a la ciudad petrolera como bastión de la cuarta transformación.

DERROTA

En las elecciones de la antigua Xidoo hubo doble revés: el de Isaac Piña quien pensaba realizar la hombrada, y el de la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz quien fue defenestrada en morena y optó por ir como candidata del Partido del Trabajo con el que tuvo un fracaso rotundo. Prieto por su parte ha dicho que va a gobernar para todos y sin colores. A ver si es cierto, porque por lo menos la agenda que marcan en palacio nacional es todo lo contrario, es de polarización, de confrontación.

TUNDA A SHEFFIELD

Vaya vaya, la tremenda tunda que le propinó Ale Gutiérrez por nocaut de 3 a 1 al ex panista y morenista en León Ricardo Sheffield, lo deja más que tendido en la lona. Y no sólo es eso, le puso el último clavo al ataúd en sus aspiraciones al 2024, al menos dentro de morena, en sus ya de por sí dinamitadas esperanzas futuristas, ante la estrepitosa derrota del domingo 6 de junio.

DESENCUENTROS

Con el acelerador a fondo, como el que le imprimó en la campaña, la abanderada panista lo arrolló en el camino y prácticamente lo deja sin posibilidades de levantar la mano como aspirante a la contienda para gobernador. Sheffield terminó siendo víctima de Sheffield. De sus propios desencuentros al interior del partido, con el grupo político del mandamás morenista Ernesto Prieto. Lo pusieron contra la pared, sin apoyo ni siquiera moral.

ERRORES

Fueron múltiples errores los que desfondaron su campaña. Andaba molesto muy frecuentemente, se peleó con un periodista por lo de ‘abrazos, no balazos’, con una especialista en el debate de la Coparmex, con la propia Cámara, con el equipo morenista. ¡Así no se hace campaña! En la otra esquina, Ale Gutiérrez salió en hombros, victoriosa y consolidó un nuevo liderazgo, que le da reflectores y fuerza para asumir el gran reto. Se aplica y hace su tarea. Ya arrastra el lápiz para llegar a la Presidencia Municipal de León, en octubre, con el Plan de Gobierno bajo el brazo.

HUMILLANTE

En contra parte, Acción Nacional fue barrido y trapeado en los municipios de San Miguel de Allende y Silao. Luis Alberto Villarreal fue humillado por el priista Mauricio Trejo Pureco a quien se daban mínimas posibilidades o, por lo menos, así lo hizo creer el propio Villarreal quien, en un alarde de falso optimismo y sabiendo que no las traía todas consigo, salió la noche del domingo 6 de junio a proclamarse ganador.

SOBERBIA

A ver si aprende que la soberbia y los pecados cometidos cuando fue diputado federal y coordinador de la bancada federal panista en San Lázaro, pagan su costo tarde o temprano. Luis Alberto fue destituido como líder del grupo parlamentario por el entonces presidente del PAN, Gustavo Madero Muñoz, luego de la divulgación de un video en el que aparece con otros diputados bailando con supuestas sexoservidoras, además de que fue acusado de cobrar “moches” a alcaldes a cambio de gestionar recursos para obras.

ENTERRADP

Pese a ello, Luis Alberto todavía tuvo la suerte de ser postulado candidato a la presidencia municipal de “SanMi” y la ganó, pero su pretensión era ser otra vez diputado federal, también quiso ser candidato a gobernador, pero le ganó Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. De haber ganado la reelección como alcalde, se encaminaba de manera natural a la candidatura a gobernador en el 2024, pero ya con su derrota entierra sus aspiraciones futuristas.

¿CANDIDATO CÁNDIDO?

Aquí lo dijimos desde que se dio a conocer la lista de regidores del candidato de morena a presidente municipal, José Aguirre, donde incluyó a Luis Carlos Manzano, (personaje que ha transitado por casi todos los partidos políticos, con escasa suerte, por cierto), pero ostentándose como un “experimentado estratega político”, con lo que de inicio logra convencer, aunque al poco tiempo vienen las desilusiones y, si no lo creen, pregunten en el PAN y en el PRI.

ENGAÑABOBOS

Dijimos que con el primer lugar de regidores asegurado, el señor Manzano se dedicaría a todo, menos a ayudar a su candidato, él sabía con toda certeza que nunca obtendría el triunfo. Resulta que durante toda la campaña le estuvo asegurando a Pepe que todo iba super bien, que iba ganando dos a uno, que las encuestas que presentaba el PAN eran falsas y que estaban más que asustados, y le mostraba encuestas patito donde el candidato de morena iba muy arriba.

VIVALES

En el colmo del engaño, el mismo día de la elección el asesor estrella le mostró al candidato sus “análisis” que le demostraban que llevaba el ¡41 %! de la preferencia en el voto, al grado que lo presumió en su rueda de prensa. ¿Quieren saber que va a pasar con este señor en el ayuntamiento? Pues fácil. Se va a mostrar como de oposición, pero en los casos que le resulten importantes a la administración, votará en el mismo sentido del PAN ¿Apuestan?

LEY ZALDÍVAR

De plano que al ministro presidente de la Tremenda Corte, Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, le gusta andar por las ramas. Eso de someter “a consulta” la aprobación de un artículo transitorio constitucional para que él pueda extender su presidencia hasta el año 2024, es una estulticia y más viniendo de un jurista de su calidad. Lo mejor sería que renuncie. Y hasta la próxima…