ACONTECERES

¡A VOTAR!

Faltan once días para las elecciones del 6 de junio. A nivel nacional serán renovadas 15 gubernaturas y 300 diputaciones federales de mayoría relativa. En Guanajuato elegiremos 22 diputados locales de mayoría y 46 ayuntamientos. Las redes sociales están convertidas en un termómetro del pensamiento que priva en los mexicanos y el deseo es salir a votar por la democracia, no por el autoritarismo ni por el país de un solo hombre.

ESCASEZ

No se olvida, sin embargo, que al inicio del año 2019 hubo una terrible escasez de gasolinas como resultado de una errática estrategia del régimen lopezobradorista para combatir el huachicoleo; sin embargo, nadie se traga ese cuento y más bien se cree que se trató de una acción premeditada de la “Cuatro Te” en venganza contra los guanajuatenses, por no haber votado a favor de amlo en el 2018.

VIACRUCIS

Nadie olvida cómo tuvimos, en muchos casos, que prescindir de nuestros vehículos por falta de gasolina ni tampoco las largas horas y hasta días formados en las estaciones de servicio, en espera del preciado combustible, ni cómo quedaron paralizadas las diversas actividades. Nunca, en los “gobiernos corruptos, neoliberales y conservadores”, llamados así por la 4T, la población padeció esta atrocidad. Hay que salir a votar.

IRRESPETUOSOS

Los integrantes del equipo de fútbol de Irapuato, conocido como “La Trinca Fresera”, no merecen tener a una afición como la de esta ciudad. No hay disculpa que valga. “¡Aplaudan, gatos!”, decían algunos jugadores a sus seguidores durante el recibimiento. No son campeones dignos y deben ser separados del plantel aquellos pseudo futbolistas profesionales que se burlaron de la gente. Esa conducta antideportiva no se ve ni siquiera en un jugador llanero. Lo peor. No tuvieron los tamaños para reconocer su error.

¿DECLINACIONES?

En relación al ambiente electoral del país, en otros estados de la república ya se empezaron a dar las primeras declinaciones de candidatos a favor de otros; el más sonado el de Ricardo Bours, de Movimiento Ciudadano a la gubernatura en Sonora, quien declinó a favor del candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, Ernesto Gándara Camou. Y en momentos en que la oposición debe echar toda la carne al asador, la alianza Va por México como que no está muy sólida todavía.

NI MIGAJAS

En Irapuato se corre el rumor (de hecho, desde el inicio de campaña) de que el candidato del partido naranja, Francisco Martínez, tenía un pacto el cual dependería de cómo se fueran moviendo las cosas, de tal suerte que si no pintaban bien para el PAN, declinaría en su favor para arrimarle algunos votos; sin embargo, parece que no va a ser necesario.

ESTANCADO

Paquito, sin embargo, nomás no crece y Lorena Alfaro está realizando una buena campaña; el porcentaje de votos de MC pinta para ser cercano a uno o dos puntos y, además de no servirle al PAN, incluso se podría ver mal para ambas partes. Pero, por otro lado, dicen que Francisco también opera para morena. Ya le dicen el candidato veleta: gira para donde sopla el viento.

DE CAMPAÑAS

La campaña de la panista va viento en popa, con eventos de todo tipo, desde los masivos y con participación entusiasta, hasta algunos que se han visto un poco desairados, sobre todo los de algunas organizaciones pero es algo natural; sin embargo está visto que es la abanderada que más ha caminado la legua.

CAMINATA

Una prueba más de ello es que este domingo la candidata llevará a cabo una caminata con mascotas en el Central Park irapuatense conocido como Irekua, denominada “Dejando huella”. Va a firmar un compromiso en el proyecto “Proteger a los animales nos beneficia a todos”. El evento es a las 5:30 de la tarde. Para aclaración del IEEG, este comentario es meramente informativo.

OPORTUNISTA

Otro que “desinteresadamente” se ha sumado a la puntera es Eduardo Ordoñez quien, enfundado en llamativo blazer azul, subió a su cuenta de “tuiter” que “reconoce” que la candidata del PAN va a ser la próxima alcaldesa de Irapuato. Lalín, como lo conocen sus cuates, ha andado de la ceca a la meca. Quiso ser candidato a alcalde del PAN pero fue rechazado; luego tocó puertas en morena enfundado en un saco guinda pero Antares Vázquez nomás le dio atole con el dedo y nada. Ora regresa al blanquiazul quizá esperando le den chamba en Japami. ¡Ah!, también quiso en el PRI.

NO PINTAN

Por el lado del partido del Mussolini tropical, sus campañas están resintiendo el desgaste de su “supremo y amado líder” (así le dicen también a Kim-Jong-un el dictador de Corea del Norte), pues si bien en algunos estados y municipios ahí la llevan, en otros, como los municipios de nuestro estado, nomás no entran, salvo uno o dos donde se ve que pueden tener posibilidades aunque remotas.

BUENA CAMPAÑA

Los tricolores, por su parte, llevan su campaña con muchas limitaciones económicas, pero el entusiasmo de Karen Guerra los ha contagiado y tienen una campaña alegre y vistosa, no han sido mal recibidos a donde van, lo que les permite esperar que su cosecha de votos les alcance al menos para tres regidores. No estaría mal que Karen fuera la alternancia en Irapuato en un momento dado. Lo que llama la atención es que, a estas alturas, ningún dirigente estatal ha acompañado a sus candidatos. Ruth Tiscareño y Alejandro Arias están tranquilamente esperando que la diputación plurinominal les caiga del cielo y sin despeinarse. “Amlito” Moreno ni se diga. El priismo guanajuatense no existe para el CEN.

ENTREGUISMO

De los otros partidos, pues, no se puede decir prácticamente nada y menos cuando, por ejemplo, Francisco Martínez dice abiertamente que la verdadera campaña es para que no llegue morena, o sea, no aspira a ganar, sino simplemente a joder al partido del dictador, declaración con la que se vio mal y más bien se interpreta como una disculpa que le hizo a Lorena Alfaro luego de la denuncia o “tatequieto” que le puso la panista, tras aquel incidente de Aldama, y es que con esto lo único que pareció decir fue: “vamos a apoyar a Lorena”, ¿o no? Algunos dicen: “para eso me gustabas”.

¿FRAUDE?

Tal vez el ver que nomás no pega en el ánimo del electorado, el candidato de morena a la alcaldía fresera, José Aguirre Gallardo, asegura que “desde hoy se está preparando el fraude electoral, ya saben que vamos arriba en las encuestas, ya les dio miedo”. Bueno, hasta declaró que al candidato independiente Víctor Saavedra “le están pagando publicidad en redes sociales con recursos del Congreso”.

REVENTADORES

No dijo Aguirre, en cambio, que el inquilino de Palacio Nacional públicamente se declaró delincuente electoral confeso, al admitir que tiene las manos metidas en el proceso electoral. En fin, bien se aplica aquello de “hágase la ley en los bueyes de mi compadre”. Por lo pronto, se está confirmando lo que aquí hemos consignado: morena pretende reventar las elecciones, es la consigna nacional porque se saben perdidos.

EN LA MIRA

Como ya lo habíamos anticipado, el joven panista Jorge Romero es a quien no hay que perder de vista, pues el candidato blanquiazul por el distrito 9 federal va que vuela para ocupar la curul en San Lázaro y lo dejó claro en el debate organizado el pasado 20 de mayo por el INE, que comanda en Irapuato el maestro Gerardo Parada, por cierto, excelente anfitrión del evento con un moderador de lujo como el periodista César Sánchez.

CAPACIDAD

“Yorch” ha dado muestra de su capacidad para abordar y hacer frente a temas como seguridad, salud, economía, estado de derecho y a uno de los principales motores de nuestra población, las mujeres, a quienes el régimen federal ha invisibilizado en materia de homicidios, minimizando la tipificación de los feminicidios. Misoginia pura.

“ESTORBO”

Más que claro ha quedado que a López Obrador le estorba la Constitución Política del país, así como lo mencionó Jorge Romero en el debate, y es que ha dado muestras de quererla reformar a su antojo para ejercer un autoritarismo total; en ello radica la importancia de ejercer de manera razonable y responsable el voto en este proceso electoral, porque de tener morena la mayoría de curules federales, la Carta Magna estaría en riesgo y también la democracia y nuestras libertades. ¿Lo siguen dudando?

ARRASADOR

Sin duda algunas propuestas con sustento y bien dirigidas en cada una de sus intervenciones, fueron las que presentó el exdirector de Guanajoven, en donde destacaron el impulso a la creación de la Ley del Primer Empleo para Jóvenes; la reforma a la Ley Federal de Seguridad Pública, específicamente al Consejo de Prevención del Delito para articular las tres esferas de gobierno; así como el impulso a la creación de la Zona Metropolitana Irapuato-Silao, ésta última dará un gran realce en todos los aspectos a los municipios del corredor industrial.

CIERRES

Es inminente el cierre de campañas para las elecciones del 2 de junio y los candidatos refuerzan sus propuestas de cara a la elección el 6 de junio. La candidata del PAN a la diputación federal por el Distrito 15, Itzel Balderas, ha tomado tres banderas que en los últimos años han sido sensibles para la población: salud, seguridad y economía que impactan en la población. Se ha conducido muy alejada de promesas demagógicas de los viejos políticos que prometen bajar la luna y las estrellas y al final no cumplen nada, como los de la 4T…

JUSTINO ARRIAGA

En Salamanca, el equipo del único candidato a diputado federal en Guanajuato que abandera la coalición Va por México integrada por PAN, PRI y PRD, Justino Arriaga, afirma que este encabeza las encuestas del Distrito 08 “con ventaja de doble dígito, 47 a 33%”. Dependiendo de los resultados, el análisis poselectoral de las tres fuerzas políticas guanajuatenses dirá si se tomaron las decisiones correctas al apoyarse en dicho frente opositor para encarar contiendas que se avizoran sumamente cerradas en otras demarcaciones del estado.

SIN DEBATE

En el Distrito 08 Federal parece incomprensible que el candidato retador Alberto Reyna, quien como acabamos de decir además va en un segundo lugar bastante lejano, se haya negado a debatir, ya sea porque el partido guinda da la elección por perdida y prefiere enfocarse en contiendas donde tenga posibilidades reales de competir, o por temor del personaje a exhibir la ausencia de propuestas y acciones que ha caracterizado su campaña; convendría que alguien con interlocución en las cúpulas morenistas les explique a los tomadores de decisiones que los ciudadanos de Salamanca, Villagrán y Juventino Rosas merecen representantes a los que no les dé miedo ningún intercambio de ideas.

HUMILLADO

En el debate entre candidatos a la presidencia municipal de León, la abanderada azul Alejandra Gutiérrez le dio una cucharada de su propia medicina a su más acérrimo enemigo el ex panista y ahora morenista Ricardo Sheffield Padilla pero, quien le dio la puntilla a este personaje, fue la candidata de Fuerza por México Norma Elena Nolasco Acosta. Ella dijo que ahora que sea presidenta municipal de la capital zapatera nombrará como directores en las distintas áreas a los diferentes candidatos participantes en la contienda, pero cuando se dirigió al ex director de Profeco le dijo: “Ricardo, las personas como tú en mi gobierno no tienen cabida”. Dicen que nadie lo quiere por odioso, que es igual que el Mussolini tropical. De veras ¿por qué habrá políticos tan mamones?

PERSECUCIÓN

El brazo “justiciero” de la “Cuatro Te” no mide con la misma vara. Ha emprendido una feroz cacería humana contra el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca; sin embargo, los delincuentes que militan en morena gozan de total impunidad. El caso más reciente es el del exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana y candidato a gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, a quien acaban de descubrir que tiene sinfín de propiedades con valor de más de 350 millones de pesos, una de ellas adquirida al hijo del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes “El señor de los cielos”. Saque sus conclusiones…

Y hasta la próxima…