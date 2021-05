ACONTECERES

RIESGO

Está en riesgo la jornada electoral del 6 de junio. Las intenciones del inquilino de Palacio Nacional, convertido en delincuente electoral confeso, es reventar las elecciones ante su inminente y anunciada derrota el próximo 6 de junio. Se avecina para el país y para Guanajuato una página negra en la historia de la incipiente democracia mexicana por el intervencionismo del dictador y no se vislumbra, en los partidos de oposición, una estrategia para contrarrestar esos efectos. No bastan las condenas ni las declaracionitis. Se requiere acción.

CONCIENCIA

Hoy más que nunca se requiere la unidad de los mexicanos, una conciencia nacional, para salir a votar, para defender la democracia y las instituciones; preocupa que desde Palacio Nacional se esté orquestando una campaña para inhibir la votación y para crear conflictos poselectorales, con la intención de que se anulen los resultados o se generan condiciones de ingobernabilidad. Todo debemos esperar del régimen autoritario, que se va a resistir a dejar el poder.

BROMITA

Y en este sentido, no por nada, en una de las mañaneras el tabasqueño dijo que no iba a firmar ninguna carta compromiso de no extender su mandato, que con su palabra bastaba. Y luego, supuestamente en broma, dijo que son “seis años los que me faltan, porque formalmente me quedan tres, pero como trabajo al doble, son seis”. Es un aviso claro y directo que la oposición no ha tomado en cuenta.

DEMENCIAL

Si nos basamos en esa lógica de que trabaja al doble, entonces ya agotó su permanencia en la silla presidencial. Veamos por qué. Formalmente está a punto de cumplir los primeros tres años pero, como dice que “trabaja al doble” -que además es su obligación-, entonces está a punto de cumplir el sexenio y, por lo tanto, ya puede dejar la presidencia. ¿Otros seis años? Es demencial.

“REELÍJASE”

Y ya convertido en un “ambicioso vulgar”, según sus propias palabras, amlo asegura que durante una gira por las obras de la refinería Dos Bocas, en Tabasco, los trabajadores le rogaron, le suplicaron, le lloraron, para que se reelija en la presidencia, pero que les dijo que no porque es maderista. Pero ¿qué tal extender el mandato?

REGRESIÓN

Dice Porfirio Muñoz Ledo, decepcionado de su otrora “iluminado”, “místico”, “cruzado” e “hijo laico de Dios”, que con López Obrador se corre el riesgo de que esto termine en una república bananera, que pasemos de una transición democrática a una regresión autoritaria; de que puede llegarse a un límite de un golpe de estado silencioso y que la reacción de la gente ya no va a ser pacífica.

DIGNIDAD

Y sostiene que por ese motivo está organizando un gran movimiento civil. “Esto va a ser como el terremoto. Ya está preparándose un Movimiento por la Dignidad, porque es lo que se está pisoteando. No queremos una guerra entre mexicanos, pero sí queremos que no se nos insulte, que no se nos veje y que no conviertan a los miembros de morena en semi orangutanes. Las violaciones a la constitución son violaciones de república bananera, es a lo que nos están llevando ¡pero no nos vamos a dejar!”, advierte con energía pese a sus 88 años de edad, en una entrevista con Adela.

PSEUDO DEBATES\u0009

Los debates que ha organizado el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) están muy lejos de serlo. No son debates, son eventos en los que los candidatos sólo exponen sus propuestas y que, por ser demasiados aspirantes, aquello se vuelve tedioso, cansado, que hace perder el interés. Y más cuando el candidato o candidata no sabe improvisar y se la pasa leyendo su guión. ¿Y así quieren gobernar? Les falta agilidad mental.

MARCA LA PAUTA

En el debate (es un decir) entre candidatos a la presidencia municipal de Irapuato, fue Karen Guerra la primera en dar una muestra de lo que debe ser un debate. De hecho, ella llevó la batuta en esta primera confrontación. Otro que sobresalió fue el candidato independiente Víctor Saavedra, así como la joven candidata del PRD Lupita Pérez quien seguramente no gana la elección, pero no se debe desaprovechar ese talento, esa visión, esas propuestas. Hay que pulir ese diamante y darle la oportunidad en la próxima administración.

SIMPLE FORO

No se trata de que en esos debates haya “sangre” por así decirlo, pero para hablar sólo de propuestas para eso están las campañas políticas. Se trata de contrastar ideas, de rebatirlas, de contradecirlas, incluso de desmentirlas, de mejorarlas y también, ¿por qué no?, de sacar trapitos al sol como lo hizo la candidata del PRI al mostrar una fotografía de José Aguirre, candidato de morena, echando la siesta en la Cámara de Diputados de San Lázaro.

LA RÉPLICA

Otro detalle es que la mayoría de los candidatos no supo lo que es una réplica y pensaron que una réplica era hacer preguntas a sus contrincantes. Además, el panel prácticamente quedó convertido en una rueda de prensa. No se trata de eso pero, bueno, así es el formato del IEEG. En todo caso, faltó a las “moderadoras” ser más incisivas en las preguntas hacia los candidatos. No se profundizó. Como que fue un debate a modo.

SIN PREPARACIÓN

No iban bien documentadas de los temas, como en su momento Sergio Sarmiento demostró qué es ser un moderador, durante el debate presidencial de hace casi 3 años, al obligar a López Obrador a decir que él no luchaba por cargos, a lo que Sarmiento le recordó que entonces por qué llevaba 18 años en campaña. Le cerró la boca al tabasqueño elegantemente. En fin.

ACARTONADO

Bien poco hay que decir de ese evento. Muy acartonado. Malos candidatos la mayoría y demasiados. Más cantidad que calidad. Contienden siete mujeres por la presidencia por cinco varones. De ellas sólo tres salvan el debate: Lorena Alfaro, Karen Guerra y Lupita Pérez. El candidato de morena Pepe Aguirre no quiso confrontarse, pero desde que llegó a las instalaciones de 4 TV en León, se le veía molesto y sumamente nervioso. Estuvo bien relativamente al inicio de su intervención. Después se fue apagando y no dijo nada cuando le mostraron las fotos donde está durmiendo y otra donde supuestamente está “comprando el voto por 500 pesos”.

VENCEDORA

Lorena Alfaro, por su parte, mostró de qué está hecha. Dominó en todos los temas, reflejo de la experiencia que ha tenido en los diversos cargos públicos. Es una municipalista pues bien sabe lo que es la administración pública municipal, los programas, los proyectos, las competencias. Salió bien librada pues no fue blanco de ataques de los opositores. Se posicionó como la ganadora de esta confrontación.

PARÁSITOS

La priista Karen Guerra fue la única que se lanzó a la yugular, no sólo del candidato de morena, sino de la mayoría de los candidatos de otros partidos que son parásitos del partido guinda, a saber: Francisco Martínez, de Movimiento Ciudadano; Patricia Ortiz, del Verde Ecologista; Julia Araceli Euresti, del Partido del Trabajo; Ofelia Villaseñor, de Nueva Alianza Laura Fabiola Almanza, de Encuentro Social; el infaltable Ricardo Castro de Redes Sociales Progresistas, quien por cierto no ocultó su interés por volver a tener chamba en Japami.

DESCONFIANZA

Casi para finalizar el debate que no es debate, los candidatos dirigieron un mensaje. Cuando tocó el turno de Paquito Martínez todo mundo creyó que se iba a lanzar duro contra la puntera cuando le dijo: “Lorena Alfaro, no nos equivoquemos…, necesitamos hacer un frente para frenar a morena…”, etc., etc. Pero nadie confía en Martínez, saben de que pie cojea y de que está operando a favor de la mal llamada “esperanza de México”.

ÓPERA BUFA

Por cierto, en la capital del estado también hubo ópera bufa entre los candidatos organizada por un medio local, en donde el dueño abierta y descaradamente ha estado solicitando el apoyo a favor del PAN a través de las redes sociales, ante la complacencia del IEEG. Alejandro Navarro Saldaña, desafortunadamente el candidato del PAN que busca la reelección, llevó inmensa cantidad de acarreados a la “televisora” con su respectiva torta, una botarga que lo personifica, una banda de guerra, banderolas, ocasionando terrible caos en la circulación de la subida al panteón. El ridículo en su máxima expresión.

DENUNCIA

El representante del PRI ante la Comisión Temporal de Debates del IEEG, Carlos Torres Ramírez, ha denunciado el activismo electoral del dueño de la televisora conocido como “el pastelero”, así como a la radiodifusora local FL, para beneficiar al panista, quien se ha caracterizado por ser un pésimo presidente municipal. Torres Ramírez dijo que la estación de radio organiza debates sin reglas claras, excluyendo a otros candidatos “lo que rompe la equidad y la imparcialidad y representa un atentado a la democracia”.

“CENTAVEROS”

Por su parte, el representante del PRD ante los órganos electorales, José Belmonte, se sumó a las denuncias del PRI criticando la “inacción del IEEG en ambos hechos en la Capital”, al permitir que se burlen de las instituciones electorales “estos canalitos centaveros”.





Ante la desesperación por ver que en Guanajuato los números no le cuajan y que su candidato a la alcaldía leonesa, Ricardo Sheffield Padilla, se quedó sin media planilla, el inquilino de palacio nacional Andrés Manuel López Obrador ahora ha enfocado sus baterías a nuestro estado al afirmar que las tarjetas “Grandeza” que reparte gobierno del estado, constituyen “un fraude electoral” y que va a interponer denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

REVENTADOR

Lo dicho. El tabasqueño pretende reventar las elecciones en todos aquellos estados en donde ya perdió y va a volver a ser derrotado estrepitosamente. Ya tiene preparados conflictos electorales para generar caos, incertidumbre e inestabilidad; sin embargo, no dice que el “superdelegado” Mauricio Hernández y sus “lacayos de la nación” siguen repartiendo recursos a diestra y siniestra entre la población más necesitada en pleno proceso electoral.

AMENAZAS

Y no sólo ello. Están amenazando a los beneficiarios con retirarles el apoyo si no votan por morena. La estrategia del obradorato es clara: pretende, además, desviar la atención de los grandes problemas de la nación. México no merece a ese mal gobernante que ya siente pasos en la azotea, como dice el vulgo.

¡METICHE!

El tabasqueño no esperó mucho por la respuesta. La senadora Alejandra “La Wera” Reynoso le mandó un mensaje: “¡Con Guanajuato no se meta!” Niega que los vales Grandeza sean un delito electoral, como sí lo son las mañaneras y la intervención del macuspano en el proceso. Mejor, le dice, debería ocuparse en rescatar al país que se le está cayendo a pedazos. El mismo INE dijo que los programas sociales no deben suspenderse en campaña.

TATE QUIETO

Le llueve en su milpita al candidato de morena a la alcaldía de León, el ex panista Ricardo Sheffield Padilla, pues alguien o “álguienes” lo pusieron a temblar con la circulación de un panfleto supuestamente suscrito por la Secretaría de la Función Pública, en el que notifican que ha iniciado procedimiento administrativo para que sea inhabilitado por “faltas administrativas graves” cuando era Procurador Federal del Consumidor. El documento supuestamente es firmado por Irma Eréndira Sandoval.

INDESEADO

A través de “tuiter”, el candidato morenista asegura que esto es cosa de sus enemigos políticos, porque dice que andan muy nerviosos y por eso recurren “a este tipo de noticias falsas y guerra sucia” Y afirma que no existe ese documento, mucho menos el proceso, que no es la firma de Irma Eréndira. “Solamente son fakes news”, dice. La desbandada en su planilla desde uno de los candidatos a síndicos y seis candidatos a regidores, no fue noticia falsa.

EL PÍPILA

Voraces “empresarios” de la capital del estado la han convertido en tierra de nadie. Con construcciones que benefician sus negocios particulares, le están partiendo la madre -perdón por la expresión- a uno de los íconos más importantes para propios y extraños de la ciudad de Guanajuato: el monumento al Pípila, que prácticamente ha desaparecido en medio de tantas fincas que, además, atentan contra la fisonomía, la arquitectura y la declaratoria de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Qué poca…

APAGONES

Hablando de la Capital, hace cuatro días se registraron varios apagones que duraron horas durante dos días consecutivos. Uno fue en toda la zona residencial de San Javier y el otro la zona centro afectando viviendas, negocios, hoteles, restaurantes, servicios de internet. Un auténtico caos. Y se esperan más fallas en el suministro de la energía eléctrica en todo el país. Hay que agradecérselo a la “cuarta transformación”…

COMUDAJ

¿Alguien sabe en dónde está Luis Aguilar, director de la COMUDAJ en Irapuato? Hace casi un mes que está ausente. Y hasta la próxima…