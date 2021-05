ACONTECERES

TRAGEDIA

La celebración de la Santa Cruz el pasado 3 de mayo se vio empañada y el país se vistió de luto ante el colapso del paso elevado de la Línea 12 del Metro, en la Ciudad de México, que hasta el momento ha dejado un saldo de 26 personas muertas –ya se elevó el número de fallecimientos- y en un principio 79 lesionadas, varias de gravedad, que lamentablemente han estado perdiendo la vida.

¿Y LAS RENUNCIAS?

¿Responsables? Hay bastantes pero no van a recibir castigo. En otras naciones del orbe, por menos que eso, han renunciado hasta primeros ministros como sucedió no hace mucho en Líbano en donde se dio una desbandada de funcionarios. En México, por desgracia, en la “Cuatro Te”, descaradamente se solapa a los presuntos inculpados: Marcelo Ebrard, Mario Delgado, Claudia Sheinbaum, Florencia Serranía y Miguel Ángel Mancera.

CATÁSTROFE

La magnitud de la catástrofe nuevamente pone en evidencia a un gobierno inepto, incapaz y plagado de corrupción. Es una tras otra. A la 4T no le sale nada, todo lo echa a perder. Se recrudece la crisis en la que el régimen tiene inmerso al país y a los mexicanos. Si sumamos, hoy son miles de mexicanos que han muerto a causa de la negligencia de la mal llamada “esperanza de México”: las víctimas de la violencia; las 137 quemadas de Tlahuelilpan, Hidalgo, y 194 huérfanos; las casi 500 mil por la pandemia del coronavirus debido a una pésima planeación; los niños y mujeres que han muerto de cáncer, entre otras enfermedades, por falta de medicamento y atención médica; y las 26 del trenazo en Chilangolópolis.

QUE AMLO SE VAYA

Además de Marcelo Ebrard y los que mencionamos, el propio López Obrador debería estar renunciando ipso facto de la presidencia de la república. No es exagerado decirlo. El país no puede continuar a la deriva, sin timonel. Ahí están, por ejemplo, los incendios forestales que no han podido ser sofocados debido a que desaparecieron los apoyos presupuestales para destinar el dinero a una bola de parásitos. El campo, en plena temporada de sequía, es tratado con criminal desdén, lo mismo que las micro, pequeñas y medianas empresas.

NARCOGOBIERNO

Aunado a ello, las bandas criminales andan como Pedro por su casa. Hay impunidad y la Constitución y demás leyes son letra muerta para el inquilino del “austero” palacio virreinal. Por ello, el 6 de junio –faltan menos días- hay que salir a votar para reencauzar el rumbo de nuestra querida patria hoy en manos de un sátrapa que no sabe gobernar. Puede ser la última oportunidad de tener elecciones, actualmente amenazadas desde el edificio del Zócalo en donde –no lo dudamos- están preparando acciones para reventarlas si la voluntad popular no les favorece.

PRUEBAS

Ante publicaciones en redes sociales previos a la fecha de la tragedia donde señalaban el “arqueo” de la vía del tren, exactamente donde colapsó, no les queda mucho margen para deslindar a sus funcionarios; las pruebas son irrefutables, aunque Claudia Sheinbaum ya dijo que son publicaciones “fake” o sea falsas, aunque tengan mucho tiempo en la red. Que tal. Y es que si se van contra el que construyó dicha obra, le tienen que pegar al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien está en la lista de los posibles para el 2024.

SUCESIÓN

Y si se van contra la actual administración de la Ciudad de México por no haber hecho caso de los reportes ciudadanos, también le pegan a una de las consentidas de amlo y también enlistada en los posibles para el 2024, la jefa de gobierno capitalino. Así que de los tres que se mencionan como sucesores de amlo, con este hecho quedaría solito el nefasto Ricardo Monreal, quien seguramente estará sonriendo diabólicamente y frotándose las manos ante este panorama. ¿Habrá fuego “amigo” contra Sheinbaum y Ebrard en los próximos días? Por lo pronto, al exterior no se la acaban.

CAMPAÑAS DESANGELADAS

¿Ha notado usted que en general (con algunas excepciones) las campañas políticas de los diferentes candidatos están resultando desangeladas, invisibles, desmotivantes? Probablemente sea por causa de que no se pueden hacer grandes concentraciones de personas y de que están tratando de visitar casa por casa, lo que obviamente no estaban acostumbrados a hacer y que no les está dando mucho resultado; no es lo mismo tener a cien o doscientas personas en un mitin sabiendo a quién van a escuchar y que están ahí porque quisieron ir o por alguna otra razón (el acarreo) y que les echan porras y les aplauden, que tocar en una puerta sin saber si el ocupante de la casa es simpatizante o no. Y es que se han llevado muchas sorpresas, algunas desagradables.

LIMITACIONES

¿O será que ahora sí están cuidando el presupuesto porque saben que las sanciones por excederse de lo autorizado son muy fuertes? O, por último, ¿será que no traen dinero? (otra vez, con algunas excepciones) porque ahora resulta mucho más difícil recaudar aportaciones por varios motivos, entre otros, porque son muchos candidatos y todos piden; y, por otro lado, la situación económica de los empresarios no es tan boyante como años anteriores con motivo del confinamiento y cierre de negocios y ya no quieren gastar su dinero en políticos.

NO PEGAN

Sea lo que fuere, se observa que la mayoría de las campañas están resultando intrascendentes –insistimos, no todas- y es que algunos candidatos piensan que con instalar su foto en dos o tres espectaculares y usar sus redes sociales ya la hicieron; la mera verdad es que así no van a obtener muchos votos a su favor, siguen con las mismas frases desgastadas de siempre, con muchos deseos pero sin decir el cómo, etc.

FORTALEZA

Quien parece que no tiene rival enfrente es la candidata del PAN a la presidencia municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García. Su inmediato perseguidor no brilla y la abanderada del PRI, Karen Guerra, viene empujando fuerte pese a la evidente limitación de recursos. En esta semana estuvo por aquí la senadora Josefina Vázquez Mota para respaldar las campañas de Lorena, de Jorge Romero y de todos los candidatos azules no solo de Irapuato sino de todo el estado. En el arranque de campañas estuvo el líder nacional del PAN Marko Cortés y otros liderazgos.

CON ESPOLONES

Quien demostró gran experiencia en la oratoria y desarrollo de propuestas en el Foro organizado por COPARMEX en Irapuato fue el candidato del distrito 9 federal por el PAN, Jorge Romero, un candidato que al momento de sus intervenciones dejó claro el por qué está buscando una curul en San Lázaro, sobresaliendo de entre el resto de los candidatos. Y demostró que trae agenda definida. El joven candidato fue cuestionado con temas de salud, seguridad y la importancia de ejercer libre y responsablemente el voto, acertadamente dio su diagnóstico y propuestas, mismas que tiene bien claras y definidas para trabajar en el Congreso de la Unión.

NO TODOS PARTICIPARON

En este foro participaron los candidatos a diputados federales por los distritos 9 y 15, con sus excepciones, puesto que uno de los requisitos para poder participar en este espacio era haber presentado su declaración 3 de 3, misma que a algunos les da miedo presentar. Para el anecdotario político hubo un final sabroso cuando el candidato a diputado de Morena Miguel Ángel Chico Herrera se enojó porque, según su interpretación, de acuerdo al reglamento de COPARMEX los candidatos no podían hacer llamado al voto, mismo que los blanquiazules entendieron a la perfección y no desaprovecharon la oportunidad para pedir por ellos y Lorena.

COPARMEX ACLARA

Es ilógico pensar que si un candidato anda en campaña en pos del voto popular, no pida que voten por él. Luego por eso pierden. En fin. El foro se desarrolla en el marco de las elecciones, para acercar a todos los sectores las propuestas de los candidatos y, por supuesto, para que éstos aprovechen la oportunidad de convencer con su perfil y su agenda.

SALAMANCA

En la antigua Xidoo, el trabajo que ha realizado Isaac Piña en el municipio le ha dado el espacio suficiente para posicionarse y crear una campaña de propuesta que ha sido entendida en sus cinco ejes de gobierno, desde la creación de una preparatoria militarizada para crear policías de carrera hasta las obras que se han rezagado como el paso elevado sobre el cruce de FFCC en la avenida Héroes de Cananea, por citar de las grandes obras que no se atrevieron a iniciar los anteriores gobiernos. Tal parece que el abanderado blanquiazul quiere destrabar otros pendientes que se quedaron de seis o nueve años atrás, como es la nueva clínica del IMSS, como es la segunda sede de los cuerpos de auxilio en la zona sur de la ciudad, así como el impulso al deporte con más espacios cuyo reclamo se deja ver en vario rumbos de la población.

PONEN LA MUESTRA

Esta semana Educación puso la muestra y dio clases de organización. El proceso de vacunación a maestros en Guanajuato se dio en completo orden, sin filas y con todos los protocolos. Se notó la mano de la gente que tiene experiencia y se vio trabajando codo a codo a la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud. Cuando vemos el trato que se les da a nuestros adultos mayores en su proceso de vacunación nos preguntamos por qué el gobierno federal no logra atender con un mínimo de decoro y dignidad a nuestros viejitos, como las instancias estatales atendieron a los maestros. Tienen 10 para la vacunación de maestros y reprobados con una espantosa equis los que coordinan la vacunación de nuestros adultos mayores.

FUNCIONARIOS DE CARRERA

Hace tiempo hablábamos de la necesidad que tiene el dobernador Diego Sinhue de contar con funcionarios que le den resultados de manera consistente, aún y en los tiempos de procesos electorales en la función de gobierno. Una muestra de ello es lo que vivimos durante esta semana en el proceso de vacunación a maestros donde Secretaría de Educación y Secretaría de Salud trabajaron juntos y lograron un proceso exitoso.

MANO DE GABO

Ahí es donde se nota la mano de Gabriel Espinoza, delegado de educación y de José Luis Martínez, jefe de la jurisdicción sanitaria, quienes trabajaron con sus equipos y le dieron al gobernador noticias para presumir. El mejor discurso son los resultados y esos funcionarios, con su buen desempeño y sin distraerse de su trabajo, siguen haciendo fuerte al mandatario estatal en tiempos de turbulencias electorales.

ABRAZOS NO. BALAZOS SÍ.

Cada día es más evidente el fracaso de la lucha contra la inseguridad por parte de la 4T, como apuntamos líneas arriba; los delitos de mayor gravedad, como el homicidio doloso, siguen siendo mayores al promedio del gobierno de Peña Nieto y muy superiores al de Felipe Calderón con todo y su guerra contra el narco. Entonces, ¿dónde quedó aquella fanfarronería de que “el primer día de mi gobierno los homicidios disminuirán y los criminales se convertirán en blancas palomitas?

CÓMPLICES

El hecho de haber soltado, cuando lo tenía entre sus manos, al hijito del Chapo Guzmán, el no aplicar fuerza para enfrentar a los traficantes, el haberse bajado de su camioneta para saludar a la mamá del Chapo, el no hacer nada frente a las tomas de casetas, bloqueos de carreteras, etc., lo único que está logrando es que el ciudadano entienda que este gobierno o está de acuerdo con la delincuencia (con algunos cárteles en especial), o no sabe que hacer ni cómo enfrentarlos, o de plano ni idea tiene frente a este problema.

AGUAS CON EU

La salida de la cárcel del güero Palma se debe considerar como una gota que puede derramar el vaso en las relaciones con Estados Unidos –al que de por sí amlo ya acusó de golpista-, toda vez que en dicho país se molestaron demasiado con otras dos liberaciones, la de Caro Quintero y la del Chapillo, así que habrá que esperar reacciones de los del norte, reacciones que seguramente no serán del agrado del macuspano y no serán benéficas para los mexicanos.

ABUSIVOS

Es inaudito que a la fecha la autoridad municipal de Salamanca no haya aplicado mano dura, como por ejemplo la cancelación de concesiones, a los abusivos y arbitrarios permisionarios del transporte público de pasajeros, quienes nomás por sus “tamaños” aumentaron la tarifa sin autorización del ayuntamiento desde hace varios meses. Es preocupante la tibieza con que el municipio ha tomado este asunto, pese a que se está perjudicando enormemente a los usuarios de ese pésimo servicio.

TORPEZAS

El alcalde interino justifica ese abuso diciendo que “siendo honesto tenía muchísimos años sin tener un acuerdo de nivelación tarifaria”, pero no dice que los camioneros también tienen siglos prometiendo mejorar el servicio, modernizar sus chatarrabuses y no han cumplido. El colmo de los colmos, cuando este funcionario dice que a tres meses de que los autobuseros subieron la tarifa, los usuarios “ya se han acostumbrado. Ya no nos pega tanto como al principio. Tuvimos que aceptar este incremento a la fuerza”. Y, sí, es un gobierno de morena. Por eso tanta estupidez. Y hasta la próxima...