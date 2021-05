ACONTECERES

ABANDONADOS

Los candidatos del Partido Acción Nacional de distintos municipios arrancaron campañas políticas con el respaldo de sus dirigentes nacionales y estatales. Tuvieron la presencia en Guanajuato de Marko Cortés, presidente del CEN, y desde luego de integrantes del comité estatal. Sin embargo, los abanderados de otros partidos, entre ellos los del Revolucionario Institucional (PRI), están en el abandono, a la deriva, iniciaron campañas sin sus dirigentes nacionales y locales que, eso sí, son buenos para agandallar las mejores candidaturas, pero no para apoyar a quienes se están buscando el voto ciudadano.

HUIDIZA

Por cierto, que la flamante candidata a diputada local plurinominal, la potosina Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, fue sorprendida por los chicos de la prensa en la ciudad de Celaya quienes fueron directo al “chacaleo” para cuestionarla sobre su postulación en el número uno de la lista guanajuatense. La delegada del CEN en funciones de presidenta del CDE del PRI evadió las respuestas y literalmente escapó de los reporteros, muy molesta por los cuestionamientos. ¿También podrá escapar de su conciencia? ¿Renunciará a la candidatura para dejarla a una mujer priista guanajuatense?

GUERRA SUCIA

A nivel nacional, el inquilino “totalmente palacio” convocó a la firma de un acuerdo nacional por la democracia a los gobernadores para comprometerlos a no meterse en el proceso electoral; fue el primero en transgredirlo. Aquí en nuestro estado, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato que preside Mauricio Guzmán Yáñez, llamó a los candidatos a la firma de un pacto de civilidad para que las campañas se realicen en un marco de propuestas y sin violencia. Firmaron 10 partidos políticos, menos el de morena, obvio.

NO RESPETAN

Pero resulta que los primeros en violentar dicho acuerdo fueron Paquito Martínez, candidato a la alcaldía por el partido naranja y Ricardo Castro, de Redes Sociales Progresistas, al atacar a la candidata del PAN Lorena Alfaro García diciendo que “ella NO tiene el valor”, etc., etc. Pero no tardaron mucho en ir por la respuesta. La ex tesorera y diputada con licencia realizó una caravana de protesta hasta las oficinas del IEEG municipal, en donde entregó una denuncia contra sus enemigos por “violencia política de género”. Hizo bien, para evitar que sigan yendo más lejos las descalificaciones.

HARTAZGO

Lo cierto es que -por lo menos en Irapuato y Salamanca- la gente está harta de la que denominan “guerra sucia” (¿habrá guerras limpias?), de dimes y diretes, de descalificaciones, de polarización, de los políticos y de los partidos, tan es así que los candidatos están batallando mucho en ser aceptados por los potenciales electores. De por sí son unas campañas atípicas por la pandemia, mientras otros candidatos (de MC y RSP) le echan más leña a la hoguera, creyendo que con eso van a abandonar el sótano en el que se encuentran.

LUCHONA

Pian pianito, la candidata del PRI a la presidencia municipal de Irapuato, Karen Guerra, sigue adelante en su campaña ciertamente no sin dificultades. Ella sin duda hubiera sido la candidata al número uno de la lista plurinominal. Ha trabajado intensamente desde el ayuntamiento como regidora, ha sido una auténtica oposición en el pleno con argumentos y creemos que ha representado dignamente a los irapuatenses. Por ello, merece seguir en la palestra.

SE HIZO CONSTRUCTOR

Allá en la administración pública municipal de Salamanca, actualmente en manos de morena, parece que se va a hacer costumbre que entren funcionarios y salgan convertidos en flamantes constructores, como es el caso -nos dicen- “ de un tal Raymundo. En caso de ganar las elecciones, como parece que así será, ojalá que el candidato panista Isaac Piña sepa escoger bien a sus colaboradores, como persona honesta que es, y que no se preste a ese tipo de jugarretas.

¿Y LOS MIÉRCOLES?

Uno de los problemas que enfrentan candidatos y candidatas de Acción Nacional en campaña, es la queja de la población de que los gobiernos azules se olvidaron de la ciudadanía abriendo una brecha enorme que ahora se ve difícil sortear; sin embargo, nunca es tarde y sería bueno que los próximos presidentes o alcaldesas retomen los Miércoles Ciudadanos, haya más apertura hacia la sociedad, para atenderla de primera mano. No se sabe las razones por las que fueron canceladas esas reuniones de cercanía con los ciudadanos.

¡QUÉ DIFERENCIA!

En la Dirección General de Ordenamiento Territorial de Irapuato soplan nuevos vientos para beneplácito de los irapuatenses. Diana Yakaira Aguilar Morales, la nueva titular, tiene contento a todo mundo. Los trámites, gestiones, citas, etc., en esa dependencia avanzan rápidamente. Atrás quedó el burocratismo, los malos tratos, el despotismo, etc. Es más, hasta los empleados de esa dependencia están trabajando muy a gusto pues se acabó el acoso laboral, las presiones, los malos tratos. Ojalá esto no sólo siga así, sino que continúe mejorando.

REGALAZO

Para conmemorar el Día del Trabajo, la cuarta “transformación”, el Movimiento de Regeneración Nacional (morena) y el inquilino de palacio nacional, les ha dado a los trabajadores y a las clases populares en general un regalazo: una escalada de precios de productos básicos (entre ellos la tortilla), un gasolinazo, un alza al precio del gas LP, un aumento a las tarifas de luz doméstica, una mala planeación de vacunas contra la Covid-19 tan es así que en Guanajuato no han inmunizado con la segunda dosis, una terrible escasez de medicamentos, un abandono de los niños con cáncer y a las mujeres violentadas sin albergues, una caída brutal de la economía, un elevado índice de desempleo, un desmesurado incremento de la inseguridad y la violencia, una destrucción de las instituciones y, en síntesis, un desastre nacional. ¡Cuál “esperanza de México”!

IMPUESTOS

La clase obrera ya está hasta el gorro de las promesas incumplidas de sus propios “líder” sindicales. Ahora, en el marco de la conmemoración del Día de Trabajo, se organizó un desayuno y los dirigentes se pronunciaron porque se elimine el cobro de impuestos por pago de horas extras y por trabajar en días festivos. La pregunta es: ¿cómo le harán para conseguir ese propósito que suena descabellado? Todos sabemos que la 4T está convertida en un barril sin fondo y difícilmente va a acceder a ese tipo de peticiones.

OTRA VEZ

En ese evento volvió a insistirse en la necesidad de que sean construidas nuevas clínicas del IMSS. Andando en campaña por la presidencia de la república, Peña Nieto estuvo en Irapuato y hasta ante notario público se comprometió a construir un nuevo hospital. Se acabó el sexenio y nada. Con la “cuatro te”, olvídense. Por eso, es conveniente que las jerarquías sindicales ya le cambien al discurso, es el mismo de hace años, y mejor prometan algo que sea factible.

OTRO ROSTRO

Nos dicen ciudadanos irapuatenses que Irapuato tiene otra cara con la serie de obras públicas que llevan a cabo tanto el gobierno municipal de Ricardo Ortiz Gutiérrez, como el del estado que encabeza Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. “Nos gustaría que, antes de que termine este ayuntamiento, dignifiquen la entrada a la ciudad por la carretera a León”, según comentarios. Hay millones de pesos en obra pública y quien gane las elecciones, debe dar continuidad a los proyectos ricardistas.

EVALUACIÓN

La casa encuestadora Mitofsky realizó una medición de la aprobación ciudadana de los presidentes municipales de México, que son más de 2 mil 400, y resulta que Ricardo Ortiz se coloca como uno de los 64 mejores del país, al obtener una aprobación de 41.2 por ciento que significa un “rango de aprobación alta”. Es el tercer año consecutivo que ROG aparece como “uno de los mejores alcaldes evaluados del país” y sigue avanzando, según la encuestadora.

DEBATES

El Instituto Electoral (IEEG) ya tiene preparados en su calendario 68 debates entre candidatos a las presidencias municipales y a las diputaciones locales, mismos que empiezan el 6 de mayo. A Salamanca le toca el día 8 de ese mes; en Celaya el 9; en León el 12; a Irapuato el día 13, etc. A ver si tienen un formato que sea atractivo para el elector. Por lo menos que copien el modelo gringo para ponerle más sal y pimienta a esos careos.

3 DE 3 ¿PARA QUÉ?

Con mucho entusiasmo del comité anticorrupción de Guanajuato –que la mera verdad parece más que un argumento para justificar sus elevados honorarios por casi no hacer nada– empujan la obligación de que todos los candidatos publiquen su declaración tres de tres, como si esto fuera una novedad. Esta declaración no tiene nada de nuevo –como lo quiere aparentar este comité—; tiene varios años y que la totalidad de los funcionarios públicos cumplen, sólo que hay una pequeña observación, es obligación presentarla, pero no hacerla pública y contra eso no se puede hacer nada.

INSEGURIDAD

No podemos olvidar que estamos en Guanajuato, estado que, nos guste o no, les guste o no a nuestras autoridades, ocupa el primer lugar en números absolutos de homicidios a nivel nacional; y si esa estadística no les gusta, aún y calculándola con el estándar nacional de homicidios por cada 100 mil habitantes, igual quedamos en muy mal lugar. Entonces se entiende que algunos candidatos, sobre todo los que tienen un patrimonio considerable no de ahora sino de hace años, sean renuentes o de plano se nieguen, a publicar su patrimonio.

NO ES LO MISMO

Y sus razones se entienden a la perfección, entonces, no confundamos, no opinemos a la ligera. Entonces, no es lo mismo un candidato que como único patrimonio tiene una casa que aún le debe al Infonavit, al banco o algún otro agiotista y un auto con diez años de antigüedad, a un candidato que tiene un patrimonio consolidado de varios millones de pesos logrado a través de varios años de trabajo o derivado de una herencia, ¿Verdad que no es lo mismo?

PRESIONES

¿Exigirían con tanta vehemencia los miembros de dicho comité anticorrupción si su patrimonio fuera elevado? ¿Ellos ya publicaron su tres de tres? Las cosas como son. No se vale andar presionando y criticando a los candidatos que no quieren publicar su patrimonio, sin entender el entorno de inseguridad que los rodea en Guanajuato, aunque duela reconocerlo, le duela a quien le duela, cada cual en su exacta dimensión.

CAMBIO DE CAMISETA

En “emotivo” mensaje difundido a través de un video, la ex regidora priista y candidata perdedora a diputada local por el PRI, Sharon Orozco, hace cambio de camiseta y ahora es ferviente y amorosa panista solicitando entusiastamente el voto para los candidatos del partido blanquiazul. Este y otros muchos ejemplos ratifican lo que siempre hemos venido señalando en esta columna, es decir, que los partidos en ocasiones mandan candidatos sin soporte alguno, sin conocimientos básicos, con pies de barro, sin convicción alguna y, sobre todo, sin principios básicos como son la lealtad, el agradecimiento, etc. y que ante la mínima oferta cambian de color como los camaleones sin rubor. No nos extrañaría verla en el futuro cercano o a algún familiar cercano a ella como funcionaria municipal si es que, como todo indica, la candidata Lorena Alfaro se alza con el triunfo.

DEUDA PENDIENTE

Dice la tesorera municipal, Ernestina Hernández, que dejará finanzas sanas y que hay recursos para cubrir todos los gastos y las deudas; y nos preguntamos si incluyó en eso el adeudo que tienen con la Junta de Agua Potable de aquel préstamo forzoso que se le tuvo que hacer a la presidencia por 150 millones de pesos, porque hasta el momento no se ha dado a conocer la información respecto a dicho pendiente.

EN ESPECIE

Dicen que se le va a "pagar" a JAPAMI con obra, cosa que la verdad sería un despropósito, porque la Junta le prestó dinero contante y sonante a la tesorería, entonces lo justo es que se le devuelva ese dinero para que el organismo de agua restituya su reserva financiera que quedó incompleta por ese préstamo, sobre todo en esta temporada en que necesita recursos para rehabilitar los pozos por la temporada de extrema sequía.

AL RASTRO…

… Fue a parar Félix Salgado Macedonio. No hay toro. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la decisión del INE de cancelar la candidatura del morenista a la gubernatura de Guerrero; sin embargo, ello no es suficiente. El burel no debe ser indultado, debe ser enjuiciado por los delitos de violación o abuso sexual. Hay varias denuncias al respecto, pero casi nadie ha hecho referencia a este pendientito. La táctica distractora de morena pretende que se olvide al depredador sexual, defendido a capa y espada por López Obrador. Van con todo contra el diputado violador de menores Saúl Huerta y está bien, pero no miden con la misma vara al de Guerrero… Y hasta la próxima…