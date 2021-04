ACONTECERES

POTOSINA

Ruth Noemí Tiscareño Agoitia es nacida en San Luis Potosí pero parece ser ciudadana universal. Ha sido diputada federal, local y senadora por ese bello estado. En septiembre del 2019, hace un año 6 meses aprox, llegó a Guanajuato como delegada en funciones de presidenta del comité directivo estatal del PRI, enviada por Alejandro “Amlito” Moreno, ante la destitución de Celeste Gómez Fragoso. Traía la encomienda de renovar la dirigencia estatal, impulsar la unidad de los priistas y acabar con la crisis interna.

ENFERMEDAD

A su arribo a Guanajuato, la también exdirigente del Movimiento Territorial en SLP, reconoció que el partido en nuestro estado “está enfermo”, casi lo desahució cuando dijo que estaba en “terapia intensiva” pero que con la reestructuración de los comités municipales iba a recuperar la salud. Seguimos esperando. Con ella, se designó a Alejandro Arias Ávila como secretario general del CDE. La era de Gerardo Sánchez García y su grupo pareció llegar a su fin. Y eso que traía los pantalones muy bien puestos.

SIMULACIÓN

Tiscareño dijo que el CDE sería renovado porque se necesitaba “un hombre o una mujer que conozca el partido, que además sea solidario, equilibrado, inteligente y que tenga una mente ganadora. Aquí no vamos a administrar las derrotas, vamos a luchar por las victorias. Un líder que haga política”. Pues bien. Ese líder carismático, ese genio, fue ella misma: se quedó al frente de la presidencia estatal que sólo simuló su renovación.

SOBRE LAS SOBRAS

Total, que se vino el proceso electoral, se designó a los candidatos en medio de un terrible caos por la renuncia de algunos aspirantes que denunciaron “venta de candidaturas” e “imposición de planillas”, más la desbandada de cuadros, etc., etc. Y anteayer se filtra –porque hasta ahora no ha sido dada a conocer oficialmente- la lista de los privilegiados en la lista de candidatos a diputados locales plurinominales. Y ¡Oh sorpresa! Tiscareño Agoitia va en el primer lugar para las diputaciones de Guanajuato, no de San Luis Potosí. ¿Y los guanajuatenses? Bien, gracias.

LA LISTA

Los tres primeros lugares de las diputaciones plurinominales fueron asignados a los de siempre, con la sorpresa de que la potosina ocupa el primer lugar, la dizque jefa estatal del PRI, la que durante algunos meses hizo visitas de obispo a Guanajuato, quien se lleva el premio mayor, quitando un espacio para algún o alguna guanajuatense. Y salta la pregunta: ¿por qué no le dieron una diputación plurinominal en su estado natal?, ¿que culpa tienen los priistas de Guanajuato de que allá no la quieran?

CONFORMISMO

Quizás en el CEN saben que los tricolores de aquí no van a reclamar, saben que con regalar las otras dos pluris a Alejandro Arias y a Yulma Rocha no pasa nada, pero qué mal para los priistas, otra vez la misma sopa de cada tres años. Lo dijimos desde hace mucho. En Guanajuato los tricolores pelean por las sobras que quedan, dos o tres lugares en las diputaciones pluris, los dos o tres primeros lugares en las regidurías y párale de contar y, además, los mismos de siempre, los que viven del partido. Esa es la triste realidad del PRI en Guanajuato, pero que no se quejen, ya que no han sabido defender sus derechos al interior de su partido.

Oootra vez al tercero o cuarto lugar, que ahí es donde les corresponde estar, si no es que hasta pierden el registro.

LOS DE SIEMPRE

Quién sabe de qué influencias se valdría doña Ruth para obtener la residencia oficial porque, hasta donde tenemos entendido, esta se consigue a los cinco años y ella ni siquiera vive en Guanajuato, ha tenido una actividad itinerante, va y viene. No ha dejado su domicilio en “San Luis Rey”. Parece que es la gota que derrama el vaso. En la lista aparecen, insistimos, los mismos de siempre en los primeros lugares.

AGANDALLE

El PRI va a esta elección completamente desarticulado, de rehén de otro grupo que le apuesta a ganar perdiendo como ha sido su característica, sacrificando a sus mejores cuadros. Tiene razón Ruth Tiscareño: el tricolor agoniza. Ella gana. La militancia guanajuatense, que se joda. Y que siga acostumbrándose a estos auténticos agandalles. A ese paso, a la mejor ni las pluris logran. Pero otro dinosaurio que sale en las listas es Lorenzo Chávez Zavala conocido como “La Lencha”.

CONTRADICCIÓN

Por cierto, cuando “Amlito” Moreno, el líder nacional del Revolucionario andaba en campaña por la presidencia del CEN, se comprometió a “acabar con los campeones de las plurinominales”, que no permitiría que accedan a cargos públicos personajes que no hacen campaña (¿y Ruth y Arias?). “Vamos a regresar al PRI de la base, de los que sudan la camiseta, los que están bajo la lluvia, bajo el sol...”. También dijo que no va a solapar ningún acto de corrupción. ¿No es corrupción agandallar candidaturas?

LAS CAMPAÑAS

De todos y todas los candidatos a la presidencia municipal de Irapuato (mención aparte son los candidatos a diputados federales), la que va punteando sin duda es Lorena Alfaro, abanderada de Acción Nacional a quien se ha visto acompañada de Jorge Romero Vázquez, del distrito 15 federal. La legisladora con licencia ha estado recorriendo Irapuato casa por casa, una labor titánica, en la que ha tenido diálogos cortos con la ciudadanía en la que está teniendo buena aceptación, pues de todos los aspirantes es la más conocida.

LOS CONTENDIENTES

En Irapuato, como sabemos, son ocho candidatos a la alcaldía fresera; además de Alfaro García van otras tres mujeres: Karen Guerra, del PRI; Guadalupe Pérez Solís, representa al partido del Sol Azteca; Patricia Ortiz Vela, abandera al partido del tucán; Julia Euresti, con Partido del Trabajo; Víctor Saavedra es independiente; José Aguirre Gallardo por Morena; Francisco Martínez, por el partido naranja; y Ricardo Castro por Redes Sociales Progresistas.

SOMNOLIENTO

Por cierto que el candidato de Morena tuvo que arrancar campaña con varios días de retraso por las inconsistencias encontradas por el árbitro electoral en la documentación de varias planillas morenistas, tan es así que fueron desechadas once y sólo 34 prosperaron luego de hacer ajustes por la equidad de género. Lo cierto es que Morena trae un auténtico desbarajuste, tan es así que obligó a su dirigente nacional Mario Delgado a dejar su cómoda tienda de campaña –en la que acompaña al siniestro Félix Salgado Macedonio- y su cobijota en la Ciudad de México, para venir a respaldar a sus candidatos.

DIVISIONISMO

Pero con todo y esa presencia, Morena está igual o peor que el PRI. Varios militantes están muy descontentos por la postulación de personajes reciclados de otros partidos (el PRIANRD está en Morena). Por ejemplo, Carlos Montes de Oca Estrada, aspirante a la diputación federal por el distrito 15 (él es leonés), con cabecera en Irapuato, dijo que presentó un juicio de “protección de derechos políticos electorales” ante el Tribunal Estatal Electoral en contra de la candidatura de Miguel Ángel Chico Herrera quien, por cierto, quedó fuera de las pluris.

CAMALEONISMO

Agregó Montes de Oca que un sector de la militancia está harta de los chapulines, de los camaleones y de los chaqueteros que buscan mantenerse en el poder por medio de las candidaturas designadas en procesos internos opacos, más los dedazos y las deserciones. Otro morenista que interpuso impugnación contra MACH fue Octavio Sotelo, hermano de Amaranta Sotelo, secretaria de Educación, Formación y Capacitación Política que apoyaba a Eduardo Ordóñez para la alcaldía. Morena está desdibujado. Ya es la “desesperanza de México”.

RECHAZADOS

Allá en León, el candidato a la alcaldía Ricardo Sheffield Padilla ha encontrado airados reclamos por parte de los leoneses; no lo quieren, no se les olvida que cambió de color como quien cambia de calzones ¿(quién dijo eso?) y se lo echan en cara diciéndole, además, que no van a votar por él. En Salamanca César Prieto Gallardo realiza una campaña política en el clandestinaje. Su candidatura fue rechazada por el IEEG –sí, el órgano electoral que ha sido cuestionado ¡por los panistas!- y, pese a ello, anda recorriendo la ciudad dizque para exigir al gobernador que saque las manos del proceso electoral. Le debería de decir lo mismo al inquilino palaciego. No hay congruencia.

LAS DIPUTACIONES

Por lo pronto ya dieron a conocer la lista de candidatos a diputados locales por los 22 distritos. En Irapuato figuran por el XI Aarón Cabañas Marcial y por el XII Irma Leticia González Sánchez; en el XIV de Salamanca, Cuauhtémoc Becerra González; por los distritos III, IV, V, VI y VII en León van Mariana Alfaro Coreño, Ernesto Oviedo Oviedo, Ma. Guadalupe Caldera Cruz, Luis Ernesto Ruiz Guerrero y Ma. Natividad Hernández Guerrero, entre otros candidatos. A ver si estos sí entregan su documentación completa. De la lista, la más conocida es la odontóloga Irma Leticia. Ya ha sido diputada local y regidora. El día 20 deben arrancar campaña.

DISIDENTE

Peeero resulta que de última hora, recién salido del horno, ha renunciado a la candidatura por el distrito VI de León Luis Ernesto Ruiz Guerrero porque en Morena “se dejó de cuidar la trayectoria, buena fama pública y la congruencia política”, además de que las candidaturas fueron asignadas a personajes que no comparten la ideología ni la mística (a poco tiene) de Morena, ni la vocación por lograr la cuarta transformación, etc., etc. Vaya recibimiento a Mario Delgado. Ruiz Guerrero en realidad quería ser candidato a la presidencia municipal leonesa. ¿Ya ven cómo Morena es un relajo?

LO TUMBAN

A otro que no se le hizo fue a Paulo Bañuelos quien iba por la elección consecutiva en el distrito XVI de Celaya. El comité estatal le dijo “bye bye” y lo quitó de la candidatura por “cuestiones de género”. Bañuelos es uno de los legisladores del campo que ha trabajado en serio, no ha sido un simple levantadedos, es participativo en la Legislatura pero, ni modo, se le cebó.

INCONFORMES

Un sector importante y vital de la población está a punto de paralizar actividades en hospitales públicos y privados, en consultorios, en clínicas, etc., etc. Se trata del personal médico de salud que está descontento por la manera criminal en que ha sido tratado por el régimen de López Obrador, pues les ha negado sistemáticamente acceso a la vacunación contra el coronavirus. Los médicos, enfermeras, camilleros, laboratoristas, paramédicos, choferes, recepcionistas, hasta la gente de Protección Civil está en riesgo de resultar contagiados.

DEFUNCIONES

A la fecha, 153 trabajadores del sector salud de Guanajuato han muerto por Covid-19. En total 13 mil 483 han resultado contagiados. Las instituciones que han registrado decesos son el ISAPEG con 61; IMSS 51; ISSSTE 18; PEMEX 1; HRAEB (Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío) 4; Privado 11; domicilio 2. Entre los fallecidos encontramos personal de mantenimiento, médicos, dentistas, optometristas, enfermeros, radiólogos, choferes, laboratoristas, camilleros, limpieza, asistentes, entre otros. Todos los trabajadores, preocupados de contraer el virus, están a punto de parar labores en protesta por la indiferencia de la “cuarta transformación”. Hasta parece que se ensaña con ellos.

OMBUDSMAN

Vicente Esqueda Méndez entregó a la Cámara de Diputados el informe anual de actividades del año 2020. Aunque tiene pocas semanas en la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, cumplió con el compromiso de rendir cuentas en base a los resultados dejados por su antecesor. No obstante, en escasas semanas ha tenido ya los primeros avances. Lo importante es que se va a imprimir mayor acercamiento con la sociedad, promover la participación de la ciudadanía e impulsar el respeto a los derechos humanos.

DESFASE

El consejo general del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato ha dado un giro radical en su actuación “para favorecer a Morena”. Aunque les dio “cuello” a once planillas por no cumplir los requisitos de legibilidad, permitió el registro de otras 34 fuera del tiempo fatal establecido por la norma y esto fue documentado plenamente por los representantes del PAN, en el momento en que los morenistas entregaron los paquetes y solicitudes de registros después de la media noche del pasado 26 de marzo.

SE DEFIENDE

Pero el presidente del IEEG, Mauricio Guzmán Yáñez salió al quite para negar tal afirmación diciendo que los morenistas entregaron “en tiempo y forma”; los videos grabados en el momento del arribo de la documentación, muestran un desfase de por lo menos una hora con 20 minutos. La dirigencia panista se rasgó las vestiduras y advirtió que interpondrían una impugnación. Eduardo López Mares dio a conocer que desde el 3 de abril presentaron “una queja ante el INE” contra Guzmán Yáñez, Indira Rodríguez Ramírez, secretaria particular, y otros dos funcionarios del Instituto. Y hasta la próxima...