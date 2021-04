ACONTECERES

¡AAARRANCAN!

Este domingo se da el banderazo de salida para el arranque de las campañas políticas en las que han dado en denominar “las elecciones más grandes de la historia del país”. Hay más cantidad que calidad ante el gran número de partidos políticos y candidatos participantes, incluyendo a independientes, lo que culminará en las elecciones del 6 de junio próximo. Los perfiles de muchos de los abanderados no llenan las expectativas y otros tienen negros antecedentes en otras regiones del país.

POR LA MAYORÍA

Son los candidatos a diputados federales en los 300 distritos electorales del país, de los cuáles quince pertenecen al estado de Guanajuato, los primeros en arrancar de la línea de salida a partir de este domingo 4 de abril. Es crucial la renovación del Poder Legislativo federal porque los partidos de oposición buscan desesperadamente, aunque sin armas, arrebatarle la mayoría -y la sobrerrepresentación- al partido en el gobierno, para servir de contrapeso a los dislates de Palacio Nacional.

ALTERNANCIA

Está en juego la posibilidad o no de que se dé la alternancia en la Legislatura federal en donde habrán de renovarse -es un decir porque varios van por la reelección- las 500 diputaciones, de las cuales 200 son por la vía plurinominal. A partir de ahora, todos empiezan de cero en lo que es ya un proceso electoral atípico, como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Los actos de campaña masivos han pasado a la historia, los candidatos tendrán que hacer uso de todo su ingenio para llegar a los electores y convencerlos de que son la mejor opción.

DESVENTAJA

Los partidos de oposición, sin embargo, se enfrentan a esta contienda en franca desventaja ante la descarada promoción del voto a favor de morena que están realizando los denominados “siervos de la nación” y el lucro criminal con las campañas de vacunación contra la Covid-19, así como el uso clientelar de los programas sociales de la Secretaría del “Bienestar”, sin mencionar el bombardeo propagandístico del show de las mañaneras y la intromisión abierta del presidente en turno.

ATAQUES

A ello hay que sumar la serie de descalificaciones y ataques de que es objeto el Instituto Nacional Electoral (INE), por parte de las hordas morenistas y del propio inquilino de Palacio Nacional, que pone en riesgo la objetividad, la imparcialidad, el profesionalismo de los consejeros electorales a quienes están intimidando y amenazando para que sus fallos sean a favor de los candidatos de la “cuarta transformación”, pero no sólo ello; también arriesgan la vida al estar expuestos a la furia de los fanáticos de la 4T. Han llegado al extremo de pedir la extinción de este órgano autónomo.

MUNICIPALES

El lunes 5 de abril, por su parte, inician las campañas de los candidatos a presidentes municipales, síndicos y regidores en los 46 municipios. El PAN contiende en todos los municipios. Morena sólo en 45. El PRI ya ni se sabe. Hasta el día 20 de abril, los candidatos a diputados locales comienzan su trabajo proselitista, unos harán su campaña mitad virtual, mitad presencial. De acuerdo a datos del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), en Guanajuato están en juego 552 cargos de elección popular, 46 alcaldías, 52 sindicaturas y 418 regidurías.





EN IRAPUATO MUJER PRESIDENTA

También en Irapuato la candidata azul Lorena Alfaro arranca como la gran favorita para ser la próxima ganadora de la contienda electoral y por ende, la primera mujer en dirigir los destinos de la ciudad fresera. Después de pedir licencia, Lorena se ha dedicado a amalgamar a varios liderazgos de la ciudad, tanto políticos, empresariales y sociales quienes ven con buenos ojos los proyectos de seguridad, obra y desarrollo económico.





SALAMANCA SERÁ AZUL

Quien también arranca campaña en Salamanca será Isaac Piña, en donde los azules actualmente son oposición, sin embargo el PAN tiene una amplia posibilidad de regresar a gobernar el municipio. Isac realizó una extraordinaria gestión al frente del CODE y eso le valió la designación para ser candidato.

Orden y disciplina combinado con una buena campaña lo posicionan como el favorito para ganar.





ABRE LEÓN

La abanderada del PAN a la Presidencia Municipal de León, Alejandra Gutiérrez, arranca campaña desde el primer minuto de este lunes, a la medianoche, puntual a la cita, en el Comité Directivo Municipal del blanquiazul. Con las encuestas que la posicionan como la favorita rumbo a la elección del 6 de junio, ella y su equipo no se confían y tienen muy en claro que hay que trabajar duro para conquistar los votos de los ciudadanos. Es la segunda mujer en buscar la alcaldía leonesa.

BÚNKER

Ahora sí que será como dicen los panistas de cepa, una campaña con las tres ‘S’, suela, sudor y saliva. Así que con un evento híbrido en el búnker panista, en el que estarán los liderazgos partidistas y los candidatos a diputados locales y federales, Ale dará un mensaje para iniciar el camino, en la búsqueda de ratificar a León como el bastión del panismo. Luego, habrá una pinta de una barda que hará como tradicionalmente desde antaño los panistas salen a las calles.

VIENE MARKO

Más tarde, ya por el mediodía habrá un evento con liderazgos sociales en donde se espera el arribo del líder nacional del PAN, Marko Cortés, quien es un personaje cercano y que siempre le da brindado su respaldo a Gutiérrez Campos. Las recientes fracturas de las corrientes al interior de Morena no hacen confiarse para nada a los panistas, que ya velan armas para salir a las calles.

Ale es un perfil que representa la lucha de las mujeres por ocupar espacios de gran relevancia, la apuesta fuerte del partido, con alguien limpia, sin señalamientos y que trae la pasión y la fuerza para dirigir la ciudad más grande de la entidad.

CONGRESO

Por otra parte, también está en juego para el Partido Acción Nacional el Congreso del Estado en el que renovarán 22 diputaciones de mayoría relativa y 14 de representación proporcional, para un total de 36. Es crucial para el blanquiazul conservar la mayoría parlamentaria, pero hay voces que hablan de la necesidad de que el Congreso sea un contrapeso del Ejecutivo guanajuatense, así como se pretende a nivel federal; sin embargo, ya hemos visto que morena destruye, no construye.

LOS JUDAS

Otra característica que hace atípicas estas elecciones, es que entre los candidatos a diputados y a presidentes municipales hay varios Judas Iscariotes que son aquellos y aquellas militantes que abandonaron a su partido para ir a buscar otra membresía donde “nos traten bien”. Por esos votará la ciudadanía, por gente sin convicciones, sin principios, sin moral, en fin, sin escrúpulos, que sólo van por la ambición del poder y del dinero. Si hacemos un balance de aquellos que ya han ocupado un cargo de elección popular bajo otras siglas, veremos que no han aportado nada a la comunidad, lo que comprueba que sólo pesan sus intereses personales.

PRESUPUESTO

Para estas elecciones, el IEEG dispone de 333 millones 416 mil pesos, de los cuales son repartidos casi 160 millones de pesos entre once partidos políticos contendientes, a saber: Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), Nueva Alianza (PANAL), Partido Encuentro Solidario (PES), Redes Sociales Progresistas (PRSP), Fuerza Social, Partido del Trabajo, más los independientes. Van también por 15 gubernaturas y 30 Congresos locales a nivel nacional.

GUERRA

En Guanajuato no habrá elección de gobernador sin hasta dentro de tres años; sin embargo, el ambiente político está enrarecido, se esperan guerras de lodo entre los contendientes, pero también existe el fundado temor de que se incrementen los atentados contra los candidatos. De hecho, este proceso ya está manchado de sangre por la pérdida de vida de algunos precandidatos y candidatos, como fue el caso de Juventino Rosas (PAN) y el mas reciente en Apaseo el Grande (PRD).

SIN ESTRATEGIA

No existe, sin embargo, una estrategia clara para brindar protección a los contendientes. Por el contrario, en las últimas semanas el nivel de violencia en nuestra entidad a escalado de manera exponencial. Los enfrentamientos entre grupos delincuenciales y las corporaciones policiacas ha dejado varias bajas en ambos bandos, sin que exista una intervención contundente de la Federación para contener a las bandas criminales; antes bien, da la impresión de que tienen manga ancha para que hagan y deshagan en territorio guanajuatense.

BLINDAJE

Por lo que se refiere a la idea de brindar un blindaje a los candidatos, es una labor prácticamente imposible pues apenas se cuenta con los suficientes elementos de seguridad para proteger –y eso a medias- a la ciudadanía. Confiemos, sin embargo, en que prive la civilidad, ya bastante tenemos con la campaña de odio orquestada desde Palacio Nacional; de continuar este ambiente, es difícil que vayamos a tener una votación abundante si los partidos y candidatos no ponen de su parte.

CONSPIRACIÓN

Mientras tanto, en redes sociales han estado difundiendo que el todavía diputado local del PRI José Huerta Aboytes realiza reuniones con “priistas notables para operar en estas elecciones... a favor de Morena”. Cuando el río suena es que agua lleva, dice el refrán. Y no se duda. Ya ha habido muchos traidores y tránsfugas en el Revolucionario, partido que parece estar llegando a un triste ocaso.

FRACASO

Nuevamente la “cuatro te” incumple sus promesas. Había dicho que a finales de marzo estarían vacunados todos los adultos mayores del país. En Guanajuato apenas va el 5 por ciento de más de 600 mil viejecitos. Ninguna “misión cumplida”. Las pocas vacunas que se ha dignado enviar a nuestro estado están muy dispersas, no hay un orden, ni una planeación, y si todavía no se concluye con la aplicación de la primera dosis, no se sabe para cuándo iniciarán con la segunda etapa.

DESCARO

Lo grave es que en este proceso electoral, los “serviles de López Obrador” impunemente siguen haciendo proselitismo colgados de la jornada de vacunación. Para eso sí son eficientes. El famoso “acuerdo nacional por la democracia” que suscribieron los gobernadores con el inquilino de Palacio Nacional, otra burla más; lo peor fue ver a un grupo de gobernadores sumisos que acudieron presurosos al llamado presidencial. Han de tener una larga cola y no quieren exponerse a ser investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

PAYASADA

Dicho pacto fue una payasada, porque el primero en violentarlo fue el oriundo de Macuspana, Tabasco, pero vergonzosamente los mandatarios estatales han guardado un silencio cómplice. Sólo hicieron el ridículo al acudir al evento, del que salieron humillados porque ni siquiera se les permitió hacer uso de la palabra. Diego Sinhue había dicho que pediría a amlo permiso para abrir las clases presenciales. No pudo. Fue indignante ver a esos gobernantes sentados en sillas destinadas para el público, como si fuera políticos de segunda. Y más indignante que estén callados ante el proselitismo morenista.

ENCUENTRO

Allá en Salamanca empresarios salmantinos y ciudadanos sostuvieron una reunión a la que asistió el exgobernador Miguel Márquez Márquez. En ella abordaron temas relativos a la situación económica de Salamanca en los que hubo propuestas para mejorarla. Se dice que estuvo el candidato del PAN a la presidencia pero que no participó ni tampoco se abordaron aspectos político partidista. Aclaran que no hubo ninguna reunión de carácter partidista y que así lo avalan integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Salamanca (CEES).

FUTTI FRUTTI

Hacen la observación que en estos tiempos es difícil que se puedan hacer acuerdos en lo oscurito porque los empresarios de diversos organismos patronales no necesitan de convencimiento, amén de que los asistentes tienen distintas simpatías políticas y que la presencia de Márquez ni le suma ni le resta imagen al abanderado blanquiazul puesto que no han iniciado las campañas ni se está pidiendo el voto a su favor.

RESTITUIDO

El Instituto Nacional Electoral (INE), aquel organismo que quieren asesinar el inquilino de Palacio Nacional y su achichincle Mario Delgado, les acaba de dar una bofetada con guante blanco al determinar que a Ernesto Prieto Gallardo se le restituya en la presidencia del comité ejecutivo estatal de morena en Guanajuato. ¿Cómo les quedó el ojo? Así pues, Ernestillo toma las riendas de esa organización política y Alma Alamaraz sigue como secretaria general... Y hasta la próxima... No olvide adelantar una hora su reloj...