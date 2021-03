ACONTECERES

CELEBRACIÓN

Mañana lunes es el Día Internacional de la Mujer. A un año de la mega movilización en todo el país y de “Un día sin mujeres”, las cosas no han cambiado absolutamente nada y, por el contrario, han empeorado. El número de feminicidios, durante la gestión presidencial, ha ido en aumento, lo mismo que la violencia contra el género femenino, así como la misoginia y toda clase de agresiones.

SIN MUJERES

Diversos colectivos feministas están convocando a que por segundo año consecutivo se lleve a cabo a un paro nacional el 9 de marzo #UnDíaSinNosotras, a efecto de que las mujeres de todo México se abstengan de trabajar, participar en clases en línea, hacer compras vía internet o presenciales, dejar de consumir en tiendas de autoservicio o supermercados, no publicar en redes sociales, en fin, que se note una verdadera ausencia en la sociedad.

MURALLA CHAIRA

Por lo pronto, este lunes habrá una súper marcha en la Ciudad de México. El inquilino de Palacio Nacional que antes pregonaba que “el que lucha por la justicia no tiene nada que temer” y “el que nada debe nada teme”, ha ordenado colocar vallas metálicas (la muralla chaira, le dicen en redes) de 3 metros de altura alrededor de Palacio Nacional y de otros monumentos históricos y arquitectónicos. De ese tamaño es el miedo. ¿Por qué no protegen así a las mujeres?

MACEDONIO

Hay indignación nacional, no sólo por los casos de agresiones contra ellas, sino también contra el siniestro candidato de morena al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, quien ha sido acusado de abusos sexuales y sobre el cual pesan cinco denuncias. Contra viento y marea, López Obrador lo mantiene en la candidatura pese a las exigencias de que renuncie y ya no regrese a la Cámara Alta en donde es senador.

DEPREDADOR

Los colectivos consideran que “este monstruo, depredador sexual, no solamente debe ser marginado de la política sino debe pagar por sus delitos e ir a la cárcel”. Y no van a quitar el dedo del renglón. El régimen obradorista lo está amparando y ha hecho caso omiso a las exigencias feministas. “Un violador no será gobernador”, es el slogan del movimiento que además está en contra del “misógino que habita en Palacio Nacional”.

EL “NIUR TAIN”

Hasta el influyente periódico norteamericano The New York Times (López obrador lo pronuncia “niur tain”) hizo referencia a la defensa obradorista a favor de Salgado Macedonio. Por lo pronto las mujeres están más que dispuestas a “sacar a ese buey de la barranca”.

AUTONOMÍA

Aquí en Irapuato, la candidata a la presidencia municipal por el PRI, Karen Guerra, sigue trabajando intensamente para conformar la planilla. En su desempeño como regidora del ayuntamiento, ha dejado en claro que no necesita de “vejigas para nadar” y que por lo mismo debe recibir el apoyo absoluto de su partido para elegir a los candidatos a síndicos y regidores que la deben acompañar en esta aventura política.

VALIENTE

Karen Guerra aceptó el reto de ser postulada a la alcaldía y dejar la candidatura a una diputación local; es una de las pocas militantes priistas que acata lo que dicta el partido. Por ese motivo, debe ser ella quien tome las decisiones en la integración de la planilla y nadie más. Ya no están los tiempos para los improvisados, para recomendar a los amigos, a los compadres. Karen necesitsa construir una fracción edilicia que pueda dar batalla en el Ayuntamiento y desde ahí construir partido. Es el objetivo que se ha trazado.

ESCENARIO

El PRI debe construir una fracción que, sin ser de un sector específico, sí represente el trabajo partidario, el trabajo permanente en las labores de partido. Ya pasó el tiempo en que forzosamente debía entrar alguien de los sectores. La candidata priista definitivamente está frente a un escenario adverso y por el hecho de haber aceptado la postulación, lo más justo es que el partido respete y apoye en sus determinaciones. No más imposiciones. No al chambismo.

AMARILLO

Con reservas se debe tomar el acuerdo de que Guanajuato pase de semáforo naranja al color amarillo. El problema es que los ciudadanos no acatamos las disposiciones sanitarias. Si en rojo nos valió sombrilla, en amarillo puede ser peor. No creemos, sin embargo, que estén dadas las condiciones para esa toma de decisiones. La gente no entiende y preocupa que vaya a haber una tercera ola de contagios y de fallecimientos más grave aún. El amarillo se aplica a partir de este lunes.

ESCUELAS

A su vez, el gobernador Diego Sinhue ha dicho que regresar a clases presenciales porque “los niños deben socializar”. No solamente son los niños. Sí urge porque muchas familias dependen de ello: aquí hemos dicho que necesitan reactivarse las papelerías, las tiendas de ropa, los vendedores informales, las tienditas de la esquina y los estudiantes generan una intensa movilidad.

¿Y LAS VACUNAS, APÁ?

Pero desde nuestro punto de vista no es posible avanzar al semáforo amarillo por una razón muy poderosa: no hay vacunas. No se ha inmunizado a toda la población, ni siquiera a los viejitos. Y no se sabe cuándo nos hará el favor la “cuarta transformación” de enviarnos dosis suficientes. Ya son varias semanas que la vacunación está suspendida y hace falta más energía por parte de gobierno del estado para exigir los biológicos. El gobernador dice que Guanajuato va a comprar sus propias inyecciones a Pfizer. ¿Cuándo? Ya se vienen las eleccio… perdón… ya urge.

TERCER INFORME

“Aquí sí combatimos al crimen”, “aquí sí metemos a la cárcel a los delincuentes”, “aquí sí atendemos a nuestro personal médico” (no como otros), entre otras, son algunas de las frases del gobernador Rodríguez Vallejo en su informe de gobierno, en el que precisamente hizo un amplio reconocimiento y hasta entregó medallas al personal médico y de enfermería que ha estado atendiendo a los enfermos de coronavirus, así como a los elementos de la Policía estatal y al grupo especial que ayudó en la captura de “El Marro”. También pidió un minuto de silencio por todos aquellos guanajuatenses que han sucumbido a la Covid-19.

DRONES

El jefe del Ejecutivo mostró a sus invitados el equipo de alta tecnología que ha sido adquirido para combatir a los criminales, así como tres helicópteros nuevecitos adaptados con cámaras con visión nocturna, faros de potencia, alcanzan una velocidad de 260 kilómetros por hora y también pueden servir de ambulancias aéreas. El dron adquirido ni se diga. Puede volar a 2 mil metros de altura sin ser captado. Más la capacitación a los policías, el equipamiento, mejores salarios y prestaciones, etc.

CONTRASTE

Sí vemos, sin embargo, un Guanajuato contrastante. No todos los municipios tienen el mismo nivel de desarrollo que los del corredor industrial. Sí, tenemos sofisticadas aeronaves para atacar a la delincuencia y quizá se justifica, pero falta mucho en las comunidades rurales, en las colonias y barrios marginados que carecen de los servicios más elementales; faltan mejores salarios y más empleo; la gente no vive de aviones, quiere oportunidades. Nos faltó escuchar del informe qué van a hacer con los pobres. Quedan tres años de este sexenio.

CHAPULINISMO

Al acercarse las fechas de registros de candidatos a presidentes municipales, diputados locales y diputados federales, en gobierno del estado empezó la desbandada de funcionarios que van por un cargo de elección popular. Se trata de unos catorce servidores públicos que se fueron y que sin duda desbalancean de alguna manera a la administración pública estatal. Por ejemplo, ya no está el secretario de gobierno Luis Ernesto Ayala Torres, hombre clave en el gobierno. Se dice que la diputada Libia Denisse García Muñoz Ledo es la sucesora. El chapulinismo en toda su expresión. Los saltimbanquis a otro hueso.

SE DESINTEGRA

Allá en Celaya un nuevo conflicto le ha brotado al comité estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI): la renuncia de Javier Contreras a la alcaldía del municipio cajetero porque quisieron imponerle la planilla. Expresidente del CDE, el celayense dice que no se va del partido como se había especulado, sino que continuará como militante leal y derecho, porque se rumoró que le estaban abriendo las puertas en morena. Dice que no.

CRISIS

Desde que el expartidazo entró en una crisis profunda -de la que no ha podido sobreponerse- con la imposición del panista Carlos Medina Plascencia a la gubernatura, allá por 1991, el tricolor en Guanajuato anda a la deriva y va para atrás, perdiendo posiciones importantes en cada elección. La desbandada es una de sus características principales, así como las traiciones, zancadillas, divisionismo y confrontación internas.

VERGÜENZA

Quienes se han ido se quejaron en su momento de que “los trataron mal” pese a que se hicieron ricos en los cargos públicos y sin reparar que había otros militantes que también tenían derecho a una oportunidad, los mismos de siempre se aferraban a ser ellos los elegidos y como ya no estaban contemplados, prefirieron traicionar su ideología e irse a donde les regalaron las candidaturas y las posiciones. Qué vergüenza. Estas elecciones, pues, el PRI está a punto de desaparecer.

CINISMO

Precisamente los ex priistas y ex de lo que sea, que hace poco votaron con alegría desmedida y con todo entusiasmo a favor de la reforma energética del ex presidente Peña Nieto, ahora lo hicieron en sentido contrario pero con desfachatez y con su cara dura, olvidando por completo cómo pensaban antes y con su cinismo a cuestas. Ha de ser difícil --bueno para ellos por supuesto que no– cambiar de pensamiento y de cal…cetines, en su manera de pensar. Esto sólo puede pasar en México pues en otros países con políticos más avanzados y más demócratas, pero sobre todo con más lealtad, ética y moral, nunca pasaría.

RELEVO MUNICIPAL

Finalmente sale de la administración el presidente del comité municipal del PAN en Irapuato, José Luis Acosta, por “término de encargo” dice el boletín, hecho que no queda claro, según la presidencia el exfuncionario era quien daba seguimiento a todos los proyectos de la administración, entonces ¿deberemos entender que ya se acabaron todos los proyectos? ¿Ya se hizo el cierre? Porque hasta ahora no se ha dicho quién entra en su lugar. No hay sucesor.

CAMPAÑAS

Sobre su renuncia, seguro que le pensaron en que se vería muy mal que el dirigente del PAN anduviera en plenas campañas políticas apoyando a sus candidatos y, al mismo tiempo, fuera funcionario municipal, hecho que siempre se comentó pero que nunca tuvo eco, hasta ahora que inician las campañas; además, podría representar un riesgo de eventuales denuncias electorales.

“CONGRUENCIA”

Total, un funcionario cuyos resultados no se saben. En un video subido a redes, Acosta dice que lo que más critica la gente de un político es la falta de congruencia (¿?). Y anuncia que a partir del primero de marzo ampliaría el horario de atención en su partido, las 24 horas, los siete días de la semana, cosa que no hizo desde hace varios años. Los candidatos panistas, por su parte, se quejan de que el partido los ha tenido abandonados. No se sabe, sin embargo, si Acosta ya se reunió con ellos.

CAMPEONES DE ROBÓTICA OTRA VEZ

A los niños de la Región Suroeste de la SEG, ya se les hizo costumbre, el fin de semana volvieron a ganar un torneo internacional de robótica, en un torneo internacional realizado de manera virtual en Colombia. Ahora que el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ha mostrado el avance que tiene nuestro Estado en diferentes rubros y que nos ha mostrado un Guanajuato viendo al futuro, los premios obtenidos por los alumnos de escuelas de Irapuato en torneos internacionales confirman lo que se decíamos hace tiempo en esta columna. Gabriel Espinoza, quien encabeza la región suroeste, ha mostrado solvencia en su trabajo y sigue abonándole a esa visión del gobernador. Esos perfiles le hacen bien al gobernador en éstos momentos que se requiere dar resultados palpables a la ciudadanía de cara a un proceso electoral muy peleado. Seguramente está contento el Gobernador y la propia secretaria de Educación con estos premios… Y hasta la próxima…