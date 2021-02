ACONTECERES

MISIÓN INCUMPLIDA

La autollamada “esperanza de México” se ha convertido en la “decepción de México”. Los recientes apagones -porque fueron varios- en la mayoría de las entidades federativas del país vuelve a mostrar la crudeza de un gobierno incompetente y de un director de Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlett Díaz igual de inútil. A ello hay que añadirle el desabasto de gas natural con el que operan, entre otras cosas, las plantas de CFE para generar luz.

TORMENTA

Esta vez no culparon a los “incendios de pastizales” con documentación falsa, como lo hicieron el día del apagón en Tamaulipas en diciembre pasado, pero sí lo achacaron a las nevadas del sur de los Estados Unidos y norte de nuestro país. Luego se supo que, como consecuencia de las heladas, aumentó el precio del gas natural de 3 dólares a 200 dólares y que por eso el régimen se puso en plan divo y se negó a comprar, ocasionando un colapso generalizado. Luego Texas dijo: ¡toma tu gas!

PAROS TÉCNICOS

El chiste es que, a estas alturas, si bien se ha estado normalizando la energía eléctrica por el uso de uno de los peores combustibles contaminantes como es el combustóleo, no hay una solución sensata a la vista y estamos a un tris de que se agrave esta crisis energética como la que ocurrió cuando la “4T” nos dejó sin gasolinas todo un mes hace dos años. No hay gas y cientos, miles de empresas y hogares sufren las consecuencias. Ya hay paros técnicos en el clúster automotriz. Ni modo que use combustóleo o carbón para fabricar vehículos y autopartes.

CATÁSTROFE

Hay que recordar que en el primer trimestre del 2019, los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo sufrieron terrible apagón. No hay antecedentes de algo parecido desde el siglo pasado. La reacción de palacio nacional, como siempre, resultó tardía y la respuesta fue abominable. El habitante de la antigua residencia -qué paradoja- de Hernán Cortés hoy Palacio Nacional, afirmó que no había problema, que había “energía de más”, que ya había hablado con Bartlett para construir una planta en la Península de Yucatán “para que nunca más haya apagones”. No se hizo nada.

FALSEDADES

En agosto del 2019, según narran las crónicas, se volvió a tocar el tema de la energía eléctrica. La narrativa presidencial fue la misma: “se garantiza el abasto de gas en la industria eléctrica para que no tengamos apagones en muchos años”. Cuatro meses después, lo mismo: “No va a haber apagones, no vamos a tener problemas de apagones y no va a amentar el precio de la luz”.

¿Y LAS PLANTAS?

Todavía en agosto del 2020 el tabasqueño anunció la construcción de una planta en Baja California Sur “para tener energía suficiente”.Ya serían dos con la de Yucatán. Nada. Y luego vino el apagón de hace unos días culpando, de paso, a los gobiernos neoliberales. Ahora, desde el púlpito de palacio nacional, se pide “aflojar un foco” para ahorrar energía. ¿No que había electricidad hasta para aventar p’arriba?

ENGAÑOS

A esta crisis de la electricidad, se sumó otra que puso al descubierto los engaños de la “cuatro te” y desde luego su incompetencia: el desabasto de gas natural para alimentar las plantas de CFE generadoras de energía (y de muchas otras actividades esenciales que en este momento están en paro técnico). Mejor el dictador venezolano Nicolás Maduro, ha ofrecido vender el hidrocarburo a México compadecido “de los esfuerzos de su presidente”, pero resulta que Texas al parecer ya levantó la veda impuesta a nuestro país y ahora sí nos hará el favor de mercarnos el combustible. ¡Hombre!, muchas gracias, no se hubieran molestado. La 4T ya lo tenía todo “fríamente calculado”, como decía el Chapulín Colorado.

IRRITACIÓN

A todo esto y contra lo que digan las supuestas encuestas, crece la inconformidad, la molestia ciudadana, el hartazgo social, ante tantos frentes y fierros en la lumbre que tiene este gobierno de la república. Este caos propiciado por la escasez de energías, está impactando fuertemente a la industria, a la clase trabajadora, a las familias, porque se vuelve una vez más a la incertidumbre, a los paros técnicos, al despido de empleados y obreros a la caída de la economía interna. Todo tiene un límite y ya hay signos de rebeldía.

BARDAS

Los aspirantes a las candidaturas, en los diferentes espacios políticos. empezaron ya a tomar prevenciones para garantizar la ocupación con la pinta de bardas en la ciudad y en el medio rural para sus promocionales electorales que tendrán, seguramente, un enfoque muy diferente a otros procesos comiciales del pasado inmediato.

GUERRA

La guerra de bardas se espera no solo intensa sino además interesante ante los nuevos estilos de hacer campaña que ha impuesto la emergencia sanitaria, ya de acuerdo al decreto de las autoridades sanitarias y electorales no podrán darse eventos masivos que pongan en riesgo la salud del electorado.

CORAL

Algunas candidatas, como la priista Coral Valencia que insiste en llegar a Palacio Municipal acompañada por el PRD, está haciendo lo propio, aunque ya muchas bardas que habían sido rotuladas cuando fue candidata a la Presidencia Municipal en el 2018, no han sido despintadas.

AHORROS

Eso, evidentemente que esto le ahorra recursos de las prerrogativas, para poder invertirlos en otros materiales y estrategias publicitarias y mediáticas, sin embargo habría que ver que alcance jurídico tiene en lo electoral ya que estaría hablando de hecho, de una campaña anticipada poniendo en desventaja a otros candidatos.

Esta omisión en el borrado de las bardas o premeditación publicista le favorece a Coral, quien se siente segura de, ahora sí, ganar la alcaldía. Los interesados habrán de dar parte al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) para que se realice inspección y se impongan las sanciones correspondientes considerándose una campaña electoral anticipada.

EQUIPO

Isaac Piña anda muy tranquilo con su estafeta de cuasi candidato al estar solo pendiente su registro ante el IEEG. En los registros del Comité Estatal del PAN ya está asegurado para ser el abanderado que reivindique al panismo salmantino.

El actual director del Comité del Deporte del Estado (CODE) está conformando un equipo de trabajo fuerte y sólido que le garantice generar un amplio margen de votos en la próxima contienda del 6 de junio.

ENCUENTRO

El licenciado en Educación Física tuvo y un primer encuentro con los presentantes de los medios de comunicación. Esta reunión en una barda de la colonia Las Américas fue cordial y estuvo gente cercana de su equipo y reporteros de algunos medios de comunicación. Piña Valdivia se estrena como candidato a un cargo de elección popular bajo el slogan “haciendo equipos triunfadores”, en alusión a los méritos obtenidos al frente de esta institución estatal del deporte. El nominado candidato del PAN llega fresco, con buena imagen y sin compromisos con los liderazgos tradicionales y cacicazgos del partido en Salamanca, incluidos a “Los Justinos” por lo que podrá trabajar sin mayores complicaciones y con un proyecto viable.

PLACEANDO

El gobernador del estado, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo realizó una gira de trabajo el miércoles pasado con una agenda apretada, pero con anuncios importantes para del desarrollo del municipio. Hizo entrega de la Unidad Médica de Atención Primaria (UMAP) en la comunidad rural Los Prietos, infraestructura educativa en la Universidad Tecnológica de Salamanca, canchas en la Unidad Luis H. Ducoing y escrituras de predios. Durante toda la gira de trabajo el candidato Piña acompañó al gobernador quien hizo un reconocimiento por su trabajo al frente de CODE.

¿USURPADOR?

Allá en Salamanca, quien se sigue ostentando como vicepresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) es Óscar Macías quien sabe con qué aviesos fines. Pero lo que sí se sabe es que es precandidato de morena a la presidencia municipal de Salamanca. Pero Macías ya no tiene ningun cargo directivo entre los industriales de la construcción. El presidente es Enrique Aranda Anaya y el vicepresidente regional es Roberto Rodríguez Deschamps para el periodo 2021-2023. Así es que ojalá y no estemos en presencia de un presunto usurpador de funciones por ambición política.

A NARANJA

Aunque creemos que no están dadas las condiciones para cambiar el semáforo rojo de la contingencia sanitaria, la Secretaría de Salud de Guanajuato ha decidido avanzar al color naranja, lo que significa que se podrán realizar todas las actividades “pero con restricciones”. No obstante, el regreso a clases presenciales no está considerado. El gobernador Diego Sinhue ha dicho que eso se analizará hasta que estemos en color amarillo. Por lo tanto, los chamacos tendrán que seguir con las clases a distancia. Hay cansancio. En otras partes de la República algunas escuelas retomaron actividades presenciales con todas las medidas sanitarias habidas y por haber y no pasa nada. Si el gobierno pretende se reactive la economía, entonces que paulatinamente abran las aulas para que se “alivianen” papelerías, zapaterías, tiendas de ropa, misceláneas, etc.

VACUNACIÓN

La Secretaría de Salud, por cierto, ha denunciado que personas de otras entidades como es la vecina Querétaro, han estado llegando a Guanajuato de manera hasta cierto punto clandestina para recibir la vacuna contra el coronavirus. Pero también en nuestro propio estado se da ese fenómeno. Guanajuatenses viajan a municipios donde se está vacunando para recibir su dosis. Hay pánico a querer o no, por la enfermedad. Hay personas que tienen algún padecimiento y son altamente vulnerables. Por ello la urgencia de ser vacunadas. No podemos ser egoístas. Si hay biológicos, adelante, que se vacunen quien más lo necesite.

¿Y LA PRENSA?

Por cierto que reporteros, fotógrafos, directivos, prensistas de los diversos medios de comunicación también han estado en la primera línea de combate al coronavirus y, sin embargo, no están considerados como población vulnerable. No están dentro de las prioridades para esta incipiente campaña de vacunación. Ha habido, sin embargo, varias víctimas de esa letal enfermedad, pero la labor que realizan, el peligro al que se exponen, ha pasado desapercibido por completo. Ojalá las autoridades sanitarias volteen a este sector para que sea atendido de inmediato.

MONSTRUO DE GUERRERO

Vaya polémica se ha desatado ante la postulación del morenista Félix Salgado Macedonio como candidato de morena al gobierno del estado de Guerrero. Hay indignación e ira no sólo entre las mujeres sino en todos los sectores contra este siniestro personaje, que está acusado de abusar sexualmente de cinco mujeres. Es triste ver que las defensoras a ultranza del feminismo de esa organización política, han callado como momias y, por el contrario, han expresado su apoyo a un delincuente en potencia. En Guanajuato, por ejemplo, ni Irma Leticia González, ni Antares Vázquez, tampoco Alma Alcaraz han dicho “esta boca es mía”. La única que ha comentado algo es Malú Micher pero muy tímidamente, como para pasar desapercibida. O son o no son. Pero se entiende. Le tienen miedo al patriarca, al macho, al misógino que vive en Palacio Nacional.

LLAMADO

El presidente de la Central Campesina Independiente, José Amadeo Hernández Barajas, ha urgido de nueva cuenta al gobierno federal a modificar la política agropecuaria para integrar al esquema de apoyos a la familia campesina ya que el aumento de las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos (valor de la canasta alimentaria) se ubicó en el 2020 en 7.6% en zonas rurales, es decir, por arriba de la inflación. Esta situación, es el reflejo de un alza en los precios de los alimentos y una severa caída en los ingresos de la población, destacó el dirigente de la CCI en un recorrido realizado por diversos ejidos de Guanajuato. Es por ello que le exige a López Obrador integrar al esquema de apoyos que maneja, a la familia campesina y, en particular, a la mujer rural para que se estimule la producción de traspatio la cual ayuda a la seguridad alimentaria del país. Y hasta la próxima...