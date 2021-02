ACONTECERES

SE AFIANZA ALE

Como ya sabemos, el Partido Acción Nacional en León optó por la diputada Alejandra Gutiérrez como la candidata a la presidencia municipal de ese importante bastión blanquiazul; ella ha ido posicionándose como la abanderada más sólida de cara a las elecciones del próximo junio; sin embargo, no deberá confiarse y desde luego que la militancia y el comité estatal deberán dar todo el apoyo para alcanzar la cumbre.

TRABAJO

A pesar de la pandemia pero cuidando todos los protocolos sanitarios como el uso obligatorio del cubrebocas, la sanitización, el gel antibacterial, la sana distancia, el PAN de la ciudad zapatera ha seguido trabajando y aceitando la maquinaria electoral para enfrentar otra pandemia más peligrosa: la ola morenista que busca atacar con todo a Guanajuato y se va a valer de todas las malas artes, mañas y argucias electoreras con tal de destruir, no construir.

EQUIPO CAPAZ

La diputada local con licencia ha conformado un equipo de alto nivel, con una planilla experimentada que la arropa y los demás candidatos a diputaciones hacen equipo para no solo para ir por el triunfo sino para abonarle al proyecto del gobernador Diego Sinhue, a fin de tratar de obtener la mayor votación posible y llevar a los mejores perfiles a los Congresos local, federal y alcaldías. No hay que perder de vista que en 2021 no solo ésta en juego esta elección sino también servirá de termómetro para lo que puede venir el 2024, donde hay elección de gobernador y de presidente de la república.

AFIN

Finalmente, el vicepresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Oscar Macías Jasso se decantó por la Cuarta Transformación y buscará ser candidato a la alcaldía en las próximas elecciones del 6 de junio. Luego de varios guiños de ojo de diferentes institutos, políticos el empresario constructor se definió luego de haber sido convocado por personalidades de morena en la ciudad de México y líderes estatales.

OCUPADO

Este jueves durante el transcurso del día, el aun dirigente de la CMIC región Salamanca, andaba muy ocupado con el cumplimiento de los requisitos para inscribirse de manera virtual y esperar a que se realicen las encuestas internas para determinarquién será el abanderado a la presidencia municipal, esperando refrendar el cargo que actualmente ocupa Bety Hernández.

RECONOCIDO

Macías Jasso es reconocido la ciudadanía por ocupar diversos cargos en la Iniciativa Privada (IP) además de la CMCI, como es la vicepresidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que dirige el panista Raymundo Gómez García.

El hasta ahora el aspirante registrado a la candidatura, fecha que vence este domingo siete, tendría como contendientes a Coral Valencia por el PRI y Isaac Piña Valdivia por el PAN además de José Manuel Cabrera Sixto y Juan Manuel González que van como independientes, hasta donde ha fluido la información de las autoridades electorales y de los propios aspirantes. Inmediatamente después de su registro como precandidato, el contador público Oscar Macías desinceró y dijo que aunque había sido invitado por algunos partidos políticos le convocó más el proyecto de morena por la que implica ideológicamente la 4T.

PERFIL

En los cargos que ha ostentado dentro de la Iniciativa Privada, Macías Jasso a tono con su perfil de profesionistas ha caracterizado por exigir cuentas claras y ser transparente en el manejo de la administración empresarial e impulsar la generación de empleos en medio de la pandemia por el covid-19.

COMPETENCIA

Aunque aparentemente lleva ventaja por su trabajo ante la sociedad, Macías Jasso deberá competir al interior con Cesar Prieto, quien de última hora se registró como otro aspirante por morena. Cesar es hijo de Ernesto Prieto, ex director de la Lotería Nacional. Su único mérito ser heredero político y actual director de una escuela privada de bachillerato.

REDES

El proceso electoral interno que se llevó a cabo en Redes Social Progresistas (RSP) para elegir candidatos en nueve de los 15 distritos federales electorales demuestra la fuerza con la que arribará al proceso electoral. Se contabilizaron más de 20 mil militantes en elproceso directo con voto en mano y de manera alterna a través de medios electrónicos.

Hasta la tarde de este sábado aún se mantenían en el cómputo de los sufragios para determinar quienes serán en forma los candidatos al Congreso de la Unión en San Lázaro por lo pronto en el Distrito VIII va SaúlAram Arellano.

PERFILES

Coral Valencia Bustos con la candidatura a la alcaldía ya amarrada va encabezando el proyecto del PRI en Salamanca. Dulce María Ávila Sánchez va por la diputación local acompañándola y dándole fortalezas y en la coalición “Va por México” conformada conjuntamente con el PAN y PRD se nominóa Justino Arriaga para que repita en la curul.

FORTALEZA

Dulce María Ávila viene a fortalecer la candidatura de Coral Valencia al llegar de la sociedad civil y tener una trayectoria de trabajo y labor altruista. Con 25 años de trayectoria en el magisterio la sociedad han visto con buenos ojos en que busque la diputación y pueda apoyar al sector magisterial. Con un equipo integrado por priistas de amplia trayectoria, la candidata a la alcaldía Coral tendrá una estrategia bien definitiva que junto con la estructura electoral le darán un amplio margen competitivo. En la primera semana de marzo el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) estará iniciando con los registros definitivos a los candidatos que contenderán el próximo 6 de junio.

DEFINICIÓN

Por lo pronto ya están definidas las candidaturas a las diputaciones locales y federales, así como a las presidencias municipales. Vemos para las locales nombres desconocidos como el de María de la Luz Hernández, originaria de Celaya; la leonesa Guadalupe Hernández Camarena; Aldo Iván Márquez Becerra, hermano del coordinador de comunicación social del gobierno del estado Alan Sahir.

AYALA TORRES

Alguien que sí es ampliamente conocida es Angélica Casillas Martínez titular de la Comisión Estatal del Agua en donde ha tenido excelente desempeño; figuran también el todavía secretario de gobierno Luis Ernesto Ayala Torres quien, de ganar la diputación, seguramente sería el coordinador de la próxima bancada panista aunque nos parece poco para alguien de su talla que ha tenido en sus manos la responsabilidad de la política interna del estado, etc., sin mencionar a los que buscan la reelección.

CACICAZGO

En la lista de candidatos por mayoría relativa a las diputaciones federales en algunos distritos no vemos posibilidad clara de triunfo albiazul, como por ejemplo en el 15 en donde Carlos Montibeller (del PRI) tiene fuerte presencia; cosa totalmente distinta en el 9 Irapuato-Silao donde el joven Jorge Romero Vázquez está dando la sorpresa y eso que aun no inicia la campaña; en la página del comité estatal aún aparece el salmantino Agustín Robles Marmolejo por el distrito 08 cuando la realidad es que se impuso la influencia de los “Justinos”, ya viejos caciques del PAN en la antigua Xidoo, a grado tal que Justinillo Arriaga va por la reelección. Mala decisión sin duda por parte del CEN.

PESA LUIS ALBERTO

De ahí pal’ real, se comenta que en las listas de candidaturas está muy marcada la influencia del alcalde de San Miguel de Allende, Luis Alberto Villarreal, quien también va por la reelección, así como su hermano Ricardo a la federal; otros aspirantes palomeados por la comisión permanente son Fernando Torres Graciano, eterno aspirante a la gubernatura; Juan Carlos Romero Hicks, Éctor Jaime Ramírez Barba, Jorge Espadas que van por la elección consecutiva, entre otros.

LOS PLURIS

A nivel local, falta que el comité estatal defina los candidatos por el principio de representación proporcional mejor conocida como “gano sin hacer campaña”, ya la hizo mucho de emoción, pero en las pluris federales faltaba más, faltaba menos, va en el número uno Román Cifuentes Negrete pese a que este había jurado y perjurado y hasta besando la cruz que no utilizaría como trampolín la presidencia del PAN Guanajuato para ir por un cargo de elección popular. Deja a medias su responsabilidad. En fin. También figura Diana Estefanía Gutiérrez, colaboradora cercana del gobernador Diego Sinhue.

PAN IRAPUATO

El que de plano está totalmente desentendido de sus candidatos es el presidente del comité municipal del PAN en Irapuato, José Luis Acosta. En el tiempo –ya ni sabemos si son 3 años- que tiene en el partido, sólo ha convocado a la militancia a cinco reuniones. Los abanderados están completamente descobijados por su instituto político, cada quien irá a campañas que para ayuntamientos comienzan el 5 de abril, para diputaciones el día 20 de ese mismo mes. Los registros previos para alcaldes el 20 de marzo; diputaciones a partir del 4 de abril. Nos dicen que Acosta no ha tenido acercamiento con ellos y que prefiere estar metido en su chambita en la presidencia municipal cuando el proceso electoral está a todo lo que da.

AGAZAPADOS

El que no ha enseñado sus “garras”, perdón, sus armas, es morena. A estas alturas no se sabe quién de los expriistas –porque no tiene militantes propios ni cuadros- va a la presidencia municipal pese a que se menciona con insistencia que es Gerardo Zavala Procell; sin embargo, las bases lo rechazan por haberse expresado mal de su querido líder López Obrador, en su cuenta de “tuiter” y eso constituye para los morenistas hasta ¡exilio para los atrevidos!

CARTAS

Otra de sus cartas es José Aguirre a quien tampoco quieren al grado de tenerlo sometido a una terrible guerra sucia para hacerlo quedar mal con los irapuatenses. Dicen que los morenistas, sin embargo, están agazapados porque esperaban las candidaturas de sus enemigos para saber a quién postular y hacerles marcaje, como por ejemplo a Lorena Alfaro. Es sólo una especulación porque los pleitos entre los enamorados de AMLO están a la orden del día a nivel nacional.

ASESINATOS

La masacre contra nuestros policías es inaudita. Con toda la saña del mundo son asesinatos por los grupos delincuenciales, sin la menor oportunidad de que pueda repeler la agresión, como sucedió con los dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que fueron cobardemente abatidos en la colonia Constitución de Apatzingán, enlutando a dos familias. Obviamente se desconoce la razón de ese artero ataque y es lógico que nunca lo sabremos por lo que es otro crimen de tantos que quedará en la impunidad.

AGRESIÓN A LA PRENSA

Pero así como hay buenos policías también hay malos servidores públicos. Por algún motivo desconocido el o los tripulantes de la patrulla 761 agredieron verbalmente a nuestros compañeros reporteros que cubrían un operativo policiaco en Paseo Irapuato de la ciudad fresera. De buenas a primeras y utilizando indebidamente el altavoz de la unidad, un elemento expresó “¡uta madre, periódico amarillista!”. Entendemos que los uniformados estén molestos por lo que les pasó a sus compañeros, pero ningún medio de comunicación es responsable de ello y solamente difundimos los hechos.

DERECHOS HUMANOS

Por tal razón demandamos una sanción ejemplar contra ese o demás elementos que, utilizando bienes públicos, cometieron esa agresión incluso en el anonimato puesto que no dieron la cara. No basta un simple arresto. Es necesario que de manera oficiosa también intervenga la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos porque no podemos permitir que se atente inclusive contra la libertad de expresión. Sabemos, sin embargo, que el titular de la Secretaría, Pedro Cortés, no dejará las cosas nada más así porque por uno o dos malos elementos, la llevan todos. Del citado funcionario sólo hemos tenido una actitud de respeto y atención a nuestro oficio y viceversa. Por eso extraña el comportamiento agresivo de ese o esos elementos a quienes hacemos responsables de la integridad física de nuestros compañeros... Y hasta la próxima...