ACONTECERES

EL RENACIDO

No. No se trata del trampero de la película The Revenant. Lo que sucede es que después de 5 días ausente, reapareció en los lujosos pasillos de Palacio Nacional, la humilde casita, el presidente López Obrador. Se le apreciaba un tanto cuanto decaído, pero conforme iba hablando, como que empezaba a ser el mismo de antes.

FELICES

Obviamente las hordas morenistas, los aplaudidores, etc., se mostraron felices; lloraron, brincaron, se abrazaron al ver a su “supremo y amado líder”. Y qué bueno que se sienta mejor y que pronto se recupere, sobre todo que se termine con esa sensación de vacío de poder y de ingobernabilidad y también terminen las especulaciones. El país es el que sale perdiendo, no la persona.

SONRISAS Y BESOS

De aquí en adelante vamos a ver candidatos y candidatas que destilan miel, dulzura, ternura, todo amor, con el fin de ganar electores pero basados en una actitud hipócrita, farisaica, engañosa. Los sufragantes deben ponerse muy aguzados con estos políticos improvisados, oportunistas, quienes en otros cargos se mostraron tal cual son -nefastos y muchos etcéteras- pero ahora, como quieren votos, son unas almas del Señor. ¡Son los peores! ¡Vade retro!

OLLA DE PRESIÓN

La efervescencia política en Salamanca está como en olla express. Contenidos los actores en sus estrategias y amarrando perfiles para una mejor batalla electoral, se alistan en sus trajes de guerreros, pero son cautelosos en manejar nombres, a a excepción hecha de los de los abiertos aspirantes a las candidaturas independientes que tienen su fecha fatal este domingo para alcanzar la sumatoria de votos necesaria. A la alcaldía, Juan Carlos González impulsado por un grupo de morenistas y panistas así como José Manuel Cabrera Sixto, ex Rector de la Universidad de Guanajuato.

GRUPO

Juan Carlos ha logrado ya reunir la cantidad de apoyos ciudadanos y tiene casi amarrado el registro como aspirante, mientras que el docente universitario se la ha dificultado y este domingo se definiría si alcanzo el número de firmas necesarias.

CAYÓ EN LA RED

Por lo pronto, Benito Pérez presenta su renuncia como funcionario municipal en la administración de Bety Hernández para aventurarse en nuevos desafíos políticos, ahora por el recientemente creado Redes Sociales Progresistas que lidera en Guanajuato, Alejandro Soto Látigo, esposo de Coral Valencia, candidata del PRI a la alcaldía.

PRÓXIMA

Aunque se había anunciado una rueda de prensa por parte de la dirigencia estatal de RSP, finalmente el operador político y secretario particular del presidente de la Comisión Directiva Sergio Cárdenas dijo que “nanais”. Que la rueda reunión con los reporteros será hasta la semana próxima viernes o sábado, en lo primero días de febrero.

AMARRADO

Lo que sí queda claro es que quien estaba por anunciarse como candidato a la alcaldía, es Benito Pérez, quien está ya “bien amarrado” para la contienda. En la candidatura a la diputación federal iría Saúl Aram Arellano, médico de profesión que busca incursionar en la política y en la local se menciona con insistencia a Anselmo Conejo.

ESCAPARATE

Quien no dice nada ni hace aspavientos es el Contador Público Oscar Macías Jasso, vicepresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción región Salamanca. Sin embargo es una figura que podría ser considerado para lanzarlo por alguno de los partidos políticos con presencia estatal.

GUIÑOS

De algunos partidos políticos con posibilidad de triunfo en el municipio le han cerrado el ojo considerándolo una figura que tiene una trayectoria empresarial seria y con capacidad política para pelear por la alcaldía.

No obstante el representante de la CMIC no dice que sí, pero tampoco se descarta. El está en lo suyo mientras algunos actores con liderazgo estatal lo han propuesto para esa y otras pociones.

DEFINICIONES

En el PAN ya está decidido quien va por la alcaldía y es Isaac Piña, sin embargo dicen que quien está en la cuerda floja es Justino Arriaga, quien busca repetir en el Congreso Federal. De acuerdo a los amarres que se están haciendo en la coalición PAN, PRI y PRD para arrebatarle curules a Morena, estarán enviado a competir a Agustín Robles, quien estaría enarbolando la alianza, pero condicionado a que lo haga como panista y no por el Revolucionario. En la diputación local es está ya acordado, será Karina Padilla.

REGISTRO

Por el PRI, este jueves Coral Valencia ya se registró como candidata a la alcaldía y aparentemente no habrá quien más se aventura a competir por este instituto político que viene cada vez a menos. En la local se menciona a Dulce María Ávila, copropietaria de la Escuela Primaria M. Ávila Camacho. Esta figura surge de la sociedad civil y tiene una buena presencia. En el caso de la diputación federal estaría compitiendo Agustín Robles en alianza con PANy PRD.

MOVIMIENTO

En el caso del partido Movimiento Ciudadano están operando para que pelee la alcaldía Diego Calderón, personaje que no tiene mayor trayectoria que la de ser profesionista y ser hijo de Alejandro Calderón, quien ha sido funcionario municipal de Obras Públicas y del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca (CMPAS) y en lo federal, el ex alcalde Ignacio Luna. Por cierto que el empresario constructor Gerardo Arredondo es quien está moviendo los hilos parea impulsar a Diego Calderón.

CONFUNDIDOS

En otro tema., los precandidatos de todos los partidos apenas andan entendiendo la nueva realidad de las campañas políticas, que ahora serán completamente distintas a las tradicionales por lo que deberán dar un giro de 360 grados para adaptarse a la realidad actual, y es que los de más edad, aún no saben ni por dónde empezar.

ESTRATEGIAS

Los tradicionales “operadores” ignoran qué hacer, sus acostumbradas estrategias ahora no van a funcionar y es que ya la tenían hecha, es decir, tenían listas de personas que mediante una retribución armaban la asistencia a mítines para hacerlos ver más nutridos; incluso, si recuerdan, aunque las colonias fueran diferentes, se veía a los mismos asistentes, la cosa era que se viera lleno el mitin para tomar fotos y demostrar que tenían “miles” de seguidores sin ser cierto.

A CAMBIAR

Pero ahora estos operadores tendrán que cambiar su forma de hacerlo, ahora la mayoría de las actividades serán por redes sociales y, por lo que se observa, a la fecha no han hecho nada, es decir, ya era tiempo de que tuvieran sus grupos de chats, de face, de instagram, etc., pero pues obviamente estos operadores tradicionales no le saben a eso y si acaso tienen celular, lo usan para comunicarse con sus amigos, pero hasta ahí.

LA JUVENTUD

Se espera que los nuevos operadores sean jóvenes que dominan las nuevas técnicas, “influencers” que tienen miles de seguidores, etc., pues de otra manera difícilmente llegarán al gran público, y aunado a esto, los candidatos deberán contratar personas que entreguen a domicilio, casa por casa, sus mensajes, pero ojalá y entiendan que esos mensajes deberán estar redactados en palabras sencillas y entendibles, pues si quieren echarse sus tradicionales rollos mareadores pero por escrito, pues no servirán para nada.

LA PLAGA

Claro que todo esto lo estamos pensando sobre la base de que la Covid-19 siga fuerte y no permita las campañas de antaño, pero como van las cosas, en abril, que es cuando se supone que empezaría el jale, las cosas van a estar igual y las vacunas apenas irán avanzando por lo que las autoridades de salud seguramente no autorizarán los mítines ni las reuniones presenciales con los candidatos.

DEFINICIÓN

Las autoridades de salud deberán tener reuniones puntuales desde ahora con las autoridades electorales (IEEG, INE) para prever todas las circunstancias que sin duda se van a presentar; más vale que lo hagan ahora y no esperar hasta esas fechas, incluso con tiempo por si hay que cambiar alguna ley electoral, hacerlo a tiempo en el Congreso estatal. Sobre aviso no hay engaño.

GRILLA FRESERA

Después de que nadie quiso entrarle a la candidatura a la alcaldía de Irapuato, a saber: Julián Adame, Eduardo Nieto, Eduardo Ordóñez, Carlos Abel Lira, entre otros, ahora resulta que están presionando para que se incluya en la planilla a uno de sus familiares, como es el caso de Carlos Abel quien ya fue regidor y pasó de noche; hoy es presidente del comité municipal del PRI y su labor es de un cero a la izquierda. No quiso entrarle a la candidatura a la presidencia pero sí quiere ser regidor. Lo más fácil. Y no cabe duda que detrás de los ataques a Yulma y a Karen hay una elevada dosis de misoginia. ¡Cuídense de los de adentro!

EL OPORTUNISTA

Pues bien. Comentábamos en otro espacio que el exdiputado federal, exalcalde y ¿expanista?, Sixto Zetina Soto ahora le está jugando las contras -¡otra vez!- a Acción Nacional. Primero, intentó engañar a los panistas diciendo que era el “operador”, “asesor”, etc., de la candidata a la alcaldía Lorena Alfaro García, quien de inmediato se desmarcó de esa nefasta influencia. Cómo olvidar que Sixto renegó del PAN para irse a la campaña de Margarita Zavala por la presidencia de la república. Y luego quiso reincorporarse a ver si lo dejaban competir por la diputación federal del distrito que comprende Irapuato y Silao.

“OPERADOR”

Sobra decir que no lo han tomado en cuenta para nada. Fiel a su esencia, ahora se encuentra “trabajando” a favor de Paquito Martínez, flamante candidato de Movimiento Ciudadano. Parece que no ha leído la fábula del escorpión y la rana. Nuestras fuentes nos dicen, sin embargo, que ellos no van por posiciones. Lo que realmente van a hacer es operar a favor de los candidatos de “morena”. Y como en la fábula cuando el escorpión mata a la rana de un aguijonazo a mitad del río porque “es su naturaleza”, así Sixto y Paquito y de paso Dante Delgado. Son capaces hasta de inventar asaltos.

¿Y LAS RENUNCIAS?

Varias veces el presidente municipal Ricardo Ortiz Gutiérrez declaró a la “prensa de verdad” que aquel funcionario que quisiera participar políticamente, tendría que dejar el cargo. A la fecha, sin embargo, no hemos visto que colaboradores cercanos ya hayan presentado su dimisión y eso que ya son candidatos panistas. Ojalá no hagan quedar mal al alcalde, pero como que quieren aferrarse al “hueso” en donde se sienten con poder pero ya pronto se les termina.

ASPIRANTE

Por ejemplo, Martín López Ramírez, director del Instituto Municipal de Vivienda de Irapuato, se registró como precandidato a la diputación federal por el distrito 09. Su sueño ha sido ser “digno representante popular”. En su perfil de “feisbuc” publicó su registro. Trata de competirle al joven Jorge Romero Vázquez quien ya lleva largo trecho avanzado. Otro contendiente es Juan Miguel Alcántara Soria, el exprocurador de justicia de los 100 días para resolver casos complicados. Y hasta la próxima…