ACONTECERES

BYE TRUMP

Por fin se dio la transición en los Estados Unidos. Se va por la puerta de atrás el odioso republicano Donald Trump y llega Joe Biden como nuevo presidente. El discurso del nuevo inquilino de la Casa Blanca debe ser tomado en cuenta en Palacio Nacional para que pongan sus barbas a remojar. El populismo tiene sus horas contadas.

POR “FEIS”

Este lunes, la que estará en transmisión en vivo vía Facebook desde el comité municipal del PAN es la precandidata a la presidencia municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos en un encuentro con la militancia blanquiazul. Se abordarán distintas temáticas con participación tanto de jóvenes como de adultos, quienes podrán escuchar y compartir algunas de las líneas de la visión de Ale...

LICENCIA

Como se recordará, Gutiérrez Campos presentó licencia definitiva al cargo de diputada local en el Congreso del Estado y como presidenta de la Comisión de Hacienda, para dedicarse de lleno a la búsqueda de la presidencia municipal de la capital de la piel y del calzado.

LA OTRA GRAN TRAGEDIA

Algo de lo que nadie habla y que es igual o superior a la gravedad de la pandemia del coronavirus es el hecho de que ante el problema de la Covid-19, las instituciones de seguridad social (IMSS, ISSTE, PEMEX, SEDENA, etc.) le dan prioridad a esta enfermedad y a querer o no, descuidan a los agobiados por otras enfermedades.

SIN ATENCIÓN

Cuando escuchamos que la institución “x” adaptó uno o dos pisos del hospital para enfermos del virus mortal, en sentido contrario eso significa uno o dos pisos menos para la atención de los otros enfermos, verbigracia, los que tienen cáncer, los que padecen diabetes, hipertensión o Inclusive VIH/SIDA y eso sin considerar a los que requieren alguna operación quirúrgica, a ellos los están “programando” para varios meses después ante la falta de instalaciones.

MÁS MUERTES

Si bien les va y les dan consulta y les entregan medicinas para que aguanten hasta que haya oportunidad de atenderlos hospitalariamente, eso se está traduciendo en otra gran tragedia y, obviamente, en agravamiento de enfermos y de más muertes por falta de atención médica para otras enfermedades igual de graves.

LOS OLVIDADOS

Se entiende que la pandemia del coronavirus vino a colapsar a los nosocomios y clínicas, pero ¿qué culpa tienen los enfermos de otras cosas? Y es que para ellos no ha habido ninguna mención de amlo ni de su títere López Gatell en sus inútiles mañaneras, ni siquiera una, lo que se podría asemejar a delitos por omisión; nadie se acuerda de estos enfermos, nadie ve por ellos y, lo peor, es que la gran mayoría de ellos carecen de recursos económicos para atenderse en un hospital particular convertidos muchos de ellos en auténticos vampiros chupasangre.

BURLA DESCARADA

Los gobernadores del bloque opositor denominados “Alianza Federalista” ven con recelo el repentino cambio de opinión de López Obrador al dar su venia para que los estados puedan adquirir las vacunas anti Covid; sin embargo, ese aparente gesto de bondad, de nobleza, de magnanimidad llega demasiado tarde porque desde el año pasado muchos gobiernos del mundo ya habían hecho su apartadito y va a ser imposible que los estatales hallen dosis que no estén comprometidas. Otra farsa más de la “cuatro te”, por no decir una burla. ¿Quiénes lo pagan? Las personas que mueren a diario.

LISTOS CANDATOS AZULES

Falta únicamente la “designación” (entiéndase dedazo) de los dos candidatos a diputados locales para que la plantilla de los candidatos blanquiazules esté completa, pero la decisión ya está tomada, sólo que siguen las pláticas para suavizar dicha decisión y eliminar cualquier conato de indisciplina entre las filas del partido dominante en Guanajuato.

LE TOCÓ

Con el registro único como candidata a diputada federal de Itzel Balderas, la secretaria particular del presidente municipal, quedó despejada la última duda que aún quedaba, aunque los rumores desde hace algunos días la señalaban como la designada, primero como regidora y después para la diputación, por lo que no fue sorpresa. Itzel no la va a traer tan fácil; en principo va contra Miguel Ángel Chico, quien en la contienda pasada se quedó pocos votos debajo de Sergio Ascencio, aunque la pésima actuación del aún diputado seguramente le dará votos de ventaja a la novel política. Pero no hay nada escrito.

REELECCIÓN

En las diputaciones locales se supone que Víctor Zanella y Susana Bermúdez prácticamente están amarrados; Lorena Alfaro en la presidencia, por lo que se puede decir que el equipo blanquiazul que enfrentará las elecciones en el próximo junio ya está en sus marcas... listos… incluso varios diputados federales se registraron para su eventual reelección. Los abanderados azules van a enfrentar a un enemigo peligroso hasta cierto punto, aunque el divisionismo morenista les da más ventaja.

DE TIN MARÍN...

En donde siguen deshojando la margarita es en morena porque un día el que lleva ventaja es José Aguirre y al día siguiente es Gerardo Zavala, al otro Eduardo Ordó... ah, no, él ya no... los dos expriistas, situación que ya es una marca registrada antes del PRD y ahora de morena, ya que sus tribus están enfrentadas al máximo y todas quieren tener como candidatos a sus preferidos. Ya saben. Se quedaron acostumbrados al dedazo.

ESTANCADOS

Luego de que se dé la definición del candidato cuatroteísta a presidente municipal, viene la siguiente batalla, nos referimos a la integración de la planilla de síndicos y regidores, batalla que promete ser a todo lo que da y pocas posiciones personales les quedarán al candidato pues de no obtener la victoria, aspiran a obtener las tres regidurías actuales o si acaso una más. Pero así como andan de divididos, “está karbooón”.

LOS TRICOLORES

En este partido en agonía, el Revolucionario Institucional, la única pelea es por la regiduría número uno, toda vez que la número dos pertenece con toda justicia a la actual regidora Karen Guerra, quien aceptó ir en posición de sacrificio al aceptar la candidatura perdedora a la presidencia municipal, aunque eso de sacrificio es discutible, pues gracias a ese “sacrificio” seguirá cobrando por tres años su jugosa dieta y está bien. Ha sido una extraordinaria regidora en el actual ayuntamiento.

REGIDURÍA UNO

¿A quién la van a entregar la regiduría número uno?, porque no sabemos si dentro del paquete pactado con Karen se incluya esta posición y, si no es así, ha trascendido que no será ni para el presidente del comité municipal (¿aún es presidente?) Carlos Abel Lira ni para Fulgencio Hinojosa. Por lo pronto estamos seguros que la candidata Karen Guerra le echará todas las ganas en su campaña, está conciente de que con tantos candidatos, los votos se van a dividir entre muchos, lo que en un momento dado podría poner en riesgo su regiduría.

¿TRAMPA?

Resulta que la candidata del PRI a presidenta municipal de Salamanca, Coral Valencia, es esposa del presidente del partido Redes Sociales Progresistas a nivel estatal, lo que parece un despropósito, o más bien, puede sonar a que la candidata hará una campaña de brazos caídos, o quizá a media campaña decline, ya sea favor del otro partido o simplemente deje vacía la candidatura. Hay muchas especulaciones al respecto por esa relación.

SOSPECHA

Se vea como se vea, esta circunstancia resulta ilógica y es que, además, el ahora líder de RSP, Eduardo Soto Látigo, hace unos meses era un militante distinguido precisamente del PRI, así que vamos a ver en que para este hecho que se puede denominar Frankenstein de la política, situación que la verdad no entendemos cómo o por qué la autorizó la cúpula tricolor, salvo que haya algún acuerdo secreto…

GASOLINAZO Y GASAZO

Otra vez salen a relucir las mentiras del huésped de Palacio Nacional quien había jurado, perjurado y besando la santa cruz que no habría aumento a los precios de la gasolina, del gas ni de la energía eléctrica. De nueva cuenta se aplica el refrán de que cae más pronto un hablador que un cojo, porque se dispararon los precios de las gasolinas que andan arañando los 20 pesos en el caso de la Mágnum y los 21 pesos o más en tratándose de la Premium, no se diga del diesel.

MENTIRAS

Del gas ni se diga. Ronda los 600 pesos el cilindro de 30 kilos, producto que se ha vuelto inalcanzable, sobre todo si se toma en cuenta los altos índices de desempleo propiciados por la crisis económica generada por las torpes políticas de la “cuarta transformación” y también por la pandemia del coronavirus. La gente ya no compra tanques llenos, va directamente a la planta a surtirse con 100 ó 200 pesos, no más. Y falta la luz. Los recibos están llegando con un incremento en el consumo doméstico. La gente, sin embargo, acepta tranquilamente y sin protestar esos incrementos que han pulverizado el aumento del 15% al salario mínimo y así va a seguir aunque la maten de hambre. Otra burla de la “cuatro te”.

SIGUE LA CARESTÍA

Y vean si no la terrible escalada de precios de la Canasta Básica Alimentaria en 3 ciudades del país (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) que registraron en 2020 su mayor incremento con 8.3% cuando en 2017 fue de 7.1%, pero en lo que va de enero de este año los alimentos han subido un 12% en promedio, según denuncia el presidente de la Central Campesina Independiente José Amadeo Hernández Barajas quien de paso se queja del abandono en que el lopezobradorato tiene al campo mexicano y guanajuatense.

CANASTA BÁSICA

En relación a los precios de productos de la canasta básica en 2020, dijo que el arroz fue el que registró un mayor incremento en precio con 43.7%, seguido del frijol con 35.2%; pasta para sopa 19.4%; azúcar 12.2%; aceites y grasas 12.1%; harina de maíz 8.9%; chiles en lata 8.9%; café, tortilla, pan de caja, harina de trigo y refresco muestraron incrementos en un rango de entre 3.0% a 7.3%. El pan bolillo fue el que menos crecimiento tuvo con 2.5%.

INFLACIÓN

Las frutas que mostraron mayor variación al alza en el año fueron: uva globo y Thompson con 13.1% y 9.1%, respectivamente; guayaba 12.7%; fresa 8.9%; manzana 8.1%; durazno 5.2% y naranja 5.0%; en contraparte, hubieron productos que mostraron una importante reducción en precio, entre los que destaca: aguacate 19.8%; mango 16.3%; plátano 7.2%; papaya 6.0%; toronja y limón con 5.2%.

ESCALADA

Del 15 de diciembre del 2020 al 15 de enero del 2021 los precios en CDMX, Tlaxcala, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Hidalgo y Querétaro aumentaron los precios de papa (15.14%); lentejas (10.31%); frijol (5.12%); huevo (4.8%); atún en lata (4.32%); cigarros (3.47%); entre otros. Tan solo en lo que va de la cuesta de enero se confirman incrementos en los precios de alimentos de la canasta básica de al menos un 12%.

TORTILLA

Por otro lado el alto precio de maíz en el mercado internacional podría elevar costos en la agroindustria e incrementar precios en la cadena maíz-tortilla, destacó. El precio futuro del maíz amarillo en Chicago promedio este mes es de 196.6 dólares/tm, su nivel más alto en los últimos 8 años, después de los 225.14 dólares/tm que promedió en 2013.

INALCANZABLES

En el corto plazo esto podría provocar aumentos en el costo de la tortilla -alimento básico para millones de mexicanos-; y, en consecuencia, presiones inflacionarias en el país que ya empiezan a resentirse. El frijol ya alcanza en estos momentos un precio cercano a 50 pesos por kilo en las principales centrales de abasto del país y este factor, sumado a la reducida producción que se obtendrá en el 2021 en Sinaloa, por la menor superficie sembrada y los problemas que se están presentando para lograr el mejor desarrollo en los cultivos, harán que el frijol alcance precios nunca vistos en el estado. Y hasta la próxima...