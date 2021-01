ACONTECERES

VIOLENCIA

Preocupados y ocupados en atender los numerosos casos de coronavirus que se están registrando en el país, los gobiernos municipales, estatales y federal poco o nada están haciendo por resolver otra de las crisis que enfrentamos los mexicanos y, caso particular, los guanajuatenses: la violencia y la inseguridad. Las bandas criminales se están despachando con la cuchara grande. No hay evidencia de una estrategia clara y contundente cuyo resultados se vean reflejados en una disminución de los delitos.

BANDAZOS

Se presumen estadísticas que sólo existen en la mente de los políticos y confunden la realidad con la supuesta percepción ciudadana. Guanajuato está convertido en tierra de nadie, en la ley de la selva; se anuncian supuestos golpes espectaculares a las organizaciones delictivas, cuando solamente se trata de la detención de “charalitos”, unas pocas dosis de estupefacientes asegurados, así como armas y vehículos con reporte de robos, pero los cabecillas de esos grupos siguen operando con toda tranquilidad.

EVASORES

A los gobernantes incluso les incomoda que los “perversos” chicos de la prensa les cuestionen sobre este tema que está al rojo blanco; prefieren evadir los cuestionamientos y aventar la bolita a otros niveles. No se nota que exista una coordinación entre las distintas fuerzas del orden, hay elementos de corporaciones policiacas que en vez de combatir delincuentes se dedican a perseguir a ciudadanos de bien; los retenes que se instalan no sirven más que para entorpecer el tráfico y esquilmar a los conductores, sin que se vean operativos en las colonias que sirven de guarida a los malandros.

DECADENCIA

El Estado de Derecho está en franca decadencia. Hay muchas leyes, pero casi ninguna se respeta ni se cumple. Impera la ley de la selva y la impunidad está a todo lo que da. Pocos casos –si no es que ninguno- de homicidios dolosos son esclarecidos, la Fiscalía General del Estado no cuenta con suficiente personal para realizar las investigaciones, no se entiende por qué no se ha destinado mayor presupuesto a esa área tan sensible. No basta tener muchos policías municipales (que ni los hay), faltan más agentes ministeriales y oficinas del Ministerio Público.

COMO SI NADA

Las masacres ocurridas en León y en Celaya ni siquiera causaron la mínima reacción de las autoridades competentes, no hubo un pronunciamiento, como tampoco han dicho cuál es la línea a seguir; siempre salen que no lo hacen “para no entorpecer las investigaciones”, pero ya sabemos que es una salida cuando sólo se dan palos de ciego.

OJO CANDIDATOS

Estamos en plena temporada de militantes desilusionados y enojados con sus partidos por no haberles dado lo que querían, así que en estas épocas es común que los candidatos de los diferentes partidos políticos reciban propuestas de estos despechados, ofreciéndoles que ellos tienen “mucha gente” para las elecciones, que son “excelentes operadores políticos” y que tienen lista la estructura de base para apoyarlos. Son los típicos advenedizos que juegan las contras a espaldas de sus organizaciones políticas.

TRAIDORES

Habrá que irse con cuidado, ya que algunos de estos desilusionados con su partido puede que tengan algo de operación, pero la mayoría no cuentan con nada que ofrecer y simplemente están enojados y quieren hacer lo que sea necesario para afectar a su partido de origen. Entre ellos se menciona a alguien que es “la mano que mece la cuna” en Movimiento Ciudadano, por poner un ejemplo, a nivel estatal.

CHAMBISTAS

Los candidatos, por su parte, deberán analizar con mucho cuidado estas propuestas desesperadas, pues si se equivocan, en lugar de adquirir a alguien que en verdad les pueda apoyar en su campaña, puede resultar todo lo contrario, además, claro, de los “humildes honorarios” que les van a cobrar estos “desinteresados auxiliares”.

“ASESORES”

Por otro lado, están los “asesores” de los candidatos que, con su labia, en ocasiones logran convencer sobre todo a los que no tienen experiencia en la política, los hacen creer que ellos tienen las fórmulas para todo, los convencen de hacer cosas que al final no les ayudará en su campaña, pero estos “asesores”, además de cobrar jugosos honorarios, mismos que disfrazan de “gastos para la operación”, luego aseguran alguna de las primeras regidurías, o si no lo logran, en caso de que su candidato gane, le harán sentir que fue por ellos y aspirarán a los mejores puestos en la administración, aunque esto vaya contra la imagen del ganador.

¿VIOLADOR?

A quien ya le llegó la lumbre a los aparejos es al candidato a la gubernatura por Guerrero, Félix Salgado Macedonio, sobre quien pesan ya dos acusaciones por violación y abuso sexual. Se ve difícil que su partido lo quite de la candidatura y con mayor razón si este despreciable sujeto tiene el apoyo de su “amado y supremo líder” quien se caracteriza por apoyar a todos aquellos morenistas serviles pero ineptos.

A JUICIO

Finalmente Joe Biden y Kamala Harris fueron certificados –así se dice allá en Gringolandia- como presidente y vicepresidenta electos de los Estados Unidos, pese a la intentona golpista del todavía presidente Donald Trump, quien está a un tris de ser destituido del cargo ante el peligro que representa y para evitar que en el 2024 intente nuevamente buscar la presidencia, respaldado en casi 75 millones de norteamericanos que votaron por él en el 2016. Esto ya ha traído repercusiones a México. Una de ellas, el desaire a López Obrador que no recibió invitación para el cambio de poderes en la Unión Americana. Es apenas el principio.

BUEN INICIO DE AÑO

Es de reconocer que las acciones de las autoridades no cesan por tratar de disminuir los contagios por COVID-19 y durante la primera semana del 2021 habilitaron su página oficial para pagar el predial sin tener que salir de casa.

Otra cosa que se está haciendo normal en esta pandemia aparte de utilizar para todo el “Internet”, es ver a los inspectores de Fiscalización, Protección Civil acompañados de los “polis” para revisar que los comercios cumplan con las medidas de salud.

DEL DICHO AL HECHO

El que sigue en su mundo color rosa y se cree el salvador de Salamanca es el diputado Justino Arriaga y con todo respeto, pero que se la compre quien no lo conoce, otra vez escuchamos muy dicharachero al diputado, Justino Arriaga en entrevista con un medio de comunicación, donde decía que “su chamba era señalar lo que se hace mal”, pero ojalá que tenga muy presente que el juez por su casa empieza.

CRITICONES

Sabemos que a los panistas eso de criticar se les da muy bien, pero mejor que se ponga a trabajar porque en su gestión nada más no vemos que haga algo en la ciudad y mejor ya ni hablamos de las tranzas en las que se le ha embarrado, al igual que a otros cuates del partido.

ERA DE ESPERARSE

En estos tiempos de pandemia más que mano dura necesitamos conciencia social, es triste ver a estas alturas a gente que sale a la calle y que se reúsa a ponerse el cubrebocas o escucharlos decir sin preocupación que el virus no existe.

Las cifras no dejan de aumentar día con día y en la primera semana del año en Salamanca las cifras superaron los 5 mil casos confirmados por COVID-19 y arriba de 300 defunciones.Pero ya ni llorar es bueno, porque vamos para largo y hasta el 17 de enero estaremos en semáforo rojo.

GRILLA FRESERA

En el partido tricolor por fin y tras varios cambios y reversas, sacaron sus cartas definitivas en cuanto a candidaturas, llegando incluso al cambio de género en el caso de la presidencia municipal de Irapuato, donde en lugar de hombre, cambiaron a mujer, siendo la “afortunada” la regidora Karen Guerra quien en un principio iría por la candidatura a la diputación local por el distrito 12; ante este repentino aunque justificado cambio, toda vez que no cumplió las expectativas el empresario ferretero Eduardo Nieto y mejor se bajó (le hubieran ofrecido una alcaldía “plurinominal” pero como no hay...); en las diputaciones locales quedaron Yulma Rocha por el distrito 11 con la encomienda de apoyar fuertemente a su compañera Karen y jalar votos; y finalmente Andrea Gámez por el distrito 12, acompañados en la federal por Carlos Montibeller.

RESPONSABILIDAD

Es conveniente mencionar que a leguas se nota que la carga más pesada recae en la experimentada Yulma Rocha; ella finalmente aceptó jugarla pese a todos los inconvenientes en contra, mientras otros priistas francamente se rajaron, acostumbrados como estaban a ir “a las caiditas”. Tan sólo por eso, Yulma Rocha merece tener una diputación plurinominal. Digo.

CINISMO

Nunca como ahora el PRI había tenido tantas complicaciones en designar candidatos, lo que habla de las pésimas condiciones en que Gerardo Sánchez y su camarilla dejaron al partido, luego de tenerlo secuestrado tantos años con resultados tan desastrosos que lo mandaron hasta el tercer lugar en Guanajuato. No obstante, algunos gerardistas cínicamente han salido a protestar contra la convocatoria de selección de candidatos, siendo que estos no tienen voz ni voto por tener suspendidos sus derechos partidarios. Vaya cinismo.

EN EL CAMINO

En el camino quedó Fulgencio Hinojosa, quien se perfilaba para ser el candidato a presidente municipal pero tampoco dio el ancho y varios aspirantes más, sobre todo a regidores, ya que con el cambio, también se modifica el orden de la lista; ahora el primer lugar lo ocupará un hombre y la segunda posición posiblemente sea reservada a Karen Guerra, con lo que repetiría en el ayuntamiento, o sea, que lleva premio de consolación o como quiera llamársela pero ella también aceptó jugarla con todo en contra.

MUJER VS MUJER

Es así que el PRI decidió enviar contra Lorena Alfaro a otra mujer, por cierto muy aguerrida y calificada, que al menos en el discurso tiene ventaja ya que es más articulada y normalmente toca temas de fondo. De acuerdo al panorama y a las encuestas serias, las candidatas a diputadas locales (Yulma y Andrea) estarían destinadas a perder, aunque en el caso de Yulma se dice que también irá en la lista de plurinominales (es decir, con diputación segura) y la envían a la campaña de a pie para levantar la campaña de sus compañeros, como ya dijimos.

COMPLICADO

En el caso del candidato a diputado federal, Carlos Montibeller, también tiene ante sí un panorama difícil, tanto por el lado del PAN como de morena, ya que ambos quieren asegurar un asiento en la Cámara federal, aunque financieramente el candidato tricolor tiene el apoyo de los gasolineros de todo el país que no sólo quieren a varios diputados de su lado, sino echar fuera a morena de la mayoría en San Lázaro.

SE ACLARA PANORAMA

Lorena Alfaro por el PAN, Karen Guerra por el PRI, Francisco Martínez por Movimiento Ciudadano, Ricardo Castro y Víctor Saavedra como independientes a la alcaldía cada uno, por lo que ya solo faltan uno que otro para completar la baraja de los candidatos a la presidencia municipal, en particular genera interés el de morena, donde las especulaciones y jaloneos están a la orden del dia pues unos aseguran que el mero bueno será José Aguirre, otros que descartan a Gerardo Zavala, aunque de último momento se auto incorporó Eduardo Ordóñez “a la pelea” (en sus sueños).

DISPUTA

Independientemente de los nombres y del número de los candidatos, la disputa electoral estará entre la candidata del PAN y el candidato de morena, ahí se definirá al próximo presidente municipal de Irapuato y, más allá de encuestas, viendo el panorama nacional, la moneda está en el aire entre estas dos opciones, así que se espera algo así como la “madre de todas las campañas”, toda vez que de ahí dependerá el triunfo de quien logre convencer, de quien tenga mejor estructura, de quien aplique mejor sus recursos, de quien tenga una mayor creatividad, etc. No perder de vista a Karen es un rostro nuevo pero la tiene muy complicada. Y hasta la próxma...