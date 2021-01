AÑO NUEVO

Por causa ajenas a nuestra voluntad, nos vimos en la necesidad de suspender su columna política favorita de Pepe Grillo: Aconteceres. No hay mal que dure cien años... Reanudamos, a distancia, esta actividad agradeciendo a nuestros lectores y nuestras lectoras (por aquello de la equidad de género) su interés, en el entendido de que regresamos con renovados bríos, no sin desearles un año nuevo y una nueva década de éxitos y, desde luego, llenos de salud. ¡Felicidades!

CORONAVIRUS

Es altamente preocupante el nivel de contagios por coronavirus que hemos alcanzado en el país y en particular en Guanajuato, a tal grado que varias figuras de la política estatal han resultado infectadas por la peste del siglo. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo hasta tuvo que ser hospitalizado pero ya fue dado de alta para recuperarse en su casa. La precandidata del PAN a la presidencia municipal Lorena Alfaro de la misma manera, lo que los ha obligado a permanecer en confinamiento.

EN ROJO

Pese a que la Secretaría de Salud de Guanajuato a cargo de Daniel Díaz Martínez decretó el regreso al semáforo rojo, simple y sencillamente la gente no entiende la gravedad de esta crisis sanitaria. Vemos aglomeración en las calles; los hospitales están saturados de personas que luchan por su vida; se siguen organizando grandes pachangas sin la mínima medida de seguridad; se advierte que enero va a ser todavía peor en contagios y fallecimientos; y faltan los festejos del día de Reyes y el de la Candelaria.

IRRESPONSABLES

Muchas personas que resultaron contagiadas pero asintomáticas también están tomando la pandemia con irresponsabilidad. La llegada de vacunas contra la Covid-19 es una farsa más de la cuarta “transformación” puesto que las ha estado adquiriendo a cuenta gotas, a grado tal que se estima que hasta el año 2027 todos los mexicanos estaríamos inmunizados, lo cual también es una falacia si se toma en cuenta que el virus está mutando y que han brotado nuevas cepas. Luego entonces las vacunas de hoy ya no servirán de nada.

DISCRIMINACIÓN

Por lo pronto la federación informó a la SSG que este mes llegará a Guanajuato un primer lote solamente de 5 mil vacunas pero para los hospitales del ISSSTE, IMSS, PEMEX y Sedena. Daniel Díaz pidió que sean 15 mil para aplicar a todo el personal de salud estatal, sobre todo para los que están en la primera línea de atención. Como se aprecia, sin embargo, la “Cuatro te” sigue castigando a los médicos guanajuatenses del Sector Salud estatal.

ELECTORERO

El problema mayúsculo es que el lopezobradorato y su bodrio de partido político están utilizando la vacunación para lucrar electoralmente, ante la proximidad de las elecciones del 6 de junio, lo cual es un acto criminal. Las dosis adquiridas por el régimen de ninguna manera son gratis, no nos va a regalar nada; son compradas con el dinero que los mexicanos pagamos a través de nuestros impuestos. La chairiza, sin embargo, lo festeja con bombo y platillo como una hazaña de su “supremo y amado líder”. En fin. Lo que deja la ignorancia. ¿Y las autoridades electorales?

IDEAS NUEVAS

La última sesión de Ayuntamiento del 2020 en Salamanca dejó buenos resultados y decimos buenos, porque en la 57° sesión con 11 votos fue aprobado el Paquete Fiscal 2021.

RECORTE

Y aunque les quitaron lanilla a algunas direcciones como a Comunicación Social, hubo conformidad con las propuestas de los presupuestos, incluyendo a los “blanquiazules” Emilia Verástegui de la Garma y Víctor Hugo Rueda Olmos, que en esta ocasión votaron a favor.

PROPUESTA

Aunque tuvo todo un año para presentar propuestas y sumarse al trabajo que realiza el actual Gobierno en materia de seguridad, al parecer el Regidor y Presidente de la Comisión de Seguridad, Víctor Hugo Rueda, decidió aportar y recordar la necesidad que existe de contar con una subestación de emergencias en la zona sur. Si bien la idea fue respaldada por sus homólogos, esperamos que se dé el tiempo y a la tarea de dar seguimiento al proyecto.

NOS REFRESCAN LA MEMORIA

No hay día que algún medio de comunicación no publique alguna nota relacionada con la inseguridad o la desaparición de persona, pero lo que de verdad angustia, es que por más que se presumen operativos, no vemos una disminución en las incidencias. Esperamos que la gran idea de endeudar con otros 5 mil millones de pesos a Guanajuato valga la pena y el 2021 se note que los recursos están bien aplicados.

AMANECE MAL SALAMANCA

Pese al trabajo que han hecho las autoridades por recordar a la gente los daños que implica la quema de pirotecnia, fue declarada la primera precontigencia ambiental por el incremento de partículas PM10.Y aunque esta situación es algo que sucede con frecuencia en la ciudad, sobre todo a finales de año, la gente no ha puesto de su parte para evitar la quema de cuetes, dejando complemente en el olvido que la mala calidad del aire aumenta el riesgo de contraer enfermedades respiratorias.

2020 NO TE OLVIDAREMOS

Vaya año el que termina, esperamos que el 2021 pinte mejor sobre todo en salud, porque ya es preocupante como se puso la cosa por el COVID-19, pues los contagios están a la orden del día, tan solo esta semana se las autoridades de salud anunciaron que se rebasaron los mil pacientes hospitalizados en un solo día, además de la saturación de 16 hospitales públicos en Guanajuato.

FALTA LO PEOR

Los expertos dicen que en enero ser verán cosas peores por aquello del repunte, pero ojalá el año nuevo nos traiga un poco de conciencia para cuidarnos y creer de una vez por todas que el coronavirus es real y no distingue, ya pudimos ver que hasta al “Gober” le dio. Lamentablemente los números no dejan de incrementar y ya suman 84 mil 705 contagios y el deceso de 5 mil 685 guanajuatenes.

GRILLA EN IRAPUATO

Era de esperarse. Desde un inicio, la militancia priista, la de base, desconfió siempre del empresario ferretero Eduardo Nieto para que pudiera ser el candidato del PRI a la presidencia municipal de Irapuato. El comité ejecutivo nacional, sin embargo, se aferró en querer postularlo. Lalo –como le dicen sus cuates- le dijo al CEN que sí iría con o sin coaliciones con otros partidos políticos, lo que emocionó a la cúpula casi al borde de las lágrimas. De hecho, Nieto fue quien se autopropuso para la candidatura. Pero cada elección es lo mismo. Ya es cartucho quemado.

RECULÓ

Como decíamos, la militancia desconfiaba y advertía claramente que este personaje irapuatense iba a recular y, finalmente, sucedió. Se rajó. “Que dice mi mamá que siempre no”, les dijo, que porque el PRI no iba en coalición, cuando él mismo había dicho que le entraba con o sin alianzas de por medio. A estas alturas, no hay nada definido en el tricolor, lo cual lo pone en serios aprietos. No obstante, tiene cuadros: Yulma Rocha, Fulgencio Hinojosa y Karen Guerra. Se había pensado incluso en la posibilidad de invitar a Lalo Ordóñez aunque se sabe que este señor va como las veletas: para donde sopla el viento y no garantiza triunfo.

COMPLICADO

El PRI, ciertamente, tiene un escenario bastante complicado pero también lo tienen el PAN y “morena”, sobre todo este último en el que es claro el profundo divisionismo por la posible imposición de expriistas como candidatos. En el PRI nacional quieren que una vez más se sacrifique Yulma Rocha para la alcaldía; si no, de todas maneras quieren que la juegue por uno de los distritos que sería el XI local, toda vez que Karen Guerra tiene afianzado ir por el distrito XII con altas probabilidades de victoria.

A SUMAR

La intención, se dice, es que Yulma dé votos, que se la juegue; sin embargo, la irapuatense ya ha sido objeto de muchos sacrificios aunque no se descarta que en todo caso competiría por el distrito XI local. Haría una excelente mancuerna con Karen. Otro de los posibles candidatos pero a una diputación federal es José Carlos Montibeller quien ya había sido contemplado por el PRI en procesos anteriores, pero se impuso el influyentismo de Panchito Arroyo quien logró meter a su hija Érika Arroyo Bello en el distrito IX. En el otro distrito electoral federal que abarca Irapuato y Silao, iría un priista silaoense por definir.

LA FUERZA

Y aunque en un proceso electoral todo gira en torno al candidato a la presidencia municipal que en este caso el más viable puede ser Fulgencio Hinojosa, ahora sería a la inversa, es decir, se respaldaría en las candidaturas a las diputaciones locales con Karen y eventualmente con Yulma, juntas serían dinamita; creemos, sin embargo, que ella podría aportar más trabajando desde otra trinchera; la candidatura a la diputación local podría limitarla. Pero todo está por definirse. Como quiera, Rocha es un buen cuadro del tricolor.

VENTAJA

En el PAN, ya sabemos, Lorena Alfaro García está más que puesta. Y aunque está actualmente en confinamiento al haber dado positivo de Covid, sigue trabajando a distancia. Las encuestas la colocan 10 puntos arriba de los demás posibles contendientes. El escenario no es fácil para ninguno de los partidos políticos ni para sus aspirantes. La marca, sin embargo, también cuenta y Lorena es digna contendiente. Tiene experiencia, trayectoria y conocimientos para alcanzar la alcaldía. Y con mayor razón si se toma en cuenta que los de “morena” enfrentan un profundo divisionismo y el PRI no define candidato.

IMPOSICIÓN

Sin embargo, el partido blanquiazul deberá tener cuidado en postular candidatos a las diputaciones. Se ha sabido que a fuerza quieren imponer panistas sin perfil ni experiencia, sobre todo porque no lograron entrar a la planilla del ayuntamiento de Irapuato. Ahí el partido conservador se la está jugando en serio. Tal parece que no se han dado cuenta que ya no es como antes. Ya no van a la segura.

4 ASPIRANTES 4

Uno de los serios problemas que enfrentan los “cuatroteístas” – de hecho es su esencia-, es por la inconformidad de la militancia contra la posible postulación de tránsfugas de otros partidos políticos. Para empezar, ya tiene cuatro tiradores a la presidencia municipal. Supuestamente la próxima semana Lalo Ordóñez dice que contenderá por la candidatura por “morena”. Este señor va a todas. ¿Dónde quedan los principios, la ideología? Es la ambición del poder por el poder.

RECHAZO

Otro de los aspirantes es el expriista Gerardo Zavala Procell quien sigue puesto; trascendió que se reunió con Alma Alcaraz, la dirigenta del partido Incluso, para ir afinando detalles. El otro aspirante es el empresario Pepe Aguirre quien anda pregonando entre sus amigos de los portales digitales que él “es el bueno”, porque resulta que a Mario Delgado le llevaron todos los tuits que Gerardo Zavala publicó en junio del 2018 en redes sociales despotricando contra López Obrador y que eso no fue bien visto y que por eso no lo quieren ni como suplente. Ahí están los testimonios publicados porque dicen que Zavala no los pudo borrar, mismos que obran en poder de esta columna.

GOLPETEO

Además, al interior de “morena” ha empezado el golpeteo contra el ex priista. Es el karma, dicen. Por ejemplo, Amaranta Sotelo, militante fundadora del movimiento en Irapuato, publicó en redes un video en el que señala que no quieren “cascajo de otros partidos”; hay mucho enojo en las filas del partido de la “cuatro te” por la posible postulación de Zavala y por sus desafortunados comentarios en redes hace cosa de dos años. Amaranta dice que no van a permitir que sea su candidato porque además es señalado “por corrupción”. Se están tirando con todo.

POR ENCUESTA

Y hay un cuarto que también quiere la candidatura a la alcaldía de Irapuato. Se llama J. Juan González, se ostenta como presidente de la Unión Democrática Campesina. En su casa lo conocen. Ya lo están metiendo en encuestas feisbuqueras. ¿Y por qué Morena trae la encuestitis? Pues porque así será el método –por cierto muuuy “democrático”- de selección de candidatos, por encuesta que llevará a cabo la Comisión Nacional de Encuestas de la Comisión Nacional de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Y hasta la próxima...