ACONTECERES

CALENDARIO

A partir del 24 y hasta el 31 de diciembre, el consejo general del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) tiene calendarizado el periodo de precampañas para ayuntamientos y del 3 al 31 de enero del 2021 las precampañas para diputaciones locales, obviamente después de haber autorizado los respectivos registros de los aspirantes, sus planillas y sus fórmulas. Estamos de lleno en el proceso electoral que habrá de desembocar en las elecciones del 6 de junio.

INÉDITO

Esta vez se tendrá un proceso electoral inédito. La incontenible pandemia del coronavirus incluso pone en riesgo la renovación de las 46 alcaldías y las 22 diputaciones de mayoría relativa. Pero en vía de mientras, los partidos políticos siguen batallando para la postulación de sus candidatos. Uno de ellos es Acción Nacional que, ante la falta de cuadros de peso, se ha visto en la necesidad de buscar opciones fuera de su militancia.

CABALLADA

La caballada panista está flaca. El blanquiazul no está permeando quizá derivado del desgaste natural de 30 años en el poder, pero también por la soberbia de gobernantes y dirigentes. No hay buenos candidatos, por ejemplo, para las diputaciones, al grado que tiene que buscar en otros colores. Las elecciones no van a ser como quitarle un dulce a un niño pues ahí está Morena dispuesta a arrebatarle a los albicelestes sus bastiones principales (ya lo hizo en Salamanca) y la mayoría en el Congreso local, lo que sería el desastre.

DESARTICULADO

En las filas azules hay preocupación porque no tienen cuadros para las diputaciones. Se han tomado, asimismo, decisiones graves al bajar inesperadamente a aspirantes que garantizaban el triunfo, lo que provocará que las elecciones en los municipios vayan a ser más complicadas y competidas. Hay focos rojos en todo el estado y sin embargo el comité directivo estatal del PAN ni picha ni cacha ni deja batear. Tanto a Román Cifuentes como al irapuatense Eduardo López Mares se les está saliendo de control el proceso y su área de comunicación social es letra muerta.

OPOSICIÓN

En otros partidos, sin embargo, es todo lo contrario. Están “taloneando” duro inclusive los aspirantes independientes. La gente va a tener varias opciones y más ahora en que el PAN de plano la está “cruzazuleando”. El PRI, por su parte, anda en las mismas pues sus dirigentes están provocando una desbandada de cuadros importantes. Por ejemplo, en Salamanca ya han renunciado jóvenes como José David Aguinaco quien fue candidato a diputado local en el 2018 y presidente de la Red de Jóvenes por México, para sumarse a Movimiento Ciudadano.

SALAMANCA

El PRI en Salamanca se está desmantelando. Daniel Artemio Cárdenas, ex presidente del comité municipal otro que ya se fue del tricolor para ir como candidato a síndico en la planilla del candidato independiente, el exrector de la Universidad de Guanajuato José Manuel Cabrera Sixtos. Por si fuera poco, el PRI va a volver a postular a Coral Valencia para la alcaldía salmantina; ella ya compitió en el 2018 pero fue derrotada por Betty Hernández; el esposo de Coral, Alejandro Soto Látigo es dirigente del nuevo partido Redes Sociales Progresistas. En el PRI de Salamanca sólo queda Alicia Muñoz.

PRI, CERO

Movimiento Ciudadano (MC) va por todo, por una reconfiguración de fuerzas políticas en la entidad, trae proyecto competitivo y busca ser de las tres primeras fuerzas políticas y prueba de ello es que trae a los mejores cuadros para el corredor industrial. En Celaya va con el exprocurador de Justicia y excandidato a gobernador del Partido Verde, Felipe Arturo Camarena García. En la “Puerta de Oro del Bajío”, el PRI no tiene candidatos a la alcaldía y dicen que ni modo de postular a Javier Contreras. El notario Alejandro Lara Rodríguez ya dijo que no, está más ocupado como presidente del colegio de notarios del estado de Guanajuato.





HAY DE PIÑA

Finalmente se anunció lo ya esperado. Isaac Noé Piña Valdivia funcionario estatal del deporte va por la alcaldía de Salamanca impulsado por el establishment azul del estado. El ingeniero Raymundo Gómez García, líder de la cúpula empresarial salmantina, quien también la quería, deberá hacer nuevamente fila, ahora hasta el próximo proceso electoral del 2024, si es que no le ofrecen en bandeja de plata la postulación por otro partido y decide jugársela.

FUERA

Por lo pronto el empresario Gómez, quien tiene en su haber un importante capital político en los medios urbano y rural, se disciplina y acepta aunque a regañadientes, continuar militando en el PAN. La postulación de Piña Valdivia era un pan que ya estaba horneado desde unas semanas atrás, sólo era cuestión de esperar que Román Cifuentes Negrete, líder estatal del PAN hiciera el anuncio en el cónclave, en el que no hubo lugar a discusión.

POSICIONES

El dirigente estatal panista fue tajante. Justino Arriaga va a la reelección en la diputación federal -donde por cierto Raymundo Gómez García es actualmente su suplente-, Karina Padilla a la diputación local e Isaac Piña a la alcaldía. No hubo necesidad de dar manotazo en la mesa.

ENCUESTAS

El presidente municipal de Acción Nacional Galo Carrillo Villalpando quien había dejado algunos velados mensajes de su preferencia por el empresario constructor en redes sociales, tuvo que asumir una postura institucional obligada. Dice Galo, apachurrando su corazoncito, que la determinación se tomó en base a las encuestas internas que realizó el comité. Ajá.

EN DUDA

El dirigente del PAN en Salamanca sabe hacer bien el juego de la política y ahora “a toro pasado” dice que le queda muy claro que los postulados a las diferentes posiciones son los mejores y con la frescura de la candidatura de Isaac Piña Valdivia recuperarán la alcaldía. Hay otros que lo dudan. Mientras los damnificados “se lamen las heridas”, Piña Valdivia obtendrá el registro el próximo 17 de diciembre en el Comité Directivo Estatal, donde también se dará a conocer quiénes formarán parte de su planilla de trabajo.





TEJIENDO REDES





El nuevo partido político Redes Sociales Progresistas (RSP) que lidera Alejandro Soto Látigo en el estado -esposo de la priista Coral Valencia, quien se perfila como candidata a la alcaldía-, ha pisado el acelerador y tiene ya conformados 40 de los 46 comités municipales para contender en el proceso electoral 2021, mientras palomean la lista de perfiles en cada uno de los municipios.

SINIESTRA

Aurelio “El Chachis” Martínez Vázquez está ya en negociaciones avanzadas con la dirigencia estatal y se espera que en esta semana se definan los restos del municipio del corredor industrial como Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya. El partido identificado con la siniestra maestra Elba Esther Gordillo postulará candidatos a los 46 ayuntamientos, 22 distritos locales y 15 distritos federales y los aspirantes a las alcaldías y a las diputaciones locales se definirán bajo la misma regla que para los distritos electorales federales, a través de votaciones electrónicas abiertas a la ciudadanía. En Salamanca RSP trae un as bajo la manga y está a punto de echarlo sobre la mesa.

INDECISOS

Quienes se están viendo demasiado lentos en sus aspiraciones a la alcaldía son Benito Pérez Rivera, actual director de Servicios Púbicos Municipales en el Gobierno Municipal de Salamanca y el ex diputado local Tomás Gutiérrez, ambos con ganas de figurar. Estos son dos buenos “gallos” que ya no alcanzaron el registro por la vía independiente, y sí están esperando que algún partido voltee a verlos van desperdiciando la oportunidad de contender en este proceso.

COQUETEOS

Esperan quien los abandere y aunque hay “coqueteos” de algunos partidos de registro nacional no se avientan al ruedo. Hay quien da, pero no quien ruegue. Aunque no se han pronunciado de manera pública, es del dominio público que se les ve arrastre social como para contender en el proceso electoral y poder enfrentarse al gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y al PAN quien ya definió su candidato.





MORENA

Por cierto que en los perfiles que propondría Morena están a la espera de que las dirigencias nacional y estatal determinen quien es la mejor carta para contender por la alcaldía en Salamanca. Igual, quien sea el candidato llegaría con el apoyo de una fuerte tendencia del lopezobradorismo que se podría reflejar en las urnas.

INDEFINICIÓN

Hay nombres que ofrecen buena imagen, hombres con el talento, sin embargo en el partido rojo marrón esperan el momento adecuado para anunciarlos. Esperemos una definición antes de que el año concluya o a principios de enero a ver que dice Mario Delgado líder nacional.

RIAMALAZO

Sorprendió la larga fila de tráileres y autotanques que se abastecen de asfalto en la refinería de Pemex en Salamanca. La cola de un kilómetro de autocisternas se formó desde hace una semana y en la madrugada dijeron los choferes, y ya después de medio día fue se generó un conflicto vial en la puerta cuatro de Pemex.

MORDAZA

Lamentable la incidencia que se generó el jueves pasado con la falta de producción de asfalto que, por cierto los funcionarios de la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor no clarificaron en ningún momento. Hace falta que el gerente Fidel Vizcaíno García se quite la mordaza y genere una mayor fluidez en la información. Es inaplazable a tono con las políticas del Gobierno Federal de transparentar los temas.





DESABASTO

No se anunció con tiempo la falta de producción asfalto en la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor y las decenas de operadores de las unidades debieron retirarse de la puerta cuatro donde se ubica la Gerencia Logística Regional Centro, hasta que se reanudara el suministro. La fila de autotanques se prolongó desde la prolongación Hidalgo hasta Faja de Oro lo que generó dificultades de movilidad vehicular de entrada y salida y por supuesto quejas de los automovilistas que tuvieron que sortear el problema. Mucha cerrazón por parte del responsable de la refinería. Lo mismo ha sucedido cuando la planta arroja gases tóxicos a la atmósfera de Salamanca. Esconden la cabeza como el avestruz, ante su ineptitud.

OMBUDSMAN

La próxima semana se define la terna de aspirantes a Procurador de los Derechos Humanos del estado de Guanajuato. El dictamen pasa a la Junta de Gobierno (JUGO) y esta a su vez lo turna al pleno del Congreso. Se dice que habría dos sesiones plenarias: miércoles y jueves. El nuevo ombudsman tomaría protesta el jueves 17 pero también se aprueba el presupuesto y los nombramientos de magistrados al Supremo Tribunal de Justicia en los que figura la irapuatense Arcelia González.





TERNA

Por lo que toca al ombudsman, extraoficialmente se dice extraoficial que la terna estaría integrada por Karla Gabriela Alcaraz Olvera, José Manuel Ramos Robles y por Vicente de Jesús Esqueda Méndez quien se perfila para ocupar el cargo, toda vez que ante los diputados de la comisión de derechos humanos dio muestra de su experiencia y conocimientos en este rubro, amén de que dijo que los derechos humanos no son una cuestión de coyuntura o de la elección del procurador. Esqueda dijo a los legisladores que su propuesta es mantener y garantizar la autonomía de la PDHG, fortalecer y consolidar la institución; robustecer la prevención y la cultura del respeto a los derechos humanos; y va a buscar la capacitación de los servidores públicos estatales y municipales. Y hasta la próxima…