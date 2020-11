ACONTECERES

COMPETENCIA

Los partidos políticos tienen agenda completa con el tema de los registros de las precandidaturas ante las autoridades electorales y apenas se dan tiempo para atender visitas de trabajo en los localidades para ver otros trabajos pendientes, como el de ir conformando su estructura. Es una tarea absorbente que deben cumplir para no quedarse fuera de la competencia ya que tienen fecha límite al día de mañana.

REDES

Uno de los partidos políticos in crescendo en el estado es el de Redes Sociales Progresistas (RSP) que prácticamente ya tiene sus candidatos a las alcaldías en el corredor industrial, como es el caso de León con Aurelio Martínez “El Chachis” aunque aún se mantienen en acuerdos. En el resto de los municipios como Irapuato, Salamanca yCelaya las ternas están por consolidarse.

CARTA

El caso es que en Salamanca existe una “carta fuerte” con amplia aceptación ciudadana, particularmente en las zonas del medio rural, candidato con el dirigente estatal de RSP, Alejandro Manuel Soto Látigo, tendría garantizado el triunfo.

Todos los partidos están jugando con el manejo de perfiles y haciendo reacomodos en las planillas para llevar a un candidato respaldado y con fuerza. Y todos, convencidos de que van a ganar la contienda.

APOYOS

La caminata que realizó el pasado domingo el titular de la Comisión del Deporte (COMUDE) en Salamanca, Issac Piña Valdivia evidenció un fuerte respaldo a su posible candidatura a la alcaldía. Los aventurados afirman que Isaac Piña está bien posicionado en sus aspiraciones al venir el apoyo de Miguel Márquez a través de Choplin Enríquez, quien ha sostenido abiertamente que “es su candidato”a la alcaldía en Salamanca y el ganador de la competencia en el 2021. Ante esta tremenda afirmación ha brincado la eventual candidatura independiente del ex rector de la Universidad de Guanajuato, José Manuel Cabrera Sixto quien sería un candidato transición para que el PAN volviera por la plaza en el 2021.

SANEAMIENTO

Este sería realmente el candidato del PAN que estaría apoyando el grupo en el poder para sanear la imagen del partido en Salamanca, que ha quedado por los suelos, frente a las pésimas gestiones de los últimos alcaldes antes de perder con Morena en el 2018. Otro de los que se registró ya esta semana como precandidato independiente, Juan Carlos González, hijo del ex alcalde panista Juan Manuel González. El actual regidor ahora quiere ocupar la silla de presidencia municipal aunque no se le ve alguna posibilidad, aunque está fuertemente sostenido por Juan Manuel González quien está más identificado con MORENA que con el PAN.

PADRE PEDRO

Lamentable es la pérdida del sacerdote Pedro Gutiérrez Farías quien fuera representante de la Ciudad de los Niños en Salamanca con el legado de más de 45 años en ayudar a niños y jóvenes en situación vulnerable. Sorprendió a la feligresía y a sus seguidores su muerte acrecida luego de un infarto fulminante esta semana luego de haber estado siendo atendido en un centro médico.

Su figura traspaso las fronteras de la ciudad y del estado ante los trabajos sostenidos en favor de la niñez muchos de los cuales ahora son adultos con formación profesional y hombres de bien. Era tan reconocido su apostolado que un importante grupo de feligreses lo acompañaron durante la misa de cuerpo presente que presidio el obispo de la Diócesis de Irapuato, monseñor Enrique Díaz Díaz.

DAÑO PATRIMONIAL

En sesión de Ayuntamiento, el síndico José Luis Montoya Vargas sacó a la luz y denunció un presunto daño patrimonial para los salmantinos por más de 34 millones de pesos; con este dinero se puede construir una Unidad de Medicina Familiar equipada o se podría apoyar a más de 100 escuelas públicas, o se podrían pavimentar 36 calles con cemento hidráulico, y en lugar de eso, ese dinero lo perdieron en litigios mal ejecutados por las tres administraciones panistas de Antonio Ramírez Vallejo, Justino Arriaga Rojas y Antonio Arredondo Muñoz.

ESCONDIDO

Este daño al erario público y a los salmantinos lo tenían bien escondido las Administraciones panistas, una basura que escondieron "debajo de la alfombra" durante 10 años; una situación que existe a la vista de todos el daño patrimonial que generó el contrato de compra- venta celebrado en 2010, sin embargo, las presuntas anomalías de los gobiernos anteriores generaron la pérdida de un bien inmueble con una superficie de 4 hectáreas ubicado en la Avenida Salamanca, entre Cazadora el libramiento Salamanca- Irapuato pues ni las contralorías, ni la ahora Auditoría Superior del Estado de Guanajuato lo habían siquiera sacado en expediente, menos investigado y difícilmente castigado.

CORONAVIRUS

En las semanas recientes, Guanajuato ha registrado un repunte significativo de contagios y fallecimientos por coronavirus. Algo no está funcionando adecuadamente, pero es obvio que no ha quedado por esfuerzos de las autoridades sanitarias. Los ciudadanos tenemos una enorme responsabilidad; desde luego que es necesario extremar medidas para frenar el avance de la enfermedad que cada vez se torna más agresiva. Es la pandemia del siglo y es falso que se haya aplanado la curva o que esté domada, como afirma la 4T. Decir eso, es tratar de engañar a la gente.

RELAJAMIENTO

Aquí en el estado necesitamos redoblar esfuerzos. Se han estado relajando los protocolos, insistimos, no por parte de la autoridad que una y otra vez ruega usar el cubrebocas, el distanciamiento social, realizar actividades a su mínima expresión, el uso de gel antibacterial y lavado de manos con agua y jabón. Los negocios de diversa índole, hemos visto, están cumpliendo con las normas, pero aún así los contagios y muertes van al alza de manera alarmante. Ya muchos de nosotros hemos visto cómo amigos, familiares, compañeros de trabajo, han resultado infectados y otros desgraciadamente han sucumbido.

SUPERCONTAGIOSO

La enfermedad no respeta a nadie. Ni siquiera al estratega de la lucha contra la Covid-19. El secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez está contagiado y aislado en su hogar para evitar ser fuente de contagio aunque es asintomático, resultado del contacto directo que ha tenido en las clínicas y hospitales del Sector Salud, pese a todas las precauciones. Ello habla de la peligrosidad del virus. Precisamente el pasado viernes, la SSG ha decretado código “naranja con alerta”; estamos en la frontera de regresar al semáforo rojo; sin embargo, seguimos viendo convivencias masivas, aglomeraciones, etc.

CONFUNDEN

Pero nos causa confusión el hecho de que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo haga un llamado “a vivir la vida, a realizar eventos al aire libre y a salir a trabajar”. No se puede volver a detener la economía, advierte. En estados como Chihuahua, se ha tenido que retomar el semáforo rojo y suspender actividades. En Guanajuato el mandatario no quiere hacerlo. No se entiende, entonces, qué medidas se van a adoptar con el semáforo “naranja con alerta” porque se dice que se aplicarán medidas adicionales pero con todas las actividades económicas abiertas y sin restricción de horarios.

VOTO DE CONFIANZA

Esto, sin embargo, puede dar pie a que con mayor razón se relajen aún más las medidas por parte de la ciudadanía. Es una estrategia que desorienta pues llevamos más de 63 mil contagios confirmados, de los cuales 62 mil 190 son comunitarios; más de 4 mil defunciones; en investigación 4 mil 906; descartados 81 mil 873; y 52 mil 316 se han salvado de morir. Pero alguien que ha padecido coronavirus, aunque aparentemente haya superado la enfermedad, tendrá secuelas de por vida de diferentes formas. No obstante, hay que dar el voto de confianza a las autoridades sanitarias que, además, han estado atendiendo otro tipo de servicios médicos y consiguiendo los medicamentos que la federación nos ha regateado.

FALTAN 3 DÍAS

A mediados de enero del año que está por terminar, de manera vehemente el inquilino de Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a que el primero de diciembre del 2020 los mexicanos podremos contar con servicios médicos y medicamentos gratuitos como en los países nórdicos y como Canadá. Faltan tres días para ese gran acontecimiento. Seremos, por fin, un pueblo feliz, feliz, feliz y sano, sano, sano. Qué coronavirus ni que nada. Quizá por ello tanto el mandamás nacional como el subsecretario Hugo López-Gatell han despreciado el uso de cubrebocas y demás medidas contra la Covid-19.

MAGIA

Por fin diremos adiós a enfermedades como el cáncer, la diabetes, la tuberculosis, la lepra, el dengue, tosferina, polio, entre muchas otras, porque tendremos acceso a los tratamientos sin restricciones. A ver ahora qué dicen los detractores, los adversarios, los fifís, los neoliberales y los conservadores, los enemigos de la patria de que el martes primero de diciembre, como por un toque mágico, consultorios, clínicas, hospitales, centros de salud, etc., darán servicios médicos de primer mundo.

EL ILUMINADO

Entonces sí creeremos que en presidencia tenemos a un iluminado (de petatiux), un hombre santo, al “hijo laico de Dios” como le dijo alguna vez Porfirio Muñoz Ledo. Hasta ahora entendemos los motivos de la “Guía ética” y la “Cartilla moral” (¿Y nuestra Constitución?). Vamos directo a la transformación. Sin enfermos, sin corruptos, sin delincuentes. Puras almas de Dios.

PESADILLA

Por lo pronto nos aprestamos a una farsa más: la celebración del segundo año en que López Obrador tomó posesión de la presidencia de la República. Tiempo en el que hemos visto lo peor de un gobierno inepto, incapaz, deshonesto, mentiroso. Todavía faltan cuatro años para que termine esta pesadilla. Pero la luna de miel para los fervientes seguidores de esa corriente ultraconservadora, no izquierdista, está terminando. No hay resultados ni logros importantes.

CATÁSTROFE

El país está en franco retroceso; los mexicanos estamos divididos gracias al discurso de odio del inquilino de Palacio Nacional. Hay fuga de capitales nacionales y extranjeros; ha aumentado la pobreza extrema desde antes de la pandemia; la economía está por los suelos. La euforia de hace dos años se ha convertido en decepción.

DESABASTO

El machete salió a relucir; el rencor; la venganza, contra aquellos estados que no votaron a favor de la cuarta transformación y ahora vemos los resultados: un recorte brutal de los recursos federales por más de 20 mil millones de pesos para Guanajuato en dos años y otro para el 2021 por más de 7 mil millones, sin mencionar el criminal desabasto de combustibles en enero del 2019 que dejó semiparalizada a la entidad. Para el segundo aniversario, se ha invitado a dictadores como Evo Morales, Lula Da Silva, José Antonio Mujica Cordano, en fin, a finísimas personas. Por cierto, siguen sin felicitar o por lo menos saludar a Joe Biden, el presidente electo de los Estados Unidos.

NI UN COMERCIO MENOS

Ni un comercio menos fue el # Hastag que usaron los comerciantes al manifestarse en la semana, para exigirle a los tres niveles de gobierno su apoyo en el tema de la seguridad. Aunque no dudamos que muchos comerciantes se sumaron de corazón al paro, otros, lamentablemente fueron usados por los mismos actores políticos de siempre; algunos comercios se sumaron al paro, después quitaron las cartulinas y enseguida abrieron. La queja fue general; piden seguridad a los tres niveles de Gobierno, pero parece que solo el Municipio y la federación los apoya y siguen al pie del cañón, como desde el inicio. Y hasta la próxima.