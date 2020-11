ACONTECERES

RIAMALAZO

Lo que ya se había dicho por ambientalistas locales y nacionales sobre la obsolescencia y riesgos de la planta de Pemex en Salamanca fue confirmado por el contenido detallado de documentos a los que tuvo acceso la Organización Editorial Mexicana (OEM), eso sí, con el agregado de la opacidad en las licitaciones de obra y el punto crítico en sus procesos de producción de los energéticos.

ALGO OCULTAN

No ha habido nadie de la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor (RIAMA) que responda a estos señalamientos que plantean el riesgo de la imposibilidad de rescatar la refinería, una de las seis con las que cuenta el Estado mexicano para la producción de petróleo y gas natural.

CRÍTICO

Mientras este declive lleva a Riama a un punto crítico, los riesgos de desfogues ante el deterioro de la planta catalítica continúan como altamente probables con los riesgos que esto implica, lo cual la sociedad salmantina y de los municipios circundantes sabe bien, ya que estas emanaciones de gases conteniendo azufre se dispersan más allá de los 20 kilómetros a la redonda.

INVOLUCIÓN

En el tema de la producción suficiente que busca elevar el Gobierno Federal a niveles extraordinarios que no se habían registrado en sexenios pasados, en contra sentido, viene en caída libre ante la puesta fuera de servicio en el pasado mes de octubre, de al menos 20 procesos críticos que responden a la deficiente ejecución delos trabajos de reparación y mejora establecidos para 2020.

INSERVIBLE

El reporte documental en poder de la OEM refiere a más de otros puntos de cuestionamiento, que la planta catalítica se encuentra fuera de servicio desde el 27 de octubre por sobrecalentamiento en su sello y filtros taponados por el uso constante y la corrosión. En el mes de julio el superintendente de planeación de las refinería, Sócrates Contreras y su operador, Pedro Ruiz, decidieron declarar desierta la licitación de mantenimiento y reparación, postergándola hasta hasta el segundo bimestre del 2021.

AMBIENTALISTAS

Ambientalistas del país como Carlos Álvarez Flores, quien preside la Asociación México Comunicación y Ambiente han alzado la voz desde siempre ante estas deficiencias de lo cual se ha hecho eco en los espacios informativos de la OEM, mas allá de lo que ha pronunciado Maura Vázquez Figueroa, presidenta de Humanos por Amor a la Madre Tierra, quien también ha puesto en punto sobre las íes.. El tema de la refinería de Pemex Salamanca no es nuevo, aunque esta información detallada que abre los espacios para una revisión mayormente acuciosa y la intervención del Gobierno Federal para que se corrijan estas deficiencias y opacidades.





TENDER REDES

El presidente del Comité Nacional Operativo del partido político Redes Sociales Progresistas, José Fernando González Sánchez, yerno de la ex líder magisterial Elba Esther Gordillo, envió el pasado jueves un oficio al Instituto Estatal Electoral de Guanajuato mediante el cual informa los nombres de las y los representantes propietarios y suplentes para fungir ante los 22 Consejos Electorales Distritales Locales y los 46 Consejos Municipales, en tanto esperan la convocatoria este mes de diciembre para el registro de candidatos para contender en este proceso electoral del 2020-21.

A POSICIONARSE

La secretaría ejecutiva a través de la coordinación de prerrogativas y partidos políticos del IEEG elaboró el registro correspondiente a las representaciones otorgadas por el partido y se procedió a la comunicación de los registros a los consejos distritales y municipales. El presidente estatal del partido, Alejandro Manuel Soto Látigo, viene impulsando este partido en ciernes que enarbola la bandera “Por un México hacia Adelante”, y que aunque es un partido naciente trae una buena bolsa de recursos que le permitirán posicionarse muy bien en la competencia electoral.

DE PIÑA

El director general de Comisión del Deporte del Estado (CODE), Isaac Noé Piña Valdivia no está encartado en la competencia electoral que se avecina. Aunque no se ha abierto de manera clara en sus aspiraciones, es considerado por un grupo al interior del PAN en Salamanca como el candidato que encuadraría en el perfil para competir en el próximo proceso electoral para la alcaldía. Piña, exbasquebolista, tiene buena presencia en la población salmantina y en el medio deportivo municipal, estatal y nacional. Y aparece bien posicionado en las encuestas del Partido Acción Nacional. No lo pierda de vista.

IMPULSO

Los impulsores de Piña Valdivia. Le apuestan a que podría ser el siguiente presidente municipal de Salamanca, en una alternancia que acarician y ven como probable, luego de que en la definición de las candidaturas en género que para este municipio será hombre y sólo estaría la competencia entre él y Raymundo Gómez García, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

EN LA LUNA

Por otra parte, Nacho Luna por su ascendencia con la regidora ex panista y ahora morenista María Isabel Campo Martín, busca a toda costa ser el candidato por Morena a la alcaldía, y no ha dejado de estar constantemente haciendo llamadas con la dirigencia en la ciudad de México. Luna Becerra, esposo de Mabel no ha renunciado al PAN pero ya no tiene participación activa, esperando que se den las condiciones para que en Morena volteen a verlo y puedan considerar alguna participación.

AIRE FRESCO

Sin embargo una pieza importante que le podría dar a Morena aire fresco y condiciones de competencia es el empresario de la construcción y presidente regional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Oscar Macias Jasso, quien ya participó en el proceso electoral del 2018 como pre candidato del partido rojo marrón. Tal vez estén sondeando en la ciudad de México y en el estado la posibilidad de poder incluirlo como un candidato que amplié las posibilidades de triunfo por su perfil ciudadano y su trayectoria empresarial.

EL DOLOR

Esta semana un gran dolor invadió a los periodistas de Salamanca y de todo el estado de Guanajuato, la impotencia, la tristeza y la rabia se generalizaron a nivel nacional cuando un reportero muy querido en Salamanca fue asesinado: Israel Vázquez Rangel de 31 años sería el primer compañero periodista del estado de Guanajuato asesinado en el cumplimiento de su deber, cubriendo una nota periodística. Este hecho seguro marcará al periodismo de Guanajuato para siempre, seguro los periodistas y reporteros de Salamanca lo tendremos en mente y en el corazón, como un símbolo de lo peligroso que se ha convertido ejercer el periodismo en un país de alto riesgo.

LE TOCÓ A LA ALCALDESA

Tras el asesinato de Israel, los medios de comunicación locales y corresponsales nacionales se volcaron a Salamanca para dar el último adiós al compañero y para buscar respuestas; con cierto miedo, pero más con enojo se dirigieron a la casa municipal para que alguien les contestara todas sus preguntas, antes de poder entrar con la Alcaldesa salmantina llegaron a la que fue la última morada de Israel, vieron cómo su familia, su prometida, sus colegas y cientos de amigos lo despidieron, en una emotiva misa le dieron el último adiós.

ENCUENTRO

Después de eso se dirigieron de nuevo a la Presidencia Municipal, ahí la Alcaldesa los recibió para decirles que estaba con ellos, para decirles que Salamanca ha estado abandonado y pese a los esfuerzos los criminales son muchos más, para decirles que apoyará en la labor periodística y que siempre está atenta a las necesidades no solo de los medios, sino de todos los ciudadanos salmantinos, pero los reporteros estaban muy enojados, las Asociaciones de Protección a Periodistas identificaron la causa que siguen y los colegas estaban tristes y con rabia por no saber exactamente qué pasó esa mañana del 9 de noviembre, cuando Israel llegó a cubrir la nota.

IMPOTENCIA

La Presidenta de Salamanca no pudo externar lo que iba a decir, no pudo decir que el dolor y la impotencia no solo la invadían esta vez, sino las otras cuatro veces más que sucedió un hecho violento; cuando ocurrió la matanza en Las Playas, cuando ocurrió la matanza en el Bar Reymond, cuando asesinaron a los custodios, cuando han ocurrido estos macabros acontecimientos y el Gobierno del Estado no voltea, no responde, ni siquiera llama. Han abandonado a Salamanca y es algo que la munícipe salmantina ha gritado con la misma rabia e impotencia que los reporteros piden respuestas, pero no ha habido. La Federación ha respondido pero no ha sido suficiente y Salamanca sigue abandonado.

ALCALDESA TOCA MÁS PUERTAS¨

Mientras tanto, la Alcaldesa salmantina acudió a México para pedir más apoyo de la federación, para pedir que si el estado sigue sin responder; incluso sigue culpando y politizando el tema de seguridad. Por lo que habrá que buscar más estrategias para salvaguardar la integridad de los salmantinos y de los periodistas a nivel estatal, pues en Guanajuato ya no nos sentimos seguros, antes era lo único que decíamos, en Guanajuato no matan periodistas, pero nos sumamos a la larga lista que hace firmar la premisa que México es el país más peligroso para ejercer este oficio.

POLITIZADO

El caso, sin embargo, ha sido politizado por la senadora de Morena Antares Vázquez quien salió en defensa de la presidenta. Acusa a los colegas periodistas que se manifestaron exigiendo justicia, de “revoltosos” y “violentos”, de haber editado las declaraciones de Betty y casi los acusó de estar pagados por el gobierno cuando dice que “hay una persecución contra Beatriz porque no le perdonan haber ganado bajo las siglas de Morena” y la “han atacado con consignas de diferentes formas”.

ENEMIGOS

Es de escándalo la insensibilidad de esta señora que se dice “representante popular” y quien con ello manifiesta su repudio a los periodistas prácticamente diciéndoles que son manipulados por el gobierno porque dice que con Beatriz llegaron muy agresivos y con el secretario de gobierno Luis Ernesto Ayala Torres fueron “muy modositos”. Ese es el rostro autoritario de los morenistas quienes, al igual que su “supremo y amado líder”, son abiertos enemigos de la libertad de expresión, no por nada en este sexenio ya van 15 periodistas asesinados, en Guanajuato es el primero pero ha habido también agresiones, y más de 600 agresiones contra los colegas. Al igual que su caudillo, Antares ha estigmatizado a los periodistas aumentando el riesgo contra ellos. Ella será responsable si llega a ocurrir otra desgracia.

MENTIRAS

Y, peor tantito. Antares dice que la manifestación de periodistas en Salamanca es “un linchamiento mediático, una violencia por razón de género”. Es decir, ¿acusa a la prensa de misoginia? Los reporteros ya estamos hartos de las mentiras de la “cuarta transformación” que todos los días se dan en las mañaneras y ahora por parte de sus propagandistas que están demostrando abiertamente que son enemigos de la libertad de expresión. Malú Micher mostró más prudencia que su compañera de bancada. Y, bueno, se entiende, porque Antares ella sí que se ha puesto agresiva en las sesiones de la Cámara, cuando violentamente ha arrebatado pancartas a compañeras que no son de su fracción.

DESAPARECIDO

Hay otro periodista guanajuatense que está desaparecido. De él nada han dicho las autoridades hasta el momento. Se trata de Víctor Manuel Jiménez Campos quien salió de su domicilio desde el primero de noviembre a un partido de béisbol, en la comunidad de Elguera, en Celaya. ¿Alguna autoridad se ha pronunciado al respecto? No. Es verdaderamente inaudito que tengan que pasar 72 horas para que alguien pueda denunciar la desaparición de una persona, que el Ministerio Público se niegue a atender a los denunciantes si no ha pasado ese lapso de tiempo. Ahí están las consecuencias. Y hasta la próxima...