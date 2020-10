ACONTECERES

MOLINA

Es una gran pérdida para la ciencia mexicana y global, el lamentable deceso de Mario Molina, el mexicano que ganó el Premio Nobel de Química en 1995, una de las mentes más brillantes del mundo. Sus investigaciones han permitido que se pueda ir restaurando la capa de ozono y además trabajó a favor de proteger el medio ambiente, cosa que los gobiernos retrógradas se han negado a aceptar.

BECAS

Además del reconocimiento mundial, el Premio Nobel también consiste en un estímulo monetario importante; sin embargo, pocos saben que el doctor Molina destinó esos recursos a otorgar becas a jóvenes universitarios para el estudio de la química de la atmósfera. Era un filántropo. Un personaje sencillo que nos deja un legado importante para la humanidad. Que en paz descanse.

POR CIERTO

Hablando de becas, en una de sus mañaneras el presidente López Obrador dijo que de milagro terminó su carrera profesional (en la que tardó nada más 14 años, casi nada) y que durante su época de estudiante recibió una beca. Para empezar hay que decir que el tabasqueño siempre tuvo promedios en sus calificaciones por debajo del 7. En ese entonces, las becas se otorgaban a jóvenes aplicados. Además, de ser cierto que recibía una beca, entonces también vivió de los gobiernos neoliberales.

FILTROS

Después de años que en Salamanca no se hacían revisiones, por fin elementos de la Guardia Nacional en coordinación con la Policía Municipal trabajan en operativos colocados en las entradas y salidas de la ciudad; con casetas móviles se instalan los elementos desde la mañana y hasta la tarde, estos filtros de seguridad iniciaron en la salida a Celaya a la altura de la colonia La Cruz y ahí mataron “dos pájaros de un tiro”, pues mientras vigilan quién entra y quién sale a las colonias aledañas, revisan los vehículos, que no porten armas y que no trasladen drogas o alguna otra situación de riesgo.

BINOMIOS

Además han usado a los binomios caninos, son perros policía entrenados para detectar a través del olfato armas y drogas. Esta es una estrategia de seguridad que marca en Salamanca un precedente para terminar con la ola de violencia que afecta a todo el Estado.

VIOLENCIA

Hablando de violencia en el estado de Guanajuato; esta semana asesinaron al ex candidato morenista J. Jesús Tinajero Pineda y no solo eso, sino que los delincuentes tiraron los restos del ex candidato en una carretera, un hecho atroz que solo demuestra que los malandros no tienen miedo de las autoridades, o peor, saben que aunque los descubran no detendrán.

ALZAN LA VOZ

Los actores políticos de Morena alzaron la voz contra el gobernador Diego Sinhue Rodriguez Vallejo, para exigirle una estrategia conjunta que funcione y que termine de una vez por todas con la violencia que azota desde hace años a nuestro querido Estado, pero Diego Sinhue parece que está en otros asuntos, pues no es la primera vez que los alcaldes, diputados y senadoras morenistas le exigen, le piden y hasta le proponen agenda para hacer una reunión y hablar, brindarle una mano para hablar de seguridad y armar una estrategia conjunta. Ya en una ocasión le enviaron una carta para ponerse a su disposición y para entablar un diálogo.

RESULTADOS

La coordinación de la Guardia Nacional con la Policía Municipal ha dado buenos resultados, y es que en menos de dos meses de su llegada, ya ha habido detenciones importantes; aseguramiento de drogas, han frustrado robos y asaltos a comercios y a robos a casa habitación con violencia, la verdad es que los elementos se la están rifando por Salamanca, y lo menos que debemos hacer como ciudadanos es apoyarlos y cuidarlos cuando anden por nuestro barrio y denunciar los hechos delictivos, recuperar la confianza de la ciudadanía dependen de nosotros y el trabajo deber ser entre todos. Bien por el esfuerzo.

MASACRES

La senadora Malú Micher fue una de las que alzó la voz ante el desbordamiento de la violencia, las masacres (esas de las que se carcajea López Obrador) , y precisamente ha lamentado el artero crimen contra el morenista de Jerécuaro. Dice que la violencia en Guanajuato ha legado a “extremos inimaginables” y pide que si los que gobiernan Guanajuato no pueden, mejor que renuncien.

ASESINATOS

No es la primera vez que un morenista es asesinado en Guanajuato. Además de Jesús Tinajero Pineda, también han sucumbido a las balas del crimen Alejandro Gordillo, enlace de morena en Moroleón; en junio, el aspirante morenista a la alcaldía de Abasolo, Joel Negrete Barrera, también fue ejecutado cuando se disponía a abrir su negocio. No se olvida que en plena campaña de 2018, el candidato de morena a la presidencia municipal de Apaseo el Alto, José Remedios Aguirre, fue acribillado al salir de un acto de campaña.

DISCRIMINACIÓN

¿Mira quién habla? El gobernador se queja de que la federación realizó recortes presupuestales para el Estado de Guanajuato y que por eso no avanzamos, le echa la culpa de no ayudar al Estado, pero como quien solo ve la paja en el ojo ajeno, no dice que él también ha discriminado a los municipios morenistas y que solo ha dado obra pública por millones a los municipios panistas y él también ejerce la discriminación y la violencia política. A Salamanca no la ha apoyado en obra pública y del presupuesto de obra 2020 para Salamanca solo hay reparación de calles, ni siquiera pavimentaciones.

PATITO FEO

Y en seguridad ni hablamos, pues a Celaya, a Irapuato y a León los ha surtido de equipamiento y a Salamanca solo se lo ha “surtido”, a Jaral del Progreso, un municipio gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ni siquiera lo voltea a ver, después de haber padecido en los últimos días por una masacre donde fallecieron 11 personas y un ataque en un velorio donde murieron 5 personas en un solo hecho cobarde, al alcalde priista tampoco lo ha visitado, al igual que a Salamanca lo ha dejado solo, se le olvida que los jaralenses también son guanajuatenses. Gobernador, no solo los municipios panistas figuran en el mapa.

LOCATARIOS

Esta semana, un grupo de comerciantes se opuso a la colocación de una malla ciclónica alrededor del mercado Barahona, derivado de un acuerdo con los locatarios para proteger la zona, sin embargo, un grupo de comerciantes ambulantes se opuso a la colocación e insistieron en que no querían la malla y armaron un alboroto e incluso insultando a las autoridades, pero con quienes tomaron el acuerdo fue con los locatarios quienes estuvieron de acuerdo con la colocación, pues dijeron es una forma de proteger tanto a los comerciantes, como a sus clientes y proveedores.

AGRADECIDOS

Luego de este hecho, los comerciantes instalados se reunieron con las autoridades municipales para agradecer la obra, pues además, en otras Administraciones municipales no habían recibido apoyo de nada. El director de Servicios Públicos Municipales de Salamanca, ha declarado que el comercio de los mercados tiene por lo menos 10 años que no pagan cuotas para poder hacer mejoras en los mercados municipales y además se siguen teniendo los mismos vicios por décadas; que los lugares se heredan, cuando no se puede, que los lugares se rentan, cuando no se debe y que se instalan donde no se deben, esa es la historia del comercio, no solo en Salamanca, sino en todo México.

OBRA PÚBLICA

Parece ser que ya les cayó el veinte a los regidores del Ayuntamiento salmantino, y esta vez se les aplauden las aprobaciones que han realizado a favor del pueblo de Salamanca, pues en las últimas sesiones aprobaron la tercera modificación al Programa de Obra Anual 2020, una propuesta que incluye acciones para bardear por lo menos siete escuelas, por cierto, obras que le corresponden a INIFEG del Estado y no al Municipio, pero como ya es costumbre en Salamanca, este municipio se rasca con sus propias uñas.

LAPS

Por cierto, a ver si a los alumnos salmantinos les toca una de esas Lap Tops de dudosa licitación, que fueron compradas por el Gobierno del Estado, con el objetivo de regalárselas a los estudiantes de preparatoria de todo el Estado, bueno de 100 mil Lap Tops compradas Salamanca debe alcanzar unas 10 mil por lo menos, o ahora dirá el gober que tampoco las necesitamos. Y que se cuente a otros porque aseguran que estas ayudas no serán solo para sus compadres, sino para la gente, y que no tiene nada que ver que las Laps, los protectores de las Laps y hasta los protectores de pantallas y las bolsas tengan el logo de “Grandeza de México”, que no es campaña electora ante los próximos comicios, entonces ¿cómo se le llama a ese bombardeo de etiquetas azules en los apoyos?.

ESPERANZADOS

En Salamanca dicen que Justino Arriaga, Toño Arredondo y Reymundo Gómez, y bueno hasta Isaac Piña ya andan levantando la mano para quedarse con la alcaldía, y es que no solo se dedican a estar encima de la alcaldesa Beatriz Hernández, sino a desprestigiarla cada vez que pueden, pero que no se les olvide que quienes tienen una negra y gastada imagen en el municipio son ellos. Quien también sigue hostigando es Ernesto Prieto Gallardo, quien no perdona a la alcaldesa morenista por no incluirlo o a sus parientes en el Gobierno, pues lo privaron de su oportunidad de vivir del erario, pero no pierde las esperanzas de llegar a la Alcaldía o colocar a uno “de los suyos”, bueno eso dicen que ya anda rasguñando las puertas para entrar.

LEGISLATURA

La rendición de cuentas, la transparencia, es una de las obligaciones de cualquier servidor público esté o no estipulado en la ley. En la Legislatura local, los 19 diputados del grupo parlamentario de Acción Nacional trabajan intensamente en la preparación de sus segundos informes de actividades, mismos que abarcan los dos primeros años, no nada más el segundo.

DE A MONTÓN

Va a ser el miércoles de la semana que viene cuando los congresistas blanquiazules comparezcan, de manera virtual, ante sus representados para hablar de los trabajos realizados, particularmente elaboración de leyes, decretos, gestión social y fiscalización. Llama la atención, sin embargo, que vaya a ser un solo evento para los 19, es decir, en bola.

ACTIVISMO

Por esa razón es que varios de los representantes populares del PAN se encuentran en intensa actividad de medios y recorriendo sus respectivos distritos, para informar a los ciudadanos lo que han hecho en estos dos años de Legislatura. Esperemos que los resultados sean satisfactorios pues hay grupos y representaciones parlamentarias que no brillan.

¿Y LOS OTROS?

Por ejemplo, en la bancada del PRI se ignora si sus integrantes ya cumplieron con esa obligación porque no ha trascendido nada. Tal vez porque andan muy enredados en saber quién va a ser el próximo coordinador en sustitución de José Huerta Aboytes quien sigue “nadando de muertito”, como le gusta hacerlo desde que vive del erario público. Del Verde, de morena, de otros partidos, ni hablar. No destacan más que por cobrar puntualmente su suculenta dieta y otras prestaciones que no las tiene ni Trump.

RELEVO

Dimos cuenta la semana pasada de lo que para muchos fue el sorpresivo relevo en la secretaría general de la CNOP, el sector popular del Partido Revolucionario Institucional. Salió Jorge Luis Martínez Nava y en su lugar entró Yulma Rocha Aguilar, acción que fue considerada como un madruguete y un agandalle; sin embargo, fue la propia Yulma quien aclaró que ni lo uno ni lo otro; que lo que sucedió es que todas las dirigencias en el PRI estaban vencidas.

ENTERADO

Inclusive se comenta que Nava –como se le conoce- sí estuvo debidamente enterado del inminente relevo desde hace un mes puesto que él debió dejar el cargo en el año 2014. Durante el cambio de dirigencia, el joven abogado estuvo presente. Así es que, dice Rocha Aguilar, “ni fue albazo ni fue agandalle”. Ella, sin embargo, sonaba para presidir el comité directivo estatal del PRI, cosa que no fue posible porque los estatutos partidarios impiden que eso se haga cuando hay proceso electoral de por medio.

CHAMBEADORA

De una cosa estamos seguros: que Yulma va a llegar a partírsela, a aglutinar al sector, a que este tenga buena presencia, a rescatar los liderazgos de profesionistas, empresarios, comerciantes, colonos, etc., con miras a las elecciones del 2021. Creemos, por otra parte, que no se debe desperdiciar a un joven como Martínez Nava siempre y cuando él también se quite ciertas influencias. O ¡ni modo que se vaya a Movimiento Ciudadano en donde dicen que ya opera su padrino político al que conocen en redes sociales como el “andorrense”! Sabe por qué será. No le entendemos. Y hasta la próxima...