ACONTECERES

LACAYOS

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de la “consulta popular” para que diga el pueblo “bueno y sabio” si enjuician a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto es un atentado contra la Constitución, contra el estado de derecho y contra la gobernabilidad de este país. Esto debe poner en alerta a los mexicanos pensantes porque ya se dio el primer paso al autoritarismo, a la dictadura -aunque sea bananera- y en el siguiente, con unos ministros lacayos y serviles como Arturo Saldívar Lelo de la Rea, se está abriendo el peligro de la reelección presidencial.

LETRA MUERTA

La Constitución es letra muerta. La barbarie morenista y cuatroteísta nos está conduciendo no sólo al abismo sino a la confrontación, al sálvese quien pueda, al transgredir impunemente las garantías individuales. Si los expresidentes de México cometieron delitos, que de inmediato se les denuncie, se les procese y se les encarcele, pero la manera en que está actuando el hombre fuerte de Palacio Nacional da pie a que a cualquier ciudadano se le vulneren sus derechos.

“TRES PATINES”

La Tremenda Corte con su “Tres Patines” como presidente polariza aún más a la sociedad con su fallo vergonzoso. Fue atroz ver a los acarreados amlistas afuera del Palacio de Justicia en la Ciudad de México, en un espectáculo grotesco que refleja claramente la conducta demencial que surge desde el gobierno. Vamos directo a una intentona de perpetuación en el poder; no hay contrapesos. Los partidos de oposición están acobardados como gallinas frente al depredador.

LOS APARECIDOS

Ser diputado federal de oposición en estos tiempos de la peligrosa 4T, representa la oportunidad de poder posicionar tanto en tribuna, como en el electorado que los eligió, temas importantes como programas de reactivación de empleo, recursos extraordinarios para sus distritos, gestiones y otros; sin embargo, Irapuato en ese tema está mal y de malas. Hace mucho tiempo que no se tenían dos diputados federales tan grises y mire que ha habido cada diputado federal que para que le contamos.

EL MENSAJERO

Así o más claro el mensaje del gobernador Diego Sinhue Rodriguez Vallejo hacia los salmantinos. Y es que el pasado lunes 28 de septiembre la alcaldesa de Salamanca Beatriz Hernández Cruz rindió su Segundo Informe de Actividades y el Gober al de Salamanca no asistió, mandó en su lugar al Secretario de Salud Daniel Diaz Martínez. La Presidenta Municipal en su Informe le mandó decir al Gobernador con el Secretario, que venga a Salamanca, le reiteró por diezmillonésima vez que apoye con la seguridad a los salmantinos.

COMO LIMOSNERO

Es una petición que le ha hecho desde que llegó la alcaldesa, también le mandó decir que voltee para Salamanca y que traiga obra pública, pues el mandatario estatal ha pedido préstamos millonarios avalados por el Congreso del Estado para “reactivar Guanajuato”, pero como es de esperarse en la política, solo ha beneficiado a los municipios panistas donde ya tiene puesto el ojo para dejar bien parados a sus allegados en vísperas de las candidaturas presidenciales.

PURO MUNICIPIO

En cambio en Salamanca Beatriz Hernández Cruz ha dicho que las obras públicas concretadas al momento pavimentaciones, electrificaciones, rehabilitación de caminos rurales, han sido con inversión solamente municipal. Mientras el secretario recibía el mensaje se quedó inmóvil en su silla, abrió más los ojos y por unos segundos dejó de respirar, quería asentir pero sus propias aspiraciones políticas se lo impidieron.

PARA IRAPUATO SÍ

Y en contraste, a 15 minutos de Salamanca, en Irapuato, un día después del Informe de la alcaldesa de Salamanca; el 29 de septiembre rindió su Informe el alcalde panista Ricardo Ortiz Gutiérrez donde presentó obras que serán con recurso de Gobierno del Estado y aunque Diego Sinhue tampoco fue al Informe, un día después sí fue a realizar una gira de supervisión de obra pública, donde anunció para los irapuatenses la construcción del Hospital Pediátrico con más de 270 millones de pesos, así como el Centro de Rehabilitación de Adicciones.

DINERAL

Otros 70 millones para la Torre de Especialidades Médicas y 19 millones más para la rehabilitación del Paseo Solidaridad, también entregó una ciclovía con una inversión de 700 mil pesos y más obras venideras, como el Sistema Integrado de Transporte de Irapuato que también apoyará Diego; si bien ROG ya no puede reelegirse como alcalde, seguramente Diego quiere meter a alguno de sus correligionarios como candidato o presidente y continuar con la dinastía blanquiazul en el municipio fresero.

PARA GUANAJUATO TAMBIÉN

El 30 de septiembre en el Informe de Alejandro Navarro Saldaña, alcalde de Guanajuato, Capital, el Gobernador mandó al Secretario de Gobierno Luis Ernesto Ayala Torres en su representación, pero en un mensaje que mandó Diego Sinhue a los capitalinos ofreció obra pública; les prometió para este 2020 el segundo brazo del distribuidor vial en la Glorieta Santa Fe y el mismo alcalde agradeció los 200 millones de pesos en obra pública para Guanajuato, que les dará el Gobierno del Estado.

ENTRE RISA Y RABIA

A los salmantinos nos asignó solo 15 millones de pesos en el Plan Estatal de Obra Pública para el año 2020 y ni siquiera son obras significativas que beneficien al pueblo, son como sobras de reparación de caminos rurales, ni siquiera pavimentación, rehabilitación de drenaje, ni siquiera colocación de drenaje, dos camiones para distribución de agua potable, en vez de red de distribución para más colonias.

CASTIGO

De verdad no se entiende cómo el Gobernador castiga a Salamanca solo por no tener un gobierno panista, lamentablemente los salmantinos son los que pagan las consecuencias e irónicamente no hay ningún candidato panista que valga la pena para que sea Presidente Municipal, nos hartamos de sus viejas prácticas descaradas de corrupción, los salmantinos no nos merecemos ese desprecio. Esperemos que el mensaje que le envió la alcaldesa Beatriz Hernández le llegue fuerte y claro al Gobernador y esperamos tener noticias que en el Programa de Obra Pública 2020 nos llegan obras de más de 200 millones de pesos, como a los otros.

LOS CANGREJOS

En vez de apoyar a los salmantinos, dicen que los regidores panistas se la pasan obstaculizando el trabajo del Ayuntamiento que sí trabaja y también los regidores “independientes” que votan todos los proyectos en contra, van para atrás en vez de caminar de frente; con esas actitudes y “su forma de hacer política” es su debut y despedida en la política, si solo fungen como parapeto o de “juanitos” en el Cabildo lo están haciendo muy bien, pero si quieren seguir ocupando cargos públicos deberían optar por trabajar, pues ni en las comisiones, ni en hacer propuestas de trabajo participan, solo alzan la mano en contra, piensan que con solo votar en contra de los proyectos lograrán destacar, más bien dan flojera y su trabajo deja mucho que desear. Ya casi termina su estadía en la silla, ojalá los viéramos actuar por Salamanca.

OPORTUNISTA

Quien sigue viendo por él mismo, como lo ha hecho desde siempre, es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Salamanca, el panista Reymundo Gómez, suplente del diputado Justinillo Arriaga Rojas, pues habla de las extorsiones de las que han sido víctimas los empresarios, pero según la Fiscalía General del Estado solo hay una denuncia por este delito en el estado, si él que se dice ser representante de los empresarios no se mueve para que se hagan las denuncias y por ende las investigaciones, sus declaraciones solo serán vistas como aspiraciones a alguna candidatura de su parte. Si se preocupara por la sociedad salmantina, debería ir a reparar el drenaje que dejó inservible en Santa Rita, según nos comentan.

APOYO

El Gobierno Municipal ha establecido una estrategia más en material de seguridad y es que anunciaron que ya hay una oficina que funciona en conjunto con el número de emergencias 911 a donde los ciudadanos que han sido víctimas de extorsión pueden denunciar y además serán acompañados durante el proceso para asentar su denuncia en la Fiscalía y se inicie la investigación correspondiente, ciertamente este apoyo da un respiro para los ciudadanos que antes no tenían a donde recurrir cuando les sucedía una llamada o extorsión.

RESULTADOS

Luego de varios años de abandono, por fin Salamanca tiene patrullaje y vigilancia de Policía y Guardia Nacional, los elementos recorren diferentes colonias y comunidades, tan solo en Valtierrilla ya existe un módulo de atención ciudadana, que en un mes lleva 20 denuncias de pobladores y lo mejor que han sido atendidas cada una. En el mercado Tomasa Esteves el módulo y los buzones de denuncias anónimas han atendido a la ciudadanía, el 911 ha mejorado significativamente. A un mes de su llegada se han recuperado una decena de vehículos con reporte de robo, se ha detenido a 97 personas por diversos delitos y se han puesto a disposición de las autoridades, se han frustrado robos con violencia y asaltos. La denuncia de la ciudadanía y el apoyo a los elementos sin duda serán claves para recuperar entre todos la tranquilidad.

AL ESTILO GERARDISTA

El ADN de los priistas algunos lo tienen muy adentro y no piensan en las consecuencias, como lo que acaba de hacer Yulma Rocha Aguilar en contra del joven Jorge Luis Martínez Nava, hasta hace unos días representante de la CNOP estatal, el sector popular, quien por medio de las redes sociales se enteró que lo habían bajado a la mala y que la nueva “líder” era la ya veterana exdiputada local, federal, exregidora y excandidata a la alcaldía.

“GOLPE DE ESTADO”

Así, sin más, Yulma Rocha, sin la mínima cortesía para con su antecesor, se convirtió en automático en la representante de la CNOP, pero ahora sí, como se dice, pasando por encima no sólo de Martínez Nava, sino de un buen grupo de priistas que ahora se sienten ofendidos y muy molestos por esa acción de la excandidata perdedora a la presidencia municipal, quien ahora busca desesperadamente otra diputación plurinominal pese a que el mismo “Amlito” Moreno, líder nacional del PRI, ha dicho que “se acabaron los campeones de las plurinominales”.

PUÑO DE TIERRA

Lo que no sabe Yulma, nos dicen, es que lo que acaba de hacer es poner algunas paladas más en la tumba del Revolucionario en el estado, particularmente en varias ciudades, entre otras Irapuato y Guanajuato, mas otras en todo el estado a las que el joven Martínez Nava acudía con frecuencia a atender a su militancia tricolor. De inmediato, muchos militantes, de los más participativos en el tricolor, ya decidieron no participar más en su partido ante este “vulgar agandalle”, todo en solidaridad con su exrepresentante y eso es sólo hablando del Sector Popular.

ENFADO GENERAL

Pero la molestia no es solo en esa organización del PRI sino en general, puesto que precisamente ahora que se requiere unidad total y solidaridad entre la militancia, resulta que por los intereses muy particulares prefieren desanimar y ofender precisamente a los más combativos. Seguramente para realizar esta jugarreta se evaluaron las circunstancias y no se pensó en los alacranes que se echaron encima (con todo respeto para los alacranes).

ARROYISTA

Todos sabemos que Nava -como le dicen- es ahijado y hechura de Pancho Arroyo quien, si bien ya no participa activamente en la política, sigue activo en la grilla, precisamente esa que puede descarrilar cualquier proyecto. Aunque seguramente luego de su análisis, Yulma decidió que primero era ella. Lástima que no se pensó en los jóvenes que vienen entusiasmados y con ganas de sobresalir, pues con este acto la ya veterana política (y no por la edad) demostró que eso le importó poco. Los priistas no entienden que son como zombies, están muertos, pero aún les alcanza para algunos puestecitos bien pagados sin hacer campaña. Y hasta la próxima…