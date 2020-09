ACONTECERES

CONTRADICCIÓN

Cómo llamar a la acción del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, al verlo "llevar seguridad" a Celaya, municipio panista al que le dio, según dijo, más de 122 millones de pesos en equipamiento, camiones blindados, patrullas, armas, cargadores, cartuchos, y presumió que esto lo hizo "con recursos 100 por ciento estatales", y es la segunda vez que lleva a Celaya equipamiento, pues apenas hace unos meses, les regaló la "black mamba" vehículo blindado, que a la fecha no se le ha visto intervención en los homicidios que siguen pululando en ese municipio.

PIDEN PAZ

No quiere decir que Celaya no requiera la ayuda, la necesita y urgente, pues figura entre los municipios más violentos de Guanajuato, pero lastimosamente no solo los celayenses adolecen de este mal, pues los salmantinos y todos los guanajuatenses pedimos paz. Guanajuato ocupa los primeros lugares a nivel nacional por la violencia; aún así, el gobernador no es parejo y a pesar de que ha dicho que "la seguridad no tiene colores", parece que esa premisa primero se la tiene que creer él y no solo plasmarla en sus discursos políticos, y después empezar a invertir recursos en todos los municipios.

NADA A SALAMANCA

Pero en un acto evidentemente desocncertante quiso mostrar una vez más que a Salamanca no le llegará nada mientras él esté, solamente por ser de otro color, y justo en las vísperas de las candidaturas electorales; estos y otros actos más le pueden costar caro en los próximos comicios. Ojalá rectifique. Ya se le han solicitado 300 millones de apoyo y no ha habido ninguna respuesta positiva para Salamanca.

SUBE AL RING

Quien se quiere subir al ring electoral es la regidora morenista ernestoprietista Alma Berrones Aguayo, quien pagó una entrevista para decir que la alcaldesa Beatriz Hernández ya no debe reelegirse y mencionó que hay "mejores gallos" en morena; que explique ¿como quién por ejemplo?... Tal vez la regidora quiso decir que ella era el gallo… o la gallina, pero si de alcaldesa “trabaja” como lo hace de regidora… O tal vez quiso poner a su jefe Ernesto Prieto, por ejemplo, quien en Salamanca ya está más que desgastado, o se siente respaldado por su papá del mismo nombre, quien fue nombrado por el titular como titular del organismo para “robarle al pueblo lo devuelto” y pues ya que anda en esas, que él regrese a Salamanca.

PAN CON LO MISMO

El Partido Acción Nacional en Salamanca agoniza y buscan desaforadamente un candidato bueno, pero seguirán buscando, pues los que tienen y no quieren hacerse a un lado ya dañaron mucho a Salamanca y a los salmantinos, los mismos de siempre se están postulando, pero las grillas internas y la lucha de egos no los deja decidir qué candidato es el menos peor, tal vez nos llevemos una sorpresa cuando lo designen, pero lo más probable es que sea PAN con lo mismo.

CONTRERAS

Los que no dejan de ser “contreras”, es decir, que siguen votando todo en contra sea lo que sea en el Ayuntamiento de Salamanca, son los regidores; Víctor Hugo Rueda Olmos, Emilia Verástegui de la Garma, Alma Berrones Aguayo, Óscar González, Gerardo Aguirre Cortés, la maestra Carmelita y esta vez se sumó Armando Alonso, quienes no aprobaron en sesión de Ayuntamiento un dictamen propuesto por la regidora Aída Muñoz Zetina, donde se reglamentarían las acciones para poder tener fraccionamientos, calles o colonias, con acceso controlado de colonos para contribuir en la seguridad de los habitantes.

OBSTÁCULOS

A pesar de que la iniciativa es muy buena y es un paso en favor de la seguridad, los mismos regidores que tratan de impedir el crecimiento de Salamanca y quienes ven únicamente por sus intereses personales, lo desecharon, acto que molestó evidentemente a la regidora Aída, quien los llamó al diálogo y lamentó que esta decisión sea así solo por actos políticos. Que recuerden los regidores que trabajan para el pueblo y a nosotros se deben, y que piensen dos veces antes de meter su carta de reelección, pues ya hay algunos que ya levantaron la mano ante el IEEG para repetir...

PRE INFORMES

A causa de la pandemia del coronavirus, los actos públicos han tenido que cambiar su formato, y así sucedió con el Segundo Informe de la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, quien rendirá cuentas este lunes 28 de septiembre a las 9 de la mañana ante la ciudadanía, pero en esta ocasión será virtual y para que todos los ciudadanos, incluso de las comunidades reciban la información de los resultados del segundo año de gobierno, también realizó pre informes y post informes, en las diferentes colonias y comunidades de loa diferentes sectores.

CERCANÍA

Lo cierto es que es la primera ocasión que un alcalde, en este caso alcaldesa, piensa en seguir de cerca con los ciudadanos, pues en estos pre informes además de dar a conocer resultados, la alcaldesa de Salamanca atiende personalmente de una por una las peticiones de los salmantinos, quienes aprovechan para pedirle desde apoyo para un trámite, apoyos en viviendas, becas, ayudas económicas, etc. Mismas peticiones que atiende en ese mismo momento.

SEGURIDAD

A pesar de la falta de apoyo del Estado a Salamanca, no solo en obra pública y en seguridad, sino en todos los rubros, el municipio ha caminado con sus propios recursos y en seguridad con el apoyo de la federación, pues los elementos de la Guardia Nacional han brindado el apoyo total, los elementos en conjunto con la Policía Municipal han dado todo su esfuerzo y han hecho lo que antes no se hacía, por lo menos, desde hace años no veíamos la acción; han recuperado vehículos con reporte de robo y robados con lujo de violencia, detuvieron en flagrancia a un hombre que había robado por lo menos 40 tiendas de conveniencia en diferentes zonas del municipio y lo pusieron a disposición, además han frustrado robos de comercios y mantienen la cercanía con la población, pues patrullan día y noche en diferentes colonias y comunidades de Salamanca.

NI POR DÓNDE

El Partido Revolucionario Institucional enfrenta serios problemas para encontrar a militantes que quieran ser candidatos para las elecciones del 2021. En Irapuato no hay a quién irle. En León tampoco hay nada cierto. Desde que se extinguió el barbarismo, no hay quien quiera agarrar al toro por los cuernos, en tanto que en Celaya andan igual o peor que en el resto del estado. Se menciona que en Salamanca quiere volver por sus fueros Alicia Muñoz quien ha sido regidora y diputada local; quiere ser la candidata a la presidencia municipal y, al mismo tiempo, ir en la primera posición de la lista de regidores. No anda tan perdida. Guanajuato capital está en la mismas. No tienen cuadros.

EN EL LIMBO

A estas alturas, la encargada de la presidencia del CDE, la potosina Ruth Noemí Tiscareño Agoitia no cuenta con una estrategia definida ni siquiera porque tiene como secretario general al leonés Alejandro Arias Ávila, con fama de “gran” operador político pero no se le ha visto nada. La presencia del “profe” en el comité estatal no ayuda porque divide. Persisten la soberbia y la frivolidad en el expartidazo. Entre diciembre y enero, el PRI -y todos los partidos- deberá registrar los convenios de coalición o alianzas totales o parciales y las candidaturas comunes y si bien corresponde al comité nacional, no hay indicios claros.

LÍDER PEQUEÑO

Las nuevas oficinas del Comité Directivo Estatal del PAN en el estado demuestran la importancia que este instituto político tiene en la entidad, pero no así su dirigente estatal Román “El profeta” Cifuentes Negrete, quien parece que se empequeñeció ante la magnitud de la obra y la futura designación de las candidaturas. Como que anda dando bandazos de manera inexplicable y eso puede poner en peligro la elección para el blanquiazul.

ANDA ERRADO

Nos comentan que “El profeta” anda errando en la selección de candidatos y propone en las ternas a personajes que no siguen la línea natural de la política actual. Y del elector en turno. No le vendría mal darse una vuelta por los municipios en donde quiere proponer a personajes, para que sienta y se dé cuenta del verdadero clamor popular y de la militancia. Pero eso sería sacarlo de su zona de confort en su nuevo y moderno palacio azul. Cifuentes tiene un enorme reto para las elecciones, no está fácil; si se equivoca de candidatos, ¡cuidado! Ojalá el “gober” ponga remedio que es quien finalmente palomea.

FORTASEG

Pues, con la novedad que en su bodrio de proyecto de presupuesto que presentó hace unos días ante la Cámara de Diputados federal, la Federación decidió de manera arbitraria y unilateral cancelar los apoyos a través del Fortaseg (Programa de Fortalecimiento de seguridad) a 17 municipios de Guanajuato.

EN CAÍDA LIBRE

Al hacer un análisis del histórico de recursos desde que López y morena “gobiernan”, los montos asignados a este fondo para los municipios de Guanajuato han venido disminuyendo. En el año 2018, la entidad recibía recursos por 298 millones de pesos; los años subsecuentes bajaron a 214 millones y 200 millones de pesos.

CERO APOYO

En el caso de Irapuato, de 20 millones bajó a 17 millones. Ahora, sin embargo, el monto recibido será CERO apoyo. Por ello existe preocupación de los municipios para poder suplir este boquete presupuestal que sin duda impacta de manera negativa en un tema de lo más sensible. Es por ello que la Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Vinculación y Desarrollo Político encabezada por el irapuatense Alfonso Ruiz Chico, está trabajando en la instrucción del gobernador para gestionar con los municipios, a través del Consejo Estatal de Seguridad, el que se puedan cubrir estos faltantes.

MEDIDA PERVERSA

Da la impresión que la “cuarta metamorfosis” que encabeza el nacido en Macuspana, Tabasco, está tratando de ahorcar a los estados en los que no ganó la elección del 2018 y en los que gobiernan otros partidos políticos. La intención es clara: debilitarlos, que tengan unas policías menos capacitadas y equipadas, para dar pie a que crezca la delincuencia y que la ciudadanía se los cobre en las urnas en 2021. ¿No es perverso y diabólico?

ESPIRAL DE VIOLENCIA

Para no ir tan lejos, la capital del estado ha sido fuertemente sacudida por una ola de asesinatos en la semana que termina. Es preocupante que la sede de los Poderes, del Festival Internacional Cervantino, la ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, la ciudad universitaria por excelencia y de una enorme importancia turística, esté siendo azotada por las “familias” del crimen organizado. Urge atender el problema, porque no vemos reacción de la Guardia Nacional ni de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal. ¡Cuál coordinación!

EL RENACIDO

Cual “hijo pródigo”, Vicente Fox y Quesada ha sido recibido por la dirigencia del Partido Acción Nacional en Guanajuato, pues Román Cifuentes Negrete ha dicho que “tiene las puertas abiertas”. Se les olvida que luego de que el blanquiazul llevó a Chente a la presidencia de la República, el hombre fuerte de San Cristóbal literalmente lo botó, como le hizo al sacar a patadas al PRI de Los Pinos. Ahora lo ven como un héroe que los puede salvar de la amenaza Macuspana, casi hacen fiesta porque “este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido hallado”.

IRRESPETUOSO

El Congreso del estado inició su primer periodo ordinario de sesiones, del tercer y último año de esta Legislatura, con una actitud reprobable del diputado de “morena” Ernesto Prieto Gallardo. La sesión se llevó a cabo de manera virtual pero resulta que este “representante” popular viajaba en su lujoso vehículo muy quitado de la pena en plena sesión, hasta que el diputado J. Jesús Oviedo le hizo un enérgico llamado de atención. Obvio, Ernestillo se puso en plan divo. Y hasta la próxima…