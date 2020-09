ACONTECERES

NADA QUE VER

Desde el balcón principal de palacio nacional, el inquilino de ese majestuoso edificio cumplió con uno de los ritos mexicanos mas arraigados entre la población: el grito de independencia, sólo que esta vez no muy apegado al protocolo, como también sucedió en varias entidades de la República incluyendo a Guanajuato, en donde los gobernantes se salieron del guión.

¿Y LOS HÉROES?

Se supone que esta ceremonia es para homenajear, recordar y vitorear a quienes conocemos como los héroes nacionales de la guerra de independencia de hace 210 años, a saber: Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez, Josefa Ortiz de Domínguez, entre otros. Pero no. Este 15 de septiembre tanto López Obrador como los gobernadores y presidentes municipales, vitorearon a otros “héroes”.

GRITO ELECTORERO

Allá en el solitario zócalo de la Ciudad de México, amlo se desgañitó echando vivas al “amor al prójimo” como si este hubiese sido héroe nacional de la independencia; sin embargo, estuvo cargado de claros tintes religiosos y fue abiertamente anti juarista, así como electorero para echarse a la bolsa a los evangélicos para las elecciones que vienen. O bien los vivas a “la esperanza en el porvenir”. Nada más le faltó echarle porras al avión presidencial. En fin. Una ceremonia totalmente distorsionada.

EL FEDERALISMO

En Guanajuato el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo no se quedó atrás y también lanzó vítores “al federalismo”. ¿Qué tiene que ver con la guerra de independencia? Nada absolutamente. Y así en varias regiones del país en donde hasta los médicos y enfermeras recbieron aplausos por su “heroica participación en la lucha contra el coronavirus”. Algo debe hacerse para que no se tuerza esta fecha tan especial.

INDIFERENCIA

“Casi todo lo que realice será insignificante, pero es necesario que lo haga” Mahatma Gandhi.

Esta semana, Orlando Camacho Nacenta, coordinador Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia de México S.O.S. asistió a una reunión de seguridad en Salamanca, para consolidar y aplicar el proyecto de mesas de seguridad en todo el municipio, casi todos asistieron; la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, general Héctor Ortiz Caletty, mando de la Guardia Nacional en Guanajuato, el teniente coronel William Conradi Chavarría, comandante Interino del 6º. Regimiento Mecanizado de la XVI Zona Militar y el comisionado de la Guardia Nacional en Salamanca, Rodolfo Nicolás Cruz, todos los miembros asistieron para trabajar en pro de los salmantinos, pero, ¿adivinen quién no estuvo?... y fueron invitados y requeridos, pero como siempre, no llegaron los representantes de la Fiscalía General del Estado, ni del Gobierno del Estado; o es un mensaje más que claro de que no quieren hacer nada por los salmantinos ¿solo por ser de otro color?. Que no se le olvide al Gobernador del Estado Diego Sinhue Rodriguez Vallejo y a todo su séquito, que los salmantinos también somos guanajuatenses y para que funcione la coordinación y el trabajo en materia de seguridad que tanto necesitamos en Salamanca, deben estar los tres niveles de gobierno unidos y trabajando, sino la balanza se desbalanza.

UN AÑO NO ES UN SIGLO

El Gobernador del Estado no pisa Salamanca desde hace casi un año, a lo mejor se está reservando para apoyar a la alcaldesa salmantina en su Informe próximo.

SIN EMBARGO SE MUEVE

Sin embargo y a pesar de todo, en Salamanca las mesas de seguridad se realizan con los representantes de colonos de las zonas más conflictivas, a dichas mesas asiste la alcaldesa y las autoridades federales, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, para escuchar de viva voz las necesidades de los ciudadanos y trabajar de manera focalizada en las necesidades de cada colonia, así es que tanto el Gobierno Municipal como las fuerzas federales siguen trabajando día y noche por la seguridad de los salmantinos, pero sin el Estado.

TODA LA LEÑA AL ASADOR

Y es que en los últimos días han logrado la recuperación de vehículos robados en la ciudad; se los robaron con lujo de violencia como es costumbre de los delincuentes y elementos de la Guardia Nacional y de la Policía hicieron un operativo de búsqueda y los recuperaron, sin lesionados, como dicen en el argot, “limpio”.

NI GRITARON

Debido a la pandemia del coronavirus, este 15 de septiembre no hubo celebración del Grito de Independencia, como un hecho que quedará marcado para la posteridad; en Salamanca, a puerta cerrada y con unos 50 asistentes realizaron el acto conmemorativo y los salmantinos preferimos verlo a través de las redes sociales. Quienes sí se la han tomado muy en serio son los regidores panistas, quienes siguen “guardaditos” y “desde casa” pues ni al grito, ni a los actos conmemorativos, ni a los actos cívicos se han presentado; se están tomando muy en serio la veda política, o será que tienen sus propios actos de proselitismo. Es pregunta.

SE VISTE DE AZUL

A quien vimos vestida de azul, así con una blusa azul y al lado del regidor Víctor Hugo Rueda Olmos, fue a la regidora morenista ernestoprietista ¿o ya no? Alma Berrones Aguayo, quien hasta pantalla compartió con su colega panista, pues durante la 19 sesión extraordinaria de Ayuntamiento se encontraban juntos y en la misma silla, ¿será que planean alguna alianza para los próximos comicios, o será que solo les gusta hablar de lo mismo, o mejor dicho, de la misma?

PÉRDIDA IRREPARABLE

Se fue un grande de la política y del Derecho: don Miguel Montes García ha dejado este mundo, luego de una importante trayectoria a nivel nacional. Fue testigo y protagonista de hechos importantes de nuestra historia. Tal vez hubiese sido un buen gobernador de Guanajuato; como diputado local no alcanzó la titularidad en la coordinación del grupo parlamentario del PRI, cargo que ocupó Francisco Arroyo Vieyra, pero el desempeño del originario de Degollado, Jalisco, fue extraordinario. Descanse en paz.





REELECCIÓN

En este espacio comentamos en la entrega anterior, quiénes de los diputados y alcaldes panistas han recibido la “bendición” del gober para buscar la elección consecutiva. Entre ellos mencionamos a los alcaldes Alejandro Navarro Saldaña y Antonio Trejo, de Guanajuato y Silao, respectivamente; sin embargo, su desempeño ha dejado mucho que desear, sobre todo del primero de ellos que tiene a la capital del estado en completo abandono.

RECHAZO TOTAL

A raíz de ese comentario de la inminente postulación de Navarro y Trejo, las reacciones no se hicieron esperar y nos dijeron que definitivamente no están de acuerdo en que estos personajes vayan por la elección consecutiva. La ciudad de Guanajuato, por ejemplo, está invadida de basura por doquier, se han multiplicado los índices de violencia con varios asesinatos, el mantenimiento del centro histórico y alrededores es precario o más bien no existe, los cerros y colinas han sido invadidos por “paracaidistas” y el crecimiento de la capital es desordenado. Un caos. Si postulan a Navarro para que se reelija, seguro el PAN perderá esa estratégica posición.

DIPUTADOS LOCALES

También comentamos aquí de algunos congresistas locales, entre ellos los de Irapuato, que van por otro periodo más. Pero en total son 27 de los 36 diputados de diversos partidos que conforman el Congreso del Estado de Guanajuato, que presentaron ante sus dirigencias las cartas intención para buscar la elección consecutiva el próximo año.

MORRALLA, NO

De las representaciones de Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo no se obtuvo respuesta si la presentaron o no; además, sus legisladores han tenido un papel mediocre pero, eso sí, son buenos para cobrar su suculenta dieta. Por lo que se refiere al grupo parlamentario del PAN todos presentaron su carta intención, confirmado por su dirigente estatal Román Cifuentes Negrete El profeta, aunque la decisión fue del inquilino de Palacio de Gobierno.

LOS ASPIRANTES

En la lista aparecen desde luego el coordinador de la bancada blanquiazul Jesús Oviedo Herrera quien va por su tercera legislatura; Libia Denisse García Muñoz Ledo, también va por su tercer periodo; Armando Rangel Hernández; Alejandra Gutiérrez Campos; Guadalupe Vera Hernández; Laura Cristina Márquez Alcalá; Rolando Fortino Alcántar Rojas; Martha Isabel Delgado Zárate; Katia Cristina Soto Escamilla; Noemí Márquez Márquez; Lorena del Carmen Alfaro García; Víctor Manuel Zanella Huerta; Paulo Bañuelos Rosales; Emma Tovar Tapia; José Antonio Acosta Cano; Jéssica Cabal Cevallos; Germán Cervantes Vega; Miguel Ángel Salim Alle; y Luis Antonio Magdaleno Gordillo.

CABALLADA FLACA

En el grupo parlamentario de morena, quieren repetir en su curul: Ma. Magdalena Rosales Cruz quien presentó su carta intención, lo mismo que Raúl Márquez Albo, Ernesto Prieto Gallardo y Ma. Carmen Vaca González; Ma. Guadalupe Josefina Salas Bustamante no presentó carta intención. De la bancada del PRI sólo presentó carta intención Ma. Guadalupe Guerrero Moreno; los demás Hugo Varela Flores, Celeste Gómez Fragoso, José Huerta Aboytes no buscarán la elección consecutiva. Y más si se toma en cuenta que todos ellos son plurinominales, es decir, no ganaron la elección por mayoría.

VERDE Y PRD

Y del Partido Verde Ecologista de México, hoy convertido en rémora de morena, Vanesa Sánchez Cordero e Israel Cabrera Barrón también buscarán ser reelectos, en tanto que Isidoro Bazaldúa Lugo, del PRD va por la curul, no así Claudia Silva Campos. Estamos, pues, en pleno proceso electoral. El asunto es que en esos partidos políticos hay militantes que han estado esperando una oportunidad para acceder a una diputación local. La reelección les está quitando esa posibilidad. ¿Habrá desbandada? No lo dudamos. Son tiempos del chapulineo, de la deserción, del cambio de chaquetas.

RIFA FRAUDULENTA

No hubo ningún mexicano que se haya hecho rico de la noche a la mañana, como era su sueño, con la fraudulenta rifa del avión presidencial. Un vil engaño de la “cuatro te” a los mexicanos que siguen creyendo en fantasías. Ya se esperaba algo así. Algunos cientos de miles compraron su cachito de Lotería con la esperanza de ganarse 20 millones de pesos. Es más. Muchos hasta prefirieron dejar sin comer a su familia creyendo que pronto iban a ser millonarios.

PURA FARSA

Nada de eso. La susodicha tómbola fue solamente plan con maña pues resulta que supuestamente resultaron ganonas algunas clínicas del IMSS. Cómo es posible que se crean eso. Nuestras fuentes infiltradas en la Lotería Nacional nos confirman que el famoso sorteo fue puro teatro, que no había ninguna intención de repartir la bolsa millonaria y que finalmente el dinero de los billetes comprados fueron a parar al gobierno federal. Falso que hayan ganado algunas clínicas de salud.

IGNORANCIA

Pero el inquilino de palacio nacional ya tiene otra estafa preparada (más o menos parecida a esa de “¿dónde quedó la bolita?”) y dice que va a ser todavía más grande. Y no dude usted, amable lector, que la legión de idiotas que lo siguen le van a seguir haciendo el caldo gordo. No es posible tanto sadomasoquismo. Lo que provoca la ignorancia, la manipulación, la ceguera, ¿no cree usted? Y hasta la próxima.