ACONTECERES

SEGURIDAD

La alcaldesa Beatriz Hernández Cruz se ha reunido en los últimos días con los salmantinos representantes de diferentes colonias, para conocer de primera mano sus necesidades e inquietudes en torno al tema de seguridad, junto con el Comisionado de la Guardia Nacional, corporación al frente de Salamanca y quienes en los primeros días de su estancia en la ciudad ya han dado resultados importantes; detenciones de ladrones de autoservicios, recuperación de vehículos robados, proximidad con la ciudadanía y trabajo de inteligencia.

LA CONFIANZA

En las reuniones, los ciudadanos han demostrado su confianza y sus ganas de participar activamente en la seguridad de cada una de sus colonias, poniendo su granito de arena y dejando sin oportunidad a los delincuentes de actuar para seguir dañando a los salmantinos.

POCO A POCO

Si bien la seguridad en Salamanca no es un tema fácil, los esfuerzos de los agentes de la Guardia Nacional se han enfocado en los puntos más críticos. Han hecho detenciones de ladrones y asaltantes, todos los días vigilan comunidades y colonias de Salamanca.

FILTROS

Actualmente en el mercado sucedieron hechos lamentables que lastimaron a los ciudadanos, pero las autoridades actuaron muy a tiempo y pusieron los filtros de seguridad en las inmediaciones, al caminar por el centro de abastos más importante de la ciudad, vemos a decenas de elementos federales revisando motocicletas, vehículos, checando establecimientos, platicando con los comerciantes para saber sus inquietudes y escucharlos, elementos del Ejército Mexicano también circulan por las inmediaciones del mercado vigilando, atentos ante cualquier suceso.

IRRESPONSABILIDAD

Los medios de comunicación y los comunicadores tenemos la gran responsabilidad de informar a la ciudadanía de manera objetiva, sin mentiras, sin inventar, ni suponer, menos manipular o inventar y no por quedar bien con algunos grupos o desacreditar a una persona, sino por ética profesional propia y por el gran compromiso con la gente, pues depende de lo que digamos o informemos para que ellos tomen decisiones, que en muchos casos pueden poner en riesgo su integridad, sobre todo en temas de seguridad. Resulta que un portal digital local inventó información sobre un suceso en el mercado, más que informar, tarea que debe cumplir, manipuló y provocó caos entre la población, esa no es la labor ética de un informador, sino todo lo contrario.

PLAN JUNTOS

A la fecha, a través del Plan Juntos que implementó el gobierno de Salamanca en conjunto el Ejército Mexicano, con empresarios y ciudadanos, atienden a miles de personas que viven en situación vulnerable, en un hecho humanitario sin precedentes, el gobierno da alimentos calientes en comunidades y colonias vulnerables de Salamanca, a diario reparten 1, 500 platillos, y a la fecha van más de 157 mil porciones. Este programa durará hasta finales del 2020, por lo pronto.

COVID-19

Hasta el viernes 11 de septiembre, había 136 personas fallecidas en Salamanca, y más de 600 contagios. Debemos seguirnos cuidando y usar cubrebocas todos los días cuando salimos a la calle, mantener nuestra sana distancia y lavarnos las manos constantemente, son medidas con las que debemos vivir ya para no contagiarnos.

NO DA PASO SIN HUARACHE

Quien dicen que ya está más que listo para ir por su siguiente puesto político es el diputado morenista Ernesto Prieto Gallardo, quien solicita licencia como diputado para "trabajar en su partido", del que insiste es el verdadero presidente, aunque la realidad sea otra, pues se dice más bien que el diputado salmantino quiere contender por la alcaldía de Salamanca, pero esa aspiración tendrá que pasar primero por la aprobación de la que sí es presidenta de morena.

OTRO ASPIRANTE

Galo Carrillo Villalpando, presidente del PAN municipal, es otro aspirante a una candidatura, a Galo le gustan los reflectores y no tanto el puesto que actualmente tiene, donde se la ha pasado dando patadas de ahogado para ser notado, así que si el agonizante PAN quiere contender en Salamanca, tendrá que buscar un candidato que no esté tan chamuscado como los que ya conocemos.

EL “GRITO”

Este año, la celebración del 210 aniversario del inicio de la independencia de México, marca un hito en la historia... para mal. La nación llega a esta significativa ceremonia en medio de la polarización de la sociedad que está inmersa en una serie de conflictos y crisis de toda índole, como resultado del pésimo desempeño de Andrés Manuel López Obrador al frente del gobierno. Es inaudito que apenas en dos años de administración, el país esté hundido en graves problemas y que los avances alcanzados durante el mal llamado “neoliberalismo” se hayan desplomado.

CATÁSTROFE

Hoy los mexicanos daremos el “grito” pero no el del cura Miguel Hidalgo y Costilla, sino el grito de la impotencia, de la rabia, de la desesperación, de la desesperanza, por ver el catastrófico resultado de la “cuarta transformación”. Una vez Enrique Peña Nieto, siendo presidente, dijo que no creía que el presidente en turno se despertara pensando cómo joder a México. Se equivocó de cabo a rabo. Lo estamos viendo en el presente. Se está incendiando el país –ahí está el ejemplo de Chihuahua- y ya millones de mexicanos estamos pidiendo cambio de rumbo... o de gobierno.

MAL GOBIERNO

Pero finalmente, la histórica fecha del 15 de septiembre va a ser recordada por nuestros gobernantes cuando el cura de Dolores llamó al pueblo a levantarse en armas contra el “mal gobierno” y a “coger gachupines”. Hoy estamos manos de un pésimo presidente de México al que nada le sale porque no gobierna. Llegamos al 210 aniversario de la gesta libertaria con más de 70 mil personas muertas por el coronavirus; con otro tanto de víctimas de la delincuencia organizada; con la ira de los colectivos feministas ante la falta de respuesta por los desaparecidos; con una crisis económica agravada por las malas decisiones que hemos estado arrastrando desde el 2018; con evidentes casos de corrupción en el gobierno de la “honejtidá valiente”, etc., etc.

CASTIGO FEDERAL

Si esto no es revanchismo, venganza, castigo, motivos electoreros, no sabemos entonces qué será, pero resulta ser que nuevamente la cuarta “transformación” que encabeza el macuspano López Obrador aplicó un brutal recorte a Guanajuato en los recursos federales para el 2021 y, aunque falta lo que apruebe o no el Congreso allá en San Lázaro, no creemos que la mayoría morenista vaya a hacer algo a favor de Guanajuato, en este caso. Al contrario, tratan de disminuir a nuestra entidad, de atarle las manos al gobierno de Diego Sinhue, de impedir a toda costa que prosperen sus proyectos más importantes.

BRUTAL RECORTE

Tanto el gobernador Rodríguez Vallejo como el secretario de Finanzas, Héctor Salgado Banda, han coincidido en que el recorte alcanzaría los 5 mil millones de pesos, pero que pudiera ascender incluso hasta los 7 mil millones. Dice Salgado que esta situación pudiera obligar al estado a contratar nueva deuda pública. Por lo pronto, Guanajuato no fue considerado para recibir el apoyo del Fortaseg, que iría destinado a fortelecer a las corporaciones policiacas y otros rubros más afectados son Salud, Educación, asistencia social, infraestructura educativa, combate a la pobreza, entre otros.

CONAGO

Ese, quizá, fue uno de los motivos por el que Guanajuato decidió separarse de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), junto con Chihuahua, Durango, Michoacán, Tamaulipas, Colima, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes y Jalisco, integrantes de la denominada Alianza Federalista. La pregunta es si ante los recortes federales, ¿harán algo los diputados y senadores guanajuatenses para revertirlo?

CDE DESTROZADO

El edificio del comité directivo estatal del PRI pudo ser rescatado de las garras de las hordas gerardistas. El inmueble, sin embargo, registraba considerables destrozos en el interior, lo que habla de la clase de “priistas” que pretenden nuevamente agandallar dirigencia y posiciones políticas. A este paso, se ve muy complicado que el tricolor pueda remontar lugares en las elecciones del 2021, es un partido hecho añicos, no tiene estructura, escasean los cuadros y el divisionismo es insuperable. Ya mejor que baje las cortinas.

ELEGIDAS Y ELEGIDOS

Pues bien. Dio comienzo el proceso electoral 2020-2021 bajo no muy buenos augurios y ante la amenaza latente de que la jornada electoral pudiera ser reventada por “ya saben quién”. Si no, al tiempo. Por lo pronto, los partidos políticos... bueno... no todos... Por lo pronto algunas organizaciones políticas continúan trabajando intensamente para definir a sus posibles candidatos a las diputaciones locales, federales y ayuntamientos.

PARIDAD PANISTA

Por diversos medios, está columna ha obtenido información importante sobre quién lleva la delantera en las futuras designaciones que hará el partido gobernante en Guanajuato. Y como ahora con este tema de la paridad de género, habrá afortunadas y afortunados que ya han sido palomeados y traen el aval tanto del inquilino virtual de palacio del Paseo de la Presa (virtual porque no despacha ahí, sino en León), como de la dirigencia azul y de la militancia consultada. Y, sobre todo, los que mejor posicionamiento traen en las encuestas.

GRANDES MUJERES

Así, sabemos que las elegidas por el partido albiazul serán Karina Padilla para la presidencia municipal de Salamanca; y Alejandra Gutiérrez que va por la hazaña de que el PAN repita en León, quienes además de aventajar en las encuestas, cuentan con la confianza de Palacio y del partido albiceleste para alzarse con la victoria, para lo cual desde ahora empiezan los preparativos para garantizar ese posible triunfo.

PONCHO, PALOMEADO

Y entre los ya palomeados y seleccionados se encuentran Toño Trejo en Silao quien va por la reelección en la alcaldía; Ariel Corona también por la elección consecutiva en Cortazar; Luis Alberto Villarreal en San Miguel de Allende, en los mismos términos; Alejandro Navarro en Guanajuato,(todo ellos contenderán, insistimos, por la elección consecutiva), en tanto que el secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Mauricio Usabiaga Díaz Barriga será lanzado como candidato por Celaya y el joven Alfonso Ruiz Chico en Irapuato. Ambos, excelentes cuadros.

LORENA Y ZANELLA

Conviene destacar que aquí en Irapuato cada vez se ve más claro el panorama para los azules, pues ambos diputados locales, Lorena Alfaro y Víctor Zanella operaron por el registro para la elección consecutiva. Ya nada más faltaría ver quién es el militante panista que sustituya a Sergio Ascencio Barba en la diputación federal, quien definitivamente queda fuera de la jugada toda vez que el trabajo como legislador ha dejado muchas dudas y abundan los reclamos de su mala actuación, sin olvidar el ecocidio en la Sierra de Santa Rosa por querer construir sin permisos un fraccionamiento. Prospectos de talento sobran y solo están a la espera de que la designación les favorezca.

PUEBLO MÁGICO

Uno de los pueblos mágicos de Guanajuato, el Mineral de Pozos, ha perdido su encanto hasta cierto punto puesto que los ejidatarios, en complicidad con fraccionadores y funcionarios del gobierno, han estado vendiendo literalmente al “pueblo fantasma”. Para los turistas ya no es posible acceder a las zonas de las minas sin encontrar con que todos los lugares donde están las ruinas de las haciendas, se encuentren alambrados. El negocio es redondo. La venta de metro cuadrado está a más de 3 mil pesos. Qué lástima. Y todo lo atribuyen los pobladores al exgobernador Juan Manuel Oliva. Adiós.