ACONTECERES

NUEVO SATEG

El nombramiento de Marisol Ruenes Torres, exsecretaria de la Transparencia, como nueva titular del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (SATEG), en general tiene aspectos positivos. Para empezar, suena bien que como titular del SATEG se nombre a una profesional de la contaduría y experta en temas fiscales, además de que tiene un despacho propio desde hace años y ha destacado en la profesión, punto que en esta columna, desde que se anunció la nueva dependencia, se había comentado como necesario, toda vez que de alguna manera se tiene algo de independencia del Ejecutivo estatal al designar a un técnico que no dependa de los vaivenes políticos.

MÍNIMO RIESGO

Hasta ahí están bien las cosas, pues, si hubieran puesto como titular, por ejemplo, al director actual de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas, no hubiera sido una buena señal del gobernador, al mandar a un incondicional, lo que le quitaría méritos a la nueva dependencia que en teoría tratará aspectos técnicos con los contribuyentes del estado. El único “pero” que se le podría poner a la nueva titular es que viene de ser una integrante del gabinete; sin embargo, seguramente la capacidad profesional de la contadora Marisol Ruenes Torres eliminará el riesgo de ser una incondicional del gobierno actual y seguro que antepondrá el aspecto técnico a cualquier otro, de otra manera, los contribuyentes organizados en cámaras no lo permitirían, así que habrá que darle el beneficio de la duda a la nueva funcionaria.

NUEVAS OFICINAS

Por lo pronto, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, inauguraron las instalaciones del SATEG en el Puerto Interior, como se había anticipado en la columna Reflejos de Sol. Los objetivos centrales del SATEG son: la atención al contribuyente, la simplificación administrativa y la reducción en los costos de cumplimiento al contribuyente, principalmente. Suena bonito. Ya veremos en la práctica.

BUROCRATISMO

Es de esperarse que en el SATEG haya efectivamente servicios eficientes y de calidad, que no sea un ente burocrático más como muchos que existen en todos los niveles de gobierno, en donde para realizar cualquier trámite los ciudadanos tenemos que sufrir un auténtico infierno ante la pasmosa lentitud, tramitología, falta de vocación de servicio de muchos empleados que hacen ver su suerte a los contribuyentes. Ni siquiera porque representa ingresos a las arcas estatales, se trata bien a las personas que, en el papel, somos sus patrones.

ACERCAMIENTO

Desde la llegada de las fuerzas federales a Salamanca no han dejado de trabajar. El nuevo Comisionado para dirigir la Policía de Salamanca a quien envió el propio general Luis Rodríguez Bucio, el comandante Rodolfo Cruz Nicolás, se ha reunido con delegados, presidentes de colonos y comerciantes para trabajar juntos en materia de seguridad. Apenas el fin de semana pasado se reunió con el delegado y subdelegado de la comunidad de Valtierrilla, la más grande de Salamanca y una de las más problemáticas desde hace años.

VALTIERRILLA

Valtierrilla fue una comunidad que al igual que Salamanca fue abandonada, pues no hace ni diez años, las pandillas proliferaban; los jóvenes de entre 13 y 16 años conformaban las pandillas que los fines de semana atemorizaban a los habitantes de la comunidad, nadie salía, solo ellos; portaban armas de fuego y punzocortantes, había compra y venta de sustancias nocivas y las anteriores administraciones omitieron todo eso; no hubo programas de prevención de adicciones, no hubo creación de empleos, es más, ni las patrullas de la extinta policía salmantina de entonces se atrevía a ingresar a la comunidad, el problema se dejó crecer por omisiones e impunidad y ahora esos jóvenes son adultos y muchos han optado por delinquir. Los elementos de la recién llegada Guardia Nacional iniciaron operativos en la comunidad y los elementos federales han tenido acercamiento directo con los pobladores y ya trabajan en proximidad, presencia y disuasión en la zona.

COLONOS

Los colonos de diferentes zonas se están reuniendo con la alcaldesa Beatriz Hernández y con el comandante Rodolfo Cruz Nicolás, en reuniones privadas de seguridad; los colonos han manifestado su interés por trabajar de la mano con las autoridades. En las reuniones se expone la problemática de cada colonia, las necesidades que aquejan a una zona determinada y se establecen acuerdos para atacar de raíz los problemas de inseguridad que tanto han lastimado a los salmantinos. Por su parte, las autoridades informan sobre un panorama general de la situación en la zona que corresponde y les presentan las estrategias a realizar. Se acuerda que colonos y autoridades trabajarán de la mano y de cerca.

DE LEJITOS

Dicen que los toros se ven mejor desde la barrera y es que hay quienes se aprovechan de la situación para sacar raja política, como el exalcalde y diputado federal Justino Arriaga Rojas, quien cada que tiene oportunidad o más bien cada que paga espacios, critica a la alcaldesa Beatriz Hernández, pero cuando le tocó estar en la silla presidencial no hizo nada por Salamanca y ahora que sigue viendo los toros desde la barrera y sigue sin trabajar a favor de los salmantinos, solo aparece en escenarios políticos para posicionarse, pues bien dicen que no quiere soltar el hueso y ya levantó la mano para alguna candidatura de lo que se la den…

¿Y EL REGIDOR?

El regidor panista Víctor Hugo Rueda Olmos, presidente de la Comisión de Seguridad en el municipio se ha quedado también de espectador, con los brazos cruzados en torno al tema que le compete y en donde debería estar proponiendo trabajo e iniciativas para llevar a cabo en el municipio. Pero más bien se escuda en las mantas blanquiazules y se dedica a atacar a los otros partidos que sí trabajan. No le han dicho que el Partido Acción Nacional (PAN) en Salamanca está muerto.

LA PAZ

Durante la sesión del Consejo Municipal de Consulta y Participación Ciudadana, en donde participan ciudadanía y autoridades municipales, se acordó trabajar en acciones concretas que lleven a Salamanca a la ruta de la paz; se habló de la necesidad de crear una mesa de trabajo donde participe personal de la Fiscalía, fuerzas federales, Guardia Nacional y autoridades municipales, para unir los esfuerzos y focalizar las estrategias que nos lleven a tener la paz que tanto añoramos y que perdimos hace años.

MERCADO

Luego de los ataques ocurridos en el mercado Tomasa Esteves, las autoridades actuaron a tiempo e implementaron un operativo de reconocimiento, patrullaje y vigilancia en las inmediaciones de los mercados municipales para inhibir las conductas delictivas y proteger a la ciudadanía; comerciantes y clientes que visitan este el más grande centro comercial de Salamanca.

FALTA REACCIÓN

Sin embargo, parece que no ha sido suficiente y que el comandante Cruz necesita ponerse las pilas. Cero y van dos ocasiones en que asesinan a un locatario de ese centro de abasto y a la fecha no se vislumbra una estrategia, porque ¿dos ataques en el mismo lugar con funestas consecuencias? Eso habla precisamente de la falta de reacción.

APOYOS

Esta semana inició en Salamanca el Programa Pinta tu entorno, en donde se beneficiarán casi dos mil familias de diferentes colonias y comunidades con un programa de pintura de fachadas para mejorar la calidad de vida de los salmantinos. Además los más vulnerables han sido apoyados con sillas de ruedas, bastones y estufas ecológicas. En este año de la Administración morenista; han realizado 70 obras públicas, entre calles y avenidas, caminos rurales, la mayoría en zonas que fueron abandonadas por diez y hasta treinta años.

DECEPCIONANTE

A lo largo de la semana se habló, si no bastante porque no hay nada que analizar, sí lo relativo al segundo informe de López Obrador. Resultó patético ver a un presidente francamente sin personalidad, sin carácter, sin energía, sin nada que decir mas que estar repitiendo lo de sus mañaneras. En Guanajuato los diversos sectores no se la perdonaron, particularmente la casta empresarial y partidos como Acción Nacional. Llama la atención que no haya habido un posicionamiento del primer panista del estado. Ha de decir: “para qué desgastarse inútilmente”, aunque el que calla otorga.

PROCESO ELECTORAL

Mañana lunes arranca el proceso electoral 2020-2021 en el que habrán de elegirse a 15 gobernadores, el Congreso federal, y en Guanajuato el Congreso local y los 46 ayuntamientos. En total a nivel nacional son 21 mil cargos públicos. Los órganos electorales, Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) en este caso, se han declarado listos en tanto los partidos políticos han venido realizando encuestas internas y externas para ir definiendo perfiles de quiénes podrían ser sus aspirantes. En varios de ellos, la caballada está flaca y anémica.

REVÉS A CALDERÓN

Por lo pronto, no dejó de ser un golpe durísimo para la democracia la decisión del Consejo General del INE de rechazar el registro de México Libre, el proyecto político de la exprimera dama Margarita Zavala y de su esposo el expresidente Felipe Calderón, lo que da a pensar en que hay gato encerrado pues el argumento de los consejeros electorales es que MELI “aceptó recursos de origen dudoso”. El asunto huele mal, toda vez que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del propio Instituto, ya había dado su aval para la aprobación y sí se pone en duda que con la experiencia política que tiene Calderón, se haya incurrido en una irregularidad a sabiendas de que estaban bajo la lupa de ya saben quién.

CANDENTE

Así es que las cosas empiezan mal la víspera del proceso electoral. Se calienta el ambiente, aunque México Libre tiene la opción de impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Otra organización a la que sí le otorgaron el registro fue a Encuentro Solidario (antes PES que perdió el registro en 2019), no así a Redes Sociales Progresistas, de Fernando González, nieto de la siniestra profesora Elba Esther Gordillo; tampoco a Fuerza Social por México; ni a Fundación Alternativa, del expriista César Augusto Santiago; menos a Súmate a Nosotros, del expanista y ahora morenista Manuel Espino; así como tampoco a Grupo Social Promotor de México, antes PANAL, ligado abiertamente al SNTE, etc.

OCHO EN TOTAL

Habrá que decir que en este inminente arranque del proceso electoral participarán en principio ya 8 partidos de 7 que había. Por otro lado,vemos que el PRI, convertido en la tercera fuerza política del país, cuente con 2 millones en su padrón de militantes, pero más todavía que Acción Nacional tenga 252 mil 140 contra los 263 mil 762 de México Libre que no alcanzó registro. Morena dice que tiene registrados 466 mil 931 pero el Tribunal Electoral federal ha dicho que “no es un padrón confiable”.

SIMULACIÓN MORENISTA

Ahora resulta que hasta el longevo político Porfirio Muñoz Ledo y Lasso de la Vega se lanza al ruedo en pos de la dirigencia nacional de morena. A ver si no alega “derecho de sangre” como cuando, por esa razón, fue candidato a la gubernatura de Guanajuato. La realidad es que la enorme lista de aspirantes a la dirigencia nacional es sólo una simulación más, como las que acostumbra el “supremo y amado líder”. Ya sabemos que el “dedito” es a favor de Mario Delgado y que tanto Yeidckol Polevnsky, Alejandro Rojas Díaz Durán, Gibrán Ramírez y Antonio Attolini se apuntaron para fingir que en ese proceso hay democracia pero no: el dedazo en toda su expresión, a no ser que nos sorprendan. Mientras, en Guanajuato el Tribunal Electoral le dio “palo” a Ernesto Prieto Gallardo en su pretensión de regresar a la presidencia de morena. FIN.