ACONTECERES

VERDADES OCULTAS

Los regidores panistas Víctor Hugo Rueda Olmos y Emilia Verástegui de la Garma, los según independientes María del Carmen Campos García “Maestra Carmelita”, Gerardo Aguirre Cortés, el priista y aún trabajador de Pemex Oscar Ignacio González Alcaráz, y la morenista ernestoprietista Alma Berrones Aguayo, votaron nuevamente en contra de un proyecto que va a beneficiar a cientos de salmantinos.

EN CONTRA

Se trata de la donación de un terreno al Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (CMAPAS), donde un fraccionador pretende construir un colector pluvial para evitar inundaciones en una zona que beneficiaría a la Universidad Tecnológica de Salamanca (UTS), al nuevo panteón municipal Salamanca, a dos fraccionamientos de la zona y a los habitantes de los alrededores, pero otra vez por una absurda alegata de que no les entregaron a tiempo la petición lo desaprobaron. Da la impresión de que estos servidores de la población velan más por sus intereses particulares y partidistas que por el bienestar de la gente de Salamanca.

MEZQUINOS

Mezquino es un adjetivo que define la actitud de una persona ruin o hipócrita que comete acciones que pueden perjudicar a los demás sin hacerse responsable de sus actos. Así llamó la alcaldesa Beatriz Hernández a los regidores que siempre votan en contra de los proyectos a favor de los salmantinos, tal y como hacen los seis regidores, porque ya no son los “8G”, luego de que la regidora Mabel renunció al PAN argumentando lo que todos sabemos, que los panistas solo votan en contra por llevar la contraria, como si tratando de hacer quedar mal a la actual Administración lavaran las culpas y escondieran las cochinadas de los últimos dos alcaldes panistas que dejaron a Salamanca hundido en la inseguridad y en la pobreza y por inflar proyectos, que finalmente quedaron en manos de sus conocidos, socios o hasta familiares.

¿Y PARA SALAMANCA?

Esta semana el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, anunció con bombo y platillo la inversión de obra por 6 mil 500 millones de pesos; como Santo Rey Mago anunció desde su camello con el dedo; para León el puente en el bulevar Morelos e Hilario Medina, por cierto un proyecto que tiene años construyéndose, incluso desde antes que llegara Diego Sinhue; que más calles para Celaya y un teatro, como si la Cultura fuera lo que faltara en la ciudad cajetera que ha aparecido a nivel nacional como las más violentas por la cantidad de homicidios dolosos y por ser aún escenario de la lucha de cárteles,.

MARGINADA

Igualmente para San Miguel de Allende y para Irapuato pavimentación de calles también, pero pareciera que en ese Plan Estatal de Obra Pública no figura Salamanca; como siempre, el gobernador del Estado pasa solamente los ojos por encima de Salamanca y hace como que no ve. Que apoye a los salmantinos que también son guanajuatenses, que no deje fuera de su proyecto de tantos mil millones de pesos a nuestro municipio que tanta falta le hace. Pase por Salamanca gobernador, que no le hiera el recuerdo…

FISCALÍA

Pareciera un cuento de terror, pues no estamos seguros ni en nuestro propio estado y da más miedo pensar que ni siendo parte de una dependencia como la Fiscalía está a salvo y de un área que se supone no trata asuntos delicados ¿o si? Resulta que el pasado 15 de agosto familiares del colega Elihú Ojeda Vallejo reportaron su desaparición luego de que salió de su natal Valle de Santiago con rumbo a Salamanca; desde esa tarde sus familiares no supieron más de él y al día siguiente interpusieron la denuncia ante la propia Fiscalía General del Estado; aun teniendo la denuncia, la Fiscalía no dio a conocer la situación, sino hasta el lunes que le preguntaron los medios de comunicación al Fiscal Carlos Zamarripa, quien solo confirmó la desaparición, no tenían idea, según ellos de lo que le había pasado, pues aparentemente era su día de descanso.

MUY EXTRAÑO

Fue hasta el 27 de agosto cuando fue lanzado un comunicado de la Fiscalía donde da a conocer la detención de una pareja y los culpan del secuestro del comunicador Elihú Ojeda, y en un hecho inédito: ¡los presuntos ya están hasta procesados y en prisión preventiva! Un día después encuentran el cuerpo de Elihú que aparentemente fue asesinado en ese momento, pues hallaron cartuchos percutidos según el reporte de medios locales. La verdad es que esto suena absurdo, ilógico. ¿Quiénes fueron sus asesinos si quienes lo secuestraron ya habían sido detenidos antes de hallar su cuerpo?

INCONSISTENCIAS

Ojalá esta explicación la ofrezca a detalle la Fiscalía General de Justicia, esa solución rápida para “esclarecer el caso” no deja contentos a nadie, ni a sus familiares, ni a los periodistas guanajuatenses que exigen un esclarecimiento real. Elihú Ojeda Vallejo sería el primer comunicador guanajuatense asesinado. Sería bueno saber quién o quiénes recibieron las llamadas de los secuestradores para pedir el rescate; pero además, suponiendo sin conceder que haya sido plagiado, no creemos que solo fueran dos los delincuentes. Esos siempre actúan en grupo. ¿O acaso están disfrazando el hecho como un secuestro?

SEGURIDAD

La alcaldesa Beatriz Hernández logró nuevamente el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador para que enviara, a través del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, la fuerza para reforzar la seguridad en Salamanca y así llegaron un centenar de elementos de la Guardia Nacional y de las fuerzas federales para incorporarse a la Policía Municipal y ser primera fuerza de reacción; el estado como siempre brilló por su ausencia y tal parece que será solo municipio y federación los que hagan frente a la inseguridad.

2DO. INFORME

En medio de una rebatinga al interior de morena por las posiciones políticas, léase la presidencia del comité nacional, el próximo martes será el segundo informe de gobierno de López Obrador. No se espera, sin embargo, nada al respecto; más bien una repetición de lo que ha sido este régimen en el primer tercio del sexenio. Los grandes problemas por los que atravesamos los mexicanos no han sido resueltos, por el contrario, se han agravado mientras el hombre totalmente palacio sólo se dedica a crear cortinas de humo, tácticas distractoras como la persecución política contra expresidentes de México y la rifa fraudulenta del avión presidencial.

CATÁSTROFE

Es sin duda el sexenio de la catástrofe. Y para ganar simpatías y adeptos, previo al informe, el tabasqueño ha decidido poner a México en semáforo amarillo, en 10 estados, 21 en semáforo naranja y Colima sigue en rojo, en momentos en que la curva de contagios y muertes por coronavirus no desciende. No hay que esperar grandes cosas de este informe, sí, una enorme decepción y los arranques, berrinches, pataleos y ataques a la libertad de prensa por parte de este régimen comunista.

DE RISA

Gustavo de Hoyos, presidente de la COPARMEX, se lanzó a la yugular cuando dijo que este es un gobierno de risa, inexperto, radical, con efectos desastrosos en la economía, el empleo y la pérdida de PEMEX.

PRI ESTATAL

La reestructuración del Partido Revolucionario Institucional en Guanajuato va desfasada. No acaban de solucionar el agudo divisionismo interno, las instalaciones del CDE siguen invadidas por las hordas de Gerardo Sánchez, tampoco se ha renovado la dirigencia estatal que sigue representando la delegada Ruth Tiscareño y Alejandro Arias y no ha habido trabajo político. Dicen que renovaron los comités municipales y los seccionales pero no se ha visto que esté permeando ninguna acción hacia el exterior.

PERDEDORES

Alejandro Moreno, conocido como “Amlito” fue el encargado de tomar la protesta a los integrantes del consejo político estatal el pasado viernes, pero a través de las plataformas políticas. Ha advertido que quien quiera ser candidato del partido tendrá que salir a darse “baños de pueblo”, ya no más campeones de las plurinominales. Pues menos mal que dice eso pero ya sabemos que los priistas de Guanajuato no tienen madera de ganadores y siempre “ganan perdiendo”, si no, pregúntenle a José Huerta Aboytes.

CHAQUETEROS

Además de ello, la inmensa mayoría de los militantes tricolores se han caracterizado por su falta de lealtad, de gratitud, de convicción por la ideología del Revolucionario; muchos han operado a favor de otros partidos, como sucedió en el 2018 en el que hasta Peña Nieto lo hizo a favor de amlo, y otros tantos han decidido traicionar al tricolor abandonándolo en los momentos en que más se les ha necesitado, para incorporarse a las filas de otros partidos que ahora se les conoce como carroñeros, porque reciben los despojos del PRI. Ahí está morena para no ir tan lejos.

LA BARBIE

En estos días que nos antecedieron, la exalcaldesa, exdirigente estatal, exdiputada federal y local Bárbara Botello Santibáñez anunció que renuncia a su militancia en el PRI. Quienes se han abandonado el barco –como le hacen las ratas cuando el buque se hunde- han dicho que se van porque “no los valoran” pese a que ha sido gracias al PRI, al que llegaron con una mano por delante y otra por detrás, por el que lograron posiciones políticas importantes y amasar una considerable fortuna. Pero como ahora ya no les van a dar candidaturas plurinominales, se van sin remordimientos y sin cubrir sus cuotas.

PATITO FEO

Bajo el estigma de la corrupción, han convertido al PRI en el patito feo de la política sin tomar en cuenta que no es el partido el culpable de las atrocidades de sus militantes; como institución no ha fallado; fallan quienes han tenido en sus manos la conducción partidista, quienes bajo el emblema del PRI han cometido actos de corrupción. Son los hombres, no el partido, los que se han corrompido, los que han secuestrado al tricolor para sus intereses personales; los que han agandallado o vendido candidaturas, los que han negociado a espaldas de la militancia y de la sociedad; y los que se sienten dirigentes “legítimos” cuando en realidad nunca han podido trascender en el noble ejercicio de la política, no de la grilla vulgar y prosaica.

CONTRALORES

El presidente del comité ciudadano del sistema anticorrupción estatal propone que los contralores municipales sean autonómos, con presupuesto propio, con libertad para nombrar a su personal y que incluso físicamente estén fuera de las presidencias municipales, propuesta que esta columna ha realizado desde hace varios años. Ojalá y ahora que esta idea proviene del comité anticorrupción, los diputados le hagan más caso, aunque ya sabemos que difícilmente pasaría la aduana panista porque como está ahora la legislación les ha ido súper bien, al tener contralores a modo que se pasan los tres años calladitos, recibiendo las instrucciones de su jefe, el presidente municipal.

EBULLICIÓN

El ambiente político en el estado de Guanajuato empieza a entrar en ebullición conforme se acerca la fecha de arranque del proceso electoral 2020-2021. La batalla, sin duda, se va a centrar en dos partidos políticos: Acción Nacional y Regeneración Nacional. El segundo, sin embargo, va en desventaja el incumplimiento de promesas de campaña, el fracaso de la estrategia contra el coronavirus, la drástica caída de la economía, la violencia generalizada, el aumento en los índices de pobreza y desempleo y, desde luego, los casos de corrupción exhibidos a través de videos del “hermano cómodo” Pío López Obrador.

DINERO ILÍCITO

Es “hermano cómodo” puesto que ha sido el encargado de allegar recursos de procedencia desconocida e ilícita a las múltiples campañas de su consanguíneo y cuyos montos no han sido desvelados, lo que habla no sólo de la opacidad por parte del caudillo macuspano, sino de las diversas irregularidades por parte de quien se ha proclamado adalid contra la corrupción. Es cierto. No son iguales. Son peor. Hasta la próxima...