ACONTECERES

La frase de la semana. “Quédate en casa”: Emilio Lozoya Austin, exdirector de PEMEX.





RASGUÑANDO

Como se acercan los tiempos políticos, los opacos panistas empezaron a hacer sus jugarretas que se saben de memoria, heredadas por sus antecesores, pues liderados a simple vista por Eduardo López Mares, los regidores panistas Víctor Hugo Rueda Olmos y Emilia Verástegui de la Garma, salieron a atacar a la alcaldesa salmantina, no olvidemos que ellos han hecho un nulo y mediocre trabajo en el Ayuntamiento, y lo único que han hecho desde su llegada a la Administración es inventar y desinformar a la ciudadanía y votar en contra del progreso de Salamanca, parece ser que piensan que trabando las decisiones importantes para los salmantinos ganarán las próximas elecciones con sus mismos candidatos, quienes por cierto enfrentan procesos por acusaciones graves. Pareciera que están rasguñando las elecciones y seguramente tienen en la mira algún cargo político, de eso viven, en Salamanca o "de perdis" en el Congreso.

CARAS VEMOS

Pero tratan de tapar el sol con un dedo, pues que no se les olvide a los panistas que la desaparición de la policía en Salamanca estuvo en manos de ellos, el ahora regidor Víctor Hugo Rueda Olmos ocupó diferentes cargos en el PAN con miras a la alcaldía junto con su hermano quien fue secretario particular del anterior alcalde Antonio Arredondo Muñoz, mismo hermano que sigue laborando para el Gobernador del Estado Diego Sinhue, pues bueno, Victor Hugo Rueda Olmos fue director de la fallida Academia de Policía, sin embargo no pudo dar una policía capacitada, pues se la pasó becado gracias a su hermano y sus influencias en el PAN, ahora regresa a criticar sin aportar, en su tiempo, cuando dependía directamente de él no lo hizo ¿ahora por qué lo haría? o ¿es del Club de los ArrePANtidos?. La regidora Emilia "Emi" Verástegui también acusa sin proponer, que no se le olvide que por ahí tiene sus asuntos pendientes, pues cuando estuvo en el equipo de la diputada Alejandra Reynoso, quedó a deber, así literal, a deber por andar metiendo las manos donde no le tocaba y el proceso de su familiar en el caso del Centro Cívico aún está en investigación por daños al erario público por más de un millón de pesos. Caras vemos...

AVIENTAN LA PIEDRA

Es risible que ahora se quejen quienes participaron en la destrucción de la Policía de Salamanca, cuando el esfuerzo de la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz ha sido reconstruir a la Policía y con elementos bien comprometidos. Desde que la Administración de Antonio Arredondo Muñoz soltó la Policía por ser incapaz de darles buenos sueldos, brindarles equipamiento y unidades dignas; los policías se manifestaban por las malas condiciones que padecían y por falta de garantías, así se fue deshaciendo la Policía, preferían irse los elementos a trabajar a Valle de Santiago o a Irapuato, así se fue desintegrando hasta que se acabó, pero lo poco que quedó fue desmantelado; las patrullas, el armamento, las instalaciones, las estrategias, todo se aventó a manos del Estado, quien al final abandonó a Salamanca y lo hundió en la inseguridad, arrojaron la piedra y escondieron la mano. De esos políticos no necesitamos, queremos a gente que vaya al frente por nosotros, que se coordine con las fuerzas federales que son los únicos que vinieron a traer paz para los salmantinos.

PAJA EN EL OJO AJENO

Durante su posicionamiento los regidores panistas mencionaron la compra de luminarias para Salamanca; las lámparas están puestas y funcionando, no hay desvío, ni sobreprecio, es absurdo que señalen ellos que son expertos en inflar las obras a cifras exorbitantes, o que no señalen a los gobiernos panistas quienes contrataron empresas como las de Fernando Michel, a fin de hacer negocios redondos. Ahí sí hubo más que sobreprecio, ¿por qué no se investigan esos casos?, ¿por qué ahí nadie dice nada?, sería bueno que se auditaran y se investigaran las compras de luminarias, pero a nivel estatal. Salamanca es el Municipio que cuenta con saldo a favor en pago de derecho de alumbrado público.

QUE RESPONDAN PRIMERO

Una máxima de la ética es primero responder ante nuestras fallas y después señalar, sobre las Administraciones panistas pasadas pesan investigaciones de la ASEG, de la Fiscalía Anticorrupción y hasta algunas penales, aunque como el juzgador es en muchos casos el mismo juzgado, pues a las denuncias se les ha dado carpetazo, como ocurre con los trapitos sucios de los políticos, pero a la ciudadanía no se nos olvida, por ejemplo el relleno sanitario de Salamanca lo dejaron abandonado, con maquinaria inservible y fantasma, con riesgo para la ciudad de ser clausurado por todas las omisiones de la Administración pasada, hay denuncia por eso también, así como por la falta de maquinaria que se dijo se compró y no se compró y por lo que desapareció. Hoy en el relleno se cuenta con maquinaria y el desastre está subsanado, basta con dar un recorrido y preguntar a los trabajadores, pepenadores y habitantes de la zona, que no han tenido una sola queja, cuando antes se manifestaron por todas las porquerías que veían y no hablo de la basura.

SEMÁFORO ¿NARANJA?

El Gobierno del Estado cambió a semáforo naranja en plena pandemia, la verdad es que las muertes no han disminuido, menos los contagios, al contrario siguen al alza. El Gobernador convocó dos días antes a una reunión con todos los alcaldes del Estado para establecer las medidas de cómo se volverá al semáforo naranja y qué se debe hacer en los municipios, sin embargo, a la mera hora el Gobernador Diego Sinhue no se presentó a la reunión virtual y mandó a su jefe de Gabinete, quien no sabía ni qué se iba a hacer y los Alcaldes quedaron en las mismas, solo Irapuato, San Miguel de Allende, Salamanca y Atarjea, cuestionaron al Gobernador por el cambio repentino de semáforo, cuando no se brindan garantías para la ciudadanía, y peor, no se tiene el suficiente equipo médico y medicamento para enfrentar la enfermedad, así lo han señalado los familiares de pacientes COVID, quienes aseguran se les deja morir.

CIFRAS MAQUILLADAS

El día que el Gobierno Federal detuvo a "El Marro", la Secretaría de Salud del Estado no reportó casos de contagios o muertos de COVID, ¿extraña coincidencia o hasta allá llegó el beneficio por la detención?. El caso es que quienes se encargan de monitorear las cifras se han dado cuenta que se reportan mal, a veces hay más, a veces menos, a veces hasta disminuyen los muertos, o es señal de que se está monitoreando mal o señal de que se están maquillando las cifras. y Hablando de la detención de El Marro, no se hicieron esperar los memes, donde se burlaban de que el Gobernador Diego Sinhue se colgó la medalla de la detención, cuando en realidad la hicieron las fuerzas especiales del Ejército Mexicano, que por cierto, hacía mucho tiempo que no se les veía ni en fotos.

VIRTUALES

Con el COVID la tecnología nos urgió a reconocerla, y es que el Gobierno de Salamanca está apostando por la tecnología para hacer llegar a la ciudadanía los servicios, además de pláticas, conferencias, talleres, que los salmantinos podemos ver en las redes sociales de Casa de la Cultura, de COMUDE, de Medio Ambiente y también se llevan talleres de Prevención al Delito, como motivar a los padres de familia para involucrarse más con sus hijos y estar al pendiente de lo que visitan las niñas, niños y jóvenes en redes sociales.

MEDIO AMBIENTE

El Plan Salamanca está reactivado y ahora sí existe la coordinación entre los tres niveles de Gobierno, esta semana personal de la ASEA visitó la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor para verifica los procesos y evitar que se siga contaminando más en Salamanca, desafortunadamente la ASEA no permitió al Municipio participar en esta visita, pero se comprometieron a brindar los resultados que se esperan, mientras que el Municipio con sus dependencias trabajan cada uno desde sus trincheras para dar los resultados.

ABANDONO

Este al igual que los demás temas, fue uno de los abandonados por Gobiernos anteriores, pues su anterior directora María del Carmen Mejía, investigada por la Contraloría de León e hija de Juan Ángel Mejía, quien fue director del Instituto Estatal de Ecología, quien dejó abandonado Medio Ambiente Municipal durante su gestión, aunque dejó a muchos de sus amigos en la dependencia, como el ex director Hugo Hernández quien salió por inclumplir su trabajo y otros que también se fueron por su pobre desempeño en la dirección.

VENTANILLAS

Para las comunidades de Salamanca, para personas que no tienen acceso fácil a internet, el municipio colocó ventanillas en comunidades para que los apoyos puedan llegar hasta la puerta de la gente y se den a quienes verdaderamente van a beneficiar a los ciudadanos, pues en las Administraciones anteriores, los apoyos se quedaban entre los promotores. Ahora los apoyos son reales y se verán reflejados en el desarrollo de las comunidades y la gente que en verdad lo necesita. EL TROFEO

Se había dicho que la detención de José Antonio “N” conocido como El Marro había sido mediante una operación quirúrgica en la cual no hubo un solo tiro. La falta de información oportuna da lugar, muchas veces, a opiniones encontradas que causan confusión incluso entre las mismas autoridades. Sí hubo disparos, resistencia y un lesionado del lado de los presuntos malos (son inocentes incluso aunque hayan sido agarrados en flagrancia).

ANTICIPO

Fue mediante un “tuit” que el gobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, a eso de las 6 de la mañana, difundió la detención del peligroso criminal. De inmediato salieron las botellas de champán, las felicitaciones, los abrazos virtuales, las flores, entre la Federación y el propio gobierno del estado. No era para menos. La violencia en la entidad, la ola de homicidios dolosos, las repercusiones en la economía y en las víctimas inocentes era ya insoportable.

VARIOS DELITOS

El Marro está acusado de secuestro y de homicidio en grado de tentativa (¿?), es decir, delitos del fuero común, motivo por el cual se le abrieron carpetas de investigación y es probable que hoy domingo se le vincule a proceso, en tanto que a nivel federal enfrenta acusaciones de robo de combustible y delincuencia organizada. Estos procesos los va a enfrentar ahora desde el penal federal de El Altiplano, en el Estado de México, una prisión de alta seguridad pero también continúa el proceso penal en Guanajuato.

AGANDALLE

La madrugada del viernes, el presunto delincuente fue trasladado al Cefereso para someterlo a juicio por parte de un juez federal; sin embargo, trascendió que la Fiscalía General de la República abrirá una carpeta de investigación en contra de la Fiscalía de Guanajuato por no haber puesto a disposición de las autoridades federales al exlíder del Cártel Santa Rosa de Lima, según informó un noticiero de televisión.

DISMINUCIÓN

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Arturo Durazo Montaño, declaró a los medios de comunicación que teniendo a buen resguardo a José Antonio “N”, los homicidios dolosos en Guanajuato han disminuido hasta en un 50%; no por nada, pero sí ha empezado a notarse menos violencia en la “grandeza de México”, sólo que antiantier encontraron una supuesta fosa clandestina en Jerécuaro o Acámbaro, no han precisado el lugar, y antiayer fueron masacrados siete individuos en Jerécuaro.

NEGOCIACIÓN

Por lo pronto parece que se ha exterminado una plaga. Y aunque dicen que todo fue resultado de la estrecha coordinación entre las fuerzas estatales y federales, etc., especialistas no descartan que la captura de El Marro sea producto de un pacto, es decir, que haya decidido entregarse a cambio de la liberación de su señora madre, su señor padre y otros familiares que se encontraban detenidos y que efectivamente, de buenas a primeras, quedaron exonerados de las imputaciones que pesaban sobre ellos. No es descabellado. Y hasta la próxima...