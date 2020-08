ACONTECERES

100 MIL PORCIONES

¡Albricias! Y es que este fin de semana, en Salamanca se superó la meta y ya han entregado 100 mil porciones de alimentos calientes a personas en situación vulnerable. Al inicio, este programa iniciativa de la Alcaldesa Beatriz Hernández fue para apoyar a los habitantes de las colonias más afectadas por los estragos de la pandemia del coronavirus. Enseguida se sumaron algunos empresarios de Salamanca, ciudadanos preocupados por sus semejantes y personal del Ejército Mexicano, la idea surgió en una reunión virtual con el objetivo siempre fue beneficiar a los más vulnerables.

EJEMPLO NACIONAL

Así surgió el “Plan Juntos”; las primeras porciones de ese naciente plan se dieron en la colonia La Cruz, después se extendió a Barlovento, La Gloria, La Reforma, El Molinito, San Roque, Villa Salamanca 400 y luego la gente de las comunidades dijeron que ellos necesitaban la ayuda humanitaria también y otra vez con los esfuerzos de todos se pudo brindar alimento también para las comunidades.

FILAS Y FILAS

En Valtierrilla se hicieron filas y filas, nadie creía que estuviera ¡regalando comida!, “antes nunca se había hecho” decían incrédulos y felices; luego la ayuda llegó a Cerro Gordo, los adultos mayores, las amas de casa, las niñas, niños y cientos de familias empezaron a creer en el Plan, gente de Oteros, Ancón, Mirandas, Los Prietos y más, de alguna forma la ayuda alimentaria se siguió extendiendo hasta llegar a los Hospitales también, a los asilos y a las calles también.

INDIGENTES

Se observó por primera vez en la historia de Salamanca que a los indigentes se les da comida hasta donde están postrados. Este jueves 30 de julio repartieron la porción número 100 mil y la ayuda sigue llegando. Al llegarse a más de 60 colonias y el doble de comunidades. Sin duda un modelo único en el país por 3 meses consecutivos.

MÁS COVID

Con tristeza al salir a las calles de nuestra ciudad podemos ver que muchas personas no se protegen del coronavirus, a pesar de que las cifras son alarmantes y desgarradoras. Hasta el 30 de julio en Salamanca 56 personas han muerto a consecuencia del mortal virus, se registraban mil 137 casos confirmados y 144 casos más en investigación.

INDIFEFENCIA

Las plazas públicas permanecen cerradas al público en general, pero las cintas preventivas fueron arrancadas del jardín principal y las personas siguen paseando como si no pasara nada, como si de poco se tratara, incluso exponiendo sus familias al contagio y a la muerte.

SIN CUBREBOCAS

Hay comunidades enteras que no usan cubrebocas aun sabiendo que sus vecinos han muerto por el coronavirus. El Área Natural Protegida de Salamanca luce repleto los fines de semana, las personas siguen yendo de vacaciones exponiendo su vida y la de quienes los rodean. Seamos conscientes y no propaguemos el virus, si todos cooperamos podremos salir delante de la adversidad, de nada servirán los esfuerzos del Gobierno Municipal y las autoridades que siguen exigiendo que respetemos las medidas.

EN EL OLVIDO

Enjagües, malhechuras y abuso de autoridad es lo que vivieron los habitantes de Santa Rita, pero todo quedó al descubierto cuando la actual Administración Municipal se enteró de lo sucedido en 5 comunidades. De inmediato se actuó al ver las necesidades y lo que implica una obra malhecha, se interpusieron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Anticorrupción y a la Auditoría Superior para que se tomen cartas en el asunto, situación que lleva más de 20 meses sin respuesta, y hay decirlo con todas sus letra; es una obra MALHECHA que está a punto de colapsar.

OÍDOS SORDOS

Sin embargo, no han valido de nada los escritos y oficios que delegados han entregado el Gobierno Estatal para que se finquen responsabilidades. Pues, para variar, se escuchan nombres como Emamnuel, Perita, un Pato que nada y un tal Raymundo. ¿Será por eso que no se investiga?, o será porque hay algunos nombres también involucrados de personas que aún trabajan para el gobierno, pues según la gente de la comunidad hasta material salió faltando y apareció en algunas casas en forma de cuartos construidos de la nada.

EL COLMO

El que sí no tiene …. necesidad, es el regidor Óscar Ignacio González quien recibe dos sueldos, pues aunque no se haya presentado a Presidencia Municipal desde que inició la Administración y la pandemia, se le sigue pagando su sueldo íntegro como regidor del “hache” Ayuntamiento, al igual que a los demás, que tampoco van, y aparte recibe el sueldo de Pemex más lo del tiempo extra de la reparación de la RIAMA, pues es trabajador de la planta de más generosa en Salamanca, a donde tampoco va, pues tiene un “permiso especial”, y no es envidia, pero teniendo tantos problemas en medio ambiente, él que es regidor de la Comisión de Medio Ambiente del Municipio no ha propuesto ninguna iniciativa, normativa o trabajo dentro de su comisión, lo cual pone a pensar si está cumpliendo en realidad con su trabajo en el Ayuntamiento salmantino.

CALENTADORES

Los apoyos de calentadores solares también se extendieron a las comunidades, y es que luego de que la convocatoria para el programa Bien Hecho de calentadores solares fue un éxito, la convocatoria se extendió y también se la llevaron a las comunidades para quienes más lo necesitan se inscriban y esta vez los apoyos llegarán, eso nos asegura la gente de Desarrollo Social, quienes dicen que hasta instalados estarán los calentadores, no como antes que los daban al contentillo de los delegados y hasta a personas que ni lo necesitaban tanto, tan es así que terminaban vendiéndolo a otras personas. Esta vez el apoyo llegará en su momento a quienes menos tienen.

DESTITUCIÓN

Por cierto, la actitud del subsecretario de salud federal Hugo López-Gatell Ramírez hacia los gobernadores del país, a quienes ha estado culpando del desastroso resultado de la pandemia de la Covid-19 y además amenazó con fincarles hasta responsabilidades penales, fue la gota que derramó el vaso. Un grupo de mandatarios, los que integran la Alianza Federalista, están exigiendo la destitución de este funcionario.

ESTRATEGIA FALLIDA

Por si fuera poco, la supuesta estrategia de Gatell para combatir el coronavirus, su semáforo, etc., no ha servido de nada para frenar la peste del siglo. Un día tras otro sale con cada barbaridad que da una muestra de la incapacidad y la ineptitud para estar al frente de esta lucha. El gobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo forma parte del grupo de mandatarios estatales que piden el cese fulminante del “rockstar” de la cuarta transformación. ¿Represalias contra los gobiernos insurrectos? ¡Cuáles, si el tabasqueño ha castigado ya fuertemente a los estados gobernados por la oposición con el recorte de recursos públicos!

ANEXOS

No sabemos si las autoridades competentes están esperando otra masacre como la del anexo de Arandas donde fueron asesinados 27 jóvenes que buscaban salir de sus adicciones, porque a la fecha no se ha hecho nada por regularizar los que actualmente existen ni tampoco se ha cumplido con otorgarles seguridad para prevenir sucesivos ataques.

AMENAZAS

De aquella masacre, sólo hubo un detenido. Dicen que fueron tres pero de los otros dos no se ha sabido nada. Hay psicosis entre los internos de varios centros de rehabilitación; incluso varios se han fugado mostrando huellas de tortura, como lo sucedo en el anexo de Colón de donde ha habido amenazas hacia los medios de comunicación por publicar la nota.

REBELDÍA

Algunos sectores de la población de plano que se han declarado en franca rebeldía, a las disposiciones de la autoridad municipal de Irapuato y de Salamanca, en lo relativo a la aplicación de protocolos sanitarios a fin de tratar de frenar el avance del letal coronavirus que, huelga decir, sigue cobrando cientos de vida y de contagios. Por más que la Secretaría de Salud de Guanajuato hace llamados a usar cubrebocas, el gel antibacterial pero ante todo guardar distancia y evitar aglomeraciones, no todos hacemos caso.

ESPIRITUALIDAD

Entendemos que necesita de lo espiritual para sobrellevar su existencia y que tenga el deseo de acudir a los centros de culto religioso a profesar su fe y a pedir por la salud de todos; la iglesia católica, tenemos entendido, está cumpliendo con todas las disposiciones sanitarias ¿o no?) pero la terquedad de la gente al acudir a misas cerradas y ese tipo de celebraciones, implica un grave riesgo.

TERQUEDAD

La misma Diócesis de Irapuato ha dicho públicamente que no realizará eventos de manera masiva pero, insistimos, muchas personas sobre todo de las comunidades rurales, han hecho caso omiso desoyendo incluso los llamados de su pastor. La pandemia está a todo lo que da. Pero a los creyentes les vale un comino exponiendo no sólo a los propios sacerdotes, sino a ellos mismos y a sus familias. No puede ser posible tanta cerrazón, tanta ignorancia, en pleno siglo XXI.

PROHIBICIÓN

El alcalde de Irapuato Ricardo Ortiz Gutiérrez dijo con toda claridad que están prohibidos los eventos religiosos y de cualquier tipo. Luego entonces, como no le han hecho caso, como estamos literalmente frente a un desacato, no va a quedar de otra que actúe con toda energía, así como se tomó la dura decisión de suspender el servicio de transporte público los fines de semana.

ARCO DEL TRIUNFO

Ya es necesario actuar. Estamos hasta la coronilla de que en este país nos pasemos por el arco del triunfo las leyes y las disposiciones ¡y eso que es por nuestro bien! Vemos la tempestad y no nos hincamos. Habrá creyentes que piensen que con un escapulario, con agua bendita, con estampitas del “Detente...”, van a quedar libres de la terrible enfermedad. A ver si como integrante del consejo editorial del periódico de la Diócesis, José Luis Acosta, puede hacer algo.

MAL EJEMPLO

Eso sucede cuando desde Palacio Nacional, desde la Secretaría de Salud federal, se pone el mal ejemplo al decir que el cubrebocas no sirve. Y que la gente salga a la calle, al cabo el “iluminado” presidente es “fuerza moral, no fuerza de contagio”. ¿Así? O más lambiscón.

PEÑA NIETO

El viernes por la mañana corrió fuerte el rumor de que el expresidente Enrique Peña Nieto estaba “bajo custodia policial” en España. Todo mundo pensó que los chismes del corruptazo exdirector de PEMEX, ahora convertido en soplón oficial, estaban dando resultados. Más tarde se confirmó que era información falsa, además de que no hay que olvidar que entre EPN el PRI y López Obrador hubo un pacto a fin de que este pudiera ganar la presidencia y aquellos disfrutar de todo lo que se robaron. ¿Por qué creen que Lozoya anda tan feliz, feliz, feliz sin pisar el reclusorio? Todo lo de la “cuatro te” es pura farsa. Y se comenta que para las elecciones del 2021 el PRI se las volverá a dar a morena. ¿Apuestan?





Y hasta la próxima...