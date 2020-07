ACONTECERES

AMENAZA

La refinería de Salamanca “Antonio M. Amor” no sólo representa una amenaza ambiental; es también una bomba de tiempo que podría hacer explosión en el día menos esperado. El accidente más grave hasta el momento fue el ocurrido en marzo del 2017 cuando hizo explosión el área de llenaderas de la planta en la que hubo ocho trabajadores que perdieron la vida. A la fecha, no se ha presentado el informe al que se había comprometido la empresa “productiva” del estado. Eso da idea del riesgo que representan las instalaciones para Salamanca.

GAS TÓXICO

El pasado jueves 23 de julio: otro incidente. Se registra la fuga de una espesa nube amarillenta de la refinería que invadió gran parte de la ciudad salmantina. Hubo quienes intentaron minimizar el impacto. De hecho, se desconoce cuáles fueron los daños a la salud de la población, porque hasta se recomendó a la gente encerrarse y no abrir puertas ni ventanas.

70 AÑOS

La refinería está a punto de cumplir 70 años. Fue inaugurada el 30 de julio de 1950 durante el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines aunque cinco años después la puso oficialmente en marcha el presidente Miguel Alemán Velasco. Desde entonces, que se sepa, sólo ha recibido mantenimiento mínimo. La famosa reconfiguración prometida durante la campaña de Felipe Calderón Hinojosa pero durante el sexenio no se invirtió ni un peso. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto hubo un recorte de 100 mil millones de pesos a Petróleos Mexicanos. Tampoco se invirtió nada.

EMANACIONES

De la emanación de la extensa nube amarilla de la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor, dijeron que se trató de un “descontrol en la planta catalítica” de la RIAMA, en una falla en el proceso de refinación, una mezcla de vapor de agua pues debe haber agua para este proceso, pero también un poco de contaminante catalizador y azufre. La cosa es por qué las estaciones de monitoreo de la calidad el aire no alertaron sobre estos componentes.

MONITOREO FALLIDO

Si las estaciones de monitoreo de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) del Estado funcionaran, probablemente nos habrían dicho a los salmantinos lo que respiramos el pasado 23 de julio, que coincidió precisamente con el año pasado, el 23 de julio cuando también nos llegaron olores que a la fecha no se sabe de dónde llegaron.

AIRE MALO

La mala calidad del aire se debe notificar en las estaciones de monitoreo y alertar a través del Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire y de ahí emitir las recomendaciones a la población. ¿Sería que fue muy rápido que pasó la nube amarillenta o será que las estaciones de monitoreo no funcionan como deberían? El gobierno municipal interpuso la sexta denuncia ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). En respuesta la ASEA visitará las instalaciones de la Refinería para verificar los procesos de la planta, compromiso que consiguió el gobierno municipal durante la reunión del Plan Salamanca.

EL JEFE

El pez por su boca muere y es que la regidora morenista Alma Angélica Berrones Aguayo, soltó la sopa, "sin querer queriendo" y ya no sabía cómo esconder su metida de pata, que ni bien argumentada estaba, pues en la 47 sesión de Ayuntamiento, en dictámenes generales pidió que no dejaran ir a la Fiscalía General de la República (FGR) de tierras salmantinas, pues que aquí en nuestro querido había mucha impunidad y si se van, pues esta va a seguir.

ESCUELITA

Que alguien le explique a la regidora cómo funciona el Sistema de Justicia. Pero trascendió que quien le dio la orden, digo la línea, digo la sugerencia, fue su amigo fiel el diputado local morenista Ernesto Prieto Gallardo, mejor conocido como “Ernestillo”,quien días antes había pedido justamente lo mismo ante su medio preferido de comunicación, nada más que le falló porque la regidora ni bien argumentada traía su solicitud y los demás regidores se la comieron. Cómo no. Con semejante argumentación, ya no le quedó otra que echarle la culpa al encargado de despacho de la Delegación, David Carmona, y dijo que si quieren luego se los pone para que él les dé las respuestas que pedían los regidores. Pero a ver si lo encuentran porque la Delegación de la Fiscalía ya no está.

SEGURIDAD

Como si la presencia de la FGR en Salamanca fuera suficiente para terminar con la impunidad. Desde hace ya casi 15 días que el gobernador Diego Sinhue se comprometió a darle el apoyo a Salamanca en materia de seguridad, pero a la fecha sigue sin dar respuesta. Tras los múltiples llamados que hizo la alcaldesa Beatriz Hernández al mandatario para brindar apoyos en materia de seguridad y apoyos sociales, sigue sin aparecer. Mientras tanto, personal del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Federales permanecen en el municipio, apoyando a la Dirección de Seguridad Pública para brindarle seguridad a los salmantinos.

HIJO DE TIGRE

Por cierto, quien estuvo muy activo también en las manifestaciones contra Andrés Manuel López Obrador fue un pariente muy cercano de la regidora Alma Angélica Berrones, quien estuvo orquestando una de las manifestaciones y hasta con marca de dónde venía llegó. Bueno más que contra AMLO, iban sus consignas contra la alcaldesa salmantina. ¿Quién lo enviaría?

SANTA RITA

Raymundo Gómez, quien realizó obras para el municipio durante la Administración del panista Antonio Arredondo, dejó inconclusas varias obras que afectan directamente el bienestar de los pobladores, como es el caso del tanque de agua potable para la comunidad de Santa Rita, donde se metió como terminada la obra y se pagó por completo y se notificó que se había realizado en tiempo, en forma y con la satisfacción deseada, sin embargo esa obra quedó inconclusa y como toda malobra flota después de un tiempo.

INCONCLUSA

Así pasó con la obra en Santa Rita, donde por las omisiones y por dejar los trabajos inconclusos, ahora los habitantes temen que el tanque que está fisurado se rompa y deje de funcionar, lo que implicaría quedarse sin agua potable, y al ser cuestionado por los medios de comunicación, en vez de responder y atender su malobra, se deslindó y dijo que él solo rentó su maquinaria como en tantas obras más, y que no le corresponde repararla.

DENUNCIA

Lo cierto es que ya hay una denuncia en la ASEG por estas obra, la mala noticia es que el actual Gobierno no podrá repararla en forma hasta que se resuelva la denuncia en la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a ver si no pasa como con las demás denuncias que ha interpuesto el Municipio de Salamanca en contra de la anterior administración panista, que ya fueron archivadas. Pues sí, no se puede ser juez y parte. No se debe, sino los que padecemos somos los ciudadanos.

SIN APROBAR

Durante la 47 Sesión Ordinaria de Ayuntamiento los regidores; el panista Víctor Hugo Rueda Olmos, la panista Emilia Alejandra Verástegui de la Garma, morenista Alma Angélica Berrones Aguayo, independientes Gerardo Aguirre Cortés y María del Carmen Campos, así como el priista Óscar Aguirre Cortés, siguieron votando en contra. Que porque no lleva acento el dictamen, que si la propuesta no es como querían ellos, que si el cero va a la izquierda, que si eso no les favorece, afortunadamente para los salmantinos ya son mayoría los regidores que votan por el bienestar de la población.

COVID

La triste noticia es que los casos de coronavirus en Guanajuato siguen en aumento, en las últimas 24 horas 41 personas han perdido la vida a consecuencia del Coronavirus. A pesar de las medidas extremas que se han puesto en el municipio, tales como; uso de cubrebocas obligatorio, cierre de espacios públicos, sanitización de parques, plazas y jardines, campañas intensivas de las medidas sanitarias en colonias y comunidades, los ciudadanos desoyen las indicaciones y aunque un gran porcentaje ya usa el cubrebocas, otros más lo ignoran. Hagamos conciencia y respetemos las medidas, la principal es Quedarse en Casa, ya habrá tiempo de salir y volver a abrazarnos.

REELECCIÓN

Se acerca el arranque del proceso electoral 2020-2021 para el mes de septiembre, misma que concluirá, por así decirlo, con la jornada electoral, la votación pues, para elegir gobernadores en 15 estados de la república, ayuntamientos, diputados locales y diputados federales. En total se renovarán 21 mil 368 cargos. Dicen que estas van a ser “las elecciones más grandes de la historia de México”, como quien dice, la madre de todas las elecciones. Parece que se exagera.

INÉDITO

Pues bien. En Guanajuato ya hubo elección consecutiva, reelección, de presidentes municipales y diputados locales. En este nuevo proceso, volverá a haber posibilidad de relección para los congresistas en funciones. Pero va a ser la primera elección en la que los actuales diputados federales, si quieren, busquen la elección consecutiva por otro periodo más.

REGLAMENTO

El tiempo apremia, pero resulta que a la fecha el Congreso federal, con mayoría “cuatroteísta”, no ha aprobado la ley reglamentaria precisamente para las campañas de los diputados federales en el 2021. Desde el año 2014 se incorporó esa figura de la reelección en la Constitución de la República pero dejaron sobre el escritorio la ley reglamentaria para que puedan participar. Sería, pues, la primera experiencia de reelección de legisladores federales.

PERIODOS

De hecho, la Ley de leyes también contempla la posibilidad de elección consecutiva de los senadores; sin embargo, este supuesto se tendría que dar hasta el año 2024 porque su periodo es de seis años, no de tres años como el que tienen los legisladores locales y federales. La diferencia, cabe agregar, es que los senadores podrán ser reelectos sólo por dos periodos, en tanto que los parlamentaristas federales tienen la opción de ir hasta por cuatro periodos.

DESFASADO

Por lo pronto, hay graves omisiones del Congreso de la Unión en legislar la ley secundaria que se requiere. De hecho, hubo intento de madruguete por parte de la bancada morenista el pasado mes de marzo, cuando aprobó, sin la presencia de los congresistas de la oposición, una reforma a fin de que senadores y diputados federales que pretendieran la reelección, pudieran andar en campaña sin pedir licencia al cargo utilizando recursos públicos, lo cual fue rechazado por los opositores, y desde entonces el asunto duerme el sueño de los injustos.

OMISIÓN

Se supone que ante la omisión del Congreso de discutir y en su caso aprobar la ley reglamentaria, sería el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) el encargado de emitir las reglas respectivas, claras, equitativas, democráticas. La Carta Magna establece que toda reforma electoral debe aprobarse 90 días antes del próximo periodo electoral. El plazo venció el pasado uno de junio. Por esa razón el INE debe tomar la decisión para ver si los aspirantes deben o no dejar el cargo, porque se debe garantizar que nadie use recursos públicos. ¿Cuándo lo hará? No lo sabemos. Pero debe estar listo antes del primero de septiembre. Ahora el INE va a tener que hacer chamba que es responsabilidad de los legisladores.

PARTIDOS

Por otra parte, habrá que hacer la aclaración que no todos los diputados podrán buscar la reelección nada más porque se les antoja. Para que un diputado pueda reelegirse, debe contar con la autorización de su partido político, lo cual sin duda también va a generar controversias e inconformidades entre los propios aspirantes. Es un tema que ya hubiera sido atendido, pero la mayoría morenista se ha dedicado más a la grilla barata, a los golpes bajos, a defender a su “gran caudillo”, que en legislar. Y hasta la próxima…