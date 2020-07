ACONTECERES

REFINERÍA

Aunque el gobierno federal ostenta que Petróleos Mexicanos es, no solo la empresa más grande e importante de México sino además referente internacional en metería de hidrocarburos, la planta catalítica de la Refinería Antonio M. Amor (RIAMA) en Salamanca es obsoleta desde hace más de 20 años y genera elevados índices de contaminación. Del año 2013 al primer semestre del 2020, al menos nueve desfogues de gasóleos, conteniendo altos niveles de azufre, se han documentado por la asociación civil “México, Comunicación y Ambiente” que preside a nivel nacional Carlos Álvarez Flores.

DESFOGUES

El último y más reciente desfogue es el que se generó esta semana que termina, cuando en el cielo nublado de Salamanca, en la parte norte, precisamente por encima de la planta PEMEX se generó, temprano por la mañana, un largo mechón de humo que se apreciaba desde cualquier punto de la ciudad, producto de una salida emergente más de la planta catalizadora la cual tiene ya una antigüedad de más 45 años. Esta planta representa no sólo un riesgo de salud propiamente dicha, sino de un siniestro mayor de pérdida de vidas humanas, de no darse de manera intencional estos desfogues, ya que generarían una alta presión y explosión en la planta.

DESAYUNAN

Diariamente, las 24 horas del día y los 365 días del año, los más de 400 mil salmantinos se desayunan, comen y cenan estos gases altamente tóxicos, sin que el Ejecutivo federal se ocupe de generar condiciones de un funcionamiento moderno con las disposiciones ambientales que la propia Federación establece. Mientras esto ocurre, PEMEX presume que esta unidad estratégica del Estado Mexicano, es una empresa sustentable, socialmente responsable, con estándares de seguridad, salud en el trabajo, protección ambiental y otras linduras. La toxicidad del gasóleo que se dispersa con el viento por más de ocho kilómetros en la mancha urbana no es tema para las autoridades. Nadie se preocupa por la salud de los salmantinos desde hace más de 20 años que están generándose desfogues en la catalítica de RIAMA.

SIN ESTRATEGIA

Pese a que diversas regiones de Guanajuato siguen tiñéndose de rojo, hasta la fecha no se ha visto un cambio de estrategia en las políticas de seguridad de ningún nivel de gobierno. El viernes fue otro día negro para el estado, principalmente por el rumbo de los Apaseos. La violencia es inaudita, Guanajuato es “tierra sin ley” y tal parece que la captura de malosos, como lo fue la de los presuntos responsables del exterminio en Arandas, Irapuato, ha resultado contraproducente.

PROMESAS

La comisionada de seguridad Sophia Huett, había dicho en varias ocasiones que ya tenían cercado, casi casi atrapado, al cabecilla del cártel Santa Rosa de Lima, que le estaban dando en la “línea de flotación” y que no tardaría en caer. Seguimos esperando. Mientras, los homicidios a todo lo que dan. Parece que se le está dando más importancia al combate al coronavirus que a la delincuencia o puede ser porque unos trabajan más que otros ¿o no?

MANDOS

Por lo pronto, de enero a julio de este año han sido asesinados 10 jefes de la policía presuntamente por el crimen organizado. No se sabe el móvil. De enero a julio del 2019, sólo dos mandos cayeron abatidos por la delincuencia. Volvemos a insistir. No existen protocolos para la auto protección de los mismos uniformados. Van también casi 60 policías ultimados. ¿Qué se va a hacer?

A FUERZA

En el Periódico Oficial del estado se han publicado lineamientos de la Secretaría de Salud de Guanajuato en los que establece la obligatoriedad del uso de cubrebocas; sin embargo, la difusión de esas medidas no ha sido tan profusa como debiera. Es necesario llevar esta información a las colonias más populosas y marginadas, a las comunidades rurales y a las partes más alejadas pero de manera continua. La gente sigue sin entender.

BARBARIDAD

Y contra las barbaridades del subsecretario de salud federal Hugo López-Gatell, en Guanajuato el titular del ramo Daniel Alberto Díaz Martínez dice acertadamente que nos mantenemos en semáforo rojo ante la gran cantidad de contagios, de decesos, de casos en estudio y del riesgo de que siga creciendo la enfermedad de manera exponencial. Los hospitales aún cuentan con camas disponibles; sin embargo, está latente el riesgo de que los servicios médicos queden saturados y sea imposible atender enfermos.

SANCIONES

Nadie quiere ver a personas contagiada muriendo en la vía pública o en las puertas de los hospitales a los que no podrán ingresar por falta de espacio, en un momento dado. De ahí la importancia de intensificar entre la población las medidas publicadas en el Periódico Oficial, para que se haga consciencia. Si es necesario, como dijo el titular de la SSG, hasta con sanciones a la gente que sigue necia sin atender las recomendaciones sanitarias.

CONTAGIO Y MUERTE

Las ganas de seguir adelante provocaron que el semáforo estatal siga en rojo como ya dijimos, y es que desde hace más de un mes las normas sanitarias se relajaron; cientos de personas, en su mayoría comerciantes de diferentes giros, desesperados salieron a las calles, y eso no es lo malo, pero sí el que no hayan cumplido con las normas sanitarias, lo que ocasionó que los contagios y las muertes se dispararon en el Estado; hasta este viernes en Salamanca se tenía el registro de 39 muertes, casi dos por día y más de 700 contagios y seguimos en ascenso. El llamado es para que las familias permanezcan en casa y cumplamos rigurosos los lineamientos que nos marca el sector salud, esto si no queremos formar parte de las desoladoras estadísticas.

MÁS QUE NECIOS

Un necio está definido en el Diccionario como una persona que "insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia" y no es la intención contradecir al D*iccionario, a quien sí puedo contradecir es a los necios. En la entrega de calentadores solares a personas en situación vulnerable no hay ninguna licitación, y menos ningún acto de opacidad, dicen.

CALENTADORES

La alcaldesa Beatriz Hernández Cruz ha explicado que el apoyo de los calentadores solares es una ayuda que se consiguió gracias al gobierno federal, y esto, porque dentro de los proyectos de Desarrollo Social se planteó a gobierno del estado brindar esta ayuda a los salmantinos, pero el gobernador Diego Sinhue determinó que este proyecto para salamanca no era necesario, ni tan urgente, y aunque lo fuera.

GESTIONES

En fin, gracias a las gestiones de la alcaldesa, la Administración logró que gobierno federal apoyara a los cientos de salmantinos en comunidades y colonias vulnerables, quienes recibirán de manera gratuita los calentadores solares, con todo e instalación, y contrario a las viejas prácticas panistas, ahora no se les cobrará a los ciudadanos ni un peso, pues el trámite es por Internet o por teléfono y la elección de los beneficiados es hasta agotar existencias, sin distinción y sin escoger beneficiados. Aún no hay licitación, los calentadores vendrán con apoyo de gobierno federal y es un programa público.

AYUDA HUMANITARIA

Mientras tanto, Beatriz Hernández continúa brindando apoyos a quienes más lo necesitan, a través del "Plan Juntos" , donde participan el gobierno municipal, el Ejército Mexicano y ciudadanos y empresarios de la sociedad salmantina; se brindan diariamente más de mil 500 porciones de alimentos en colonias y comunidades donde viven personas en situación vulnerable, además de brindar apoyos a comerciantes de los diferentes sectores y con calentadores solares a familias salmantinas para mejorar sus condiciones de vida. Por lo que ya suman más de 68 mil comidas calientes gratuitas, algo histórico en nuestro municipio.

NI AGUA

Agua, ni al gallo de la pasión. Así se decía en mi pueblo cuando una persona no quería soltar ni agua y eso les pasó a los regidores panistas y los otros que siempre dicen que no, pues no aprobaron que se compraran pipas de agua para dar a las comunidades que tengan descompuestos sus pozos, sin embargo, fueron mayoría y se aprobó que se compraran entre la Federación (CONAGUA), Estado y Municipio, dos nuevas pipas de agua para CMAPAS, para que se brinde agua potable a las comunidades más alejadas de Salamanca, que no se les olvide que el tener agua es un derecho constitucional y al municipio le corresponde garantizarlo. Sin embargo hay regidores que se nota que no piensan en que su voto beneficia o perjudica a la población y tristemente las decisiones recaen en la población más vulnerable. Pedimos como ciudadanos a los regidores que piensen más en la gente, que somos nosotros por quienes están en los puestos políticos y piensen menos en el voti, que por cierto ya se acercan las campañas políticas.

CUARENTENA ETERNA

Precisamente quienes siguen de cuarentena son los regidores y es que se cuenta que ya hasta sus oficinas tienen telarañas de que no se paran ni para pasar lista, lo que nos preguntamos es: ¿si ellos no están yendo a trabajar por la pandemia, sí están cobrando su sueldo completo como si trabajaran?

BLACK MAMBA

El gobernador Diego Sinhue se bombonea diciendo que está para ayudar a todas las policías del Estado, y es que entregó una camioneta blindada a la Secretaría de Seguridad de Celaya para "combatir la inseguridad"; estuvo con la alcaldesa Elvira Paniagua y con el secretario de Seguridad, el ex agente federal Miguel Ángel Simental, pero no es verdad que el gober apoye a todas las policías del Estado, pues es bien sabido que a Salamanca, junto con otras más como los Apaseos, Jaral del Progreso, Valle de Santiago, Yuriria, Moroleón y hasta a Silao, no les da ni el saludo, pues a nuestra querida Salamanca, no se para, y cuando va a Celaya, dicen que hasta no voltea, a pesar de que la alcaldesa Beatriz Hernández se ha cansado de invitarlo y de pedirle seguridad para los salmantinos.

TAMBIÉN A IRAPUATO

Desde la masacre de 27 personas en un anexo en la comunidad de Arandas en Irapuato, también el gobernador envió extra vigilancia, pero ahora sin anunciarlo, a ese municipio, que también lo necesita, pero no más que Salamanca, pues dicen que se les ve a los elementos de las FSPE rondando las colonias conflictivas de Irapuato y hasta al helicóptero se le vio pasear allá con nuestros vecinos, pero a Salamanca nomás no llega el apoyo del Estado y más bien manda a sus "observadores políticos" como al regidor Víctor Hugo Rueda Olmos y a la regidora Emilia Verástegui que más bien parecen voceros del gobernador ante los medios de comunicación para pedir estrategias de seguridad; que no se les olvide que justamente son ellos, como ediles a quienes les corresponde plantear esas estrategias al Ayuntamiento salmantino, no se puede ser juez y parte.

SISTEMA

En la edición anterior, hicimos algunos comentarios acerca de la necesidad o no de revisar a fondo el Sistema Penal Acusatorio, luego de que presuntos integrantes de bandas criminales han sido excarcelados por una serie de errores en la integración de las carpetas de investigación, por la falta de órdenes de aprehensión y por violaciones al debido proceso, , entre otras cosas, lo que ha estado generando impunidad en perjuicio, no sólo del estado de Derecho, sino de las propias víctimas u ofendidos. El tema generó interés.

PUERTA

A lo largo de la semana que termina, nuestro equipo de reporteros y reporteras han realizado diversas entrevistas a especialistas de la materia, principalmente a reconocidos juristas, así como a legisladores, a efecto de dilucidar qué es lo que conviene en estos momentos para desterrar las injusticias y, por ende, la famosa puerta giratoria por donde han salido tranquilamente los enemigos de la sociedad. La mayoría de las opiniones coinciden en que, más que reformar el Sistema Adversarial, que entró en vigor hace cuatro años, lo que en realidad se requiere es dejar, por un lado, que madure y, por otro, que se ponga particular atención a la capacitación de quienes tienen la responsabilidad de aplicarlo, verbigracia, policías, agentes del Ministerio Público, jueces, abogados postulantes, etc. Ya veremos. Y hasta la próxima…