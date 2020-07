ACONTECERES

COMPARECENCIA

En la comparecencia virtual del Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, frente a diputados del Congreso local, más bien dio la impresión de que se trataba de un enjuiciamiento sobre todo por parte de los legisladores de partidos minoritarios. A toda costa intentaban no sólo culpar de la violencia que está sacudiendo a Guanajuato, sino incluso que el compareciente renunciara a su cargo.

BANQUILLO

Se trataba, por parte de la oposición, de encontrar un culpable. Justo en esos momentos del encuentro a distancia, siete elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado eran emboscados por comando armado con saldo de cinco muertos y dos lesionados. A esa hora también se llevaban a cabo los primeros sepelios de los jóvenes que fueron cruelmente masacrados en un anexo de la colonia Arandas, del municipio de Irapuato.

IMPUNIDAD

Los congresistas opositores, sin embargo, iban por otra cosa: sacar raja política y llevar agua a su molino. Si realmente estuviesen tan preocupados por lo que acontece en nuestra entidad, ya se hubieran puesto a realizar una revisión profunda, no de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado ni de su Reglamento Interior, sí de las normas que crean el Sistema Penal Acusatorio que desde que entró en vigor el 18 de junio del 2016 sólo ha servido para proteger y liberar potenciales delincuentes, es decir, genera impunidad. Los jueces desde luego no son responsables, tampoco los agentes del Ministerio Público; ellos trabajan en base a lo que la ley les ordena.

REBASADA

Sería conveniente, por tanto, se haga una reflexión, un análisis, un estudio a fondo del Sistema Penal Acusatorio, recabar opiniones de expertos y dar un giro a esa legislación que tal parece ha quedado rebasada y desfasada. Sus efectos son cien por ciento garantistas, es decir, tutela y protege los derechos fundamentales del individuo por sobre todas las cosas. En el Sistema Penal Acusatorio (SPA) se antepone la presunción de inocencia y el debido proceso. Por ejemplo, un individuo que sea sorprendido en flagrancia, sigue siendo inocente. Y si fue detenido sin que se respetaran ni sus derechos ni el debido proceso, queda en libertad inmediata pese al daño causado a sus víctimas.

PUERTA GIRATORIA

Hay quienes consideran que el Sistema Acusatorio Adversarial ha disparado exponencialmente los niveles de impunidad y de violencia. Las Fiscalías y el Poder Judicial se enfrascan en una diatriba en la que solo los delincuentes ganan. Muchos indiciados que han sido detenidos y vinculados, optan por la suspensión condicional del proceso y, luego de ser beneficiados, se van por el procedimiento abreviado y por eso la delincuencia entra y sale de manera impune en lo que se ha dado en llamar la “puerta giratoria”.

LIBERACIÓN

A cuatro años de entrada en vigor, es necesario un examen riguroso y amplio a ese modelo de justicia. Los ciudadanos no alcanzan a comprender por qué han sido liberados cientos de delincuentes consumados, por qué la ley les brinda tantas garantías cuando las víctimas no las tienen. Se dijo, con la aplicación del SPA, que iba a ser “más justo y eficiente porque plantea diversas maneras de solucionar los conflictos penales entre el ofendido o la víctima y el imputado o acusado”. No es así.

MODELO

Lo que también debe atenderse a fondo es un modelo eficiente y profesional en las técnicas de investigación de las fiscalías en sus diversos ámbitos. Si bien es cierto que todo sistema es perfectible, hay agentes del Ministerio Público y jueces capaces y competentes aunque muchos otros no lo son. No estamos poniendo en tela de juicio su honorabilidad.

PREPARACIÓN

El Sistema Penal parece que ha olvidado preparar adecuadamente a los operadores y, particularmente, el órgano investigador como lo es el MP para tener criterios y directrices que guíen la investigación y no haya fallas en la técnica jurídica que genere fisuras por donde se evada la justicia. Es necesario que se vuelva a los esquemas de capacitación de manera constante y directa encabezada por los Fiscales, sea de General de la República o General del Estado.

JUSTICIA

A estas alturas y con la ola de violencia que está azotando a nuestra entidad y por la que han caído integrantes de células criminales que luego salen de la cárcel, es momento de hacer esa revisión porque con el Sistema Penal Acusatorio actual, que desde luego puede tener bondades y ventajas, no se está haciendo justicia a las víctimas. Definitivamente tampoco se trata de regresar al Sistema de Justicia Penal tradicional, se trata de ver la manera de que los presuntos delincuentes paguen por sus delitos y no salgan tan fácilmente a las calles, porque mientras el SPA trata con pinzas las garantías procesales de presuntos inculpados bajo el principio de presunción de inocencia (aunque haya sido detenido en flagrancia descuartizando a una persona), las víctimas no tienen esas garantías.

COVID-19

Las ganas de seguir adelante provocaron que el semáforo estatal cambiara de naranja a rojo de nuevo, y es que desde hace un mes las normas sanitarias se relajaron; cientos de personas, en su mayoría comerciantes de diferentes giros desesperados por la falta de trabajo, salieron a las calles, y eso no es lo malo, pero sí el que no hallan cumplido con las normas sanitarias y los contagios y las muertes se hallan disparado en el Estado; hasta este viernes en Salamanca teníamos el registro de 33 muertes y en ascenso. El llamado es para que las familias permanezcan en casa y cumplamos rigurosos los lineamientos que nos marca el sector salud.

APOYOS

Mientras tanto, la Alcaldesa Beatriz Hernández continúa brindando apoyos a quienes más lo necesitan, a través del Plan Juntos, donde participa el Gobierno Municipal, el Ejército Mexicano, y empresarios de la sociedad salmantina, se dan alimentos en colonias y comunidades donde viven personas en situación vulnerable, además de brindar apoyos a comerciantes de los diferentes sectores y con calentadores solares a familias salmantinas para mejorar sus condiciones de vida.

ANEXOS DE LA MUERTE

Fue espeluznante, realmente espantoso, lo sucedido en el anexo de la comunidad de Arandas, de Irapuato, en el que exterminaron a 27 muchachos que sólo querían salir de la pesadilla en la que estaban viviendo por su adicción a las drogas y/o al alcohol. Irapuato se ha estremecido ante esa tragedia, está de luto y se solidariza con el inmenso dolor de las familias de las víctimas. Hasta después de ahogado el niño, pretenden tapar el pozo diciendo que revisarán todos los centros de rehabilitación pero ¿qué creen? Es falso. No han movido un dedo.

ESCAPES

Ayer sábado, en otro anexo de Irapuato, once jóvenes huyeron despavoridos porque el encargado del lugar empezó a golpearlos y hasta amenazó con matarlos. La información va en nota aparte. Días antes, en otro anexo pero de Valle de Santiago, se fugaron 25 internos. Luego fueron localizados pero estaban aterrados. Es evidente que no se está haciendo absolutamente nada. El gobernador dijo que serían revisados a raíz de la masacre. Nada. El pasado cinco de diciembre del 2019 fueron secuestrados 26 muchachos de otro anexo también en Irapuato.

REGULACIÓN

En ese entonces el mandatario estatal dijo: “urge regular este tema”. Señaló que la idea sería crear un registro ante la Secretaría de Salud para revisar los procesos que realizan y también sus planes de contingencia. “Primero debemos tener un padrón muy serio y confiable para poder ubicarlos y estar haciendo protocolos de vigilancia. Ya estamos revisando el marco jurídico para ver qué acciones debemos de tomar y esto no vuelva a pasar”. A la fecha se desconoce el padrón y ese “marco jurídico”. ¿Quién falló? ¿Quién no acató las instrucciones del gobernador?

ALIANZAS

Allá en la sede nacional del PRI, su dirigente Alejandro “AMLITO” Moreno anuncia que está en pláticas con Ángel Ávila, presidente del PRD, para tender un puente de comunicación para una posible alianza con miras al proceso electoral del 2021 y arrebatarle a “morena” la mayoría del Congreso federal. Sin embargo, por los porcentajes en los que se encuentran, no creemos que les alcance. Para ello forzosamente requerirían también llevar a otros partidos como puede ser Acción Nacional e inclusive Movimiento Ciudadano.

SILENCIO

En Guanajuato, el Revolucionario Institucional volvió a caer en la modorra luego del zafarrancho que protagonizó el grupúsculo de Gerardo Sánchez García. Lo único que se aprecia en las oficinas del CDE son las cadenas con las que se apropiaron de parte de la calle del Paseo de la Presa para estacionar sus vehículos. Todo lo demás está mueeertooo.

DESTAPES

Allá en la ciudad de León, ya empezaron los destapes de neomorenistas. A ellos poco les importa la tragedia que estamos viviendo los guanajuatenses. Ya se están apuntando para el 2021. Se menciona ya a un tal Jorge Marcelino Trejo, presidente del Colegio de Abogados, quien incluso ya anda en precampaña por la presidencia municipal de León.

NARCISISMO

Se necesita estar enfermo para creer que el país está en condiciones de celebrar triunfos electorales de hace ya dos años, como si se hubiese ganado una guerra mundial, el premio Pulitzer, el Nobel, pero las condiciones en las que el régimen de la cuarta “transformación” tiene hundido al país le valió a Andrés Manuel López Obrador quien en un enorme escenario celebró su triunfo del primero de julio del 2018, ¡ah!, y rindió un informe. Qué grotesco y patético. Se siente el prócer de la patria.

¡OTRA!

Por cierto, la NO primera dama y esposa del “egregio” presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, mostró de qué está hecha: de pura maldad, de un corazón vacío, cuando respondió a un usuario de twitter que le preguntaba cuándo atendería a los niños con cáncer lo siguiente: “No soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos”. Y eso que dice ser “profundamente humana”. Que tal si no lo fuera.

ALARMA

Hay preocupación a nivel mundial porque no contentos con estar lidiando con el coronavirus desde diciembre pasado, que ha cobrado ya miles de vidas, ahora surge otra amenaza: un brote de la peste negra o peste bubónica en la región de Khovd, Mongolia. La enfermedad se transmite entre los animales y humanos por la picadura de pulgas infectadas. La Organización Mundial de la Salud dice que los infectados suelen presentar una enfermedad febril aguda, fiebre súbita, escalofríos, dolor de cabeza, dolores generalizados, debilidad, náuseas y vómitos. La Naturaleza está enojada. ¿Será por culpa del neoliberalismo?

NO SE VA

Tras la comparecencia de Carlos Zamarripa, a pesar de que fue cuestionado, no sólo por el diputado Ernesto Prieto, sino por los miles de comentarios en las redes sociales donde le pedían que renuncie, el Fiscal dijo que se quedará en su cargo, pues no abandonará el compromiso que adquirió con la gente, pero que alguien le diga que el compromiso de él en específico es brindar justicia a las miles de familias que viven sin un padre, sin un hijo, sin un hermano, o sin una mamá o sin una hija que desapareció o que fue brutalmente asesinada, ese compromiso es el que no ha cumplido, ese compromiso es el que sí todos los días le reclama la sociedad guanajuatense. Y hasta la próxima…