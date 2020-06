ACONTECERES

ERROR GARRAFAL

Andrés Manuel López Obrador prácticamente tiene maletas listas para, en vuelo comercial, viajar a Washington a entrevistarse con el patán norteamericano Donald Trump. No sabe a lo que se enfrenta. Se le olvida que los gringos no tienen amigos, tienen intereses; de facto, el tabasqueño va a dar el espaldarazo al magnate quien va en busca de la reelección presidencial, aunque en estos momentos va 14 puntos debajo del candidato demócrata.

INCIENSO

No creemos que López Obrador vaya a “poner en su sitio” al gringo quien en múltiples ocasiones ha insultado y denigrado a los mexicanos a quienes ha llamado violadores, asesinos, delincuentes y toda clase de epítetos, mientras en las mañaneras el tabasqueño se ha mostrado condescendiente y medroso para responderle a su homólogo. Creemos que esta gira no conviene al país, pero allá se lo halla.

ESPIRAL

La espiral de violencia en México sigue en aumento, no ha alcanzado la cresta (otros dirían que no ha tocado fondo) y sigue subiendo hasta la estratósfera ante la falta de estrategias claras y precisas para combatir a los grupos criminales que, tal parece, se han adueñado de todo el territorio nacional. El brutal atentado contra el jefe de la Policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch (por cierto, hijo de la actriz María Sorté) es una prueba de ello. El hampa le ha declarado la guerra el estado mexicano y al régimen de López Obrador pero de este no ha habido una respuesta firme.

IMPUNIDAD

La impunidad es la que reina. Fueron dejados en libertad de manera inexplicable, 26 individuos a los que relacionaron con el nuevo narcobloqueo en carreteras de la zona Laja-Bajío,. Sólo quedaron en prisión cinco personas, entre ellas la madre del cabecilla del cártel Santa Rosa de Lima, cuya audiencia se realizó ayer sábado. No dude usted que también vayan a dejarla en libertad puesto que la Fiscalía General del Estado no presentó un perito que es pieza clave para dar continuidad al proceso, pues estuvo presente durante las detenciones,.

LIBRE EL PADRE

Y en el colmo de los colmos, el viernes por la tarde salió en libertad luego de pagar una fianza de sólo 10 mil pesos, el padre de dicho dirigente gansteril, quien estaba acusado de robo. ¿Qué hay detrás de esta liberación? Algunos opinantes creen que el gobierno negoció con el capo a cambio de “bajarle” a la ola de criminalidad. ¿Por qué no pagó la fianza desde el momento en que fue detenido? ¿Por qué hasta ahora? Es un duro revés para la justicia guanajuatenses.

¿SIN POLITIQUERÍA?

No podía faltar la politiquería entre los panistas y es que el secretario de Seguridad Pública Álvar Cabeza de Vaca, aprovechó durante su comparecencia ante el Congreso del Estado para decir que se daba apoyo a todos los municipios del Corredor Industrial; que son Irapuato, Salamanca, Celaya, pero aseguró que "hay algunos" que no apoyan en nada y las policías no funcionan, pero hay otros donde sí funcionan y sí ayudan a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Sufre amnesia el secretario y recuerde que quien deshizo la Policía Municipal en Salamanca fueron las Administraciones panistas.

EN FORMACIÓN

Y la actual administración sigue luchando por terminar de conformar la preventiva, acción (de prevención) que también le compete a la misma Secretaría de Seguridad Pública del Estado y cuyas acciones de prevención brillan por su ausencia en todo el Estado, bueno, por lo menos a Salamanca no han llegado en los últimos dos años. También dijo que los elementos de la Secretaría que encabeza están cuidando instalaciones.

NO OPERAN

Se supone que los elementos no deben cuidar instalaciones; en Salamanca hace dos años que los FSPE no operan y tampoco son quienes enfrentan la delincuencia, recuerden que en Salamanca los respondientes son los elementos del Ejército y la Guardia Nacional, los demás es bien sabido en el municipio, que dejan pasar los reportes de emergencias, argumentando precisamente, que no es de su competencia, así con el mismo discurso que presentó Álvar Cabeza de Vaca.

NI AUNQUE SEAN COLONOS

En las últimas sesiones de Ayuntamiento, votaron en contra el dictamen de COMURSA para que colonos de fraccionamientos irregulares puedan obtener sus escrituras, aún y cuando es un proceso que se ha llevado a cabo por años e intervienen instancias municipales y estatales, donde se ha dado certeza jurídica a más de 2 mil 900 familias que no contaban con escrituras y gracias a este proceso, que desaprobaron los regisores panistas y los que anhelan serlo. Gracias a la tarea de este equipo multidisciplinario, 33 fraccionamientos irregulares ya tienen casa. Afortunadamente ya no son mayoría y su "politiquería" queda en berrinche. La propuesta fue aprobada por mayoría de votos en el Ayuntamiento.

LA TEORÍA DE LO ABSURDO

Otra de las jugarretas de los regidores panistas y los que buscan puesto en las próximas elecciones, y que raya en lo absurdo y hasta burlesco para la sociedad salmantina, fue el dictamen propuesto por la regidora morenista leal a Ernesto Prieto, propuso que se le aprobara un dictamen para dotar a la jefatura de Derechos Humanos ¡de recursos económicos!; sin embargo la estructura de la Jefatura ni siquiera existe, y no existe porque los mismos regidores lo votaron en contra en la Sesión 44.

GROTESCO

¿Cómo se pide que se reconozca una jefatura, de la que primero Alma Berrones misma en su calidad de vocal de la Comisión de Derechos Humanos propuso, analizó supuestamente y hasta firmó y después votó en contra para la creación de la estructura de esta jefatura?, negándole así el derecho a los salmantinos de acudir a un lugar municipal para orientarse y ahora propone que ¿se dote de recursos?. Es absurdo y grotesco. De ese tamaño es la política que usa la regidora y demás.

MESES SIN TRABAJAR

No nos referimos a los comerciantes, sino a los regidores, quienes tuvieron que votar a favor de que Ernesto Fiscal Argüello se quedara otros tres meses como encargado de despacho de la Contraloría Municipal, antes que trabajar para crear un reglamento que cumpla con la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y poder nombrar así la figura del Contralor, como lo marca la Ley.

YA NI LOS CONOCEN

Y es que desde el inicio de la pandemia a principios de marzo, los regidores no se paran en sus oficinas, y ojalá fuera que solo no van, pero situaciones como esta, nos hacen ver que en las Comisiones (ni unidas, ni desunidas) no trabajan, pues el Reglamento no está listo, así como muchos otros. Que alguien les diga a los regidores que aparte de estar en los búnker políticos planeando cómo ganar hueso en el siguiente periodo, se pongan a trabajar por los salmantinos ahorita, que es cuando más se necesita.

PATADAS DE AHOGADO

Román Cifuentes Negrete, presidente del PAN, salió a defender a su gobernador frente a las declaraciones que ha dado en los últimos días Andrés Manuel López Obrador, quien sentenció que en Guanajuato se dejó crecer la violencia, y se ofenden los panistas como si no fuera cierto; recordemos que en el año 2017 un general del Ejército Mexicano declaró que "El Marro" era el mayor enemigo de Guanajuato, los panistas se escandalizaron y prefirieron callar, los medios preguntaron a Carlos Zamarripa sobre este personaje y lo minimizó.

OFENDIDOS

Las autoridades municipales en Salamanca -ese tiempo gobernado por panistas- sabían todo lo que se cocinaba en el municipio y no levantaron un dedo, en el Estado efectivamente se dejó crecer el huachicoleo, auspiciado por la corrupción en todas las instancias y ahora se ofenden por lo que ellos mismos saben que es verdad. Dejémonos de hacernos los ofendidos y actuemos, porque esto no es cuestión de partidos políticos, es cuestión de seguridad para nuestras familias.

CÓDIGO

Esta que termina ha sido la peor semana en la agenda de seguridad del estado, con los niveles de violencia más altos del año, no sólo por el elevado índice de homicidios dolosos que, en sí mismo ya es alarmante, sino por lo incendiado -literal- que está, ante el forcejeo entre las fuerzas policiales y los capos de los grupos delictivos.

CONFRONTACIÓN

La confrontación con grupo criminal de Santa Rosa de Lima esta semana que termina es mayúscula luego de la aprehensión de 31 presuntos integrantes de esa organización, entre estos la mamá de José Antonio Yepez “El Marro”, su hermana y su prima, a quienes se les señala como operadoras financieras del grupo.

AMAGO

Tan exacerbados están los ánimos que las fuerzas federales debieron blindar las instalaciones de la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor (RIAMA) Pemex ante las amenazas del líder del cártel de escalar el nivel de violencia y luego de la intentona en la detonación de una bomba en plenas instalaciones de Pemex. El propio secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval informó sobre la colocación de auto bomba con 12 artefactos explosivos en las instalaciones de Riama, el cual fue asegurado conjurándose así el riesgo de un evento de magnitudes incalculables en la pérdida de vidas humanas y materiales.

SEMANA NEGRA

Técnicamente, desde el sábado antepasado el estado se mantuvo en código rojo de seguridad con la presencia reforzada en el municipio de Salamanca para blindar las instalaciones de Pemex y extremar el cerco de seguridad. El control que dispuso la Sedena en esta empresa estratégica fue extremo desde todos los accesos para evitar una infiltración que pusiera en riesgo la seguridad del Estado y de la población civil, por lo que se debió revisar minuciosamente a las personas que ingresaban, quienes no podrían ingresar sin estar debidamente acreditados como trabajadores.

EN REVERSA

El regidor panista Víctor Hugo Rueda Olmos nuevamente circuló en reversa y evidenció su falta de solidaridad y visión humanista -principio de su instituto político- con el impulso de acciones de tipo social del gobierno municipal al votar en contra del convenio para cancelar la reversión de la donación de ocho mil 200 metros a la CMIC que incluía la clausula de una reserva de terreno para la construcción de una guardería o Centro Asistencial de Desarrollo Infantil -CADI- .

CÁMARA

Los que si están satisfechos por los acuerdos del viernes pasado en la sesión de Ayuntamiento son los directivos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Guanajuato y de la Región Salamanca al haberse aprobado el convenio para frenar el procedimiento de reversión de la donación de un predio para la construcción del Centro de Desarrollo Empresarial y el Centro de Profesionalización de oficios. En el clausulado del se aprueba que en el terreno se reserve una fracción para la edificación de una guardería o Centro Asistencial de Desarrollo Infantil -CADI- que con visión ha venido proyectando el Gobierno Municipal a través del DIF.

INFECTADOS POR COVID

Ahora que se supo que también el secretario de Hacienda supuestamente se contagió de coronavirus, con lo que ya son varios miembros del gabinete presidencial con el mismo problema, los ciudadanos nos preguntamos si es un gabinete de corruptos, mentirosos y traidores; clarito AMLO dijo que la fórmula para no contagiarse de la Covid era no mentir, no robar, no traicionar, portarse bien, etc. ¿Y luego?

CARAVANA

Ayer sábado las avenidas y calles de Irapuato fueron escenario de otra caravana de automovilistas para exigir la renuncia, por enésima vez, de López Obrador. Las manifestaciones de protesta “contra el comunismo” van en aumento y también fueron replicadas en varios municipios de la entidad. Y hasta la próxima…