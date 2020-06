ACONTECERES

NUEVA NORMALIDAD

El regreso a la “nueva” normalidad se está caracterizando, no tanto por la reactivación económica ni por el descenso de casos de coronavirus, sino por “la otra violencia” en diferentes regiones del país y la confrontación política orquestada desde los “sótanos de Palacio Nacional, como bien dijo el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro. La manera de conducir los destinos de México por parte de la “Cuarta Transmutación” nos está encaminando a un estallido social que parece inevitable.

AMBIENTE

Los mexicanos, de por sí hartos de la violencia causada por grupos delincuenciales, estamos viviendo en un ambiente enrarecido, tenso, no sólo por el confinamiento obligado por la presencia de la Covid-19, sino también por la crisis económica que ha desembocado en cierre de empresas y en el desempleo de 12.5 millones de trabajadores, así como por la polarización provocada por López Obrador todas las mañaneras en el púlpito presidencial.

VENGATIVO

Vengativo y resentido como es, el tabasqueño ha tejido un ambiente de choque entre los mexicanos y contra quienes no piensan como él. El ejemplo más claro lo sucedido en la ciudad de Guadalajara en donde grupúsculos radicales, so pretexto de la muerte del joven Giovanni López a manos de policías de Ixtlahuacán del Membrillo, causaron disturbios. Alfaro asegura que fueron enviados por “Morena” y el presidente.

ADVERTENCIA

Guanajuato no está exento de hechos de violencia de esa u otra naturaleza. No se duda que grupos izquierdistas estén ya radicando bajo anonimato en las principales ciudades de la entidad, acechando el momento oportuno para salir y causar destrozos. El gobierno panista está en la mira de la “Cuatro Te” y más ahora que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se ha solidarizado con su homólogo jalisciense y otros mandatarios y por su renuencia a ser parte de las mediciones federales respecto a la enfermedad que nos asola.

INCENDIADO

El país, pues, está a punto de arder en llamas. Hay indignación de la sociedad porque mientras crece el número de contagios y defunciones por causa de la peste nueva, López Obrador prefirió romper el confinamiento y salir a gira por el sureste de la nación, un recorrido por demás inútil, de pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo porque en estos momentos la Península de Yucatán está siendo azotada por la tormenta “Cristóbal”. Es un contrasentido, mientras miles mueren del virus.

ATENTADO

Allá en la capital del estado, el colega periodista Antonio Abúndiz Ramírez fue víctima de un atentado en su domicilio particular. Es bien conocido que este reportero, con 30 años de trayectoria, no se mete con nadie, es pacífico, no tiene deudas, ni mucho menos líos de faldas. A la media noche del viernes, desconocidos arrojaron una bomba molotov al interior de su automóvil el cual lógicamente se incendió. Afortunadamente Toño no sufrió lesiones.

TERRORISMO

Sin embargo, ahí queda la intranquilidad, la impotencia, la rabia de no saber a qué se está enfrentando ni quién o quiénes fueron los cobardes agresores. Este hecho no tiene precedente. Ha habido otros compañeros atacados a golpes, pero el arrojar un objeto incendiario ya es otra cosa más grave. Un auténtico acto de terrorismo. ¿Y las autoridades? Los delincuentes no han sido identificados y ni lo serán.

¿LIBERTAD DE EXPRESIÓN?

Este domingo 7 de junio se conmemora en México el Día de la Libertad de Expresión, en momentos en que la violencia y no el diálogo, la descalificación, los desacuerdos, los ataques, parecen ser la única manera de dirimir conflictos. En realidad, no hay nada que festejar. La libertad de expresión está seriamente amenazada. No obstante, tenemos la obligación de defender este derecho de todos los mexicanos, de no dejar de luchar, y de no permitir que se restrinja esta libertad que además es herramienta esencial para que los periodistas podamos cumplir con la labor de informar.

BARBARIE TRICOLOR

El grupúsculo del salvaterrense Gerardo Sánchez García ha vuelto a hacer de las suyas, como lo hizo en el 2012. Tomó violentamente las oficinas del comité directivo estatal del PRI, allá en el Paseo de la Presa de la capital del estado, a cadenazos y garrotazos, es decir, de una manera nada ortodoxa. Detrás de esta salvajada estuvieron Armando de la Cruz Uribe Valle, ex regidor y dueño del motel Flamingos de Irapuato, y el ex alcalde de Pénjamo Jacobo Manríquez Romero, según denunció Alejandro Arias Ávila, secretario general del CDE.

DELINCUENTES

Unos veinte encapuchados irrumpieron en la sede tricolor forzando chapas y candados. La intención era reventar el proceso para la selección de consejeros políticos municipales y, de paso, destruir documentación comprometedora con la que se comprueban posibles desvíos de recursos durante la gestión de los gerardistas, comentó Arias. No es la primera vez que Sánchez García recurre a la fuerza para tratar de imponer su voluntad y seguir manteniendo de rehén al partido.

BLOQUEO

Cómo olvidar que fue por culpa del salvaterrense que el extinto Juan Ignacio “Juani” Torres Landa García haya perdido las elecciones del 2012 a la gubernatura, después de que las hordas cenecistas tomaron las oficinas del comité estatal en la capital del estado y en las urnas le jugaron chueco al candidato priista, lo que permitió el triunfo al panista Miguel Márquez Márquez. Así se las gasta Sánchez. Cuando pierde, arrebata, que es siempre. Y ahora quiere hacer lo mismo.

FRACTURADOS

En la época en la que el gerardismo “secuestró” al PRI con Santiago García López como presidente y José Huerta Aboytes como secretario general, el tricolor vivió sus peores momentos, de por sí desprestigiado por los casos de corrupción a nivel nacional. El partido, en ese entonces, tuvo una nueva fractura. Se pelearon Gerardo Sánchez, Miguel Ángel Chico Herrera, Francisco Agustín Arroyo Vieyra y Bárbara Botello Santibáñez, el ex alcalde Edgardo Castro Cerrillo, entre otros. Finalmente se impuso la corriente del salvaterrense y los demás prácticamente fueron desterrados.

DIVISIONISMO

Desde entonces, existe un marcado divisionismo al interior del Revolucionario; ni los dirigentes ni los militantes se ponen de acuerdo; cada quien trata de llevar agua a su molino; se han acostumbrado a perder para ganar; se dice que han vendido candidaturas al mejor postor; otros se dedicaron a engañar a campesinos con supuestos programas de vivienda; unos más se alquilan al partido del gobierno para hacer tropezar a los candidatos del PRI, etc.

PROCESO

Estamos prácticamente en el arranque del proceso electoral 2020-2021 y empieza a calentarse el ambiente pero a gritos y sombrerazos. La civilidad política no está en el diccionario de los gerardistas y no dude usted que dentro de pocos meses incluso estemos viviendo el recrudecimiento de la violencia y posiblemente hasta muertes entre priistas.

¿TRÁNSFUGA?

En las elecciones del 2018, Sánchez y sus acólitos operaron a favor de los candidatos de “morena” y recientemente en redes sociales se publicó una imagen en la que aparece el ex senador y ex líder nacional campesino acompañando al ex panista Ricardo Sheffield Padilla, hoy orgulloso militante morenista. Más claro ni el agua.

¿Y AMLITO?

Lo cierto es que el comité ejecutivo nacional que preside Alejandro Moreno mejor conocido como “AMLITO”, sigue teniendo en la marginación a la militancia priista de Guanajuato. Cuando Moreno andaba en campaña y visitó el estado, prometió que de ganar la dirigencia regresaría para recorrer los 46 municipios. Lo siguen esperando. El PRI sigue cavando su propia tumba.

OLVIDADIZO

A Justino Arriaga Rojas, diputado federal por Salamanca, se le olvidan las cosas, y es que reiteradamente ha comentado que la alcaldesa Beatriz Hernández no se reúne con él para trabajar juntos por los salmantinos; y como para qué quiere una reunión si él más que ella ha tenido la oportunidad de ayudar a los salmantinos y no lo ha hecho; primero como alcalde del Municipio, cuando se presuntamente se desviaron millones de pesos por la adquisición y supuesto equipamiento del C4, que por cierto siguió durante la administración de Toño Arredondo, en obra negra y sin saber para qué más darle utilidad.

QUE TRABAJE

O la presunta desviación por la contratación de la feria, o por obras infladas, nepotismo y compra de fincas a título personal y su segunda oportunidad como diputado federal por Salamanca; que platique a los ciudadanos qué ha hecho desde su posición. Su trabajo como diputado es bajar recursos, obras y todo tipo de beneficios para la gente de su ciudad, pero no lo ha hecho, como si esperara que la alcaldesa le diera luz verde, que le digan que ese es su trabajo y no necesita intermediarios, él puede realizarlo, si quisiera, lo haría. Es la percepción municipal.

INVITACIÓN

La alcaldesa Beatriz Hernández ha invitado de manera pública, privada, por teléfono, en los eventos, bueno le falta por zoom o por WhatsApp, pero de todas las formas posibles al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo a Salamanca; que venga, que vea la situación de Salamanca, que apoye a los salmantinos en esta situación tan difícil que estamos enfrentando, por donde nos vean, que actúe en vez de estar peleando, que brinde los apoyos y no solo para sus allegados, sino para la gente que de verdad lo necesita, pero se hace de la vista gorda, de oídos sordos y a Salamanca no se para. La invitación está hecha, dicen en el municipio.

MALAS MAÑAS

Durante la sesión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso del Estado, la diputada morenista, Magdalena Rosales Cruz, expuso el caso de Salamanca, mismo que denunció unos días antes el síndico del Ayuntamiento salmantino José Luis Montoya Vargas, donde el programa de Gobierno del Estado de “Empleo Temporal” eligió a los beneficiarios quienes son simpatizantes y militantes del PAN y no necesariamente están necesitados de empleo o del apoyo. La auditoría fue aceptada por los diputados, para revisar las irregularidades que se señalan en el programa; habrá que ver si en los municipios panistas también se otorgaron los apoyos y a quiénes.

ABUSADORES

Los que sí abusan son los regidores del ayuntamiento, pues ya se dijo que pueden regresar y volver a retomar sus actividades, pero desde que se decretó el periodo de aislamiento no se les ha visto por el Cabildo, o por sus oficinas apoyando a los salmantinos, como tanto lo presumen. Ojalá que la siguiente semana ya los podamos ver trabajando y difundiendo todas las propuestas que dicen que han hecho; seguramente están en su bandeja de salida, porque en acción, hace meses completos que no se les ve, mas que para echar pleito en sesiones de zayuntamiento.

DESPENSAS Y ALIMENTOS

La alcaldesa Beatriz Hernández con sus áreas que sí trabajan, no han parado, y es que a través del Plan Juntos, siguen brindando alimentos a quienes más lo necesitan; a los sectores más vulnerables junto con el Ejército Mexicano también mediante el PLAN DN-lll, siguen llevando comida caliente diario a las familias de Salamanca. Las despensas a personas en situación de calle siguen recibiendo la ayuda alimentaria de parte del gobierno municipal, tanto de alimentos como de despensas para evitar las personas padezcan por falta de alimentos. Y hasta la próxima.