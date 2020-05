ACONTECERES

¿NO PASA NADA?

No se están cumpliendo los pronósticos emitidos por la “Cuarta Transmutación” en el combate al coronavirus. Desde el inicio de la pandemia, el presidente “totalmente palacio” desestimó los riesgos y, en lugar de adoptar medidas preventivas con bastante tiempo de anticipación, pidió a los mexicanos salir a las calles, que se abracen, “no pasa nada”. En otra oportunidad, en las marometas de las mañaneras, mostró a sus patiños VIP y a la prensa los escapularios, estampitas y amuletos que, decía, lo iban a proteger del virus chino.

PROTAGONISMO

Luego, empezó el protagonismo del denominado “rockstar” Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de salud federal, quien por todos los medios pidió a la población quedarse en casa, mientras su jefe continuaba con su campaña proselitista al interior de la República abrazando gente, mordisqueando bebés, saludando de mano, sin hacer caso a las recomendaciones de su subalterno quien, en el colmo del servilismo, lo defendería diciendo que López Obrador “es una fuerza moral y no de contagio”.

INEPTITUD

López-Gatell empezó a descomponerse ante tanto protagonismo. De hecho, como colaborador del entonces presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, tuvo una serie de errores garrafales durante la epidemia de la influenza AH1N1 cuya crisis fue atribuida al “rockstar” de la Cuatro Te y, por lo mismo, fue cesado de manera fulminante. Hoy, de nueva cuenta, ha tomado decisiones tardías, torpes y erráticas con la Covid-19 que tienen al país en la cuerda floja.

ABANDONO

Miles de enfermos, miles de muertos, miles de contagios del coronavirus y, no sólo ello, sino que los pacientes que sufren otras enfermedades han quedado abandonados porque los esfuerzos se han canalizado a atacar al virus maligno. Hoy el país y los mexicanos, las familias mexicanas, están sufriendo los resultados de un mal gobierno y de un peor subsecretario de salud federal quien había dicho que ya se estaba aplanando la curva, pero el número de casos ha ido en aumento de manera vertical y acelerada.

ANSIOSO

López Obrador, por su parte, está ansioso de que se levante la contingencia para dedicarse a sus giras pueblerinas y clientelares, importándole nada la vida y la salud de los connacionales. Su actitud ha sido un mal ejemplo. Miles han retornado a las calles en plena crisis sanitaria. Los resultados por la celebración irresponsable del Día de la Madre están empezando a resurgir con nuevos enfermos y más muertes, pero también se vienen arrastrando las secuelas de las giras del tabasqueño cuando el virus ya estaba por todas partes.

“NUEVA NORMALIDAD”

No hay estrategia, sólo son palos de ciego, no hay rumbo y el barco navega sin timonel. La pérdida de vidas debe quedar en la responsabilidad y en la conciencia (aunque no tenga) del inquilino de Palacio Nacional y de su corifeo López-Gatell. La enfermedad está en todo su apogeo. Ahora ya no están “aplanando la curva”; ahora AMLO dice que descarta un desbordamiento de la pandemia porque “no estamos en la situación que desgraciadamente están otros países”. Seguramente López-Gatell no le ha informado que ya estamos entre los primeros diez más contaminados. Así son los bandazos que sigue dando la “Cuatro Te” y sus mentiras en perjuicio de la salud de los mexicanos. Esa es la “nueva normalidad”.

TIENEN MIEDO

Un buen número de trabajadores del sector automotriz han manifestado su miedo a regresar a laborar antes que las señales del coronavirus muestren bandera blanca, con el argumento –y con razón – de que les han dicho que aún no hemos llegado al pico de la pandemia en el estado, y no sólo eso, sino que en los primeros días de junio será cuando más problemas tendremos.

SINDICATOS MANSOS

Lo curioso de todo esto es que los sindicatos “oficiales” de las fábricas, que son los supuestos “defensores” de los trabajadores, no sólo aceptaron mansamente que sus “protegidos” ganaran la mitad de sus sueldos en esta época, sino que los están presionando para que regresen a trabajar de inmediato, sin importarles la salud de los miles de empleados de las plantas automotrices.

LOS CHAMAQUEARON

Respecto a los salarios, una simple operación aritmética nos dice que si la armadora automotriz más grande y antigua del estado, que cuenta con aproximadamente cinco mil trabajadores hubiera decidido pagar el cien por ciento de los sueldos a sus trabajadores, el costo de esto hubiera sido de tan sólo cincuenta millones de pesos (5,000 mitad del sueldo promedio x 5,000 trabajadores x dos meses), cantidad irrisoria y ridícula si consideramos que esa armadora genera utilidades en un año por miles de millones de dólares, sí, de dólares.

SACRIFICIO

Entonces, ¿dónde están sus dirigentes sindicales para defenderlos?; ¿por qué no exigieron que se les cubriera el 100 % de su sueldo?; ¿por qué el gobierno federal no obligó a estas empresas a pagar la totalidad de los sueldos como lo hizo con el resto de las empresas del país? Por último y solo como anécdota, ¿conoce usted a algún sufrido dirigente sindical que viva como sus “protegidos”’, es decir, que viva como pobre?, ¿que tenga un coche viejito?

RIQUILLOS

¿Conoce a alguno de estos “líderes” que tenga una casa sencilla y humilde?, porque, hasta donde sabemos, casi todos tienen residencias de lujo y algunos hasta castillos ¿o no? ¿De dónde? Incluso muchos se vanaglorian de ya no trabajar ni de tomar como hobby la política porque “vivo de lo que me deja el sindicato y es bastante”.

AMAGO DE PAPEL

Antonio Muñoz Arredondo lució ecuánime en la rueda de prensa a la que convocó el Comité Municipal del PAN de Salamanca para llevar a cabo su “defensa de la verdad y la transparencia” en el presunto mal manejo de recursos públicos por 185 millones de pesos que supuestamente no fueron solventados en el proceso que se sigue ante la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato.

ARROPADO

Se mostró tranquilo al anunciar su renuncia a la Subsecretaría de Información y Programación de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu) del gobierno del estado. En la rueda de prensa, el secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN y el presidente del Comité Directivo municipal, Eduardo López Mares y Galo Carrill, respectivamente, lo arroparon y defendieron los colores azules en este municipio vestido de rojo marrón desde las elecciones del 2018.

ACCIONES

El político amagó al decir que presentará todas las acciones jurídicas en contra de la alcaldesa Beatriz Hernández y se llegará hasta las últimas consecuencias “porque los salmantinos están en su derecho de conocer la verdad y el uso de los recursos públicos”. Ojalá y así sea para que las defensas no queden sólo en discurso mediático. Esta defensa de la verdad implica transparentar nada más y nada menos que el manejo de recursos públicos por 184 millones de pesos. Toño dice que “armará su defensa”.

FUEGO “AMIGO”

En Salamanca se ha desatado la guerra. Lo evidente en este caso es que parece que a Toño Arredondo le han dado la espalda y que al parecer hubo línea para ponerlo en esa complicada situación. Hay fuego “amigo” desde el momento en que de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) empezó a filtrarse la información del presunto faltante. Se supone que el titular del organismo fiscalizador Javier Pérez Salazar, no se manda solo, depende de la mayoría panista del Congreso local.

CONTRATAQUE

Como en una especie de contrataque, la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz envió al gobernador, a través de los medios de comunicación, una carta en la que exige transparente los recursos del programa Empleo Temporal y dé una explicación a los salmantinos y que les dé el mismo apoyo como lo hace con los municipios panistas. La alcaldesa dice que ha presentado 18 denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción de otras presuntas irregularidades de la administración pasada pero están durmiendo el sueño de los justos.

CAMPAÑA

El coordinador parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Jesús Oviedo Herrera se presentó este sábado en Valle de Santiago para hacer campaña… sanitaria en el Mercado Municipal Miguel Hidalgo. En un lapsus que corrigió de inmediato dijo: “vengo a hacer campaña para ayudar con la entrega de caretas…..campaña sanitaria…” enmendó.

AGENDA

Se reunió con un grupo de comerciantes de ese centro de abasto con quienes dialogó sobre la importancia de darle continuidad a la campaña “Quédate en Casa” y poder frenar la grave situación de Guanajuato frente a la pandemia.

Oviedo Herrera trae en la agenda legislativa un tema nada fácil de resolver: la reforma que daría acceso al aborto legal y seguro a mujeres residentes en el estado.

LUCHA

El tema del aborto legal y seguro, en un estado conservador como Guanajuato ha significado una lucha de grupos pro vida y otros que demandan respeto a la libertad de las mujeres a decidir sobre su cuerpo con base a la norma y bajo condiciones sanitarias óptimas.

RENUNCIA

Quien mantuvo su postura de renuncia fue la regidora ex panista Isabel María Campo Martín, quien dijo que su renuncia se debió a que el PAN dejó de ser un partido que protegía los ideales de los ciudadanos, por lo cual ella entró al mismo, a ser un partido de decir a todo que no, auspiciado por los mismos de siempre, aun pasando por encima de los intereses de los salmantinos para obedecer a unos cuantos.

“EXPULSACIÓN”

Por eso Mabel se les fue y probablemente más militantes que se den cuenta de lo mismo y sean coherentes, harán lo mismo. Sin embargo, Galo Carrillo, presidente del partido en Salamanca quiso voltearle la tortilla, y filtró orgulloso que no se iba, que de todas formas la iban a expulsar, versión que desmiente Mabel al asegurar que a ella nunca le llegó notificación alguna de que iba a ser expulsada, lo cual supone, se sacaron de la manga para minimizar las acusaciones que una ex militante dio a conocer a la luz pública.

JUNTOS

A través del Plan Juntos, el Gobierno salmantino sigue dando alimentos a los más necesitados, se les ha visto en el Hospital ofreciendo comida, en las comunidades más alejadas y pobres y en las colonias con mayor grado de vulnerabilidad, los empleados municipales en conjunto con el Ejército Mexicano y gracias a las aportaciones de empresarios y ciudadanía, los más pobres pueden tener alimento y no padecer los estragos de esta pandemia que nos aqueja a todos en diferente medida.

GUARDIA

Nos dicen que ya merito esto se acaba, que ahora sí, que ya casi se reapertura el comercio, pero de que la pandemia se termine, que no haya más contagios ni muertes es difícil; seguimos en el pico de la pandemia por el coronavirus; a diario siguen muriendo miles en el mundo y cientos en México; en Salamanca se ha mantenido por 27 días las muertes y contagios, pero los salmantinos están desesperados, ya quieren ver la luz del sol.

DESPENSAS

Los comerciantes reciben despensas y otros más podrán acceder a los apoyos, pero otros más tendremos que salir juntos, entre todos, no relajemos las medidas preventivas, hagamos caso a los operativos donde nos dicen que no salgamos aún de casa, que cuidemos a los adultos mayores y que usemos gel antibacterial y cubrebocas, esto no se acaba hasta que se acaba. Y hasta la próxima…