ACONTECERES

HÉROES

Médicos, doctoras, residentes, enfermeras, enfermeros, personal administrativo, camilleros, rescatistas de Cruz Roja, de Protección Civil, del SUEG, etc., reciben el reconocimiento de la sociedad por estar en la primera línea de combate contra el mal del siglo: el coronavirus asiático. Varios de ellos han contraído la enfermedad; otros, desafortunadamente, han perdido la existencia.

MAL PAGO

La lucha contra esta temible pandemia es dispareja puesto que el régimen lopista no ha provisto al personal del suficiente equipamiento: cubrebocas, guantes, gel antibacterial, batas, trajes especiales, gorros, etc. A muchos médicos y enfermeras ni siquiera les pagan un salario digno or la labor que realizan. En pocas palabras y perdonando la expresión, a la “Cuatro Te” le está valiendo madres.

OCULTAMIENTO

Y veamos por qué. A prácticamente todos los hospitales del país, públicos y privados, ha llegado un oficio de la Secretaría de Salud federal ordenando que suspendan las pruebas con las que detectaban a potenciales contagiados del Covid-19 y quienes lleguen a solicitar atención médica, sean diagnosticados con una “infección de vías aéreas superiores” -prueba que en México no se hace- aunque tengan coronavirus, esto es, para ocultar la información y maquillar cifras.

HECATOMBE

Con eso se pretende esconder los casos nuevos, van a empezar a aplanar la curva de manera exagerada como si fuera un logro, un triunfo, una hazaña del morenista. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Que todos dejen el distanciamiento, la cuarentena, salgan a trabajar en plena crisis sanitaria; esto va a ocasionar que haya miles de casos que nunca se van a reportar porque ya no harán pruebas; habrá también miles de muertos (en otros tiempos se le llamaría a esto genocidio). Usted qué opina.

LEY BONILLA

Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, se quedó como el chinito: nomás milando. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución inédita e histórica: declarar la invalidez de las reformas que permitían a ese mandatario, que resultó electo gobernador por un periodo de sólo dos años, extender el mandato por cinco años. Se quiso pasar de vivo junto con la camarilla que tiene de aliada en el Congreso local integrado por panistas, priistas, morenistas, verdecologistas, etc., para un total de 25 integrantes.

FRAUDE A LA CONSTITUCIÓN

El Alto Tribunal actuó bajo los principios que lo rigen. Una de sus responsabilidades es defender el orden establecido por la Constitución y mantener el equilibrio necesario que requiere el Estado de Derecho; por ello, resolvió invalidar esa abusiva reforma. La ampliación a cinco años del gobierno de Bonilla es “un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático”, dijo el ministro presidente Arturo Saldívar. Qué bueno que la Corte haya dado muestras de independencia y autonomía.

REGRESO A CLASES

En Guanajuato la secretaria de Educación, Yoloxóchitl Bustamante, ha anunciado que no hay regreso a clases el primero de junio. El ciclo lectivo, suspendido a causa del coronavirus desde el 17 de marzo, concluirá de manera virtual, esto es, a través de los medios digitales de comunicación. De hecho, otros estados de la República han coincidido en que el retorno a las aulas no es posible en estos momentos y menos cuando los contagios por la Covid-19 siguen aumentando de manera alarmante.

DENUNCIA PENAL

Este fin de semana se tornó mediático un asunto de interés jurídico. El síndico, José Luis Montoya Vargas sorprendió la mañana del jueves pasado en las instalaciones del Ministerio Público para levantar una denuncia en contra de quien resulte responsable. Jura y perjura que hay una mala aplicación de los recursos del programa "Trabajando Juntos" a cargo del gobierno del Estado a propósito de la crisis de salud y económica por la que se atraviesa.

DISCRECIÓN

El gobierno de Diego Sinhue Rodríguez, a través de la oficina de Desarrollo Social y Humano, que él mismo encabezara, decretó el programa “Trabajando Juntos” para impulsar el Empleo Temporal en medio de este torbellino económico, y atemperar la crisis económica de muchas familias guanajuatenses por el Covid-19. Aquí, el cuestionamiento que hace el síndico es sobre los montos, ya que de 20 millones de pesos para el estado, a Salamanca sólo se le asignaron 200 mil, lo cual reprocha como “pobre”, pero lo más delicado es el manejo discrecional.

MANIPULACIÓN

El representante legal del ayuntamiento afirma que la posible figura típica estribaría en que el gobierno de Diego Sinhue “habría manipulado las listas” de beneficiarios, ya que muchos de ellos no cumplen con los requisitos que marcan los lineamientos. “A la hora que nos enteran de las lista de beneficiarios, se vieron viciadas dado que hay personas que no han perdido el empleo, acción insensible para ciudadanos que se si se quedaron sin empleo”, dijo textual el funcionario del Ayuntamiento.

EXCANDIDATO

La cuestión es que en el tema acusan un manejo opaco por un empresario salmantino ,en donde se incluyeron personas de una compañía de taxis, las cuales no han perdido el empleo, además de que entre las listas encontraron el nombre de un excandidato a la presidencia municipal.

CON MOCHE

Los apoyos de más de 3 mil pesos llegaron etiquetados para dicha línea de taxis cuyo líder evidentemente se mueve con lazos azules y, de pilón, los taxistas ni siquiera son de la población que perdió su empleo, ni de la población vulnerable, es más muchos declararon que ni sabían de ese programa hasta que su líder se los ofreció como apoyo; los interesados acudieron a recoger su pago único y dijeron que el acuerdo fue trabajar tres horas al día y ni siquiera les dijeron en qué, es más, unos decían que llegaron con prisa de firmar el apoyo porque se tenían que retirar a trabajar. Para acabarla, un ex candidato independiente estaba entre los beneficiados, según el síndico.

DENUNCIAS ARCHIVADAS

La denuncia interpuesta por el síndico fue recibida hasta el cuarto día que se intentó poner y luego de hablar directamente con el Fiscal, quien también trató de impedirla, y justamente el día que aceptan la denuncia; creen en el municipio que es una jugarreta política contra la presidenta Municipal Beatriz Hernández. Confían en que dicha denuncia no quede archivada, junto con la otra decena de denuncias que seguramente ya se perdieron en el archivo de la Fiscalía.

LOS NOPALES

Valtierrilla, capital mundial del nopal, enfrenta una crisis nueva, más allá de la pandemia del Covid-19. La inseguridad es uno de los temas que incide fuertemente en el resurgimiento de esta industria arraigada en esta comunidad, tras la crisis epidemiológica, resintiendo robos de los mismos habitantes del lugar. Los productores de la región lamentan una serie de desventajas en la reactivación de su economía, de por sí precaria, ya que han caído drásticamente las ventas y en consecuencia la producción.

ESCASA DEMANDA

La escasa producción de la cactácea que es ícono de Valtierrilla, ha generado que los productores se vean obligados a vender a no más de 40 pesos el costal, lo que los ha dejado en una situación económica deplorable. Quienes se dedican a esta actividad del procesamiento del nopal lamentan que no sólo les está afectando la Emergencia Nacional epidemiológica y económica, sino además los constantes robos de sus productos.

¿Y LAS LISTAS?

Un video donde una mujer asegura que operadores políticos en Salamanca están anotando a los comerciantes que quieran apoyos y despensas a cambio de papeleo y de la promesa de manifestarse, ha circulado en redes sociales, nos dicen en el municipio; la mujer explica que hay hasta una casa de gestión donde se les pide anotarse a cambio de despensas que por cierto no han llegado a los interesados. ¿Será que en tiempos de Covid-19 hay políticos oportunistas y gandallas que quieren aprovecharse de la carencia de las personas?

REAPARECIDO

El que resurgió de las cenizas entre los reflectores fue el ex contralor Miguel Enrique Cordero Saucedo, quien levantó enseguida la mano cuando le ofrecieron hablar contra la alcaldesa salmantina y tras amenazas disfrazadas de declaraciones, hizo valer el que se la hace la paga, diciendo que la ASEG aún tiene mucho trabajo por hacer en el tema de las investigaciones contra la Administración Municipal de Salamanca; ojalá que hable también de las investigaciones que él mismo dejó pendientes de la Administración pasada.

CORRELIGIONARIO

El pleito se soltó en la sesión ordinaria de Ayuntamiento, luego de que dos regidores panistas arremetieran con la alcaldesa Beatriz Hernández mientras la munícipe exigía el mismo apoyo que brinda el gobierno del Estado a otros municipios, el cual nunca ha llegado a Salamanca, para los salmantinos, lo triste es ver que los mismos regidores defienden las políticas de su correligionario el gobernador en vez de trabajar y gestionar por los salmantinos, lo que es su deber. La regidora panista “Emi” Emilia Verástegui de la Garma, incluso le gritó a la alcaldesa: “¡usted no es la gobernadora!” frase que dejó entre ver que el Gobernador Diego Sinhue y los panistas sienten que la primera edil salmantina, efectivamente le pisa los talones.

TRABAJO BIEN HECHO

A quien le resuena la frase “bien hecho” en la cabeza, es al regidor abogado panista Víctor Hugo Rueda Olmos, quien la aborreció en la sesión de Ayuntamiento; tal vez el regidor podría sumarse al trabajo del gobierno municipal y no solo verlo desde las nubes criticando con libreta y pluma roja en mano, las acciones sobrehumanas que hace la sociedad en conjunto con empresarios y el gobierno municipal, durante la pandemia que ha lastimado a los salmantinos.

PARA MUESTRA UN BOTÓN

Quien sí reconoció el trabajo que realiza la alcaldesa Beatriz Hernández, en coordinación con el Ejército Mexicano y la sociedad salmantina a través del “Plan Juntos” fue Juan Jesús Martínez García, jefe de la Jurisdicción Sanitaria V, quien en más de dos ocasiones ha reconocido la suma de esfuerzos para el apoyo a través del Plan Alimentario que han brindado a la ciudadanía más vulnerable, así como el trabajo arduo y constante para prevenir los contagios de Coronavirus.

BANDERA COMERCIAL

La regidora panista “Emi” ha tomado como bandera a un pequeño grupo de tianguistas, de quienes ya se ha convertido en amiga, es válido que se trate de apoyar a los grupos vulnerables en estos momentos que todos los salmantinos necesitan una mano, pero que los tome como bandera es una acción que la delata como política, y que alguien le comente a la regidora que los comerciantes de Salamanca son más que un pequeño grupo, que todos necesitan atención y apoyos, los que ella misma puede gestionar desde su investidura política y desde su posición política.

PRESIONAN LOS GRINGOS

Por lo que se refiere al reinicio de actividades de la industria automotriz, esta decisión no depende ni del régimen federal ni de los gobiernos de los estados. Depende única y exclusivamente de la agenda de los Estados Unidos, que son los que han estado presionando para reactivar las armadoras y demás empresas. Los proveedores de autopartes deben abastecer a las plantas armadoras del “Tío Sam”. Además, si no se abre el lunes 18 de junio, puede ser la diferencia para salvar cientos de miles de empleos, dicen especialistas del Sector Automotriz. O sea que están entre la espada y la pared.

CALDERONAZO

Mucho se teme que el decreto presidencial sólo sea para que nuestro glorioso Ejército Mexicano, hoy degradado al nivel de una policía de pueblo, reprima a los ciudadanos. Está descartado de antemano que vayan a combatir al crimen organizado, abiertamente aliado del régimen morenista. El Ejército sólo va a combatir los delitos del fuero común. El narcotráfico, el robo de combustible y demás delitos federales no. Acuérdense que el propio tabasqueño ha dicho que “se acabó la guerra” y que no va a “perseguir a capos”. Y hasta la próxima…