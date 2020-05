ACONTECERES

GUANTE DE SEDA

Parece que ahora sí, los comerciantes llegaron a establecer acuerdos definitivos con la autoridad municipal respecto de la obligación, por Decreto Presidencial -que se convierte en imperativo de ley-, de cerrar los establecimientos no esenciales y disponer que se acaten los protocolos de prevención sanitaria dentro de la declaratoria de la Emergencia Nacional del coronavirus, por Andrés Manuel López Obrador.

MANO DE HIERRO

La alcaldesa Betty Hernández, quien comparte el color rojo marrón con el jefe del ejecutivo, con mano de hierro y guante de seda ha dispuesto mesas de diálogo con los dirigentes de comerciantes para enfrentar, con tino, la emergencia económica y sanitaria en el municipio, considerado el epicentro del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19) en Guanajuato, por la letalidad registrada, considerando, por supuesto, la correlación proporcional con el número de habitantes, por ejemplo, con León, Irapuato o Celaya que son los más complejos en el tema sobre el corredor industrial.

ESTRATEGIA

La estrategia mediática del gobierno municipal y el manejo adecuado en esta contingencia, apoyada de manera sólida y sistemática en redes sociales, ha surtido los efectos deseados, apuntalando la alcaldesa los temas, siendo Salamanca uno de los municipios que han dado seguimiento puntual al Decreto Presidencial con el cierre de establecimientos no esenciales y otras medidas puntuales y garantistas, como el confinamiento, la sana distancia y el uso de gel y cubrebocas.

DETERMINANTE

Pero también ha sido determinante Betty Hernández al hacer un posicionamiento firme en redes sociales y, bajo el mensaje de reconocimiento al gremio, desliza el imperativo de la norma, advirtiendo que quienes no cumplan serán sancionados conforme a derecho. Sin embargo en la esencia el mensaje es de solidaridad y corresponsabilidad dirigido a la protección de la salud de los salmantinos.

CIERRAN FILAS

Aunque las reuniones han sido de manera virtual y bajo el manejo político de la secretaria del Ayuntamiento, Lidia Becerra, los comerciantes de la agrupación Centro Seguro, vendedores instalados en la calle Sánchez Torrado y los propietarios de bares y cantinas han aceptado, en principio, cerrar filas con el Gobierno Municipal y aceptar las disposiciones sanitarias con el cierre de negocios no esenciales, siempre que haya, como se acordó, apoyos del gobierno federal para soportar la crisis económica.

PAZ PARA TODOS

Comerciantes salmantinos pensaron que el operativo que realizaron las fuerzas federales presentes en Salamanca, en conjunto con el Ejército Mexicano, Policía Municipal, Vialidad, Protección Civil y Fiscalización y Control, fue para obligarlos a cerrar sus comercios, luego de que irresponsablemente los abrieron el pasado martes, pero se trató de un operativo para protegerlos, paradójicamente, de ellos mismos; les regalaron cubrebocas a los comerciantes y a algunos clientes que siguen transitando por la zona del mercado Tomasa Esteves y calles aledañas, les ofrecieron gel antibacterial y les repitieron al cansancio la insistente recomendación de que se queden en casa y solo salgan para lo más esencial.

FUERZA POLÍTICA

Quien quiso ejercer la fuerza política que dice que tiene fue Ricardo Rivera, primo de Justino Arriaga Rojas, ex alcalde panista de Salamanca y diputado federal, quien durante las primeras reuniones amenazó con que si no se cumplía lo que pedían “esto se va a poner difícil allá afuera” y aunque quiso imponerse como líder de los representantes de comerciantes del centro, en la misma reunión se dejó ver que los demás sí quisieron llegar a acuerdos que beneficien a la población y no solo a una persona, ni siquiera a ellos mismos, sino con todo y empleados.





Lo cierto es que cuando les plantearon la reunión con la alcaldesa, Ricardo Rivera se molestó tanto que se levantó de su lugar y dijo que así no le entra; los demás tuvieron que apaciguar las aguas y decir que ellos no eran representados por lo que dijera Ricardo y accedieron a reunirse con la presidenta municipal que los atendió de manera presencial junto con el director de Fiscalización y Control Agustín Becerra, la ex alcaldesa de Celaya Rubí Laura López Silva quien ahora está en la Secretaría de Gobernación y Juan Jesús García, jefe de la Jurisdicción Sanitaria V Salamanca.





Además durante la reunión, a Ricardo se le salió y dijo que en realidad él ya había cerrado su negocio desde mucho antes de la pandemia, por otras situaciones ajenas al virus. En la última reunión que la Alcaldesa Beatriz Hernández sostuvo con los comerciantes, representantes de Centro Seguro y del Mercado Tomas Esteves, les reiteró su apoyo para reactivar la economía de Salamanca en cuanto se permita abrir los comercios.

DISCRIMINACIÓN

Para no perder la costumbre, se supo que los apoyos que está otorgando Gobierno del Estado, no están llegando en Salamanca para variar, los comerciantes que han solicitado, les dicen que las oficinas están en Silao y que no saben para cuándo llegan a Salamanca, es más se cuenta que los beneficiados son “gente impulso” que a la vez podría estar haciendo otro tipo de labores partidistas en la calle. Habrá que investigar.

POLÍTICA SOCIAL

La estrategia alimentaria Plan Juntos, que arrancó este jueves en la colonia La Cruz fue, más allá de una proyección de alcances mediáticos, un punto en la agenda municipal enfocada a la tesis del presidente López Obrador de “Primero los Pobres”, con un alto contenido social, priorizando como objetivo a las familias de más escasos recursos económicos.

AUSENCIA

Sorprendió que la alcaldesa, Betty Hernández Cruz, en el arranque de este importante programa de iniciativa ciudadana y bajo la logística de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), no hiciera acto de presencia en el protocolo, lo que podría significar que no busca capitalizar electoralmente la pobreza y que prefiere enfocarse al fondo de los temas, asuntos que, de por sí, son altamente complejos por lo que significan, en víspera de las elecciones intermedias, en donde los reflectores tendrán mucho que ver.

ALIMENTO

Con este Plan Juntos, que llevará alimento a más de 150 familias diariamente en seis diferente puntos geográficos del municipio, la alcaldesa complementa con atingencia los temas de la crisis sanitaria y económica, dirigida sobre todo a los sectores vulnerables que frente al confinamiento no pueden salir a las zonas del comercio citadino a conseguir para su sustento. La representación del evento, durante la dotación de las primeras 600 raciones alimentarias, la tuvo la directora de Desarrollo Social, Laura Cecilia Zermeño Vázquez con un perfil discreto haciendo la tarea de conducir los esfuerzos, coordinadamente con el director del sistema municipal DIF, Rodrigo Escobar Rodríguez.

TODOS JUNTOS

De hecho, Salamanca es el primer municipio del Estado donde se realizó el Plan Juntos, que contempla el apoyo humanitario a miles de personas de escasos recursos del Municipio; el Gobierno Municipal y por supuesto el Ejército Mexicano, que a través del Plan DN-lll, todos se reunieron y como en fiesta de pueblo, pues se pusieron a dar comida para las familias más necesitadas, para esas que de veras le batallan para que llegue un plato a su mesa.

SIN ACCIÓN…

Y seguimos viendo que los regidores no salen a trabajar, ¿dónde están sus propuestas?, ¿dónde están sus acciones? y ¿dónde están sus apoyos para los salmantinos? Ahorita que más lo necesitamos; hay cientos de salmantinos que tienen que salir a buscar el pan de cada día, a donde sea, nos gustaría verlos en acción y trabajando por Salamanca, tal y como lo presumen y lo exigen.

CERRADOS

Tras la quinta reunión con los comerciantes del Centro Histórico y Centro Seguro, la alcaldesa de Salamanca les hizo saber que no podrán abrir sus negocios este 10 de mayo, como ellos querían, pues a pesar de que llevaron a las reuniones buenas propuestas, esa era una que no se podía cumplir.

SISTEMA CARCELARIO

Apenas en enero del presente año, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) había anunciado con bombo y platillo que obtuvo la reacreditación de la Asociación de Correccionales Norteamericanas (ACA) para los Ceresos de San Felipe, Salamanca, Pénjamo y Acámbaro. Desde San Diego, California, mostraron en fotografías el diploma que decía con letras grandes “Accreditation”.

PRIMER LUGAR

Pero también, durante cinco años consecutivos, el sistema penitenciario estatal obtuvo el primer lugar en el diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria, que otorga la hoy inexistente Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con el galardón el “Águila Dorada”.

DE LOS MEJORES

De acuerdo a dicho diagnóstico realizado por el Ombudsman, el de Guanajuato fue calificado “entre los mejores con una puntuación de 8.01, tanto por sus condiciones de gobernabilidad, orden, respeto irrestricto a los derechos humanos y por el absoluto cumplimiento al principio constitucional de la reinserción social plena con actividades educativas, culturales, laborales, deportivas y de acceso a la salud”.

MIEL SOBRE HOJUELAS

A diferencia de otras entidades federativas en las que prevalece la anarquía, el control a manos de peligrosos reos, la ingobernabilidad, etc., en Guanajuato todo estaba por buen camino. Los sucesos al interior de los penales no pasaban de algún interno fallecido por alguna enfermedad, según versión oficial. Todo era miel sobre hojuelas.

TECNOLOGÍA DE PUNTA

El sistema penitenciario estatal incluso adoptó “tecnología de punta para el cumplimiento de los fines de la reinserción social”, al grado de que en el Cereso Mil de Valle de Santiago instalaron una “aduana inteligente” similar a las de los aeropuertos, con túnel de Rayos X, arco detector de Rayos X, Body Scaner (escáner corporal) y detector molecular para “ampliar las condiciones de seguridad”.

¿Y LOS BRAZALETES?

Por si fuera poco, estaba en marcha el “Programa de Brazaletes Electrónicos con 250 equipos para medidas alternativas a la prisión, dictadas por un juez. En enero estaban en proceso de adquirir otros 350 equipos con tecnología de señales GPS, GSM y GPRS (que nadie ha visto, por cierto)”, etc. No se sabe si ya existen esos brazaletes electrónicos.

ESFUERZO ENCOMIABLE

El esfuerzo realizado por el gobierno del estado y desde luego por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca Apendinni, es digno de encomio. Ha logrado, en términos generales, mantener la paz y la tranquilidad al interior de las cárceles del estado; sin embargo, los reos no tienen palabra. Desde hace meses, la situación al interior del Cereso Mil de Valle de Santiago se ha complicado. De hecho, ese lugar ha venido arrastrando una serie de problemas laborales con los custodios y la falta de personal.

RIÑAS “LIGHT”

Pero lo más grave fue cuando empezaron a registrarse intentos de motín -la autoridad dice que fueron “riñas sin consecuencias”-. El viernes 3 de enero se registró una supuesta riña con saldo de algunos internos lesionados; eso ocurrió a las 19 horas pero luego fue controlado. El 14 de abril otro supuesto enfrentamiento pero la autoridad, luego de cinco días de silencio, negó que se haya tratado de un motín. Y que todo estaba en regla. Saldo, cinco reos heridos.

TELÉFONO CELULAR

El pasado 7 de mayo otro supuesto pleito entre los reclusos en el mismo penal. Según versiones, esto sucedió por la tarde, pero el área de comunicación social de la comisionada de seguridad Sophia Huett en un principio dijo que “no me han reportado nada”; a los pocos minutos confirmó que siempre sí, que hubo una riña “sin consecuencias”. Esto ya cerca de las once de la noche. Otro detalle importante y preocupante es que los mismos internos grabaron con teléfono celular la supuesta riña.

¿Y LOS BLOQUEADORES?

¿Eso está permitido, es decir, que los presos tengan móvil al interior de una cárcel? Se supone que dentro del Cereso Mil había bloqueadores o inhibidores de señal. Todo ello, sin mencionar el número de fugas de esa cárcel desde años anteriores; la última fue en diciembre del 2017.

MASACRAN A CUSTODIOS

Hubo otros hechos que conmocionaron a la sociedad: la masacre contra custodios de ese centro penitenciario. El primero ocurrió en septiembre del 2019 durante una emboscada en la carretera Salamanca-Pueblo Nuevo con saldo de cinco custodios muertos y dos lesionados. En febrero de ese año el jefe de custodios de ese penal fue asesinado en la capital del estado y en octubre otro vigilante fue muerto en Pénjamo.

EMBOSCADAS

El 27 de diciembre del año pasado, un comando emboscó a dos custodios del Cereso Mil en la carretera Valle de Santiago-Huanímaro, cuando estos salían de turno. Perdieron la vida. Les dejaron un mensaje en una cartulina sobre el parabrisas del Jetta color azul en que viajaban. Y finalmente el 23 de marzo otros cuatro custodios fueron atacados en el municipio de Pueblo Nuevo cuando se dirigían a su hogar en Pénjamo. Dos quedaron sin vida y los otros con heridas de consideración. Y hasta la próxima…

beneficiarios cumplieran con las medidas de prevención sanitaria.